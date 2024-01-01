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Программное обеспечение для сопоставления потенциальных клиентов и маршрутизации - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для сопоставления и маршрутизации потенциальных клиентов автоматизирует процесс связывания новых потенциальных клиентов с соответствующей записью учетной записи в системе CRM и впоследствии направляет эти потенциальные клиенты нужному продавцу на основе картирования территории организации. Эта функция позволяет компаниям получить более целостное представление о потенциальных клиентах и их взаимодействии в рамках своей стратегии на основе учетных записей, облегчая оперативное отслеживание захваченных потенциальных клиентов. В то время как базовые функции сопоставления и маршрутизации потенциальных клиентов обычно предлагаются большинством программного обеспечения CRM, специальные решения предназначены для более сложных рабочих процессов, которые могут превосходить возможности стандартных инструментов CRM или автоматизации маркетинга. Это специализированное программное обеспечение обычно используется представителями отдела продаж и менеджерами по работе с клиентами, упрощая задачу маршрутизации потенциальных клиентов к соответствующим лицам и счетам, экономя драгоценное время и усилия.
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Calendly
calendly.com
Найдите идеальное время для встречи с помощью очень простой онлайн-программы для планирования встреч от Calendly и попрощайтесь с телефоном и электронной почтой.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — это интеллектуальная платформа для встреч с клиентами, которая помогает вам увеличить скорость продаж и увеличить прибыль. Попробуйте бесплатно и узнайте, почему ведущие компании используют Demodesk, чтобы повысить эффективность всех своих отделов продаж.
Tray.io
tray.io
Tray.io — самая продвинутая платформа интеграции для подключения инструментов, которые вы используете каждый день. Легко оптимизируйте процессы с помощью нашего визуального редактора рабочих процессов. Создавайте с помощью кликов или кода.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.
Chili Piper
chilipiper.com
Передовое программное обеспечение для планирования Chili Piper помогает командам B2B, занимающимся продажами, удвоить коэффициент конверсии, повысить удовлетворенность клиентов и выйти на новый уровень производительности.
LeadAngel
leadangel.com
Ранняя пташка получает продажу. Фильтрация, сопоставление и маршрутизация мгновенно приводят к нужному продавцу. Заключайте больше сделок. LeadAngel — это платформа управления потенциальными клиентами B2B, включая сопоставление потенциальных клиентов и маршрутизацию. Быстрые, надежные и настраиваемы...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace — это компания по обработке и анализу данных программного обеспечения как услуги (SaaS), которая предоставляет платформу данных клиентов B2B. Продукты компании объединяют несколько источников данных, собственные и сторонние источники из социальных сетей, баз данных контактов, систем управл...
Sugar Market
salesfusion.com
Sugar Market от SugarCRM (ранее Salesfusion) — это платформа автоматизации маркетинга, созданная для вас. Запросите демо-версию!
Nutsales
nutsales.co
Что такое Нутсейлс? Nutsales — это CRM-платформа на базе искусственного интеллекта, работающая под управлением масштабируемой команды людей. Сначала мы можем превратить ваши несколько почтовых ящиков в интерактивные воронки, настроив конвейеры с интеграцией Gmail для продаж, поддержки клиентов, упра...
Syncari
syncari.com
Syncari — это первая в мире платформа полной автоматизации данных без использования кода, которая дает вашей команде полный контроль над всеми вашими данными. Интеграция и управление данными по всему вашему технологическому стеку никогда не была проще.
Avoma
avoma.com
Удвойте свой доход и производительность даже в период спада, не увеличивая вдвое бюджет. Благодаря универсальному помощнику для совещаний с искусственным интеллектом и решению для анализа доходов
Openprise
openprisetech.com
Openprise способствует революции в RevOps. Openprise автоматизирует критически важные процессы RevOps, устраняя разрозненность и объединяя специалистов по продажам и маркетингу и их технологии для обеспечения взрывного роста. Openprise — это единая платформа без кода, которая позволяет вам упростить...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast — это единственная платформа планирования выхода на рынок (GTM), которая органично связывает ваши действия по планированию GTM с тактическими операциями продаж. Это позволяет вам постоянно обновлять свою стратегию и мгновенно вносить изменения. Компании, которые планируют с помощью Fullcast...
CaliberMind
calibermind.com
Как стратегический B2B-лидер, вы должны держать руку на пульсе рынка. Но со всеми инструментами, которые используют ваши команды, сложно соединить точки и выяснить, находит ли ваше сообщение отклик у нужной аудитории в нужный момент. Платформа CaliberMind систематизирует и анализирует ваши данные, ч...
Routera
routera.io
Routera — это платформа маршрутизации и конверсии входящих потенциальных клиентов, которая изначально интегрируется с HubSpot. Теперь вы можете легко планировать и масштабировать свою команду продаж, улучшая скорость привлечения потенциальных клиентов и увеличивая конверсию продаж.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero — это продукт для ускорения входящего дохода, который обеспечивает мгновенное планирование встреч и маршрутизацию потенциальных клиентов всех уровней сложности для отделов продаж B2B. RevenueHero интегрируется с вашей формой захвата потенциальных клиентов, чтобы квалифицировать потенциал...