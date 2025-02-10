Программное обеспечение для поиска потенциальных клиентов - Самые популярные приложения - Сенегал

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для поиска потенциальных клиентов, также называемое мобильным программным обеспечением для захвата потенциальных клиентов, используется торговыми представителями для сбора контактных данных потенциальных потенциальных клиентов во время их участия в выставках и мероприятиях. Эти инструменты позволяют торговым представителям упростить процесс регистрации информации о потенциальных клиентах путем сканирования бейджей с помощью мобильного телефона или другого устройства. Это избавляет от неудобств ручного сбора и импорта данных с многочисленных визитных карточек.
Отправить новое приложение
BigMarker
bigmarker.com
Bigmarker - самая настраиваемая платформа в мире для вебинаров, виртуальных и гибридных мероприятий. Он сочетает в себе мощные видео технологии с надежными маркетинговыми и интерактивными возможностями опыта для создания единственных в своем роде фирменных мероприятиях. Компании по всему миру используют платформу Bigmarker для создания захватывающих и интерактивных виртуальных, гибридных и вебинарных событий. Bigmarker также предоставляет интеграции, API и белые этикетки, которые позволяют компаниям интегрировать мощные интерактивные видео -опыт в свои маркетинговые, продажи и обучающие стеки. Давайте вместе построим онлайн -мероприятие своей мечты. Основанная в 2010 году, Bigmarker находится в штаб -квартире в Чикаго и власти виртуальными мероприятиями для тысяч компаний и организаций по всему миру.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о критических событиях в остальные показатели продаж и маркетинга своей организации, что дает возможность измерять эффективность мероприятий, ускорять конвейер и подтверждать рентабельность инвестиций.
Sansan
sansan.com
Sansan — это многоплатформенное облачное решение для управления контактами для корпораций. Sansan, ориентированный на визитные карточки, позволяет вам легко создать полную базу данных контактов, доступную где угодно.
Hubilo
hubilo.com
Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных мероприятий, которые конвертируются.
Whova
whova.com
Whova — это комплексное решение для управления мероприятиями, которое делает мероприятия современными и модными, эффективно привлекает и вовлекает посетителей, а также помогает организаторам мероприятий сэкономить время на управлении логистикой мероприятий. Платформа Whova состоит из отмеченного наградами приложения для проведения мероприятий, эффективной онлайн-регистрации, мощного маркетинга мероприятий и инструментов управления мероприятиями, позволяющих экономить время. Whova выигрывает премию Event Technology Award 5 лет подряд. Среди клиентов Whova — American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, Американская ассоциация маркетинга, Гарвардский университет, НАСА, а также бесчисленное множество других организаций из более чем 100 стран. Whova организовала более 50 000 личных и виртуальных/гибридных конференций, включая мероприятия ассоциаций, образовательные мероприятия, правительственные мероприятия, корпоративные мероприятия, выставки, выставки и общественные собрания.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, основанная в 2013 году, представляет собой универсальную платформу для проведения мероприятий и подбора игроков на базе искусственного интеллекта, которая проводит эффективные личные, виртуальные и гибридные мероприятия. ИИ используется для облегчения поиска партнеров в сфере B2B, связывая пользователей с наиболее релевантными людьми на основе их профиля, интересов и индивидуальных маршрутов событий. Благодаря информационным панелям экспонентов в реальном времени для отслеживания рентабельности инвестиций, программам мероприятий в реальном времени, функциям взаимодействия с аудиторией и опциям видеозвонков, Swapcard обеспечивает ценный пользовательский опыт для всех типов мероприятий. Swapcard недавно была удостоена награды «Лучшая платформа для виртуальных и гибридных мероприятий и подключений 2020» на церемонии вручения наград Software and Technology Awards. Чтобы узнать больше, посетите сайт swapcard.com.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — это надежное и настраиваемое решение для мероприятий любого размера, включая живые, гибридные и виртуальные 3D/2D. Это спонсоро-ориентированная платформа с более чем 150 функциями и настройками, созданная для автоматизации мероприятий. Наша платформа упрощает управление на каждом этапе, начиная с этапа до мероприятия и заканчивая этапом после него, и автоматизирует весь процесс, экономя ваши затраты и время на администрирование почти на 50%. Наша миссия — в первую очередь стимулировать взаимодействие и приносить вам более высокие бизнес-результаты. EventTitans — это универсальная платформа для управления мероприятиями, которая упрощает все важные функции: от продажи билетов, упрощенного процесса самостоятельной регистрации участников/спонсоров/спикеров, геймификации, регистрации/прохода гостей и взаимодействия с участниками до сбора важных данных в режиме реального времени. аналитика событий. Наша встроенная CRM помогает вам импортировать или экспортировать контакты, отслеживать заказы, отправлять массовые электронные письма, записывать опросы и многое другое. Взаимодействие с вашим глубоко узнаваемым опытом в сочетании с нашей активной и постоянной командой по работе с клиентами гарантирует, что каждое мероприятие, проводимое на нашей платформе, всегда будет идеальным. Спросите нас о разработке нашей индивидуальной информационной панели событий и настройке функций, которые могут помочь оптимизировать ваши процессы, повысить вовлеченность посетителей и повысить общий успех ваших мероприятий. Наша команда готова помочь вам в создании индивидуального решения, которое будет отвечать вашим конкретным потребностям и максимизировать потенциал вашего мероприятия.
snapADDY
snapaddy.com
SnapADDY DataQuality — это средство повышения качества данных для вашей CRM: интеллектуальное решение помогает вам создавать и обновлять интересы, контакты и учетные записи непосредственно в интерфейсах Salesforce, Microsoft Dynamics и SAP Sales Cloud. При вводе контактных данных вы автоматически получаете предложения по информации, полученной из деловых социальных сетей, веб-сайтов компаний или подписей электронной почты. Встроенный валидатор электронной почты выполняет поиск наиболее совместимого адреса электронной почты. Это сокращает ручную работу и обеспечивает качество данных CRM на самом высоком уровне! snapADDY DataQuality также доступен как расширение браузера для других CRM-систем. В стоимость входит бесплатный сканер визиток. Множество интеллектуальных функций: • Создание и обновление интересов, контактов и учетных записей с помощью Smart Autocomplete & Updater • Вставка контактных данных из буфера обмена для заполнения недостающих значений • Сбор контактов с помощью искусственного интеллекта • Автоматическая проверка дубликатов интересов, контактов и учетных записей • Данные инвентаризации обновление на основе подписей электронной почты • Квалифицированный поиск данных и контактов компании • Простое добавление недостающих контактных данных • Перенос данных в CRM без набора текста • Бесплатный сканер визиток для вашего смартфона Почему snapADDY DataQuality? • Бесшовная интеграция с Salesforce, SAP и Microsoft Dynamics CRM • Гарантированное повышение качества данных • Более высокое признание вашей CRM пользователями • Повышение эффективности маркетинга и продаж • Упрощение рабочих процессов • Экономия рабочего времени • Централизованное управление данными
Webex Events
socio.events
Webex Events (ранее Socio) — это комплексная платформа управления событиями, обеспечивающая захватывающие, интуитивно понятные и инклюзивные виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Поднимите планку с помощью приложений для мероприятий, гибкой регистрации, регистрации и печати бейджей, поиска потенциальных клиентов и технологии потокового вещания. Webex Events сочетает гибкость с простотой использования, поэтому организаторы могут проводить увлекательные мероприятия, соответствующие их целям, независимо от типа мероприятия или организации. Узнайте больше на сайтеsocia.events.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia — это универсальная платформа для управления мероприятиями, помогающая крупным корпорациям создавать уникальные индивидуальные, гибридные и виртуальные мероприятия. Настраиваемые функции Eventtia и интеграция API позволяют ведущим мировым компаниям эффективно управлять участниками, создавать привлекательные кампании по электронной почте и SMS, а также генерировать ценные данные. На сегодняшний день Eventtia предоставила возможность более чем 7200 клиентам, таким как Pernod Ricard, Dior, Toyota, группа Richemont и группа Pierre Fabre, создать и организовать более 30 000 мероприятий по всему миру.
Expo Pass
expopass.com
В Expo мы упрощаем проведение всех видов мероприятий с помощью технологической платформы для мероприятий Expo Pass. Наши перспективные технологии дают организаторам инструменты для планирования, отслеживания и проведения любого рода мероприятий, как очных, так и виртуальных. Наши интуитивно понятные продукты созданы для того, чтобы организаторы могли сразу же приступить к делу. Однако это не значит, что мы когда-либо вне досягаемости. С первого дня мы связываем каждого клиента со специальным менеджером по успеху мероприятий. На самом деле это просто наш способ сказать: «Мы знаем, что у вас это есть. Но мы всегда здесь, если вам что-нибудь понадобится». Мы понимаем, что события — это больше, чем просто технологии. События — это люди. И мы помогли миллионам людей общаться, разговаривать, смеяться и думать… Привет в любое время. Доступные функции: Регистрация на мероприятие. Пропуск на выставку. Виртуальный опыт. Регистрация. Печать бейджей. Отслеживание посещаемости мероприятий в приложении. Поиск потенциальных клиентов.
eventPower
eventpower.com
eventPower предоставляет производителям мероприятий мощное индивидуальное решение для онлайн-регистрации и регистрации на месте. Система предлагается как услуга «сделай сам» или индивидуальное комплексное решение.
EventHub
eventhub.net
EventHub предоставляет участникам вашего мероприятия информацию, необходимую им для получения максимальной пользы от вашего мероприятия. EventHub использует возможности мобильных устройств и HTML5 для предоставления соответствующих инструментов на базе участников.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.