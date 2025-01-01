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Программное обеспечение для поиска потенциальных клиентов
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Программное обеспечение для поиска потенциальных клиентов - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для поиска потенциальных клиентов, также называемое мобильным программным обеспечением для захвата потенциальных клиентов, используется торговыми представителями для сбора контактных данных потенциальных потенциальных клиентов во время их участия в выставках и мероприятиях. Эти инструменты позволяют торговым представителям упростить процесс регистрации информации о потенциальных клиентах путем сканирования бейджей с помощью мобильного телефона или другого устройства. Это избавляет от неудобств ручного сбора и импорта данных с многочисленных визитных карточек.

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Whova

Whova

whova.com

Whova — это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для планирования, регистрации и взаимодействия с участниками на мероприятиях.

Sansan

Sansan

sansan.com

Sansan — облачное решение для управления контактами, оптимизирующее процесс обработки визиток и сотрудничество между командами в компаниях.

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm - это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации гостей, онлайн-приглашений и контроля доступа.

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Swapcard - это платформа для управления мероприятиями с функциями сетевого взаимодействия и анализа данных, предназначенная для организации различных событий.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

BigMarker — платформа для вебинаров и виртуальных событий, предлагающая инструменты для интерактивного участия и интеграции с маркетинговыми системами.

Webex Events

Webex Events

socio.events

Webex Events — платформа для управления мероприятиями, поддерживающая виртуальные, гибридные и очные события с функциями регистрации, проверки и стриминга.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Hubilo - платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для организации виртуальных и личных мероприятий, повышения вовлечения и аналитики.

Eventtia

Eventtia

eventtia.com

Eventtia — платформа для управления событиями, позволяющая организовывать личные, гибридные и виртуальные мероприятия с функциями регистрации и взаимодействия с участниками.

Expo Pass

Expo Pass

expopass.com

Expo Pass - платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации, отслеживания посещаемости и взаимодействия с участниками на мероприятиях.

snapADDY

snapADDY

snapaddy.com

snapADDY DataQuality улучшает качество данных в CRM, помогая создавать и обновлять контакты с автоматическими подсказками и проверкой дублирующих записей.

EventTitans

EventTitans

eventtitans.com

EventTitans - платформа для управления событиями, автоматизирующая процессы от планирования до анализа, упрощая регистрацию и взаимодействие участников.

eventPower

eventPower

eventpower.com

Приложение EventPower предоставляет инструменты для онлайн и офлайн регистрации на мероприятия, управляя логистикой, участниками и анализом событий.

EventHub

EventHub

eventhub.net

EventHub соединяет участников мероприятий с необходимой информацией, помогая им получить максимальную пользу от события с помощью мобильных устройств.

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