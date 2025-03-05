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Программное обеспечение для сопоставления и маршрутизации потенциальных клиентов автоматизирует процесс связывания новых потенциальных клиентов с соответствующей записью учетной записи в системе CRM и впоследствии направляет эти потенциальные клиенты нужному продавцу на основе картирования территории организации. Эта функция позволяет компаниям получить более целостное представление о потенциальных клиентах и их взаимодействии в рамках своей стратегии на основе учетных записей, облегчая оперативное отслеживание захваченных потенциальных клиентов. В то время как базовые функции сопоставления и маршрутизации потенциальных клиентов обычно предлагаются большинством программного обеспечения CRM, специальные решения предназначены для более сложных рабочих процессов, которые могут превосходить возможности стандартных инструментов CRM или автоматизации маркетинга. Это специализированное программное обеспечение обычно используется представителями отдела продаж и менеджерами по работе с клиентами, упрощая задачу маршрутизации потенциальных клиентов к соответствующим лицам и счетам, экономя драгоценное время и усилия.
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Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Calendly
calendly.com
Календарно-самый простой способ для команд запланировать, подготовиться и следить за внешними встречами. Календарно является единственной централизованной платформой автоматизации планирования, созданной для масштабирования по всей организации, чтобы помочь людям заключать сделки, кандидатов на землю, строить отношения и быстрее развивать свой бизнес. Календарно помогает отдельным лицам, командам и организациям по всему миру автоматизировать жизненный цикл встречи, удаляя обратно и вперед с планированием. Календарно позволяет компаниям закрывать сделки, нанимать кандидатов, строить отношения и развивать свой бизнес - более. Более 20 миллионов пользователей в 230 странах используют календарно для упрощения встреч и более эффективно и эффективно сотрудничать.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace — это компания по обработке и анализу данных программного обеспечения как услуги (SaaS), которая предоставляет платформу данных клиентов B2B. Продукты компании объединяют несколько источников данных, собственные и сторонние источники из социальных сетей, баз данных контактов, систем управления взаимоотношениями с клиентами и платформ автоматизации маркетинга.
LeadAngel
leadangel.com
Ранняя пташка получает продажу. Фильтрация, сопоставление и маршрутизация мгновенно приводят к нужному продавцу. Заключайте больше сделок. LeadAngel — это платформа управления потенциальными клиентами B2B, включая сопоставление потенциальных клиентов и маршрутизацию. Быстрые, надежные и настраиваемые операции работают с Salesforce CRM и другими системами. Доступны API для маршрутизации и сопоставления потенциальных клиентов. LeadAngel помогает предприятиям, организациям и предприятиям улучшить процесс продаж, чтобы быстрее заключать больше сделок. Программное обеспечение предлагает маршрутизацию потенциальных клиентов, сопоставление потенциальных клиентов, нечеткое сопоставление, дедупликацию потенциальных клиентов, маркетинговые стратегии на основе учетных записей и подробную отчетность. Сопоставление очень настраиваемое и очень быстрое.
Routera
routera.io
Routera — это платформа маршрутизации и конверсии входящих потенциальных клиентов, которая изначально интегрируется с HubSpot. Теперь вы можете легко планировать и масштабировать свою команду продаж, улучшая скорость привлечения потенциальных клиентов и увеличивая конверсию продаж.
Nutsales
nutsales.co
Что такое Нутсейлс? Nutsales — это CRM-платформа на базе искусственного интеллекта, работающая под управлением масштабируемой команды людей. Сначала мы можем превратить ваши несколько почтовых ящиков в интерактивные воронки, настроив конвейеры с интеграцией Gmail для продаж, поддержки клиентов, управления персоналом и т. д. Автоматизируйте назначение потенциальных клиентов, используя передовые алгоритмы, учитывая критерии сегментации или циклический анализ. Расширьте возможности командного общения с помощью совместной работы в режиме реального времени, тегов и комментариев. Получайте новых потенциальных клиентов из входящих или исходящих сообщений, сразу интегрируйтесь и вовлекайтесь. Благодаря Nutsales у вас будет команда, работающая круглосуточно и без выходных, гарантируя, что ни один разговор с клиентом не останется незамеченным.
Openprise
openprisetech.com
Openprise способствует революции в RevOps. Openprise автоматизирует критически важные процессы RevOps, чтобы устранить разрозненность и объединить специалистов по продажам и маркетингу и их технологии для обеспечения взрывного роста. Openprise — это единая платформа без кода, которая позволяет вам упростить стек RevTech, быстрее реагировать на изменения на вашем рынке и масштабировать операции для достижения ваших целей по доходам. Команды RevOps в таких лидерах отрасли, как UI Path, Freshworks, Zendesk, Zscaler и Okta, полагаются на Openprise для получения эффективного и предсказуемого дохода. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.openprisetech.com.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero — это продукт для ускорения входящего дохода, который обеспечивает мгновенное планирование встреч и маршрутизацию потенциальных клиентов всех уровней сложности для отделов продаж B2B. RevenueHero интегрируется с вашей формой захвата потенциальных клиентов, чтобы квалифицировать потенциальных клиентов и планировать встречи между ними и нужным представителем вашей команды в режиме реального времени. RevenueHero помогает командам сократить циклы продаж и сократить время обслуживания потенциальных клиентов.
Fullcast
fullcast.com
Fullcast — это единственная платформа планирования выхода на рынок (GTM), которая органично связывает ваши действия по планированию GTM с тактическими операциями продаж. Это позволяет вам постоянно обновлять свою стратегию и мгновенно вносить изменения. Компании, которые планируют с помощью Fullcast: -> Планируйте дни, а не недели или месяцы. Таблицы не требуются. -> Оперативно реагировать на изменение рыночных условий. -> Тратьте больше времени на стратегию, а не на настройку отдельных систем GTM. -> Сохраняйте своих лучших представителей, распределяя территории на справедливой и прозрачной основе. -> Принимайте более эффективные бизнес-решения, легко моделируя сложные сценарии GTM. *Ключевая функциональность* --> Управление территорией: создавайте и развертывайте планы территории продаж в одном месте. --> Маршрутизация: убедитесь, что каждый провод идет в нужное место. --> Квоты и установка целевых показателей: целевые показатели и квоты основаны на моделировании сценариев на основе искусственного интеллекта. --> Data Hygiene: единственное решение для управления RevOps, которое очищает ваши данные по мере их сбора. --> Охват, мощность и роли: планируйте и выполняйте планирование охвата и объема продаж. --> Производительность по плану: отслеживайте производительность, действуйте на основании полученных данных и автоматически вносите изменения.
CaliberMind
calibermind.com
Как стратегический B2B-лидер, вы должны держать руку на пульсе рынка. Но со всеми инструментами, которые используют ваши команды, сложно соединить точки и выяснить, находит ли ваше сообщение отклик у нужной аудитории в нужный момент. Платформа CaliberMind систематизирует и анализирует ваши данные, чтобы ваши идеи стали более ясными. Конечно, мы занимаемся атрибуцией, оценкой вовлеченности, аналитикой воронок продаж и многим другим. Но настоящий подарок, который мы преподносим лидерам по доходам, — это способность выявлять проблемы и тенденции раньше, чем это сможет сделать кто-либо другой.
Avoma
avoma.com
Avoma — это комплексный ИИ-помощник по проведению совещаний для команд, работающих с клиентами. Его технология на базе искусственного интеллекта помогает командам, работающим с клиентами, собирать важную информацию о клиентах до, во время и после важных встреч. Avoma анализирует информацию о разговорах и информацию, чтобы помочь представителям сократить циклы продаж и порадовать больше клиентов. С помощью Avoma вы можете автоматически записывать все ваши встречи, получать полные стенограммы и сводные заметки, а также полезную информацию, синхронизированную непосредственно с вашей CRM. Просматривайте звонки и встречи быстрее, осуществляя поиск непосредственно в стенограммах и используя идентифицированные темы, чтобы найти именно то, что вы ищете. Avoma легко интегрируется с вашими любимыми инструментами.
Tray.io
tray.io
Tray.io — это многофункциональный iPaaS на базе искусственного интеллекта, который ускоряет интеграцию с месяцев до дней на единой платформе. Tray Universal Automation Cloud устраняет необходимость в разрозненных инструментах и технологиях для автоматизации сложных внутренних и внешних бизнес-процессов. Подкрепленное ядром предприятия, Universal Automation Cloud обеспечивает базовую компоновку, эластичность, наблюдаемость, управление, безопасность и контроль, необходимые компаниям для быстрой и совместной разработки интеграций и автоматизации в большом масштабе. Люблю свою работу. Автоматизируйте все остальное.™
Terminus
terminusplatform.com
Старый способ ведения дел больше не работает. И вы не можете позволить себе отставать. Стратегии B2B изменились, и правила игры изменились. Вам нужна платформа, эксперты и тактические руководства, чтобы привести вас туда, где должен быть ваш бизнес, особенно в условиях растущей потребности быть более эффективным с каждым долларом. Terminus — это платформа, созданная для вашего успеха. Это помогает вашей команде встречаться с клиентами на протяжении всего их жизненного цикла. Вам нужна платформа, основанная на собственных данных, которая окружает покупателей привлекательным цифровым опытом от приобретения учетной записи до ее расширения и продления. Наша система создана для повышения рентабельности инвестиций, минимизации мошенничества, придания приоритета безопасности бренда и превращения намерений в актуальные и действенные идеи для команд GTM.
Syncari
syncari.com
Syncari — единственная платформа автоматизации данных с низким кодом/без кода (LcNc), которая легко синхронизирует, унифицирует, автоматизирует и анализирует данные в различных бизнес-системах и приложениях. Наша платформа предлагает как плоскость управления, так и концентратор данных, обеспечивая операционную эффективность и готовность данных для ИИ. Согласовав ваши данные с Syncari, ваши команды и модели искусственного интеллекта будут работать и автоматизировать работу на основе безупречно синхронизированных высококачественных данных. Syncari доверяют Conga, CorroHealth, Deel и Rapid7. Распространенные случаи использования: синхронизация и автоматизация нескольких бизнес-систем, например, многие CRM Salesforce, интегрированные в одну или множество других систем (Marketo, HubSpot, Eloqua, Zendesk, Jira, Oracle Sales, SAP, Netsuite, Snowflake, Domo, Redshift, AWS, Big Query). и т. д.) Множественная синхронизация Salesforce CRM с Marketo или HubSpot ETL, обратная автоматизация обогащения ETL для нескольких источников. Автоматизация намерений для нескольких источников. Расценки для Cash and Finance. 360 Data Quality для очистки, нормализации и преобразования данных.
Sugar Market
salesfusion.com
Sugar Market — это универсальное решение для автоматизации маркетинга, созданное для маркетологов. Благодаря тщательно подобранному набору инструментов, включающему интуитивно понятные конструкторы кампаний, расширенную автоматизацию и превосходную отчетность, мы концентрируемся на том, что наиболее важно для маркетологов: оптимизации создания кампаний, понимании взаимодействия, улучшении конверсии и увеличении доходов.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — ведущая платформа виртуальных продаж. Планируйте встречи на автопилоте, проводите профессиональные видеоконференции и тренируйте команды продаж в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта. 100% соответствие GDPR, безопасность и поддержка корпоративного уровня. Платформа автоматизирует повторяющиеся задачи и оптимизирует весь процесс продаж, позволяя торговым представителям сосредоточиться на построении отношений и заключении сделок. Такие функции, как автоматическое планирование, ведение заметок в реальном времени и интеграция с CRM, оптимизируют эффективность и производительность. С помощью Demodesk специалисты по продажам могут создавать увлекательные демонстрации продуктов, выходящие за рамки простого слайд-шоу. Платформа предлагает революционные возможности совместного использования экрана и интерактивные возможности для создания захватывающего и персонализированного опыта для потенциальных клиентов, что приводит к увеличению вовлеченности и повышению коэффициентов конверсии. Такие функции, как слежение или интегрированные сценарии и боевые карты, позволяют проводить обучение в режиме реального времени во время виртуальных звонков. Платформа предлагает комплексные функции аналитики и отчетности, которые дают полезную информацию об эффективности продаж. Вооружившись этими ценными данными, руководители продаж могут принимать решения на основе данных, оптимизировать процессы продаж и определять области для улучшения. Компании любого размера полагаются на нас в вопросах цифровизации продаж, повышения производительности и увеличения доходов. Ключевые результаты наших клиентов: +25 % экономия времени при выполнении ручных задач (Pipedrive) ↑ 2-кратный коэффициент конверсии (Clark) +30 % более высокий доход на одного продавца (Treatwell) ↑ 3-кратное увеличение производительности агентов (Eigensonne) Для получения дополнительной информации посетите demodesk.com .
Chili Piper
chilipiper.com
Усовершенствованное программное обеспечение для планирования Chili Piper помогает командам, работающим в сфере B2B, удвоить коэффициент конверсии, повысить удовлетворенность клиентов и выйти на новый уровень производительности.
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