Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для поиска потенциальных клиентов - Самые популярные приложения - Мексика

Программное обеспечение для поиска потенциальных клиентов, также называемое мобильным программным обеспечением для захвата потенциальных клиентов, используется торговыми представителями для сбора контактных данных потенциальных потенциальных клиентов во время их участия в выставках и мероприятиях. Эти инструменты позволяют торговым представителям упростить процесс регистрации информации о потенциальных клиентах путем сканирования бейджей с помощью мобильного телефона или другого устройства. Это избавляет от неудобств ручного сбора и импорта данных с многочисленных визитных карточек.