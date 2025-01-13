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Программное обеспечение для оценки потенциальных клиентов - Самые популярные приложения - Сен-Пьер и Микелон
Компании используют программное обеспечение для оценки потенциальных клиентов, чтобы оценить потенциал каждой бизнес-возможности. Это программное обеспечение позволяет организациям устанавливать шкалы и критерии для оценки перспектив. Учитывая нехватку времени у отдела продаж и обилие потенциальных клиентов, программное обеспечение для оценки потенциальных клиентов оказывается неоценимым, позволяя командам сосредоточиться на возможностях с наибольшей вероятностью конверсии в продажи. Отдавая приоритет высокопотенциальным лидам, отделы продаж могут оптимизировать свое время, отвлекая ресурсы от менее ценных лидов. Это не только экономит время, но и дает продавцам возможность совершенствовать свои сообщения при взаимодействии с клиентами, которые с большей вероятностью заключат сделки.
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6sense
6sense.com
Изобретите новый способ, которым ваша компания создает, управляет и преобразует потоки продаж в доход. Наше программное обеспечение ABM позволяет получить аналитическую информацию о доходах, что приводит к созданию высококачественного конвейера, исключая догадки и предоставляя вашей команде по доходам необходимые данные и прозрачность.
Magileads
magileads.com
Наше решение предназначено для компаний, которые хотят сократить время и затраты на поиск потенциальных клиентов, одновременно максимизируя привлечение потенциальных клиентов. Как настоящий помощник ваших отделов продаж и маркетинга, мы анализируем, проводим и оптимизируем ваш поиск потенциальных клиентов, чтобы привлечь ваших будущих клиентов с помощью непрерывных и многоканальных действий.
Entytle
entytle.com
Entytle помогает промышленным OEM-производителям повысить лояльность, сократить отток клиентов и получить пожизненную выгоду от установленной базы. Наш SaaS использует AI/ML, чтобы наши пользователи могли легко выявлять, расставлять приоритеты и курировать предложения для существующих клиентов.
Outfunnel
outfunnel.com
Outfunnel объединяет ваши данные о продажах и маркетинге и определяет приоритетность потенциальных клиентов. Все маркетинговые действия (открытие электронной почты, посещение веб-сайтов, заполнение форм и т. д.) записываются в вашу CRM. Продавцы могут выявить самых горячих потенциальных клиентов и продавать более разумно. Синхронизируйте контакты по продажам и маркетингу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Найдите свои лучшие возможности с помощью системы оценки потенциальных клиентов и отслеживания веб-посетителей. Работает с Pipedrive, Copper, HubSpot, Salesforce и популярными маркетинговыми инструментами, такими как Mailchimp, ActiveCampaign, Facebook Lead Ads, Wix, Calendly и т. д.
Digioh
digioh.com
Увеличьте конверсию на 3 % и более с помощью Digioh! Наслаждайтесь простым сбором контактов, викторинами, опросами, целевыми страницами и центрами предпочтений — все это предназначено для сбора, объединения и преобразования большего количества сторонних данных! Расширяйте свой маркетинговый список по электронной почте и SMS-сообщениям, собирайте сторонние данные и увеличивайте продажи с помощью высококонверсионных викторин по рекомендациям по продуктам, привлекательных многошаговых форм, опросов на месте и по электронной почте, целевых страниц и центров предпочтений. Воспользуйтесь всеми преимуществами данных и быстро пожинайте плоды персонализированного взаимодействия на сайте, электронной почты, SMS и ретаргетинга. Digioh позволяет маркетологам собирать больше независимых данных с согласия потребителей, чем ЛЮБАЯ платформа на рынке, и использовать эти данные по ВСЕМ маркетинговым каналам как на микро-, так и на макроуровне. Увеличьте конверсию, проводя викторины по рекомендациям по продуктам, проводя опросы, чтобы узнать о своих клиентах, и продолжая общение по электронной почте или SMS на основе этой информации - увеличивая вероятность как привлечения нового клиента, так и более высокого LTV и более низкого уровня отказа от участия. . Благодаря более чем 1400 клиентам, более чем 200 интеграциям и 2 миллиардам бит сторонних данных, собираемых ежедневно, нет более мощной платформы, чем Digioh, которая поможет брендам обеспечить дополнительный рост доходов, улучшить качество обслуживания клиентов и собирать + активировать сторонние данные в будущем. -мышление, инновационные пути. А благодаря команде Digioh, предоставляющей полный спектр услуг по проектированию и технической поддержке, клиенты Digioh приступают к работе быстрее, обеспечивая более быструю окупаемость инвестиций и возрастающий успех в течение 30 дней!
Salespanel
salespanel.io
Salespanel — это стороннее программное обеспечение для анализа данных о намерениях и отслеживания пути клиента. В нынешних условиях отслеживания клиентов, когда Universal Analytics прекратила свое существование, а Google Analytics был запрещен в ряде европейских стран, Salespanel служит идеальным решением для B2B-компаний, которые хотят отслеживать собственные данные о путешествиях клиентов и подключать их к своим системам продаж и маркетинга. . Выявляйте, отслеживайте, квалифицируйте и анализируйте своих потенциальных клиентов с помощью Salespanel.
Sparklane
sparklane-group.com
Sparklane открывает возможность генерации потенциальных клиентов благодаря ИИ. Sparklane помогает вам на протяжении всего вашего пути к поиску потенциальных клиентов, а также: - Определяет, сопоставляет и рекомендует лучшие аккаунты для взаимодействия на основе бизнес-сигналов, оцененных искусственным интеллектом - Предоставляет полную профессиональную контактную информацию о ваших потенциальных клиентах (сотовый телефон и электронная почта) - Привлекает нужных клиентов на в нужное время с помощью интеллектуальных и гиперконтекстуализированных последовательностей электронных писем. Почему Sparklane? - Единственное полностью интегрированное на рынке решение для поиска - Доступ к лучшему озеру данных о компаниях и контактной информации в Европе - Более 3 миллионов бизнес-сигналов получают и анализируют каждый год - Быстрая и интуитивно понятная адаптация - Воспользуйтесь преимуществом охвата всех стран: Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Испания, Голландия, Италия — 100% соответствие GDPR
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft, самая успешная в отрасли платформа для вовлечения продаж, помогает командам по развитию продаж ежемесячно привлекать более 15 000 000 контактов. При использовании отдельно или в сочетании с существующими традиционными CRM-системами VanillaSoft позволяет торговым представителям реагировать на новых потенциальных клиентов в течение нескольких секунд, более последовательно взаимодействовать с потенциальными клиентами по большему количеству каналов и создавать более квалифицированные возможности продаж. Во всем мире тысячи пользователей используют систему продаж VanillaSoft на основе очередей и интеллектуальную маршрутизацию для реализации автоматизации ритмичности продаж, что приводит к существенному увеличению скорости привлечения потенциальных клиентов, устойчивости, производительности и дохода на каждого представителя. VanillaSoft — частная компания, базирующаяся в Плано, штат Техас, США. Чтобы узнать больше, посетите www.vanillasoft.com. Одной из сверхспособностей решения VanillaSoft является его заслуженная эффективность в кампаниях по сбору средств. Полностью настраиваемое, управляемое пользователем программное обеспечение для фонатов VanillaSoft дает менеджерам фонатов максимальный контроль над их кампаниями по фонатонам. Интеллектуальная автоматизация рабочих процессов гарантирует последовательное применение лучших институциональных практик, а также оптимизирует эффективность и результативность работы ваших фонатов. Динамические сценарии звонков, сегментация данных и автоматизация управления обеспечивают наиболее эффективную стратегию охвата, а также улучшают качество опыта для выпускников, доноров и сборщиков средств. Узнайте больше: https://www.vanillasoft.com/solutions/business-function/fundraising.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer — это платформа для генерации и оценки потенциальных клиентов для небольших и крупных команд продаж B2B. LeadBoxer предоставляет командам продаж любого размера ценную информацию о том, что интересует их потенциальных клиентов, еще до того, как они к ним обратятся. Программное обеспечение автоматически создает профили посетителей для посетителей веб-сайта, собирает данные об их онлайн-поведении и взаимодействиях, а затем назначает им рейтинг потенциальных клиентов в соответствии с параметрами, установленными назначенным менеджером по работе с клиентами. С помощью LeadBoxer отделы продаж могут отслеживать посетителей веб-сайта, просмотры страниц и видео, загрузки документов, а также измерять источники трафика. Назначенный продавец может установить важность различных свойств потенциальных клиентов (отрасль, количество просмотров страниц и т. д.), чтобы влиять на рейтинг потенциальных клиентов, назначенный LeadBoxer. Когда лид готов к квалификации, LeadBoxer сообщает об этом и уведомляет ответственного продавца (или людей). Соответствующий продавец может взаимодействовать со своим потенциальным клиентом напрямую через приложение LeadBoxer, где потенциальных клиентов можно просмотреть, назначить или удалить в любое время. LeadBoxer интегрируется с CRM и другими инструментами продаж через расширенный API.
Successeve
successeve.com
Successeve — это облачная платформа для сбора данных о клиентах. Наша серия продуктов предоставляет действенные оценки и аналитику на каждом этапе пути клиента, чтобы облегчить работу групп продаж, маркетинга и успеха клиентов. Наша цель — помочь компаниям увеличить свой рост за счет привлечения, удержания и расширения большего количества клиентов. Продукты Successeve управляются тремя основными механизмами: централизацией данных, оценками и автоматизированными действиями.
MadKudu
madkudu.com
Система Revenue Automation Intelligence от MadKudu помогает командам, занимающимся сбором доходов, сосредоточиться на прогнозировании и определении приоритетов правильных действий, приносящих доход. Автоматизируя ключевые рабочие процессы, расставляя приоритеты для действенных сигналов и работая там, где уже находятся ваши команды, вы можете позволить своим командам по доходам полностью сосредоточиться на управлении и закрытии конвейера.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne — это платформа прогнозного искусственного интеллекта, предназначенная для отделов продаж и маркетинга. Платформа использует данные о клиентах для создания прогнозных моделей, которые помогают предприятиям определять перспективы привлечения новых клиентов, расширения продаж, перекрестных продаж и выявления клиентов, подвергающихся риску. Ключевые функции включают оценку потенциальных клиентов с помощью искусственного интеллекта, оценку MQL в реальном времени, фильтры графов идентичности и живое обогащение. Он также предоставляет такие функции, как автоматическое объединение данных о клиентах и механизмы предотвращения оттока клиентов. Интеграция Toplyne Sync и CRM Copilot обеспечивает плавную синхронизацию данных с системами CRM, гарантируя включение ключевых лиц, принимающих экономические решения, в базу данных CRM. Прогнозные модели Toplyne созданы для быстрого внедрения и обеспечивают более быстрое воздействие на бизнес по сравнению с собственными прогнозными моделями. Платформа позволяет пользователям персонализировать взаимодействие, автоматизировать рабочие процессы продаж и маркетинга. Помимо прогнозирования потенциальных клиентов и продаж, Toplyne также предоставляет информацию о моделях использования и сигналах, которые определяют намерения клиентов, что можно эффективно использовать в продажах и маркетинговых кампаниях. Платформа нашла применение в различных отраслях и командах, включая B2B SaaS, банковские и финансовые услуги, потребительский Интернет, страхование, продажи, финансовые операции, маркетинг, управление счетами и успех клиентов.
Pocus
pocus.com
Pocus превращает данные в доход. Объедините все сигналы об использовании продукта и намерениях, необходимые вашей команде, чтобы расставить приоритеты для лучших возможностей и принять быстрые меры. Pocus помогает вам построить воронку продаж на основе реальных сигналов о покупке, а не на предположениях вашей команды (будь то размещение новых логотипов или расширение существующих). Благодаря Pocus команды выхода на рынок в Asana, Canva, Miro и Loom экономят более 10 часов в неделю, изучая данные, чтобы с уверенностью находить и заключать сделки.
Koncert
koncert.com
Koncert — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная для повышения успеха продаж путем предоставления набора инструментов для процесса продаж. Платформа включает Koncert Dialers, набор из четырех уникальных программ дозвона для продаж, адаптированных к потребностям команды: AI Parallel Dialer, AIFlow Dialer, Agent-Assisted Dialer и Click to Call Dialer. Эти дозвонщики помогают разумно управлять фильтрацией, подключением и отслеживанием звонков по продажам. Платформа также представляет Koncert Cadence, многоканальный инструмент продаж, работающий по разным каналам, включая телефон, электронную почту, видео и социальные сети, для разнообразного охвата. Кроме того, Koncert предлагает Remote Salesfloor — интеллектуальную функцию, созданную для воспроизведения традиционного рабочего пространства торгового зала в цифровом формате. Для оптимизации исходящих звонков платформа оснащена функцией Caller ID Management — новой функцией тепловой карты для управления номерами исходящих звонков. Он также предлагает бесшовную интеграцию с предварительно вложенными инструментами, повышая удобство использования. Кроме того, аспект машинного обучения Koncert помогает в поиске потенциальных клиентов, предлагая возможность оценивать и расставлять приоритеты потенциальных клиентов. Он также включает в себя уникальный инструмент коучинга для менеджеров — Koncert Remote Coach. Koncert стремится помочь пользователям ускорить успех продаж с помощью своей системы набора номера с использованием искусственного интеллекта и других функций, ориентированных на продажи.
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap также предлагает экспертное обучение, углубленное обучение, отличную поддержку и преданное своему делу сообщество предпринимателей.
Ortto
ortto.com
Ortto — это программное обеспечение для автоматизации маркетинга на базе искусственного интеллекта, предназначенное для оптимизации маркетингового процесса и оптимизации результатов. Он оснащен функциями, которые призваны расширить различные аспекты маркетинга, включая маркетинг по электронной почте и SMS, push-уведомления, чаты, оценку потенциальных клиентов и многое другое. Ortto может похвастаться собственной системой искусственного интеллекта, реализованной на платформе, что обеспечивает бесперебойность рабочих процессов. Его функции искусственного интеллекта включают предложения по темам электронных писем, прогнозирование скорости открытия электронных писем, а также рекомендации по контенту во время создания push-уведомлений и SMS-сообщений. Ortto также предлагает автоматический контент чата, где программное обеспечение генерирует ответы на основе содержимого веб-сайта, прошлых заявок и существующей справочной документации. Для более сложных операций пользователи также могут обучать собственные модели ИИ на собственных данных. Поступая таким образом, они могут повысить точность и актуальность создаваемых предложений. Цель Ortto — помочь маркетологам расширить свое влияние за счет интеграции возможностей искусственного интеллекта в существующие рабочие процессы. Эти инструменты предназначены для повышения производительности и быстрого и точного достижения целей кампании. Система универсальна и ориентирована на эффективную работу для предприятий различного масштаба.
Kartra
home.kartra.com
Картра — это больше, чем просто платформа; это партнер на вашем пути к предпринимательству, предоставляющий все: от высококонверсионных целевых страниц и веб-сайтов до сложных решений для электронного маркетинга, членских сайтов и многого другого. Платформа Kartra создана для стимулирования продаж и предлагает мощное универсальное решение, которое упрощает процессы цифрового маркетинга и продаж, позволяя вам сосредоточиться на том, что вы делаете лучше всего — создании и донесении ценности для вашей аудитории. * Создавайте с легкостью: привлекайте свою аудиторию с помощью увлекательных веб-сайтов, видеороликов и вебинаров. Предлагайте преобразующее членство или онлайн-курсы и управляйте своим расписанием и выставлением счетов с помощью интегрированных инструментов. * Рынок с точностью: Расширьте свой охват, используя передовые методы захвата потенциальных клиентов, и развивайте своих потенциальных клиентов с помощью целевых кампаний и воронок. Эффективно сообщайте о своих предложениях по электронной почте или SMS и обрабатывайте платежи с помощью настраиваемых касс. * Масштабируйте свое видение: используйте расширенные теги и сообщения на основе поведения, чтобы усовершенствовать свои маркетинговые стратегии. Автоматизируйте свой рост и принимайте обоснованные решения с помощью углубленной аналитики.
Correlated
getcorrelated.com
Превратите данные о клиентах в доход быстрее. Менее 1% подписавшихся на продукт становятся платными клиентами! Увеличьте коэффициент конверсии с помощью системы оценки жизненного цикла клиентов на базе искусственного интеллекта. Найдите пользователей и учетные записи с наибольшей склонностью и отправляйте им персонализированные сообщения.
EQUP
equp.com
EQUP — это универсальное программное обеспечение, которое помогает владельцам бизнеса оптимизировать свои бизнес-процессы, такие как маркетинг, продажи, выставление счетов, коммуникация и т. д. Благодаря EQUP владельцам бизнеса не придется довольствоваться универсальными решениями; он предлагает отраслевые решения их бизнес-проблем, независимо от того, находятся ли они в сфере услуг, SAAS или электронной коммерции. EQUP — единственное программное обеспечение CRM+Marketing Automation, представленное на рынке, которое предлагает вам возможность управлять несколькими компаниями с помощью одной учетной записи и одной подписки. Нет необходимости приобретать новый план для управления другими вашими предприятиями. Функция объединения ресурсов EQUP позволяет вам объединять ваши электронные письма, пользователей, сделки, теги, задачи, встречи и т. д. между вашими компаниями, чтобы ни одна функция не оставалась неиспользованной. В EQUP все инструменты, необходимые для управления и развития вашего бизнеса, доступны в одном месте, что упрощает управление вашим бизнесом без необходимости изучать несколько программ и переключаться между ними для получения необходимой информации. У вас также будет доступ к специальному менеджеру по работе с клиентами, который не только поможет вам с адаптацией, но также будет готов помочь вам с вашими потребностями в программном обеспечении.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — это платформа взаимодействия с клиентами с онлайн-чатом, отслеживанием посетителей веб-сайта и аналитическими возможностями, которая помогает вам узнавать своих посетителей, привлекать их и поддерживать своих клиентов в режиме реального времени. Оснащен всеми функциями, которые ожидает клиент, и многим другим, включая отслеживание посетителей в реальном времени, перевод чата в реальном времени, чат в реальном времени, автоматические триггеры чата, оценку потенциальных клиентов, аудиозвонок, совместное использование экрана, управление ненормативной лексикой, предварительный просмотр чата, бот без кода, бот для ответов, маршрутизация чата, внутренний чат, мобильное приложение агента, SDK для iOS и Android, а также интеграция с популярными каналами обмена мгновенными сообщениями, такими как Whatsapp, Instagram, FB Messenger и Telegram. Все это на одной платформе.
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM объединяет весь ваш бизнес, помогая всем работать лучше, работать вместе и работать правильно с помощью единой облачной системы. Маркетинг может привлечь больше потенциальных клиентов, продажи могут заключить больше сделок, финансы могут быстро и легко выставлять счета, а поддержка может предоставлять исключительный сервис. Благодаря безопасному доступу в любое время и в любом месте со всех устройств и полной интеграции с вашими текущими системами, Workbooks дает вашим командам единое 360-градусное представление о ваших клиентах, которое помогает им сосредоточиться на нужных вещах и получать в режиме реального времени информацию, необходимую для принятия решений. . Workbooks помогает вам поставить клиентов в центр вашего бизнеса и построить прочные, прибыльные отношения, которые обеспечивают устойчивый долгосрочный доход.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
LeadSquared
leadsquared.com
Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace — это компания по обработке и анализу данных программного обеспечения как услуги (SaaS), которая предоставляет платформу данных клиентов B2B. Продукты компании объединяют несколько источников данных, собственные и сторонние источники из социальных сетей, баз данных контактов, систем управления взаимоотношениями с клиентами и платформ автоматизации маркетинга.
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится вашим командам. Поддержка | Продажи | ИТСМ | Облачная АТС
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
Act-On
act-on.com
Программное обеспечение Act-On предоставляет решения, которые позволяют маркетологам достигать маркетинговых целей на каждом этапе жизненного цикла клиента. Act-On делает данные о клиентах полезными, поэтому маркетологи могут мечтать о многом и создавать умные и эффективные программы автоматизации маркетинга для развития своего бизнеса и повышения пожизненной ценности клиентов – и все это с максимально быстрым временем окупаемости. Получите демо-версию: https://act-on.com/demo/ Act-On дает маркетологам возможность: • Развивать и расширять свой бизнес в больших масштабах за счет формирования спроса B2B, продаж и транзакций B2C, а также функций клиентского маркетинга. Организуйте и оптимизируйте весь путь клиента — от осведомленности до защиты интересов — путем создания непрерывного, индивидуального взаимодействия, которое превращает посетителей в потенциальных клиентов, потенциальных клиентов — в квалифицированных потенциальных клиентов, а квалифицированных потенциальных клиентов — в постоянных клиентов. • Обеспечивайте исключительный опыт взаимодействия с брендом на протяжении всего жизненного цикла клиента, автоматизируя процесс покупки, персонализируя коммуникации и кампании, а также повышая близость к бренду и лояльность. Используйте автоматизированные возможности Act-On для привлечения новых потенциальных клиентов, взаимодействия с вашими контактами и направления потенциальных клиентов к более частым и более выгодным решениям о покупке. • Обеспечивать измеримое внедрение продуктов и удержание клиентов посредством реализации комплексных программ адаптации и обучения, стратегий внедрения продуктов и удержания клиентов, а также продвижения новых продуктов и услуг. От новых контактов до лояльных партнеров — вы можете использовать Act-On, чтобы привлечь свою аудиторию, превратить ее в представителей бренда и заставить ее возвращаться снова и снова. Благодаря интерактивным и динамическим отчетам и аналитике для оценки, демонстрации и повышения эффективности платформа Act-On предназначена для обеспечения растущей маркетинговой ценности для предприятий и маркетологов любого размера, формы, местоположения и масштаба. Возможности платформы включают в себя: • Автоматизированные и адаптируемые маршруты покупок • Глубокая интеграция с ведущими системами CRM и веб-конференциями • Отслеживание активности посетителей веб-сайта и отчеты о намерениях • Динамическая оценка, сегментирование и развитие потенциальных клиентов • Прослушивание, поиск, публикация и пропаганда в социальных сетях • Простота Разработка веб-форм, целевых страниц и шаблонов электронной почты. • Отправка электронной почты по событиям и транзакциям. • Активное ценообразование на основе контактов для выставления счетов за фактическое использование. Мы получаем маркетинг. Мы понимаем ваши проблемы. И мы здесь, чтобы помочь вам добиться успеха с каждым клиентом и каждой кампанией.