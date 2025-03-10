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Платформы обучения и опыта (LXP), также известные как LXP или LEP, используются отделами кадров и обучения и развития (L&D) в корпорациях. Эти платформы предлагают настраиваемые решения, направленные на предоставление сотрудникам персонализированного и удобного для пользователя опыта обучения. LXP, которые часто называют обучением в стиле Netflix, облегчают доступ к соответствующему контенту через компьютеры и мобильные устройства. LEP предоставляют компаниям обширные учебные библиотеки, включающие внутренние и внешние каталоги курсов, видео, подкасты, блоги, статьи и многое другое. LXP позволяют сотрудникам следовать адаптивным траекториям обучения, адаптированным к их индивидуальным потребностям в развитии навыков. Важно отличать LXP от систем управления обучением (LMS). В то время как LMS обычно фокусируется на управлении каталогами в целях обеспечения соответствия требованиям и корпоративного обучения, LXP предоставляют компаниям универсальные библиотеки контента, которые можно использовать как есть, настраивать или создавать заново. Некоторые LEP даже помогают компаниям в выявлении внутреннего опыта и хранении собственных хранилищ знаний. Компании могут интегрировать инструменты LXP и LMS для эффективного создания, управления и мониторинга всех возможностей обучения в своей организации.
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Howspace
howspace.com
Howspace - это программное обеспечение для совместного обучения и развития для работников знаний в корпоративных компаниях, учебных услугах и ассоциациях. С помощью Howspace вы можете улучшить влияние ваших инициатив по обучению и развитию - в масштабе, не жертвуя взаимодействием. Howpace дает возможность организациям объединить своих людей, чтобы учиться, сотрудничать и принять решения, которые оказывают влияние. Его платформу-гиды обмениваются путешествиями, имеют смысл в крупных разговорах с ИИ и гарантируют, что каждый играет роль в создании воздействия. Howpace идеально подходит для: - удаленное, гибридное и асинхронное сотрудничество - идеи и мозговой штурм - Стратегическое планирование и консалтинг - Семинары и мероприятия - учебные программы - Сотрудники по борьбе с - Организационная трансформация и управление изменениями - Создание сети и сообщества - И многое другое!
CircleHD
circlehd.com
Circlehd - это платформа для видео обучения для предприятий, предназначенная для обеспечения большего вовлечения сотрудников, лучшего генерации лидов и более высокого призыв к действию.
NovoEd
novoed.com
NovoEd, основанная в Стэнфордской лаборатории социальных алгоритмов в 2012 году, представляет собой платформу для развития способностей, которая сочетает в себе социальное и совместное обучение для раскрытия человеческого потенциала в масштабе и с измеримым эффектом. Крупные предприятия, такие как 3M, GE и Nestle, сотрудничают с NovoEd, чтобы ускорить свои критически важные для бизнеса инициативы с помощью связного и увлекательного опыта обучения, который ставит каждого учащегося на пересечение точек зрения, применения и опыта. NovoEd идеально подходит для контекстно-ориентированных и кросс-функциональных областей, требующих сочетания человеческих и технических навыков. Он обеспечивает глубоко прочувствованное и опытное обучение, которое быстро трансформируется в результат.
OneRange
onerange.co
OneRange открывает новую эру программного обеспечения для профессионального развития, призванного устранить препятствия на пути непрерывного обучения. Наша инновационная платформа позволяет пользователям легко исследовать, получать доступ и контролировать усилия по повышению квалификации через обширный рынок тщательно подобранных ресурсов. Мы выполняем свою миссию путем: ● Создания удобного пользовательского опыта, используя данные и передовые технологии. ● Предоставляя индивидуальный контент премиум-класса каждому пользователю, независимо от поставщиков. ● Предоставляя предприятиям возможность разрабатывать стратегии, контролировать и совершенствовать развитие навыков с помощью комплексной аналитики. Мы возглавляем революцию в сфере повышения квалификации. путем согласования корпоративных целей, индивидуальных стремлений и предложений поставщиков обучения. Сосредоточив внимание на использовании и автоматизации рабочих процессов, мы оптимизируем инвестиции в обучение, экономя время и деньги наших клиентов.
5Mins AI
5mins.ai
5Mins AI — это платформа для микрообучения, предлагающая персонализированные курсы по навыкам с использованием искусственного интеллекта.
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly — это отмеченная наградами торговая площадка L&D, которая предоставляет сотрудникам доступ к профессионально подобранному контенту от более чем 200 лучших поставщиков обучающего контента (включая курсы, книги, тренеров, подписки на электронное обучение и многое другое). Это дает сотрудникам возможность самостоятельно управлять своим процессом обучения так, чтобы это соответствовало их предпочтениям в обучении и служебным требованиям. Работодатели платят только за потребляемый контент, а не подписывают сотрудников на общекорпоративный контент, который не используется. С помощью Learnerbly лидеры обучения обычно видят более высокую рентабельность инвестиций при уровне вовлеченности в отрасли 3X+ (40–60% в месяц), что доказано сотнями клиентов, включая таких, как Flutter, Ocado, King.com и HelloFresh.
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring — это платформа для облегчения работы на базе искусственного интеллекта. Наш ориентированный на людей подход постоянно охватывает продажи, партнеров, команды и всех остальных в темпе инноваций. Мы помогаем быстро демонстрировать соответствующий контент нужным людям, поддерживаем обучение, а также предоставляем ценную информацию, чтобы вы могли масштабировать передовые методы, чтобы каждый человек понравился вашему наиболее эффективному сотруднику. Охват BigSpring распространяется по всему миру благодаря таким клиентам, как Google, Cisco, Pfizer, HSBC и другим.
GoSkills
goskills.com
GoSkills — это ведущая платформа онлайн-обучения, предназначенная для предоставления интерактивного, персонализированного и захватывающего опыта обучения. Объединив мощную систему управления обучением (LMS) и передовую платформу обучения (LXP) в единый центр, GoSkills дает организациям возможность создавать и управлять увлекательным опытом обучения, который повышает качество их программ обучения. Используя возможности искусственного интеллекта (ИИ), GoSkills облегчает поиск и создание персонализированного учебного контента. Встроенный в платформу конструктор курсов и помощник искусственного интеллекта Genie упрощают создание курсов, позволяя любому человеку быстро и эффективно создавать безупречные курсы. GoSkills может похвастаться отмеченной наградами библиотекой, состоящей из более чем 100 бизнес-курсов, все из которых проводятся известными экспертами отрасли. Курсы разрабатываются индивидуально, курируются, создаются собственными силами и регулярно обновляются, чтобы обеспечить соблюдение стандартов высокого качества на каждом уровне. В каждом курсе используется игровой подход к микрообучению, гарантирующий, что обучение будет одновременно приятным и эффективным, тем самым повышая вовлеченность и удержание знаний.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey - это персонализированная платформа для развития сотрудников, предоставляющая предприятиям инструменты, чтобы привлечь своих людей и дать им возможность профессионально расти благодаря тому, как они - на борту, обеспечивают, развивают и сохраняют их на протяжении всего жизненного цикла сотрудников. Juno Journey-это LMS, которые наиболее быстро растущие компании в мире используют для создания программ обучения и развития, которые любят сотрудники и партнеры,-и которые оказывают в результате воздействия на какое-либо какое-либо влияние. Только Juno Journey позволяет командам L+ D легко интегрировать соответствующий внешний контент из 100+ платформ в пути разработки для каждого отдельного сотрудника и легко отслеживать и управлять учебными путешествиями по всей компании. Результатом являются команды L+D, которые тратят меньше времени на управление программным обеспечением, сотрудники, которые более заинтересованы, и компании, которые выигрывают в глобальной технической экономике. Компании с высоким ростом сотрудничают с Juno Journey to Grow, Engage, Upskill и сохраняют свою рабочую силу за долю времени и стоимости традиционных учебных решений.
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog - приложение для управления ролями и обязанностями в организациях, поддерживающее практики холакратии и упрощающее коммуникацию.
CLASSUM
classum.com
CLASSUM — облачная платформа для общения между участниками курсов, позволяющая обмениваться сообщениями, проводить живые сессии и управлять учебными пространствами.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — это платформа для обучения сотрудников с использованием ИИ, которая помогает в адаптации, повышении квалификации и удержании сотрудников.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn – это платформа для управления обучением, позволяющая назначать тренинги и отслеживать развитие сотрудников.
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary - платформа для управления обучением, поддерживающая предприятия в разработке программ обучения и повышения квалификации сотрудников.
Eduflow
eduflow.com
Eduflow - это платформа для совместного обучения, предназначенная для онлайн-образования и корпоративного обучения с возможностью интеграции с LMS.
Mentessa
mentessa.com
Вы ищете решение для интеграции новых сотрудников, чтобы объединить их, а также улучшить благосостояние и производительность, предоставив каждому возможность для успешной карьеры? Mentessa — это платформа для совместного обучения, которая помогает сотрудникам учиться и работать вместе — на основе навыков. Это превращает рабочее место в сообщество, создавая более прочные связи внутри вашей команды, приветствуя новичков и помогая каждому почувствовать себя частью семьи. Инвестируйте в обучение и развитие сотрудников, чтобы стимулировать их вовлеченность, инновации и благополучие с помощью ИИ. Раскройте возможности Mentessa и испытайте совершенно новый уровень обучения сотрудников с помощью технологий на основе искусственного интеллекта. Превратите свое рабочее место в процветающее сообщество, которое прославляет сотрудничество, приветствует новичков и поддерживает каждого в полной реализации своего потенциала посредством значимого обмена знаниями - и все это предназначено для максимального взаимодействия и инноваций! Mentessa приглашает коллег собраться вместе и поделиться своими знаниями на благо каждого на любом этапе карьеры сотрудника! Это делает создание команды, совместную работу и повышение производительности простыми и приятными — что может быть лучше? Поддерживайте культуру взаимосвязанного обучения посредством: - организации «счастливых часов» (тайные обеды, виртуальные беседы за чашечкой кофе, матчи за кулером с водой) - наставничества со стороны коллег - подбора наставников - обмена навыками - программ обмена DEI - процедур формирования привычек - подбора друзей по фитнесу - встреч с генеральными директорами В Mentessa мы Сделайте совместную работу проще, чем когда-либо, с помощью наших технологий на базе искусственного интеллекта. Объединять коллег из разных команд и мест еще никогда не было так просто: ищете ли вы индивидуальный чат или большую групповую встречу, все это организовано в вашем календаре, не требуя каких-либо дополнительных усилий с вашей стороны! Давайте выпьем чашечку виртуального кофе и наверстаем упущенное! Наша программа наставничества – идеальный способ собраться вместе и обменяться идеями. И давайте не будем забывать о нашей инновационной инициативе по подбору сотрудников между командами, которая помогает инженерному отделу сочетаться с отделом продаж, а отдел кадров – с маркетингом, как никогда раньше. Новым сотрудникам тоже понравится программа поддержки друзей — будьте готовы к отличным знакомствам, когда они прибудут на борт! У нас также есть освежающее
360Learning
360learning.com
360Learning — LMS для совместного обучения, позволяющий компаниям развивать навыки сотрудников через обучение от экспертов внутри организации.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business предлагает онлайн-курсы для работников, помогая развивать навыки в различных областях и адаптироваться к изменяющимся условиям работы.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft – платформа для корпоративного обучения, помогающая закрывать пробелы в навыках и развивать сотрудников через персонализированные учебные пути.
OpenSesame
opensesame.com
OpenSesame - платформа для электронного обучения с широким каталогом курсов, интегрируемая с системами управления обучением.
LinkedIn Learning
linkedin.com
Приложение LinkedIn Learning предлагает онлайн-курсы для развития профессиональных навыков в различных сферах, включая бизнес и технологии.
Go1
go1.com
Go1 - платформа для онлайн-обучения с обширной библиотекой курсов для профессионального развития и интеграцией с системами управления обучением.
edX
edx.org
EDX - платформа для онлайн-обучения с доступом к 2000 бесплатным курсам от ведущих мировых учреждений. Получайте новые навыки и сертификаты.
Docebo
docebo.com
Docebo - мощная платформа для онлайн-обучения, поддерживающая различные форматы обучения и интеграции, включая мобильные решения и аналитику.
Degreed
degreed.com
Degreed - платформа для обучения и развития навыков, которая интегрирует карьерный рост с возможностями бизнеса и помогает пользователям улучшать свои навыки.
BrainStorm
brainstorminc.com
BrainStorm — платформа обучения для эффективного внедрения ПО, ускоряющая процесс адаптации и вовлечения пользователей через целевые коммуникации и персонализированные потоки обучения.
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