Компании по обучению лидерству - Самые популярные приложения - Сейшельские о-ва

JourneyLab

journeylab.io

JourneyLab — это новая платформа для достижения бизнес-результатов, которая помогает организациям сосредоточить внимание на том, что важно. Платформа обеспечивает прозрачность и ясность в отношении результатов, которых вы хотите достичь, а также имеет встроенные инструменты для повышения дисциплины, необходимой в вашей организации для достижения этих результатов. Она предназначена для: - Компаний, которые переживают трансформацию, рост и транзакции - Руководителей, которые ставят людей в центр изменений для достижения лучших результатов - Команд, которые хотят, чтобы их услышали, им доверяли и поддерживали для достижения результатов. Платформа: 1. Позволяет руководителям и позволяет менеджерам принимать более эффективные и целостные решения за счет беспрепятственного упрощения потоков информации во всей организации. 2. Предоставляет командам возможность быстро приносить пользу, предоставляя им модульные инструменты, рабочие процессы и шаблоны, которые они могут использовать по требованию. Платформа создана так, чтобы быть гибкой и адаптируемой. - в среде, где операционная среда организации постоянно меняется, платформу JourneyLab можно внедрить быстро, и она будет работать с вашими людьми и вашими процессами, расширяя ваши возможности планирования и реализации. Наша цель — помочь организациям работать более эффективно и соответствовать требованиям будущего. Мы хотим сделать адаптивное планирование доступным для большего числа компаний, одновременно помогая большему количеству людей раскрыть свой потенциал посредством значимой работы, и мы верим, что они могут идти рука об руку. Мы представляем себе мир, в котором люди собираются вместе, чтобы решать большие проблемы без трений. Где и отдельные инициативные группы, и менеджеры, и руководители чувствуют, что они способны добиться успеха. Когда сумма частей больше целого.