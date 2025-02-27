Платформы обучения (LXP) - Самые популярные приложения - Тунис

Mentessa

mentessa.com

Вы ищете решение для интеграции новых сотрудников, чтобы объединить их, а также улучшить благосостояние и производительность, предоставив каждому возможность для успешной карьеры? Mentessa — это платформа для совместного обучения, которая помогает сотрудникам учиться и работать вместе — на основе навыков. Это превращает рабочее место в сообщество, создавая более прочные связи внутри вашей команды, приветствуя новичков и помогая каждому почувствовать себя частью семьи. Инвестируйте в обучение и развитие сотрудников, чтобы стимулировать их вовлеченность, инновации и благополучие с помощью ИИ. Раскройте возможности Mentessa и испытайте совершенно новый уровень обучения сотрудников с помощью технологий на основе искусственного интеллекта. Превратите свое рабочее место в процветающее сообщество, которое прославляет сотрудничество, приветствует новичков и поддерживает каждого в полной реализации своего потенциала посредством значимого обмена знаниями - и все это предназначено для максимального взаимодействия и инноваций! Mentessa приглашает коллег собраться вместе и поделиться своими знаниями на благо каждого на любом этапе карьеры сотрудника! Это делает создание команды, совместную работу и повышение производительности простыми и приятными — что может быть лучше? Поддерживайте культуру взаимосвязанного обучения посредством: - организации «счастливых часов» (тайные обеды, виртуальные беседы за чашечкой кофе, матчи за кулером с водой) - наставничества со стороны коллег - подбора наставников - обмена навыками - программ обмена DEI - процедур формирования привычек - подбора друзей по фитнесу - встреч с генеральными директорами В Mentessa мы Сделайте совместную работу проще, чем когда-либо, с помощью наших технологий на базе искусственного интеллекта. Объединять коллег из разных команд и мест еще никогда не было так просто: ищете ли вы индивидуальный чат или большую групповую встречу, все это организовано в вашем календаре, не требуя каких-либо дополнительных усилий с вашей стороны! Давайте выпьем чашечку виртуального кофе и наверстаем упущенное! Наша программа наставничества – идеальный способ собраться вместе и обменяться идеями. И давайте не будем забывать о нашей инновационной инициативе по подбору сотрудников между командами, которая помогает инженерному отделу сочетаться с отделом продаж, а отдел кадров – с маркетингом, как никогда раньше. Новым сотрудникам тоже понравится программа поддержки друзей — будьте готовы к отличным знакомствам, когда они прибудут на борт! У нас также есть освежающее