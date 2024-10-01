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Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для поиска потенциальных клиентов - Самые популярные приложения - Маврикий Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для поиска потенциальных клиентов, также называемое мобильным программным обеспечением для захвата потенциальных клиентов, используется торговыми представителями для сбора контактных данных потенциальных потенциальных клиентов во время их участия в выставках и мероприятиях. Эти инструменты позволяют торговым представителям упростить процесс регистрации информации о потенциальных клиентах путем сканирования бейджей с помощью мобильного телефона или другого устройства. Это избавляет от неудобств ручного сбора и импорта данных с многочисленных визитных карточек.