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Платформы обучения и опыта (LXP), также известные как LXP или LEP, используются отделами кадров и обучения и развития (L&D) в корпорациях. Эти платформы предлагают настраиваемые решения, направленные на предоставление сотрудникам персонализированного и удобного для пользователя опыта обучения. LXP, которые часто называют обучением в стиле Netflix, облегчают доступ к соответствующему контенту через компьютеры и мобильные устройства. LEP предоставляют компаниям обширные учебные библиотеки, включающие внутренние и внешние каталоги курсов, видео, подкасты, блоги, статьи и многое другое. LXP позволяют сотрудникам следовать адаптивным траекториям обучения, адаптированным к их индивидуальным потребностям в развитии навыков. Важно отличать LXP от систем управления обучением (LMS). В то время как LMS обычно фокусируется на управлении каталогами в целях обеспечения соответствия требованиям и корпоративного обучения, LXP предоставляют компаниям универсальные библиотеки контента, которые можно использовать как есть, настраивать или создавать заново. Некоторые LEP даже помогают компаниям в выявлении внутреннего опыта и хранении собственных хранилищ знаний. Компании могут интегрировать инструменты LXP и LMS для эффективного создания, управления и мониторинга всех возможностей обучения в своей организации.
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edX
edx.org
EDX - платформа для онлайн-обучения с доступом к 2000 бесплатным курсам от ведущих мировых учреждений. Получайте новые навыки и сертификаты.
LinkedIn Learning
linkedin.com
Приложение LinkedIn Learning предлагает онлайн-курсы для развития профессиональных навыков в различных сферах, включая бизнес и технологии.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business предлагает онлайн-курсы для работников, помогая развивать навыки в различных областях и адаптироваться к изменяющимся условиям работы.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft – платформа для корпоративного обучения, помогающая закрывать пробелы в навыках и развивать сотрудников через персонализированные учебные пути.
360Learning
360learning.com
360Learning — LMS для совместного обучения, позволяющий компаниям развивать навыки сотрудников через обучение от экспертов внутри организации.
Degreed
degreed.com
Degreed - платформа для обучения и развития навыков, которая интегрирует карьерный рост с возможностями бизнеса и помогает пользователям улучшать свои навыки.
Docebo
docebo.com
Docebo - мощная платформа для онлайн-обучения, поддерживающая различные форматы обучения и интеграции, включая мобильные решения и аналитику.
OpenSesame
opensesame.com
OpenSesame - платформа для электронного обучения с широким каталогом курсов, интегрируемая с системами управления обучением.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — это платформа для обучения сотрудников с использованием ИИ, которая помогает в адаптации, повышении квалификации и удержании сотрудников.
5Mins AI
5mins.ai
5Mins AI — это платформа для микрообучения, предлагающая персонализированные курсы по навыкам с использованием искусственного интеллекта.
BrainStorm
brainstorminc.com
BrainStorm — платформа обучения для эффективного внедрения ПО, ускоряющая процесс адаптации и вовлечения пользователей через целевые коммуникации и персонализированные потоки обучения.
CLASSUM
classum.com
CLASSUM — облачная платформа для общения между участниками курсов, позволяющая обмениваться сообщениями, проводить живые сессии и управлять учебными пространствами.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn – это платформа для управления обучением, позволяющая назначать тренинги и отслеживать развитие сотрудников.
Eduflow
eduflow.com
Eduflow - это платформа для совместного обучения, предназначенная для онлайн-образования и корпоративного обучения с возможностью интеграции с LMS.
Go1
go1.com
Go1 - платформа для онлайн-обучения с обширной библиотекой курсов для профессионального развития и интеграцией с системами управления обучением.
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog - приложение для управления ролями и обязанностями в организациях, поддерживающее практики холакратии и упрощающее коммуникацию.
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary - платформа для управления обучением, поддерживающая предприятия в разработке программ обучения и повышения квалификации сотрудников.
NovoEd
novoed.com
NovoEd — это платформа для совместного онлайн-обучения, позволяющая создавать и управлять курсами, поддерживающая социальное обучение и обратную связь.
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly — это платформа, которая предоставляет сотрудникам доступ к обучающим материалам от более чем 200 поставщиков контента для личного и карьерного развития.
GoSkills
goskills.com
GoSkills — платформа онлайн-обучения, которая предлагает курсы на базе AI с возможностью создания пользовательского контента для улучшения учебного процесса.
Howspace
howspace.com
Howspace — это платформа для совместного обучения и развития, предназначенная для организаций для улучшения вовлеченности и результатов инициатив в области обучения.
OneRange
onerange.co
OneRange — платформа для профессионального развития, упрощающая доступ к ресурсам повышения квалификации и аналитике для бизнеса.
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring — это платформа для повышения производительности, использующая ИИ. Она упрощает рабочие процессы, поддерживает анализ данных и сотрудничество.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey — платформа для развития сотрудников, помогающая компаниям интегрировать контент для обучения и отслеживать уровень вовлеченности персонала.
Mentessa
mentessa.com
Mentessa — платформа для совместного обучения, которая помогает сотрудникам обмениваться знаниями, интегрировать новых сотрудников и улучшать командное взаимодействие.
CircleHD
circlehd.com
CircleHD — это платформа видеообучения для предприятий, предназначенная для повышения вовлеченности сотрудников и улучшения генерации лидов.
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