Программное обеспечение для сопоставления потенциальных клиентов и маршрутизации - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для сопоставления и маршрутизации потенциальных клиентов автоматизирует процесс связывания новых потенциальных клиентов с соответствующей записью учетной записи в системе CRM и впоследствии направляет эти потенциальные клиенты нужному продавцу на основе картирования территории организации. Эта функция позволяет компаниям получить более целостное представление о потенциальных клиентах и их взаимодействии в рамках своей стратегии на основе учетных записей, облегчая оперативное отслеживание захваченных потенциальных клиентов. В то время как базовые функции сопоставления и маршрутизации потенциальных клиентов обычно предлагаются большинством программного обеспечения CRM, специальные решения предназначены для более сложных рабочих процессов, которые могут превосходить возможности стандартных инструментов CRM или автоматизации маркетинга. Это специализированное программное обеспечение обычно используется представителями отдела продаж и менеджерами по работе с клиентами, упрощая задачу маршрутизации потенциальных клиентов к соответствующим лицам и счетам, экономя драгоценное время и усилия.
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Calendly
calendly.com
Calendly — это приложение для онлайн-планирования встреч, которое помогает пользователям назначать и координировать встречи, устраняя необходимость в переписке.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — платформа для виртуальных продаж, позволяющая проводить автоматические видеовстречи, демонстрации продуктов и коучинг команд в реальном времени.
LeadAngel
leadangel.com
LeadAngel — платформа для управления лидами, которая осуществляет маршрутизацию и сопоставление потенциальных клиентов для оптимизации процессов продаж.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, помогающая управлять взаимодействием с клиентами на всех этапах их жизненного цикла.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper - это программное обеспечение для планирования, которое помогает командам B2B оптимизировать процесс продаж и улучшить взаимодействие с клиентами.
Nutsales
nutsales.co
Nutsales — это CRM-платформа с ИИ, которая интегрирует почтовые ящики, автоматизирует распределение лидов и улучшает командное взаимодействие.
Tray.io
tray.io
Tray.io - это платформа для интеграции и автоматизации бизнес-процессов, позволяющая синхронизировать данные между приложениями с минимальным кодированием.
Avoma
avoma.com
Avoma - это AI-помощник для команд, взаимодействующих с клиентами, который автоматически транскрибирует встречи, создает заметки и предоставляет аналитические данные.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace - это SaaS платформа для B2B, объединяющая данные из различных источников для улучшения маркетинга и продаж.
Openprise
openprisetech.com
Openprise - платформа для автоматизации процессов RevOps, упрощает управление данными, интегрирует системы и улучшает качество данных для B2B-компаний.
Fullcast
fullcast.com
Fullcast — платформа для планирования выхода на рынок, соединяющая стратегическое планирование с тактическими операциями в продажах.
CaliberMind
calibermind.com
CaliberMind — платформа для анализа данных о клиентах, оптимизации маркетинга и продаж, способствующая лучшему пониманию поведения и предпочтений клиентов.
Sugar Market
salesfusion.com
Sugar Market — это платформа автоматизации маркетинга, помогающая создавать, управлять и анализировать маркетинговые кампании через различные каналы.
Syncari
syncari.com
Syncari — платформа для автоматизации данных, которая синхронизирует и унифицирует данные из различных бизнес-систем, обеспечивая их качество и актуальность.
Routera
routera.io
Routera — это платформа для маршрутизации входящих лидов и улучшения конверсии, интегрированная с HubSpot, позволяющая оптимизировать работу вашей команды продаж.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero — это инструмент для автоматизации планирования встреч и маршрутизации лидов для команд B2B, позволяющий сократить время отклика и улучшить управление продажами.
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