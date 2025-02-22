Программное обеспечение для сопоставления потенциальных клиентов и маршрутизации - Самые популярные приложения - Таиланд

Fullcast

fullcast.com

Fullcast — это единственная платформа планирования выхода на рынок (GTM), которая органично связывает ваши действия по планированию GTM с тактическими операциями продаж. Это позволяет вам постоянно обновлять свою стратегию и мгновенно вносить изменения. Компании, которые планируют с помощью Fullcast: -> Планируйте дни, а не недели или месяцы. Таблицы не требуются. -> Оперативно реагировать на изменение рыночных условий. -> Тратьте больше времени на стратегию, а не на настройку отдельных систем GTM. -> Сохраняйте своих лучших представителей, распределяя территории на справедливой и прозрачной основе. -> Принимайте более эффективные бизнес-решения, легко моделируя сложные сценарии GTM. *Ключевая функциональность* --> Управление территорией: создавайте и развертывайте планы территории продаж в одном месте. --> Маршрутизация: убедитесь, что каждый провод идет в нужное место. --> Квоты и установка целевых показателей: целевые показатели и квоты основаны на моделировании сценариев на основе искусственного интеллекта. --> Data Hygiene: единственное решение для управления RevOps, которое очищает ваши данные по мере их сбора. --> Охват, мощность и роли: планируйте и выполняйте планирование охвата и объема продаж. --> Производительность по плану: отслеживайте производительность, действуйте на основании полученных данных и автоматически вносите изменения.