Программное обеспечение для поиска потенциальных клиентов - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для поиска потенциальных клиентов, также называемое мобильным программным обеспечением для захвата потенциальных клиентов, используется торговыми представителями для сбора контактных данных потенциальных потенциальных клиентов во время их участия в выставках и мероприятиях. Эти инструменты позволяют торговым представителям упростить процесс регистрации информации о потенциальных клиентах путем сканирования бейджей с помощью мобильного телефона или другого устройства. Это избавляет от неудобств ручного сбора и импорта данных с многочисленных визитных карточек.
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Whova
whova.com
Whova — это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для планирования, регистрации и взаимодействия с участниками на мероприятиях.
Sansan
sansan.com
Sansan — облачное решение для управления контактами, оптимизирующее процесс обработки визиток и сотрудничество между командами в компаниях.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm - это платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации гостей, онлайн-приглашений и контроля доступа.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard - это платформа для управления мероприятиями с функциями сетевого взаимодействия и анализа данных, предназначенная для организации различных событий.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker — платформа для вебинаров и виртуальных событий, предлагающая инструменты для интерактивного участия и интеграции с маркетинговыми системами.
Webex Events
socio.events
Webex Events — платформа для управления мероприятиями, поддерживающая виртуальные, гибридные и очные события с функциями регистрации, проверки и стриминга.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo - платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для организации виртуальных и личных мероприятий, повышения вовлечения и аналитики.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia — платформа для управления событиями, позволяющая организовывать личные, гибридные и виртуальные мероприятия с функциями регистрации и взаимодействия с участниками.
Expo Pass
expopass.com
Expo Pass - платформа для управления событиями, предлагающая инструменты для регистрации, отслеживания посещаемости и взаимодействия с участниками на мероприятиях.
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality улучшает качество данных в CRM, помогая создавать и обновлять контакты с автоматическими подсказками и проверкой дублирующих записей.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans - платформа для управления событиями, автоматизирующая процессы от планирования до анализа, упрощая регистрацию и взаимодействие участников.
eventPower
eventpower.com
Приложение EventPower предоставляет инструменты для онлайн и офлайн регистрации на мероприятия, управляя логистикой, участниками и анализом событий.
EventHub
eventhub.net
EventHub соединяет участников мероприятий с необходимой информацией, помогая им получить максимальную пользу от события с помощью мобильных устройств.
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