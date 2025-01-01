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Программное обеспечение для поиска потенциальных клиентов - Самые популярные приложения - Перу
Программное обеспечение для поиска потенциальных клиентов, также называемое мобильным программным обеспечением для захвата потенциальных клиентов, используется торговыми представителями для сбора контактных данных потенциальных потенциальных клиентов во время их участия в выставках и мероприятиях. Эти инструменты позволяют торговым представителям упростить процесс регистрации информации о потенциальных клиентах путем сканирования бейджей с помощью мобильного телефона или другого устройства. Это избавляет от неудобств ручного сбора и импорта данных с многочисленных визитных карточек.
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Sansan
sansan.com
Sansan — это многоплатформенное облачное решение для управления контактами для корпораций. Sansan, ориентированный на визитные карточки, позволяет вам легко создать полную базу данных контактов, доступную где угодно.
Whova
whova.com
Whova — это комплексное решение для управления мероприятиями, которое делает мероприятия современными и модными, эффективно привлекает и вовлекает посетителей, а также помогает организаторам мероприятий сэкономить время на управлении логистикой мероприятий. Платформа Whova состоит из отмеченного наг...
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, основанная в 2013 году, представляет собой универсальную платформу для проведения мероприятий и подбора игроков на базе искусственного интеллекта, которая проводит эффективные личные, виртуальные и гибридные мероприятия. ИИ используется для облегчения поиска партнеров в сфере B2B, связывая...
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о критически...
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker — это самая настраиваемая в мире платформа для вебинаров, виртуальных и гибридных мероприятий. Мы сочетаем мощные видеотехнологии с надежными маркетинговыми и интерактивными возможностями для создания уникальных фирменных мероприятий. Компании по всему миру используют универсальную платфор...
Hubilo
hubilo.com
Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных меропри...
Eventtia
eventtia.com
Eventtia — это универсальная платформа для управления мероприятиями, помогающая крупным корпорациям создавать уникальные индивидуальные, гибридные и виртуальные мероприятия. Настраиваемые функции Eventtia и интеграция API позволяют ведущим мировым компаниям эффективно управлять участниками, создават...
Webex Events
socio.events
Webex Events (ранее Socio) — это комплексная платформа управления событиями, обеспечивающая захватывающие, интуитивно понятные и инклюзивные виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Поднимите планку с помощью приложений для мероприятий, гибкой регистрации, регистрации и печати бейджей, поиска по...
Expo Pass
expopass.com
В Expo мы упрощаем проведение всех видов мероприятий с помощью технологической платформы для мероприятий Expo Pass. Наши перспективные технологии дают организаторам инструменты для планирования, отслеживания и проведения любого рода мероприятий, как очных, так и виртуальных. Наши интуитивно понятные...
snapADDY
snapaddy.com
SnapADDY DataQuality — это средство повышения качества данных для вашей CRM: интеллектуальное решение помогает вам создавать и обновлять интересы, контакты и учетные записи непосредственно в интерфейсах Salesforce, Microsoft Dynamics и SAP Sales Cloud. При вводе контактных данных вы автоматически по...
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — это надежное и настраиваемое решение для мероприятий любого размера, включая живые, гибридные и виртуальные 3D/2D. Это спонсоро-ориентированная платформа с более чем 150 функциями и настройками, созданная для автоматизации мероприятий. Наша платформа упрощает управление на каждом этапе...
eventPower
eventpower.com
eventPower предоставляет производителям мероприятий мощное индивидуальное решение для онлайн-регистрации и регистрации на месте. Система предлагается как услуга «сделай сам» или индивидуальное комплексное решение.
EventHub
eventhub.net
EventHub предоставляет участникам вашего мероприятия информацию, необходимую им для получения максимальной пользы от вашего мероприятия. EventHub использует возможности мобильных устройств и HTML5 для предоставления соответствующих инструментов на базе участников.