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Компании по обучению лидерству - Самые популярные приложения - Босния и Герцеговина
Компании, специализирующиеся на обучении лидерству, предлагают аутсорсинговые решения для развития руководителей. Эти организации реализуют структурированные программы обучения, проводя занятия либо на месте, либо виртуально. Их услуги включают в себя как широкое развитие лидерских навыков, так и специализированный отраслевой опыт. Помимо формального обучения, эти поставщики часто организуют неформальные мероприятия, уделяя особое внимание таким областям, как сплоченность команды. Компании взаимодействуют с этими поставщиками для повышения эффективности своих управленческих кадров.
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Hone
honehq.com
Hone обеспечивает онлайн-обучение сотрудников, которое является масштабируемым, измеримым и повышает квалификацию сотрудников в наиболее важные моменты. Мы проводим лучшие в своем классе курсы лидерства и DEIB для менеджеров, внешних консультантов и старших руководителей под руководством тренеров ми...
Launch 360
launch-360.com
Launch 360 — это инструмент оценки лидерства с обратной связью на 360 градусов, который помогает оценить лидерские навыки и компетенции отдельных лиц в организации. Инструмент предназначен для измерения в 6 ключевых областях: Присутствие руководителя. Лидерство. Управление персоналом. Управление вза...
Lingo Live
lingolive.com
Благодаря индивидуальной программе обучения коммуникациям Lingo Live вы можете дать возможность всей вашей команде уверенно вносить свой вклад и достигать самых амбициозных целей вашей компании.
LEADx
leadx.org
Превратите менеджеров-миллениалов в традиционных лидеров с помощью LEADx! LEADx — это тренинг по лидерству, который действительно используют ваши менеджеры. Платформа сочетает в себе поведенческую науку, искусственный интеллект и экспертный контент для заметного улучшения поведения руководства, вовл...
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers — это платформа, помогающая компаниям связаться с корпоративными тренерами и наоборот. Ищите и узнавайте о предстоящих учебных мероприятиях, которые пройдут в вашем городе.
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab — это новая платформа для достижения бизнес-результатов, которая помогает организациям сосредоточить внимание на том, что важно. Платформа обеспечивает прозрачность и ясность в отношении результатов, которых вы хотите достичь, а также имеет встроенные инструменты для повышения дисциплины,...
Coachello
coachello.io
Coachello — это персонализированная поддержка людей, основанная на данных. Coachello предоставляет коучинг мирового класса, повышающий производительность, по запросу через MS Teams и Slack круглосуточно, 7 дней в неделю. Профессиональный коучинг является преобразующим, полностью персонализированным,...
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq — это командная платформа для развития лидерских качеств, предназначенная для личного и профессионального развития ваших сотрудников. Мы предоставляем привлекательную и последовательную систему, доступную по цене, но при этом адаптированную к потребностям вашей организации.