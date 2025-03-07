CLASSUM

classum.com

Через облачную платформу, где участники курса могут подключаться через посты, сессии жизни, чаты и уникальные взаимодействия, Classum предлагает бесшовную связь для улучшения всех сред, онлайн или личных. --- Classum был основан в 2018 году Chaerin Lee и Youjin Choi, двумя ученицами в Корее передовой институт науки и техники (KAIST), чтобы решить проблемы, с которыми они столкнулись в качестве учащихся. Через 3 года Classum в настоящее время используется более чем 3700 учреждениями в 23 странах по всему миру и продолжает преодолевать коммуникационные барьеры и строить среду обучения, которые способствуют росту и сотрудничеству. Пользователи включают такие учреждения, как Кайст, Университет Йонсей и Университет ЭВА, а также глобальные корпорации, включая LG, Samsung Electronics, Shiseido, Hyundai, World Vision и Prudential. Наша цель - объединить учащихся и преподавателей в пространстве, где они могут свободно и комфортно общаться. Мы хотим создавать и расширить пространство, где здоровые взаимодействия и сотрудничество могут естественным образом происходить внутри и за пределами класса. Учащиеся могут свободно взаимодействовать с Classum, участвовать в вопросах и ответах и ​​дискуссий с помощью текста и других средств массовой информации, которые соответствуют их потребностям в общении в эту цифровую эпоху. Педагоги, использующие Classum для общения со своими учениками, испытали повышенное вовлечение студентов и сократили работу администратора. В апреле 2021 года Classum собрал серию серии $ 6 миллионов долларов, возглавляемая Pearl Abyss Capital и Storm Ventures, а также существующие инвесторы Big Basin Capital и Smilegate Investment. Наш основатель и генеральный директор Chaerin Lee недавно был признан членом Forbes 30 до 30 класса Азии 2021 года за инновационный подход Classum к проблемам общения в образовании. Classum также был выбран в качестве одного из Кубка GSV в 2020 году, который подчеркивает вдохновляющие стартапы технологий EDTech и талантов на шести континентах.