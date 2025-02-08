Платформы обучения (LXP) - Самые популярные приложения - Сьерра-Леоне

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Платформы обучения и опыта (LXP), также известные как LXP или LEP, используются отделами кадров и обучения и развития (L&D) в корпорациях. Эти платформы предлагают настраиваемые решения, направленные на предоставление сотрудникам персонализированного и удобного для пользователя опыта обучения. LXP, которые часто называют обучением в стиле Netflix, облегчают доступ к соответствующему контенту через компьютеры и мобильные устройства. LEP предоставляют компаниям обширные учебные библиотеки, включающие внутренние и внешние каталоги курсов, видео, подкасты, блоги, статьи и многое другое. LXP позволяют сотрудникам следовать адаптивным траекториям обучения, адаптированным к их индивидуальным потребностям в развитии навыков. Важно отличать LXP от систем управления обучением (LMS). В то время как LMS обычно фокусируется на управлении каталогами в целях обеспечения соответствия требованиям и корпоративного обучения, LXP предоставляют компаниям универсальные библиотеки контента, которые можно использовать как есть, настраивать или создавать заново. Некоторые LEP даже помогают компаниям в выявлении внутреннего опыта и хранении собственных хранилищ знаний. Компании могут интегрировать инструменты LXP и LMS для эффективного создания, управления и мониторинга всех возможностей обучения в своей организации.
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edX
edx.org
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Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business помогает компаниям оставаться конкурентоспособными в сегодняшних быстро меняющихся условиях труда, предлагая свежий обучающий контент по запросу через мощный рынок контента. Наша миссия — помочь сотрудникам делать все, что им предстоит сделать дальше — будь то следующий проект, навык, который нужно изучить, или роль, которую нужно освоить. Мы делаем это, составляя коллекцию из более чем 15 000 курсов Udemy с самым высоким рейтингом (все еще лишь часть процента от полной коллекции курсов Udemy). Наш контент охватывает множество ключевых деловых и технических тем, от разработки и ИТ до лидерства, маркетинга, управления проектами, дизайна и управления стрессом. Udemy Business стремится предоставить аутентичный опыт обучения всем сотрудникам во всем мире и размещает востребованные темы на 10 языках, которые преподают эксперты в данной области на их родном языке (помимо традиционного подхода к дублированию контента и субтитрам к видео). Помимо тщательно подобранной коллекции контента, организации также могут размещать и распространять на Udemy свой собственный контент.
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning, ведущая платформа онлайн-обучения, помогает организациям повысить вовлеченность учащихся и развить навыки, необходимые им сегодня и завтра. Благодаря более чем 16 000 курсов, которые преподают настоящие эксперты с сайта Lynda.com, и более 50 новых курсов, добавляемых каждую неделю, библиотека всегда в курсе самых востребованных деловых, технических и творческих материалов. Опираясь на мнения более 600 миллионов участников LinkedIn, LinkedIn Learning также предоставляет персонализированные рекомендации, которые позволяют учащимся получить доступ к наиболее актуальным ресурсам онлайн-обучения. Для получения дополнительной информации посетите http://learning.linkedin.com.
BizLibrary
bizlibrary.com
В BizLibrary мы стремимся повысить квалификацию сотрудников, создать лучшие места для работы и внести свой вклад в построение более сострадательного и компетентного будущего. Мы каждый день стремимся к достижению этих целей, поддерживая потребности организаций в обучении и развитии с помощью наших инновационных платформ, лучшего в своем классе контента и непревзойденной стратегической поддержки. Благодаря L&D на базе BizLibrary сотрудники получают навыки, необходимые для работы сегодня, и готовы решать новые задачи завтра.
Howspace
howspace.com
Howspace — это универсальная платформа для проектирования и реализации преобразований. Howspace дает организациям возможность объединять своих сотрудников для обучения, сотрудничества и принятия решений, которые принесут результаты. Наша платформа направляет совместные путешествия, придает смысл широкомасштабным беседам с искусственным интеллектом и гарантирует, что каждый будет участвовать в создании влияния. Howspace идеально подходит для: - Удаленного, гибридного и асинхронного сотрудничества - Идей и мозгового штурма - Стратегического планирования и консультирования - Семинаров и мероприятий - Учебных программ - Адаптации и развития сотрудников - Организационной трансформации и управления изменениями - Построения сети и сообщества - И многого другого ! Галерея шаблонов: теперь вы можете начать свой совместный проект, используя любой из шаблонов нашего сообщества!
CircleHD
circlehd.com
CircleHD — это платформа видеообучения для предприятий, предназначенная для повышения вовлеченности сотрудников, лучшего привлечения потенциальных клиентов и повышения призывов к действию.
NovoEd
novoed.com
NovoEd, основанная в Стэнфордской лаборатории социальных алгоритмов в 2012 году, представляет собой платформу для развития способностей, которая сочетает в себе социальное и совместное обучение для раскрытия человеческого потенциала в масштабе и с измеримым эффектом. Крупные предприятия, такие как 3M, GE и Nestle, сотрудничают с NovoEd, чтобы ускорить свои критически важные для бизнеса инициативы с помощью связного и увлекательного опыта обучения, который ставит каждого учащегося на пересечение точек зрения, применения и опыта. NovoEd идеально подходит для контекстно-ориентированных и кросс-функциональных областей, требующих сочетания человеческих и технических навыков. Он обеспечивает глубоко прочувствованное и опытное обучение, которое быстро трансформируется в результат.
OneRange
onerange.co
OneRange открывает новую эру программного обеспечения для профессионального развития, призванного устранить препятствия на пути непрерывного обучения. Наша инновационная платформа позволяет пользователям легко исследовать, получать доступ и контролировать усилия по повышению квалификации через обширный рынок тщательно подобранных ресурсов. Мы выполняем свою миссию путем: ● Создания удобного пользовательского опыта, используя данные и передовые технологии. ● Предоставляя индивидуальный контент премиум-класса каждому пользователю, независимо от поставщиков. ● Предоставляя предприятиям возможность разрабатывать стратегии, контролировать и совершенствовать развитие навыков с помощью комплексной аналитики. Мы возглавляем революцию в сфере повышения квалификации. путем согласования корпоративных целей, индивидуальных стремлений и предложений поставщиков обучения. Сосредоточив внимание на использовании и автоматизации рабочих процессов, мы оптимизируем инвестиции в обучение, экономя время и деньги наших клиентов.
5Mins AI
5mins.ai
5Mins — это геймифицированная платформа электронного обучения в стиле TikTok, которую любят тысячи команд в более чем 80 странах. Мы помогаем сотрудникам за считанные минуты развивать востребованные твердые, мягкие и жизненные навыки с помощью микрообучения на базе искусственного интеллекта, персонализированного с учетом роли, функций и стремлений каждого пользователя. Обширная библиотека микрокурсов, насчитывающая более 15 000, охватывает ключевые темы отрасли и более 200 жестких, мягких и жизненных навыков, позволяющих создать разностороннюю рабочую силу со всеми необходимыми талантами и опытом. Наши небольшие уроки тщательно курируются и преподаются более чем 150 экспертами отрасли, профессорами, университетами и ведущими компаниями. Изучите ключевые навыки в таких школах, как Лондонская школа бизнеса, Ahrefs, Gong, Terminus и сотен других. Доступно на множестве языков и стилей обучения. Мы обеспечиваем в 6 раз больше вовлеченности, чем традиционные платформы электронного обучения. Для получения дополнительной информации посетите: www.5mins.ai.
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly — это отмеченная наградами торговая площадка L&D, которая предоставляет сотрудникам доступ к профессионально подобранному контенту от более чем 200 лучших поставщиков обучающего контента (включая курсы, книги, тренеров, подписки на электронное обучение и многое другое). Это дает сотрудникам возможность самостоятельно управлять своим процессом обучения так, чтобы это соответствовало их предпочтениям в обучении и служебным требованиям. Работодатели платят только за потребляемый контент, а не подписывают сотрудников на общекорпоративный контент, который не используется. С помощью Learnerbly лидеры обучения обычно видят более высокую рентабельность инвестиций при уровне вовлеченности в отрасли 3X+ (40–60% в месяц), что доказано сотнями клиентов, включая таких, как Flutter, Ocado, King.com и HelloFresh.
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring — это платформа для облегчения работы на базе искусственного интеллекта. Наш ориентированный на людей подход постоянно охватывает продажи, партнеров, команды и всех остальных в темпе инноваций. Мы помогаем быстро демонстрировать соответствующий контент нужным людям, поддерживаем обучение, а также предоставляем ценную информацию, чтобы вы могли масштабировать передовые методы, чтобы каждый человек понравился вашему наиболее эффективному сотруднику. Охват BigSpring распространяется по всему миру благодаря таким клиентам, как Google, Cisco, Pfizer, HSBC и другим.
GoSkills
goskills.com
GoSkills — это ведущая платформа онлайн-обучения, предназначенная для предоставления интерактивного, персонализированного и захватывающего опыта обучения. Объединив мощную систему управления обучением (LMS) и передовую платформу обучения (LXP) в единый центр, GoSkills дает организациям возможность создавать и управлять увлекательным опытом обучения, который повышает качество их программ обучения. Используя возможности искусственного интеллекта (ИИ), GoSkills облегчает поиск и создание персонализированного учебного контента. Встроенный в платформу конструктор курсов и помощник искусственного интеллекта Genie упрощают создание курсов, позволяя любому человеку быстро и эффективно создавать безупречные курсы. GoSkills может похвастаться отмеченной наградами библиотекой, состоящей из более чем 100 бизнес-курсов, все из которых проводятся известными экспертами отрасли. Курсы разрабатываются индивидуально, курируются, создаются собственными силами и регулярно обновляются, чтобы обеспечить соблюдение стандартов высокого качества на каждом уровне. В каждом курсе используется игровой подход к микрообучению, гарантирующий, что обучение будет одновременно приятным и эффективным, тем самым повышая вовлеченность и удержание знаний.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey — это LMS, которую наиболее быстрорастущие компании мира используют для создания программ обучения и развития, которые нравятся сотрудникам и партнерам и которые способствуют повышению прибыли.
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog, передовой веб-пакет программного обеспечения, совершает революцию в гибкости и ясности организации. Это не просто еще один инструмент, а взгляд в будущее работы. Испытайте мощь гибкого программного обеспечения, тщательно разработанного для современной эпохи управления людьми, проектами и собраниями. С платформой GlassFrog каждый сотрудник может использовать навыки руководителя мирового уровня. Наши консультанты по искусственному интеллекту, адаптированные к контексту, политике и целям вашей компании, предоставят неоценимое руководство. Мы расширяем возможности организаций посредством: Уточнения ролей и ответственности: GlassFrog позволяет организациям определять и документировать роли, обязанности и домены, уточняя, кто за что отвечает и кто какие решения принимает. Визуализация организационной структуры: GlassFrog обеспечивает визуальное представление кругов и ролей организации, что позволяет легко понять иерархию и отношения между различными частями организации. Содействие сотрудничеству и общению. GlassFrog обеспечивает беспрепятственное сотрудничество, предоставляя простую в использовании платформу для проведения эффективных встреч и обмена информацией, действиями и обсуждениями между командами и ролями. Поддержка процессов управления: GlassFrog помогает организациям внедрить гибкий процесс управления, который позволяет любому предлагать изменения в ролях, подотчетности и политиках, чтобы команды могли найти минимально достаточные политики и элементы управления, необходимые для обеспечения согласованности без излишней бюрократии. Отслеживание прогресса и производительности: GlassFrog позволяет организациям ставить цели, определять показатели и отслеживать прогресс в достижении целей. Он обеспечивает прозрачность производительности команд, ролей и отдельных лиц. Содействие подотчетности и автономии: GlassFrog поощряет подотчетность, помогая лидерам и командам определить четкие роли, ожидания и права принятия решений, а затем делая их видимыми для всех в организации. Это дает людям возможность брать на себя ответственность за свою работу и принимать самостоятельные решения, когда это возможно, с меньшей зависимостью от менеджеров и собраний. Для получения дополнительной информации посетите https://www.glassfrog.com/.
CLASSUM
classum.com
Благодаря облачной платформе, где участники курса могут общаться через публикации, сеансы в прямом эфире, чаты и уникальные взаимодействия, CLASSUM предлагает беспрепятственное общение для улучшения любой среды обучения, онлайн или лично. --- CLASSUM был основан в 2018 году Черин Ли и Юджин Чой, двумя студентками Корейского института передовых наук и технологий (KAIST), для решения проблем, с которыми они столкнулись в процессе обучения. Спустя всего 3 года CLASSUM теперь используется более чем 3700 учреждениями в 23 странах мира и продолжает преодолевать коммуникационные барьеры и создавать среду обучения, способствующую росту и сотрудничеству. В число пользователей входят такие учреждения, как KAIST, Университет Йонсей и Женский университет Ихва, а также глобальные корпорации, включая LG, Samsung Electronics, Shiseido, Hyundai, World Vision и Prudential. Наша цель — объединить учащихся и преподавателей в пространстве, где они смогут свободно и комфортно общаться. Мы хотим создавать и расширять пространства, где здоровое взаимодействие и сотрудничество могут происходить естественным образом внутри и за пределами класса. Учащиеся могут свободно взаимодействовать в CLASSUM, участвуя в вопросах и ответах и дискуссиях с помощью текстовых сообщений и других средств массовой информации, которые соответствуют их коммуникативным потребностям в эпоху цифровых технологий. Преподаватели, использующие CLASSUM для общения со своими учениками, отмечают повышение вовлеченности учащихся и сокращение объема административной работы. В апреле 2021 года CLASSUM привлекла серию A на сумму 6 миллионов долларов под руководством Pearl Abyss Capital и Storm Ventures вместе с существующими инвесторами Big Basin Capital и Smilegate Investment. Наш основатель и генеральный директор, Черин Ли, недавно была признана членом азиатского рейтинга Forbes 30 до 30 лет 2021 года за инновационный подход CLASSUM к коммуникативным проблемам в образовании. CLASSUM также был выбран в качестве одного из GSV Cup еще в 2020 году, который подчеркивает вдохновляющие стартапы в области образовательных технологий и талантов на шести континентах.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — это платформа обучения и вовлечения сотрудников на базе искусственного интеллекта поколения, которая помогает компаниям адаптироваться, повышать квалификацию и удерживать сотрудников с помощью интерактивных модулей обучения, курсов мягких навыков на основе EQ и опросов вовлеченности. Платформа может снизить затраты на обучение в расчете на одного сотрудника и повысить показатели завершения курсов, помогая предприятиям создавать масштабные персонализированные программы обучения с использованием генеративного искусственного интеллекта.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn - это надежное решение для управления обучением, которое позволяет легко назначать обучение и отслеживать прогресс сотрудников. Его интуитивно понятный застройщик курса упрощает создание контента, а библиотека предварительно созданных курсов предлагает обучение и повышение ваших потребностей в рабочей силе. https://auzmor.com/
Eduflow
eduflow.com
Eduflow — это универсальная платформа для совместного обучения, идеально подходящая для корпоративного обучения и высшего образования. Благодаря современному, интуитивно понятному интерфейсу вы сможете проводить совместное обучение в социальных сетях, которое привлекает учащихся и способствует сохранению знаний. Eduflow может работать как ваша LMS или интегрироваться с существующей LMS.
Mentessa
mentessa.com
Вы ищете решение для интеграции новых сотрудников, чтобы объединить их, а также улучшить благосостояние и производительность, предоставив каждому возможность для успешной карьеры? Mentessa — это платформа для совместного обучения, которая помогает сотрудникам учиться и работать вместе — на основе навыков. Это превращает рабочее место в сообщество, создавая более прочные связи внутри вашей команды, приветствуя новичков и помогая каждому почувствовать себя частью семьи. Инвестируйте в обучение и развитие сотрудников, чтобы стимулировать их вовлеченность, инновации и благополучие с помощью ИИ. Раскройте возможности Mentessa и испытайте совершенно новый уровень обучения сотрудников с помощью технологий на основе искусственного интеллекта. Превратите свое рабочее место в процветающее сообщество, которое прославляет сотрудничество, приветствует новичков и поддерживает каждого в полной реализации своего потенциала посредством значимого обмена знаниями - и все это предназначено для максимального взаимодействия и инноваций! Mentessa приглашает коллег собраться вместе и поделиться своими знаниями на благо каждого на любом этапе карьеры сотрудника! Это делает создание команды, совместную работу и повышение производительности простыми и приятными — что может быть лучше? Поддерживайте культуру взаимосвязанного обучения посредством: - организации «счастливых часов» (тайные обеды, виртуальные беседы за чашечкой кофе, матчи за кулером с водой) - наставничества со стороны коллег - подбора наставников - обмена навыками - программ обмена DEI - процедур формирования привычек - подбора друзей по фитнесу - встреч с генеральными директорами В Mentessa мы Сделайте совместную работу проще, чем когда-либо, с помощью наших технологий на базе искусственного интеллекта. Объединять коллег из разных команд и мест еще никогда не было так просто: ищете ли вы индивидуальный чат или большую групповую встречу, все это организовано в вашем календаре, не требуя каких-либо дополнительных усилий с вашей стороны! Давайте выпьем чашечку виртуального кофе и наверстаем упущенное! Наша программа наставничества – идеальный способ собраться вместе и обменяться идеями. И давайте не будем забывать о нашей инновационной инициативе по подбору сотрудников между командами, которая помогает инженерному отделу сочетаться с отделом продаж, а отдел кадров – с маркетингом, как никогда раньше. Новым сотрудникам тоже понравится программа поддержки друзей — будьте готовы к отличным знакомствам, когда они прибудут на борт! У нас также есть освежающее
360Learning
360learning.com
360Learning — это LMS для совместного обучения. Мы даем возможность компаниям повышать квалификацию изнутри, превращая своих экспертов в чемпионов по развитию сотрудников, клиентов и партнеров.
Skillsoft
skillsoft.com
О Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) предоставляет преобразующий опыт обучения, который побуждает организации и людей расти вместе. Компания сотрудничает с корпоративными организациями и обслуживает глобальное сообщество учащихся, готовя сегодняшних сотрудников к экономике завтрашнего дня. Благодаря Skillsoft клиенты получают доступ к смешанным, мультимодальным процессам обучения, которые не просто развивают навыки, но и создают более способную, адаптивную и заинтересованную рабочую силу. Благодаря портфолио лучшего в своем классе контента, платформе, которая персонализирована и привязана к потребностям клиентов, технологиям мирового класса и широкой экосистеме партнеров, Skillsoft обеспечивает непрерывный рост и производительность сотрудников и их организаций, преодолевая критические пробелы в навыках и раскрытие человеческого потенциала. Узнайте больше на сайте www.skillsoft.com.
OpenSesame
opensesame.com
Мы помогаем развивать самую продуктивную и уважаемую рабочую силу в мире. Имея самый полный каталог курсов электронного обучения от ведущих мировых издателей, мы здесь, чтобы помочь вам на каждом этапе пути: от поиска курсов, сопоставления их с вашими основными компетенциями, синхронизации их с вашей LMS до увеличения использования и улучшения ваших программ L&D. . OpenSesame не только предоставит вам гибкие возможности приобретения нескольких вариантов, но и позволит вам легко использовать и администрировать свои электронные курсы. Наш тщательно составленный каталог включает в себя тысячи курсов, посвященных деловым навыкам, соблюдению нормативных требований, безопасности, технологиям, сертификации и отраслевым темам. Некоторые ключевые темы включают в себя: Деловые навыки - Коммуникация - Менеджмент - Лидерство - Управление проектами - Соблюдение требований в сфере обслуживания клиентов - Соответствие кадровым требованиям - На рабочем месте и сексуальные домогательства - Конфиденциальность - HIPAA - Лидерство и управление GDPR - Коучинг - Вдохновляющее лидерство - Миссия, видение и Установление ценностей - Делегирование - Соблюдение требований в области управления изменениями - Соблюдение требований в области управления персоналом - На рабочем месте и сексуальные домогательства - Конфиденциальность - HIPAA - GDPR Разнообразие, справедливость и инклюзивность - Создание разнообразных команд - Межкультурная компетентность - Инклюзивное лидерство - Неосознанная предвзятость - Уважение безопасности - Безопасность на рабочем месте - OSHA - Экологическая безопасность - Опасные материалы - Технология средств индивидуальной защиты (СИЗ) - Программное обеспечение - Программирование - Информационная безопасность - Машинное обучение - Анализ данных Здоровье - Управление стрессом - Личное развитие - Корпоративное здоровье - Психическое здоровье - Сертификаты осознанности и медитации - CompTIA® - Microsoft ® - PMI® - Agile - Шесть Сигм
Go1
go1.com
Go1 — глобальный агрегатор контента с самой разнообразной в мире библиотекой курсов развития и тренингов для профессионалов. Благодаря одной подписке руководители L&D могут доставлять нужный контент нужному сотруднику в нужное время с помощью инструментов обнаружения и курирования на базе искусственного интеллекта от более чем 250 ведущих отраслевых поставщиков контента. Наша интеграция с более чем 70 ведущими учебными платформами и приложениями для рабочих мест позволит вашим командам воспользоваться преимуществами Go1 через существующие решения.
Docebo
docebo.com
Docebo - самая мощная учебная платформа в мире, предназначенная для того, чтобы быть интуитивно понятной для администраторов, занимающихся учащимися и преобразующей для бизнеса. Ключевые дифференциаторы включают в себя: - Возможность предоставления гиперлисонного опыта обучения для нескольких аудиторий, включая сотрудников, клиентов и партнеров. Все эти впечатления могут быть уникально фирменными и централизованно управляемыми с одной платформы. - самые передовые возможности ИИ отрасли. Клиенты могут автоматизировать ручные задачи, такие как регистрация, переводы и категоризация контента. Благодаря генеративному ИИ, созданному для обучения, клиенты могут создавать эффективные материалы курса всего за несколько кликов. - Власть к масштабированию с вашей организацией по мере расширения новой и более крупной учебной аудитории, географии, языков и многого другого. - Мобильное приложение и интеграция со всеми основными программными программными обеспечениями, включая команды Salesforce и Microsoft.
Degreed
degreed.com
Есть ли у вас навыки, которыми можно заняться завтра? Degreed объединяет обучение и карьерный рост с возможностями для бизнеса посредством единого гибкого опыта развития навыков, поэтому ваша организация и ваши сотрудники всегда готовы преодолеть следующее большое препятствие.
BrainStorm
brainstorminc.com
Обеспечьте свою команду единственной платформой обучения, специально созданной для внедрения программного обеспечения. Ускорьте адаптацию, сократите поддержку, углубите взаимодействие и расширьте использование. Независимо от того, являетесь ли вы поставщиком решений, привлекающим новых клиентов, ИТ-командой, которой нужен более масштабируемый способ управления обучением конечных пользователей, или командой L&D, ориентированной на адаптацию сотрудников к технологическому стеку компании, BrainStorm облегчит вашу работу и ваши результаты. лучше. Активируйте темных пользователей. BrainStorm — единственная обучающая платформа, которая активно ориентирована на лицензированных пользователей, которые еще не вошли в систему. Когда вы конвертируете темных пользователей, ваше влияние на использование меняется от постепенного к экспоненциальному. Ускорьте внедрение. Не просто учите пользователей тому, как, а учите их, когда и зачем использовать функции и приложения. BrainStorm создан для автоматизации обучения, которое побуждает людей менять методы работы. Расширьте использование функций. Обеспечьте более глубокое и широкое внедрение функций. Помогите большему количеству пользователей выйти за рамки основ и интегрировать свои инструменты в повседневные рабочие процессы. Особенности BrainStorm: * Целевые коммуникации. Привлекайте и активизируйте незаинтересованных учащихся посредством своевременной коммуникации, которая вдохновляет пользователей на действия. * Ролевое обучение: потоки пользовательского контента, организованные по группам, гарантируют, что правильный контент будет предназначен для нужной аудитории. * Создание курсов: загружайте и объединяйте свои учебные материалы в BrainStorm Flows™ — адаптивные рабочие процессы, которые обеспечивают актуальное и своевременное обучение каждому учащемуся. * Ветвление: добавляйте разветвления в любой поток, чтобы создать персонализированный опыт обучения, соответствующий тому, что пользователь хочет изучать дальше. * Пакеты контента: BrainStorm содержит сотни готовых обучающих программ, которые вы можете использовать или изменять, чтобы вы могли сразу же приступить к делу. Отчетность. Узнайте, что приводит к изменению поведения, с помощью динамических отчетов.
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