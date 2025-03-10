Программное обеспечение для сопоставления потенциальных клиентов и маршрутизации - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение для сопоставления и маршрутизации потенциальных клиентов автоматизирует процесс связывания новых потенциальных клиентов с соответствующей записью учетной записи в системе CRM и впоследствии направляет эти потенциальные клиенты нужному продавцу на основе картирования территории организации. Эта функция позволяет компаниям получить более целостное представление о потенциальных клиентах и их взаимодействии в рамках своей стратегии на основе учетных записей, облегчая оперативное отслеживание захваченных потенциальных клиентов. В то время как базовые функции сопоставления и маршрутизации потенциальных клиентов обычно предлагаются большинством программного обеспечения CRM, специальные решения предназначены для более сложных рабочих процессов, которые могут превосходить возможности стандартных инструментов CRM или автоматизации маркетинга. Это специализированное программное обеспечение обычно используется представителями отдела продаж и менеджерами по работе с клиентами, упрощая задачу маршрутизации потенциальных клиентов к соответствующим лицам и счетам, экономя драгоценное время и усилия.
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Tray.io
tray.io
Tray.io - это платформа для интеграции и автоматизации бизнес-процессов, позволяющая синхронизировать данные между приложениями с минимальным кодированием.
LeadAngel
leadangel.com
LeadAngel — платформа для управления лидами, которая осуществляет маршрутизацию и сопоставление потенциальных клиентов для оптимизации процессов продаж.
Routera
routera.io
Routera — это платформа маршрутизации и конверсии входящих потенциальных клиентов, которая изначально интегрируется с HubSpot. Теперь вы можете легко планировать и масштабировать свою команду продаж, улучшая скорость привлечения потенциальных клиентов и увеличивая конверсию продаж.
Nutsales
nutsales.co
Nutsales — это CRM-платформа с ИИ, которая интегрирует почтовые ящики, автоматизирует распределение лидов и улучшает командное взаимодействие.
Openprise
openprisetech.com
Openprise способствует революции в RevOps. Openprise автоматизирует критически важные процессы RevOps, чтобы устранить разрозненность и объединить специалистов по продажам и маркетингу и их технологии для обеспечения взрывного роста. Openprise — это единая платформа без кода, которая позволяет вам упростить стек RevTech, быстрее реагировать на изменения на вашем рынке и масштабировать операции для достижения ваших целей по доходам. Команды RevOps в таких лидерах отрасли, как UI Path, Freshworks, Zendesk, Zscaler и Okta, полагаются на Openprise для получения эффективного и предсказуемого дохода. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.openprisetech.com.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero — это продукт для ускорения входящего дохода, который обеспечивает мгновенное планирование встреч и маршрутизацию потенциальных клиентов всех уровней сложности для отделов продаж B2B. RevenueHero интегрируется с вашей формой захвата потенциальных клиентов, чтобы квалифицировать потенциальных клиентов и планировать встречи между ними и нужным представителем вашей команды в режиме реального времени. RevenueHero помогает командам сократить циклы продаж и сократить время обслуживания потенциальных клиентов.
Fullcast
fullcast.com
Fullcast — это единственная платформа планирования выхода на рынок (GTM), которая органично связывает ваши действия по планированию GTM с тактическими операциями продаж. Это позволяет вам постоянно обновлять свою стратегию и мгновенно вносить изменения. Компании, которые планируют с помощью Fullcast: -> Планируйте дни, а не недели или месяцы. Таблицы не требуются. -> Оперативно реагировать на изменение рыночных условий. -> Тратьте больше времени на стратегию, а не на настройку отдельных систем GTM. -> Сохраняйте своих лучших представителей, распределяя территории на справедливой и прозрачной основе. -> Принимайте более эффективные бизнес-решения, легко моделируя сложные сценарии GTM. *Ключевая функциональность* --> Управление территорией: создавайте и развертывайте планы территории продаж в одном месте. --> Маршрутизация: убедитесь, что каждый провод идет в нужное место. --> Квоты и установка целевых показателей: целевые показатели и квоты основаны на моделировании сценариев на основе искусственного интеллекта. --> Data Hygiene: единственное решение для управления RevOps, которое очищает ваши данные по мере их сбора. --> Охват, мощность и роли: планируйте и выполняйте планирование охвата и объема продаж. --> Производительность по плану: отслеживайте производительность, действуйте на основании полученных данных и автоматически вносите изменения.
CaliberMind
calibermind.com
Как стратегический B2B-лидер, вы должны держать руку на пульсе рынка. Но со всеми инструментами, которые используют ваши команды, сложно соединить точки и выяснить, находит ли ваше сообщение отклик у нужной аудитории в нужный момент. Платформа CaliberMind систематизирует и анализирует ваши данные, чтобы ваши идеи стали более ясными. Конечно, мы занимаемся атрибуцией, оценкой вовлеченности, аналитикой воронок продаж и многим другим. Но настоящий подарок, который мы преподносим лидерам по доходам, — это способность выявлять проблемы и тенденции раньше, чем это сможет сделать кто-либо другой.
Avoma
avoma.com
Avoma - это AI-помощник для команд, взаимодействующих с клиентами, который автоматически транскрибирует встречи, создает заметки и предоставляет аналитические данные.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, помогающая управлять взаимодействием с клиентами на всех этапах их жизненного цикла.
Syncari
syncari.com
Syncari — платформа для автоматизации данных, которая синхронизирует и унифицирует данные из различных бизнес-систем, обеспечивая их качество и актуальность.
Sugar Market
salesfusion.com
Sugar Market — это платформа автоматизации маркетинга, помогающая создавать, управлять и анализировать маркетинговые кампании через различные каналы.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace - это SaaS платформа для B2B, объединяющая данные из различных источников для улучшения маркетинга и продаж.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — платформа для виртуальных продаж, позволяющая проводить автоматические видеовстречи, демонстрации продуктов и коучинг команд в реальном времени.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper - это программное обеспечение для планирования, которое помогает командам B2B оптимизировать процесс продаж и улучшить взаимодействие с клиентами.
Calendly
calendly.com
Calendly — это приложение для онлайн-планирования встреч, которое помогает пользователям назначать и координировать встречи, устраняя необходимость в переписке.
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