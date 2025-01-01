Программное обеспечение для оценки потенциальных клиентов - Самые популярные приложения

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Компании используют программное обеспечение для оценки потенциальных клиентов, чтобы оценить потенциал каждой бизнес-возможности. Это программное обеспечение позволяет организациям устанавливать шкалы и критерии для оценки перспектив. Учитывая нехватку времени у отдела продаж и обилие потенциальных клиентов, программное обеспечение для оценки потенциальных клиентов оказывается неоценимым, позволяя командам сосредоточиться на возможностях с наибольшей вероятностью конверсии в продажи. Отдавая приоритет высокопотенциальным лидам, отделы продаж могут оптимизировать свое время, отвлекая ресурсы от менее ценных лидов. Это не только экономит время, но и дает продавцам возможность совершенствовать свои сообщения при взаимодействии с клиентами, которые с большей вероятностью заключат сделки.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — это платформа для взаимодействия с клиентами, предлагающая живой чат, отслеживание посетителей и аналитические инструменты для поддержки и продаж.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая настраивать персонализированные кампании и управлять отношениями с клиентами с помощью инструментов CRM.
LeadSquared
leadsquared.com
Leadsquared — это платформа для автоматизации маркетинга и CRM, позволяющая управлять захватом клиентов, их обработкой и продажами в одном месте.
Keap
keap.com
Keap - это платформа CRM для автоматизации продаж и маркетинга, позволяющая управлять лидами, отслеживать взаимодействия и анализировать данные.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales - это CRM-платформа для управления продажами и клиентскими взаимодействиями, включающая автоматизацию задач и функции анализа.
Kartra
home.kartra.com
Kartra - это платформа для создания целевых страниц, email-маркетинга, онлайн-курсов и автоматизации продаж для управления маркетингом и продажами в одном месте.
EQUP
equp.com
EQUP - универсальное ПО для управления бизнесом, объединяющее маркетинг, продажи, выставление счетов и коммуникацию, с возможностью управления несколькими компаниями.
Act-On
act-on.com
Act-On - платформа автоматизации маркетинга, помогающая компаниям оптимизировать свои маркетинговые кампании и улучшить взаимодействие с клиентами.
Workbooks
workbooks.com
Workbooks - CRM-система для управления бизнесом, объединяющая маркетинг, продажи и обслуживание клиентов в единой облачной платформе.
Digioh
digioh.com
Digioh - это платформа для сбора данных и повышения конверсий с помощью опросов, викторин и форм, позволяющих брендам настраивать маркетинг.
Pocus
pocus.com
Pocus преобразует данные в доход, объединяя сигналы использования продуктов для выявления лучших возможностей и быстрого реагирования командами продаж.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace - это SaaS платформа для B2B, объединяющая данные из различных источников для улучшения маркетинга и продаж.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer - это платформа для генерации и оценки потенциальных клиентов, позволяющая отслеживать их поведение и взаимодействие на веб-сайте, интегрируется с CRM.
Ortto
ortto.com
Ortto - это программа автоматизации маркетинга с поддержкой ИИ, которая оптимизирует процессы рассылки, общения с клиентами и анализа данных.
Outfunnel
outfunnel.com
Outfunnel объединяет данные о продажах и маркетинге, синхронизируя их между CRM и маркетинговыми инструментами для улучшения управления лидами и автоматизации процессов.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel — это программа для аналитики данных о намерениях клиентов и отслеживания их пути, предназначенная для B2B бизнеса.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne — это платформа ИИ для команд продаж и маркетинга, использующая данные клиентов для предсказания новых клиентов и рисков, автоматизации взаимодействий и улучшения работы CRM.
Koncert
koncert.com
Koncert — платформа на базе ИИ для оптимизации процессов продаж с инструментами для набора номеров, аналитики и управления данными.
6sense
6sense.com
6Sense - платформа ABM для B2B, использующая ИИ и аналитику для оптимизации маркетинга, выявления целевых клиентов и улучшения взаимодействия между продажами и маркетингом.
Successeve
successeve.com
Successeve — облачная платформа для анализа клиентов, предоставляющая оценки и аналитику для повышения продаж, маркетинга и удержания клиентов.
Magileads
magileads.com
Magileads - платформа для генерации потенциальных клиентов, оптимизирующая процессы продаж и интеграция с CRM для улучшения взаимодействия с клиентами.
Sparklane
sparklane-group.com
Sparklane помогает в генерации лидов с помощью ИИ, предоставляя информацию о потенциальных клиентах и рекомендации для взаимодействия.
MadKudu
madkudu.com
MadKudu помогает B2B-компаниям прогнозировать и приоритизировать действия, автоматизируя рабочие процессы и интегрируя данные для оптимизации управления потенциальными клиентами.
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft - это платформа для управления продажами, которая помогает командам эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами и автоматизировать рабочие процессы.
Entytle
entytle.com
Entytle помогает производителям увеличить лояльность клиентов, сократить отток и управлять ценностью от существующей клиентской базы с использованием ИИ.
Correlated
getcorrelated.com
Correlated помогает увеличить конверсию пользователей в платных клиентов с помощью оценки жизненного цикла клиента и персонализированных сообщений.
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