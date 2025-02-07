Компании по обучению лидерству - Самые популярные приложения - Словакия

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Компании, специализирующиеся на обучении лидерству, предлагают аутсорсинговые решения для развития руководителей. Эти организации реализуют структурированные программы обучения, проводя занятия либо на месте, либо виртуально. Их услуги включают в себя как широкое развитие лидерских навыков, так и специализированный отраслевой опыт. Помимо формального обучения, эти поставщики часто организуют неформальные мероприятия, уделяя особое внимание таким областям, как сплоченность команды. Компании взаимодействуют с этими поставщиками для повышения эффективности своих управленческих кадров.
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Hone
honehq.com
Hone обеспечивает онлайн-обучение сотрудников, которое является масштабируемым, измеримым и повышает квалификацию сотрудников в наиболее важные моменты. Мы проводим лучшие в своем классе курсы лидерства и DEIB для менеджеров, внешних консультантов и старших руководителей под руководством тренеров мирового класса и на платформе следующего поколения. Развивая мощные навыки, такие как лидерство, управление производительностью, управление изменениями, DEIB и другие, Hone обеспечивает изменение поведения, человеческие связи и непрерывное развитие для распределенных команд во всем мире. Команды Lean L&D любят Hone, потому что наша платформа упрощает развертывание программ, а наши оценки и отчеты позволяют администраторам легко сообщать о рентабельности инвестиций в обучение. Многие из самых инновационных компаний мира, в том числе Deloitte, Subway, Steve Madden, Aramark и Indeed, каждый день полагаются на Hone, который помогает своим командам прогрессировать, расти и лидировать.
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq — это командная платформа для развития лидерских качеств, предназначенная для личного и профессионального развития ваших сотрудников. Мы предоставляем привлекательную и последовательную систему, доступную по цене, но при этом адаптированную к потребностям вашей организации.
LEADx
leadx.org
Превратите менеджеров-миллениалов в традиционных лидеров с помощью LEADx! LEADx — это тренинг по лидерству, который действительно используют ваши менеджеры. Платформа сочетает в себе поведенческую науку, искусственный интеллект и экспертный контент для заметного улучшения поведения руководства, вовлеченности сотрудников и производительности.
Lingo Live
lingolive.com
Благодаря индивидуальной программе обучения коммуникациям Lingo Live вы можете дать возможность всей вашей команде уверенно вносить свой вклад и достигать самых амбициозных целей вашей компании.
Coachello
coachello.io
Coachello — это персонализированная поддержка людей, основанная на данных. Coachello предоставляет коучинг мирового класса, повышающий производительность, по запросу через MS Teams и Slack круглосуточно, 7 дней в неделю. Профессиональный коучинг является преобразующим, полностью персонализированным, но дорогим, не масштабируемым и не имеющим показателей. Coachello решает эту проблему наиболее эффективным и измеримым способом.
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab — это новая платформа для достижения бизнес-результатов, которая помогает организациям сосредоточить внимание на том, что важно. Платформа обеспечивает прозрачность и ясность в отношении результатов, которых вы хотите достичь, а также имеет встроенные инструменты для повышения дисциплины, необходимой в вашей организации для достижения этих результатов. Она предназначена для: - Компаний, которые переживают трансформацию, рост и транзакции - Руководителей, которые ставят людей в центр изменений для достижения лучших результатов - Команд, которые хотят, чтобы их услышали, им доверяли и поддерживали для достижения результатов. Платформа: 1. Позволяет руководителям и позволяет менеджерам принимать более эффективные и целостные решения за счет беспрепятственного упрощения потоков информации во всей организации. 2. Предоставляет командам возможность быстро приносить пользу, предоставляя им модульные инструменты, рабочие процессы и шаблоны, которые они могут использовать по требованию. Платформа создана так, чтобы быть гибкой и адаптируемой. - в среде, где операционная среда организации постоянно меняется, платформу JourneyLab можно внедрить быстро, и она будет работать с вашими людьми и вашими процессами, расширяя ваши возможности планирования и реализации. Наша цель — помочь организациям работать более эффективно и соответствовать требованиям будущего. Мы хотим сделать адаптивное планирование доступным для большего числа компаний, одновременно помогая большему количеству людей раскрыть свой потенциал посредством значимой работы, и мы верим, что они могут идти рука об руку. Мы представляем себе мир, в котором люди собираются вместе, чтобы решать большие проблемы без трений. Где и отдельные инициативные группы, и менеджеры, и руководители чувствуют, что они способны добиться успеха. Когда сумма частей больше целого.
Launch 360
launch-360.com
Launch 360 — это инструмент оценки лидерства с обратной связью на 360 градусов, который помогает оценить лидерские навыки и компетенции отдельных лиц в организации. Инструмент предназначен для измерения в 6 ключевых областях: Присутствие руководителя. Лидерство. Управление персоналом. Управление взаимоотношениями. Этот процесс является конфиденциальным, что обеспечивает анонимность и способствует честной и открытой обратной связи. Инструмент Launch 360 Leadership Assessment был разработан для обеспечения быстрого развертывания уже сегодня. Однако мы также предлагаем возможность настроить раздел с конкретными вопросами в соответствии с потребностями вашей организации.
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers — это платформа, помогающая компаниям связаться с корпоративными тренерами и наоборот. Ищите и узнавайте о предстоящих учебных мероприятиях, которые пройдут в вашем городе.
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