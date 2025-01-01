Самые популярные Недавно добавленные Платформы обучения (LXP) - Самые популярные приложения - Ниуэ

Платформы обучения и опыта (LXP), также известные как LXP или LEP, используются отделами кадров и обучения и развития (L&D) в корпорациях. Эти платформы предлагают настраиваемые решения, направленные на предоставление сотрудникам персонализированного и удобного для пользователя опыта обучения. LXP, которые часто называют обучением в стиле Netflix, облегчают доступ к соответствующему контенту через компьютеры и мобильные устройства. LEP предоставляют компаниям обширные учебные библиотеки, включающие внутренние и внешние каталоги курсов, видео, подкасты, блоги, статьи и многое другое. LXP позволяют сотрудникам следовать адаптивным траекториям обучения, адаптированным к их индивидуальным потребностям в развитии навыков. Важно отличать LXP от систем управления обучением (LMS). В то время как LMS обычно фокусируется на управлении каталогами в целях обеспечения соответствия требованиям и корпоративного обучения, LXP предоставляют компаниям универсальные библиотеки контента, которые можно использовать как есть, настраивать или создавать заново. Некоторые LEP даже помогают компаниям в выявлении внутреннего опыта и хранении собственных хранилищ знаний. Компании могут интегрировать инструменты LXP и LMS для эффективного создания, управления и мониторинга всех возможностей обучения в своей организации.