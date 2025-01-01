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Платформы обучения (LXP) - Самые популярные приложения - Ниуэ

Платформы обучения и опыта (LXP), также известные как LXP или LEP, используются отделами кадров и обучения и развития (L&D) в корпорациях. Эти платформы предлагают настраиваемые решения, направленные на предоставление сотрудникам персонализированного и удобного для пользователя опыта обучения. LXP, которые часто называют обучением в стиле Netflix, облегчают доступ к соответствующему контенту через компьютеры и мобильные устройства. LEP предоставляют компаниям обширные учебные библиотеки, включающие внутренние и внешние каталоги курсов, видео, подкасты, блоги, статьи и многое другое. LXP позволяют сотрудникам следовать адаптивным траекториям обучения, адаптированным к их индивидуальным потребностям в развитии навыков. Важно отличать LXP от систем управления обучением (LMS). В то время как LMS обычно фокусируется на управлении каталогами в целях обеспечения соответствия требованиям и корпоративного обучения, LXP предоставляют компаниям универсальные библиотеки контента, которые можно использовать как есть, настраивать или создавать заново. Некоторые LEP даже помогают компаниям в выявлении внутреннего опыта и хранении собственных хранилищ знаний. Компании могут интегрировать инструменты LXP и LMS для эффективного создания, управления и мониторинга всех возможностей обучения в своей организации.

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edX

edX

edx.org

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LinkedIn Learnin‪g

LinkedIn Learnin‪g

linkedin.com

LinkedIn Learning, ведущая платформа онлайн-обучения, помогает организациям повысить вовлеченность учащихся и развить навыки, необходимые им сегодня и завтра. Благодаря более чем 16 000 курсов, которые преподают настоящие эксперты с сайта Lynda.com, и более 50 новых курсов, добавляемых каждую неделю...

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business помогает компаниям оставаться конкурентоспособными в сегодняшних быстро меняющихся условиях труда, предлагая свежий обучающий контент по запросу через мощный рынок контента. Наша миссия — помочь сотрудникам делать все, что им предстоит сделать дальше — будь то следующий проект, навык,...

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

О Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) предоставляет преобразующий опыт обучения, который побуждает организации и людей расти вместе. Компания сотрудничает с корпоративными организациями и обслуживает глобальное сообщество учащихся, готовя сегодняшних сотрудников к экономике завтрашнего дня. Благодаря S...

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning — это LMS для совместного обучения. Мы даем возможность компаниям повышать квалификацию изнутри, превращая своих экспертов в чемпионов по развитию сотрудников, клиентов и партнеров.

Degreed

Degreed

degreed.com

Есть ли у вас навыки, которыми можно заняться завтра? Degreed объединяет обучение и карьерный рост с возможностями для бизнеса посредством единого гибкого опыта развития навыков, поэтому ваша организация и ваши сотрудники всегда готовы преодолеть следующее большое препятствие.

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo — это самая мощная в мире платформа обучения, интуитивно понятная для администраторов, интересная для учащихся и преобразующая бизнес. Ключевые отличия включают в себя: - Возможность предоставления гиперперсонализированного опыта обучения различным аудиториям, включая сотрудников, клиентов и ...

BrainStorm

BrainStorm

brainstorminc.com

Обеспечьте свою команду единственной платформой обучения, специально созданной для внедрения программного обеспечения. Ускорьте адаптацию, сократите поддержку, углубите взаимодействие и расширьте использование. Независимо от того, являетесь ли вы поставщиком решений, привлекающим новых клиентов, ИТ-...

Eduflow

Eduflow

eduflow.com

Eduflow — это универсальная платформа для совместного обучения, идеально подходящая для корпоративного обучения и высшего образования. Благодаря современному, интуитивно понятному интерфейсу вы сможете проводить совместное обучение в социальных сетях, которое привлекает учащихся и способствует сохра...

Thriving Springs

Thriving Springs

thrivingsprings.ai

Thriving Springs — это платформа обучения и вовлечения сотрудников на базе искусственного интеллекта поколения, которая помогает компаниям адаптироваться, повышать квалификацию и удерживать сотрудников с помощью интерактивных модулей обучения, курсов мягких навыков на основе EQ и опросов вовлеченнос...

OpenSesame

OpenSesame

opensesame.com

Мы помогаем развивать самую продуктивную и уважаемую рабочую силу в мире. Имея самый полный каталог курсов электронного обучения от ведущих мировых издателей, мы здесь, чтобы помочь вам на каждом этапе пути: от поиска курсов, сопоставления их с вашими основными компетенциями, синхронизации их с ваше...

BizLibrary

BizLibrary

bizlibrary.com

В BizLibrary мы стремимся повысить квалификацию сотрудников, создать лучшие места для работы и внести свой вклад в построение более сострадательного и компетентного будущего. Мы каждый день стремимся к достижению этих целей, поддерживая потребности организаций в обучении и развитии с помощью наших и...

Go1

Go1

go1.com

Go1 — глобальный агрегатор контента с самой разнообразной в мире библиотекой курсов развития и тренингов для профессионалов. Благодаря одной подписке руководители L&D могут доставлять нужный контент нужному сотруднику в нужное время с помощью инструментов обнаружения и курирования на базе искусствен...

5Mins AI

5Mins AI

5mins.ai

5Mins — это геймифицированная платформа электронного обучения в стиле TikTok, которую любят тысячи команд в более чем 80 странах. Мы помогаем сотрудникам за считанные минуты развивать востребованные твердые, мягкие и жизненные навыки с помощью микрообучения на базе искусственного интеллекта, персона...

CLASSUM

CLASSUM

classum.com

Благодаря облачной платформе, где участники курса могут общаться через публикации, сеансы в прямом эфире, чаты и уникальные взаимодействия, CLASSUM предлагает беспрепятственное общение для улучшения любой среды обучения, онлайн или лично. --- CLASSUM был основан в 2018 году Черин Ли и Юджин Чой, дву...

Auzmor Learn

Auzmor Learn

auzmor.com

Auzmor Learn — это надежное решение для управления обучением, которое позволяет легко назначать обучение и отслеживать прогресс сотрудников. Его интуитивно понятный конструктор курсов упрощает создание контента, а библиотека готовых курсов предлагает обучение и повышение квалификации, необходимые ва...

GlassFrog

GlassFrog

glassfrog.com

GlassFrog, передовой веб-пакет программного обеспечения, совершает революцию в гибкости и ясности организации. Это не просто еще один инструмент, а взгляд в будущее работы. Испытайте мощь гибкого программного обеспечения, тщательно разработанного для современной эпохи управления людьми, проектами и ...

Howspace

Howspace

howspace.com

Howspace — это универсальная платформа для проектирования и реализации преобразований. Howspace дает организациям возможность объединять своих сотрудников для обучения, сотрудничества и принятия решений, которые принесут результаты. Наша платформа направляет совместные путешествия, придает смысл шир...

NovoEd

NovoEd

novoed.com

NovoEd, основанная в Стэнфордской лаборатории социальных алгоритмов в 2012 году, представляет собой платформу для развития способностей, которая сочетает в себе социальное и совместное обучение для раскрытия человеческого потенциала в масштабе и с измеримым эффектом. Крупные предприятия, такие как 3...

BigSpring

BigSpring

bigspring.ai

BigSpring — это платформа для облегчения работы на базе искусственного интеллекта. Наш ориентированный на людей подход постоянно охватывает продажи, партнеров, команды и всех остальных в темпе инноваций. Мы помогаем быстро демонстрировать соответствующий контент нужным людям, поддерживаем обучение, ...

GoSkills

GoSkills

goskills.com

GoSkills — это ведущая платформа онлайн-обучения, предназначенная для предоставления интерактивного, персонализированного и захватывающего опыта обучения. Объединив мощную систему управления обучением (LMS) и передовую платформу обучения (LXP) в единый центр, GoSkills дает организациям возможность с...

Mentessa

Mentessa

mentessa.com

Вы ищете решение для интеграции новых сотрудников, чтобы объединить их, а также улучшить благосостояние и производительность, предоставив каждому возможность для успешной карьеры? Mentessa — это платформа для совместного обучения, которая помогает сотрудникам учиться и работать вместе — на основе на...

CircleHD

CircleHD

circlehd.com

CircleHD — это платформа видеообучения для предприятий, предназначенная для повышения вовлеченности сотрудников, лучшего привлечения потенциальных клиентов и повышения призывов к действию.

OneRange

OneRange

onerange.co

OneRange открывает новую эру программного обеспечения для профессионального развития, призванного устранить препятствия на пути непрерывного обучения. Наша инновационная платформа позволяет пользователям легко исследовать, получать доступ и контролировать усилия по повышению квалификации через обшир...

Learnerbly

Learnerbly

learnerbly.com

Learnerbly — это отмеченная наградами торговая площадка L&D, которая предоставляет сотрудникам доступ к профессионально подобранному контенту от более чем 200 лучших поставщиков обучающего контента (включая курсы, книги, тренеров, подписки на электронное обучение и многое другое). Это дает сотрудник...

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey — это LMS, которую наиболее быстрорастущие компании мира используют для создания программ обучения и развития, которые нравятся сотрудникам и партнерам и которые способствуют повышению прибыли.

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