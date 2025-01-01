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Программное обеспечение для оценки потенциальных клиентов
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Программное обеспечение для оценки потенциальных клиентов - Самые популярные приложения

Компании используют программное обеспечение для оценки потенциальных клиентов, чтобы оценить потенциал каждой бизнес-возможности. Это программное обеспечение позволяет организациям устанавливать шкалы и критерии для оценки перспектив. Учитывая нехватку времени у отдела продаж и обилие потенциальных клиентов, программное обеспечение для оценки потенциальных клиентов оказывается неоценимым, позволяя командам сосредоточиться на возможностях с наибольшей вероятностью конверсии в продажи. Отдавая приоритет высокопотенциальным лидам, отделы продаж могут оптимизировать свое время, отвлекая ресурсы от менее ценных лидов. Это не только экономит время, но и дает продавцам возможность совершенствовать свои сообщения при взаимодействии с клиентами, которые с большей вероятностью заключат сделки.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Zoho SalesIQ — это платформа для взаимодействия с клиентами, предлагающая живой чат, отслеживание посетителей и аналитические инструменты для поддержки и продаж.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая настраивать персонализированные кампании и управлять отношениями с клиентами с помощью инструментов CRM.

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Leadsquared — это платформа для автоматизации маркетинга и CRM, позволяющая управлять захватом клиентов, их обработкой и продажами в одном месте.

Keap

Keap

keap.com

Keap - это платформа CRM для автоматизации продаж и маркетинга, позволяющая управлять лидами, отслеживать взаимодействия и анализировать данные.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Freshsales - это CRM-платформа для управления продажами и клиентскими взаимодействиями, включающая автоматизацию задач и функции анализа.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Kartra - это платформа для создания целевых страниц, email-маркетинга, онлайн-курсов и автоматизации продаж для управления маркетингом и продажами в одном месте.

EQUP

EQUP

equp.com

EQUP - универсальное ПО для управления бизнесом, объединяющее маркетинг, продажи, выставление счетов и коммуникацию, с возможностью управления несколькими компаниями.

Act-On

Act-On

act-on.com

Act-On - платформа автоматизации маркетинга, помогающая компаниям оптимизировать свои маркетинговые кампании и улучшить взаимодействие с клиентами.

Workbooks

Workbooks

workbooks.com

Workbooks - CRM-система для управления бизнесом, объединяющая маркетинг, продажи и обслуживание клиентов в единой облачной платформе.

Digioh

Digioh

digioh.com

Digioh - это платформа для сбора данных и повышения конверсий с помощью опросов, викторин и форм, позволяющих брендам настраивать маркетинг.

Pocus

Pocus

pocus.com

Pocus преобразует данные в доход, объединяя сигналы использования продуктов для выявления лучших возможностей и быстрого реагирования командами продаж.

Leadspace

Leadspace

leadspace.com

Leadspace - это SaaS платформа для B2B, объединяющая данные из различных источников для улучшения маркетинга и продаж.

LeadBoxer

LeadBoxer

leadboxer.com

LeadBoxer - это платформа для генерации и оценки потенциальных клиентов, позволяющая отслеживать их поведение и взаимодействие на веб-сайте, интегрируется с CRM.

Ortto

Ortto

ortto.com

Ortto - это программа автоматизации маркетинга с поддержкой ИИ, которая оптимизирует процессы рассылки, общения с клиентами и анализа данных.

Outfunnel

Outfunnel

outfunnel.com

Outfunnel объединяет данные о продажах и маркетинге, синхронизируя их между CRM и маркетинговыми инструментами для улучшения управления лидами и автоматизации процессов.

Salespanel

Salespanel

salespanel.io

Salespanel — это программа для аналитики данных о намерениях клиентов и отслеживания их пути, предназначенная для B2B бизнеса.

Toplyne

Toplyne

toplyne.io

Toplyne — это платформа ИИ для команд продаж и маркетинга, использующая данные клиентов для предсказания новых клиентов и рисков, автоматизации взаимодействий и улучшения работы CRM.

Koncert

Koncert

koncert.com

Koncert — платформа на базе ИИ для оптимизации процессов продаж с инструментами для набора номеров, аналитики и управления данными.

6sense

6sense

6sense.com

6Sense - платформа ABM для B2B, использующая ИИ и аналитику для оптимизации маркетинга, выявления целевых клиентов и улучшения взаимодействия между продажами и маркетингом.

Successeve

Successeve

successeve.com

Successeve — облачная платформа для анализа клиентов, предоставляющая оценки и аналитику для повышения продаж, маркетинга и удержания клиентов.

Magileads

Magileads

magileads.com

Magileads - платформа для генерации потенциальных клиентов, оптимизирующая процессы продаж и интеграция с CRM для улучшения взаимодействия с клиентами.

Sparklane

Sparklane

sparklane-group.com

Sparklane помогает в генерации лидов с помощью ИИ, предоставляя информацию о потенциальных клиентах и рекомендации для взаимодействия.

MadKudu

MadKudu

madkudu.com

MadKudu помогает B2B-компаниям прогнозировать и приоритизировать действия, автоматизируя рабочие процессы и интегрируя данные для оптимизации управления потенциальными клиентами.

VanillaSoft

VanillaSoft

vanillasoft.com

VanillaSoft - это платформа для управления продажами, которая помогает командам эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами и автоматизировать рабочие процессы.

Entytle

Entytle

entytle.com

Entytle помогает производителям увеличить лояльность клиентов, сократить отток и управлять ценностью от существующей клиентской базы с использованием ИИ.

Correlated

Correlated

getcorrelated.com

Correlated помогает увеличить конверсию пользователей в платных клиентов с помощью оценки жизненного цикла клиента и персонализированных сообщений.

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Программное обеспечение для оценки потенциальных клиентов - Самые популярные приложения - WebCatalog