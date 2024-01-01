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Компании по обучению лидерству - Самые популярные приложения

Компании, специализирующиеся на обучении лидерству, предлагают аутсорсинговые решения для развития руководителей. Эти организации реализуют структурированные программы обучения, проводя занятия либо на месте, либо виртуально. Их услуги включают в себя как широкое развитие лидерских навыков, так и специализированный отраслевой опыт. Помимо формального обучения, эти поставщики часто организуют неформальные мероприятия, уделяя особое внимание таким областям, как сплоченность команды. Компании взаимодействуют с этими поставщиками для повышения эффективности своих управленческих кадров.

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Hone

Hone

honehq.com

Повышайте навыки своей команды. Hone предлагает масштабируемое обучение менеджеров, которое сочетает в себе лучший в своем классе опыт живого обучения с платформой для изменения поведения.

Lingo Live

Lingo Live

lingolive.com

Благодаря индивидуальной программе обучения коммуникациям Lingo Live вы можете дать возможность всей вашей команде уверенно вносить свой вклад и достигать самых амбициозных целей вашей компании.

Qtrainers

Qtrainers

qtrainers.com

Qtrainers — это платформа, помогающая компаниям связаться с корпоративными тренерами и наоборот. Ищите и узнавайте о предстоящих учебных мероприятиях, которые пройдут в вашем городе.

Launch 360

Launch 360

launch-360.com

Launch 360 — это инструмент оценки лидерства с обратной связью на 360 градусов, который помогает оценить лидерские навыки и компетенции отдельных лиц в организации. Инструмент предназначен для измерения 6 ключевых областей: Присутствие руководителя. Лидерство. Управление персоналом. Управление взаим...

JourneyLab

JourneyLab

journeylab.io

JourneyLab — это новая платформа для достижения бизнес-результатов, которая помогает организациям сосредоточить внимание на том, что важно. Платформа обеспечивает прозрачность и ясность в отношении результатов, которых вы хотите достичь, а также имеет встроенные инструменты для повышения дисциплины,...

Coachello

Coachello

coachello.io

Coachello — это персонализированная поддержка людей, основанная на данных. Coachello предоставляет коучинг мирового класса, повышающий производительность, по запросу через MS Teams и Slack круглосуточно, 7 дней в неделю. Профессиональный коучинг является преобразующим, полностью персонализированным,...

LEADx

LEADx

leadx.org

Превратите менеджеров-миллениалов в традиционных лидеров с помощью LEADx! LEADx — это тренинг по лидерству, который действительно используют ваши менеджеры. Платформа сочетает в себе поведенческую науку, искусственный интеллект и экспертный контент для заметного улучшения поведения руководства, вовл...

Wildsparq

Wildsparq

wildsparq.com

Wildsparq — это командная платформа для развития лидерских качеств, позволяющая развивать ваших сотрудников лично и профессионально. Мы предоставляем привлекательную и последовательную систему, доступную по цене, но при этом адаптированную к потребностям вашей организации.

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