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Платформы обучения (LXP) - Самые популярные приложения - Норвегия
Платформы обучения и опыта (LXP), также известные как LXP или LEP, используются отделами кадров и обучения и развития (L&D) в корпорациях. Эти платформы предлагают настраиваемые решения, направленные на предоставление сотрудникам персонализированного и удобного для пользователя опыта обучения. LXP, которые часто называют обучением в стиле Netflix, облегчают доступ к соответствующему контенту через компьютеры и мобильные устройства. LEP предоставляют компаниям обширные учебные библиотеки, включающие внутренние и внешние каталоги курсов, видео, подкасты, блоги, статьи и многое другое. LXP позволяют сотрудникам следовать адаптивным траекториям обучения, адаптированным к их индивидуальным потребностям в развитии навыков. Важно отличать LXP от систем управления обучением (LMS). В то время как LMS обычно фокусируется на управлении каталогами в целях обеспечения соответствия требованиям и корпоративного обучения, LXP предоставляют компаниям универсальные библиотеки контента, которые можно использовать как есть, настраивать или создавать заново. Некоторые LEP даже помогают компаниям в выявлении внутреннего опыта и хранении собственных хранилищ знаний. Компании могут интегрировать инструменты LXP и LMS для эффективного создания, управления и мониторинга всех возможностей обучения в своей организации.
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LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning, ведущая платформа онлайн-обучения, помогает организациям повысить вовлеченность учащихся и развить навыки, необходимые им сегодня и завтра. Благодаря более чем 16 000 курсов, которые преподают настоящие эксперты с сайта Lynda.com, и более 50 новых курсов, добавляемых каждую неделю...
edX
edx.org
Получите доступ к 2000 бесплатным онлайн-курсам от 140 ведущих учебных заведений по всему миру. Получите новые навыки и получите сертификат об окончании. Присоединяйтесь сегодня.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business помогает компаниям оставаться конкурентоспособными в сегодняшних быстро меняющихся условиях труда, предлагая свежий обучающий контент по запросу через мощный рынок контента. Наша миссия — помочь сотрудникам делать все, что им предстоит сделать дальше — будь то следующий проект, навык,...
Eduflow
eduflow.com
Eduflow — это универсальная платформа для совместного обучения, идеально подходящая для корпоративного обучения и высшего образования. Благодаря современному, интуитивно понятному интерфейсу вы сможете проводить совместное обучение в социальных сетях, которое привлекает учащихся и способствует сохра...
Skillsoft
skillsoft.com
О Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) предоставляет преобразующий опыт обучения, который побуждает организации и людей расти вместе. Компания сотрудничает с корпоративными организациями и обслуживает глобальное сообщество учащихся, готовя сегодняшних сотрудников к экономике завтрашнего дня. Благодаря S...
360Learning
360learning.com
360Learning — это LMS для совместного обучения. Мы даем возможность компаниям повышать квалификацию изнутри, превращая своих экспертов в чемпионов по развитию сотрудников, клиентов и партнеров.
Degreed
degreed.com
Есть ли у вас навыки, которыми можно заняться завтра? Degreed объединяет обучение и карьерный рост с возможностями для бизнеса посредством единого гибкого опыта развития навыков, поэтому ваша организация и ваши сотрудники всегда готовы преодолеть следующее большое препятствие.
Docebo
docebo.com
Docebo — это самая мощная в мире платформа обучения, интуитивно понятная для администраторов, интересная для учащихся и преобразующая бизнес. Ключевые отличия включают в себя: - Возможность предоставления гиперперсонализированного опыта обучения различным аудиториям, включая сотрудников, клиентов и ...
BrainStorm
brainstorminc.com
Обеспечьте свою команду единственной платформой обучения, специально созданной для внедрения программного обеспечения. Ускорьте адаптацию, сократите поддержку, углубите взаимодействие и расширьте использование. Независимо от того, являетесь ли вы поставщиком решений, привлекающим новых клиентов, ИТ-...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — это платформа обучения и вовлечения сотрудников на базе искусственного интеллекта поколения, которая помогает компаниям адаптироваться, повышать квалификацию и удерживать сотрудников с помощью интерактивных модулей обучения, курсов мягких навыков на основе EQ и опросов вовлеченнос...
OpenSesame
opensesame.com
Мы помогаем развивать самую продуктивную и уважаемую рабочую силу в мире. Имея самый полный каталог курсов электронного обучения от ведущих мировых издателей, мы здесь, чтобы помочь вам на каждом этапе пути: от поиска курсов, сопоставления их с вашими основными компетенциями, синхронизации их с ваше...
BizLibrary
bizlibrary.com
В BizLibrary мы стремимся повысить квалификацию сотрудников, создать лучшие места для работы и внести свой вклад в построение более сострадательного и компетентного будущего. Мы каждый день стремимся к достижению этих целей, поддерживая потребности организаций в обучении и развитии с помощью наших и...
Go1
go1.com
Go1 — глобальный агрегатор контента с самой разнообразной в мире библиотекой курсов развития и тренингов для профессионалов. Благодаря одной подписке руководители L&D могут доставлять нужный контент нужному сотруднику в нужное время с помощью инструментов обнаружения и курирования на базе искусствен...
5Mins AI
5mins.ai
5Mins — это геймифицированная платформа электронного обучения в стиле TikTok, которую любят тысячи команд в более чем 80 странах. Мы помогаем сотрудникам за считанные минуты развивать востребованные твердые, мягкие и жизненные навыки с помощью микрообучения на базе искусственного интеллекта, персона...
CLASSUM
classum.com
Благодаря облачной платформе, где участники курса могут общаться через публикации, сеансы в прямом эфире, чаты и уникальные взаимодействия, CLASSUM предлагает беспрепятственное общение для улучшения любой среды обучения, онлайн или лично. --- CLASSUM был основан в 2018 году Черин Ли и Юджин Чой, дву...
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn — это надежное решение для управления обучением, которое позволяет легко назначать обучение и отслеживать прогресс сотрудников. Его интуитивно понятный конструктор курсов упрощает создание контента, а библиотека готовых курсов предлагает обучение и повышение квалификации, необходимые ва...
Howspace
howspace.com
Howspace — это универсальная платформа для проектирования и реализации преобразований. Howspace дает организациям возможность объединять своих сотрудников для обучения, сотрудничества и принятия решений, которые принесут результаты. Наша платформа направляет совместные путешествия, придает смысл шир...
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring — это платформа для облегчения работы на базе искусственного интеллекта. Наш ориентированный на людей подход постоянно охватывает продажи, партнеров, команды и всех остальных в темпе инноваций. Мы помогаем быстро демонстрировать соответствующий контент нужным людям, поддерживаем обучение, ...
GoSkills
goskills.com
GoSkills — это ведущая платформа онлайн-обучения, предназначенная для предоставления интерактивного, персонализированного и захватывающего опыта обучения. Объединив мощную систему управления обучением (LMS) и передовую платформу обучения (LXP) в единый центр, GoSkills дает организациям возможность с...
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog, передовой веб-пакет программного обеспечения, совершает революцию в гибкости и ясности организации. Это не просто еще один инструмент, а взгляд в будущее работы. Испытайте мощь гибкого программного обеспечения, тщательно разработанного для современной эпохи управления людьми, проектами и ...
Mentessa
mentessa.com
Вы ищете решение для интеграции новых сотрудников, чтобы объединить их, а также улучшить благосостояние и производительность, предоставив каждому возможность для успешной карьеры? Mentessa — это платформа для совместного обучения, которая помогает сотрудникам учиться и работать вместе — на основе на...
CircleHD
circlehd.com
CircleHD — это платформа видеообучения для предприятий, предназначенная для повышения вовлеченности сотрудников, лучшего привлечения потенциальных клиентов и повышения призывов к действию.
NovoEd
novoed.com
NovoEd, основанная в Стэнфордской лаборатории социальных алгоритмов в 2012 году, представляет собой платформу для развития способностей, которая сочетает в себе социальное и совместное обучение для раскрытия человеческого потенциала в масштабе и с измеримым эффектом. Крупные предприятия, такие как 3...
OneRange
onerange.co
OneRange открывает новую эру программного обеспечения для профессионального развития, призванного устранить препятствия на пути непрерывного обучения. Наша инновационная платформа позволяет пользователям легко исследовать, получать доступ и контролировать усилия по повышению квалификации через обшир...
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly — это отмеченная наградами торговая площадка L&D, которая предоставляет сотрудникам доступ к профессионально подобранному контенту от более чем 200 лучших поставщиков обучающего контента (включая курсы, книги, тренеров, подписки на электронное обучение и многое другое). Это дает сотрудник...
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey — это LMS, которую наиболее быстрорастущие компании мира используют для создания программ обучения и развития, которые нравятся сотрудникам и партнерам и которые способствуют повышению прибыли.