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Программное обеспечение для сопоставления потенциальных клиентов и маршрутизации - Самые популярные приложения - ОАЭ
Программное обеспечение для сопоставления и маршрутизации потенциальных клиентов автоматизирует процесс связывания новых потенциальных клиентов с соответствующей записью учетной записи в системе CRM и впоследствии направляет эти потенциальные клиенты нужному продавцу на основе картирования территории организации. Эта функция позволяет компаниям получить более целостное представление о потенциальных клиентах и их взаимодействии в рамках своей стратегии на основе учетных записей, облегчая оперативное отслеживание захваченных потенциальных клиентов. В то время как базовые функции сопоставления и маршрутизации потенциальных клиентов обычно предлагаются большинством программного обеспечения CRM, специальные решения предназначены для более сложных рабочих процессов, которые могут превосходить возможности стандартных инструментов CRM или автоматизации маркетинга. Это специализированное программное обеспечение обычно используется представителями отдела продаж и менеджерами по работе с клиентами, упрощая задачу маршрутизации потенциальных клиентов к соответствующим лицам и счетам, экономя драгоценное время и усилия.
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Calendly
calendly.com
Calendly помогает отдельным лицам, командам и организациям по всему миру автоматизировать жизненный цикл встреч, избавляя от необходимости постоянно планировать встречи. Calendly позволяет компаниям быстрее заключать сделки, нанимать кандидатов, строить отношения и развивать свой бизнес. Более 20 ми...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Tray.io
tray.io
Tray.io — это многофункциональный iPaaS на базе искусственного интеллекта, который ускоряет интеграцию с месяцев до дней на единой платформе. Tray Universal Automation Cloud устраняет необходимость в разрозненных инструментах и технологиях для автоматизации сложных внутренних и внешних бизнес-проц...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — ведущая платформа виртуальных продаж. Планируйте встречи на автопилоте, проводите профессиональные видеоконференции и тренируйте команды продаж в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта. 100% соответствие GDPR, безопасность и поддержка корпоративного уровня. Платформа...
Terminus
terminusplatform.com
Старый способ ведения дел больше не работает. И вы не можете позволить себе отставать. Стратегии B2B изменились, и правила игры изменились. Вам нужна платформа, эксперты и тактические руководства, чтобы привести вас туда, где должен быть ваш бизнес, особенно в условиях растущей потребности быть боле...
LeadAngel
leadangel.com
Ранняя пташка получает продажу. Фильтрация, сопоставление и маршрутизация мгновенно приводят к нужному продавцу. Заключайте больше сделок. LeadAngel — это платформа управления потенциальными клиентами B2B, включая сопоставление потенциальных клиентов и маршрутизацию. Быстрые, надежные и настраиваемы...
Chili Piper
chilipiper.com
Усовершенствованное программное обеспечение для планирования Chili Piper помогает командам, работающим в сфере B2B, удвоить коэффициент конверсии, повысить удовлетворенность клиентов и выйти на новый уровень производительности.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace — это компания по обработке и анализу данных программного обеспечения как услуги (SaaS), которая предоставляет платформу данных клиентов B2B. Продукты компании объединяют несколько источников данных, собственные и сторонние источники из социальных сетей, баз данных контактов, систем управл...
Sugar Market
salesfusion.com
Sugar Market — это универсальное решение для автоматизации маркетинга, созданное для маркетологов. Благодаря тщательно подобранному набору инструментов, включающему интуитивно понятные конструкторы кампаний, расширенную автоматизацию и превосходную отчетность, мы концентрируемся на том, что наиболее...
Nutsales
nutsales.co
Что такое Нутсейлс? Nutsales — это CRM-платформа на базе искусственного интеллекта, работающая под управлением масштабируемой команды людей. Сначала мы можем превратить ваши несколько почтовых ящиков в интерактивные воронки, настроив конвейеры с интеграцией Gmail для продаж, поддержки клиентов, упра...
Avoma
avoma.com
Avoma — это комплексный ИИ-помощник по проведению совещаний для команд, работающих с клиентами. Его технология на базе искусственного интеллекта помогает командам, работающим с клиентами, собирать важную информацию о клиентах до, во время и после важных встреч. Avoma анализирует информацию о разгово...
Syncari
syncari.com
Syncari — единственная платформа автоматизации данных с низким кодом/без кода (LcNc), которая легко синхронизирует, унифицирует, автоматизирует и анализирует данные в различных бизнес-системах и приложениях. Наша платформа предлагает как плоскость управления, так и концентратор данных, обеспечивая о...
Openprise
openprisetech.com
Openprise способствует революции в RevOps. Openprise автоматизирует критически важные процессы RevOps, чтобы устранить разрозненность и объединить специалистов по продажам и маркетингу и их технологии для обеспечения взрывного роста. Openprise — это единая платформа без кода, которая позволяет вам у...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast — это единственная платформа планирования выхода на рынок (GTM), которая органично связывает ваши действия по планированию GTM с тактическими операциями продаж. Это позволяет вам постоянно обновлять свою стратегию и мгновенно вносить изменения. Компании, которые планируют с помощью Fullcast...
CaliberMind
calibermind.com
Как стратегический B2B-лидер, вы должны держать руку на пульсе рынка. Но со всеми инструментами, которые используют ваши команды, сложно соединить точки и выяснить, находит ли ваше сообщение отклик у нужной аудитории в нужный момент. Платформа CaliberMind систематизирует и анализирует ваши данные, ч...
Routera
routera.io
Routera — это платформа маршрутизации и конверсии входящих потенциальных клиентов, которая изначально интегрируется с HubSpot. Теперь вы можете легко планировать и масштабировать свою команду продаж, улучшая скорость привлечения потенциальных клиентов и увеличивая конверсию продаж.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero — это продукт для ускорения входящего дохода, который обеспечивает мгновенное планирование встреч и маршрутизацию потенциальных клиентов всех уровней сложности для отделов продаж B2B. RevenueHero интегрируется с вашей формой захвата потенциальных клиентов, чтобы квалифицировать потенциал...