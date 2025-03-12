Ведущее программное обеспечение для майнинга - Самые популярные приложения

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Организации используют программное обеспечение Lead Mining для обнаружения новых перспектив бизнеса в своих базах данных клиентов, данных истории продаж, трафике веб-сайтов, подписчиках в социальных сетях и других источниках. Этот инструмент играет решающую роль в расширении потока сделок отдела продаж, обнаруживая новых потенциальных клиентов в рамках текущих данных или определяя возможности дополнительных продаж для существующих клиентов. В процессе анализа специалисты по продажам и маркетологи также могут проверять существующие сведения о клиентах, например контактную информацию, и повышать общее качество своих данных о клиентах за счет включения новой информации о текущих клиентах.
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Apollo.io
apollo.io
Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb предоставляет данные о трафике и вовлечении для анализирования цифровой стратегии и производительности клиентов в eCommerce и рекламе.
Apify
apify.com
Apify - платформа для веб-скребки, извлечения данных и автоматизации, поддерживающая языки программирования JavaScript и Python.
Warmly
warmly.ai
Warmly — платформа для автоматизации продаж для малых и средних предприятий, отслеживающая намерения покупателей и оптимизирующая взаимодействие с посетителями сайта.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal — платформа для B2B с доступом к базе данных более 120 миллионов контактов и 30 миллионов компаний для поиска клиентов и улучшения взаимодействия.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish.ai - мощный инструмент для поиска контактной информации, используемый рекрутерами и профессионалами в продажах для эффективного поиска и связи с людьми.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach - инструмент для поиска контактной информации и создания списков на основе обширной базы данных адресов электронной почты и телефонов.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr автоматически извлекает контактные данные из LinkedIn и позволяет управлять потенциальными клиентами с помощью интеграции с CRM.
Lusha
lusha.com
Lusha — платформа для B2B-разведки, которая помогает находить и обогащать данные о контактах, интегрируется с CRM и соответствует стандартам конфиденциальности.
Leadinfo
leadinfo.com
Leadinfo помогает компаниям идентифицировать анонимных посетителей веб-сайтов, превращая их в потенциальные клиенты для повышения продаж.
Company Guru
company.guru
Приложение Company Guru предоставляет доступ к информации о множестве компаний для анализа рынка и оптимизации времени на составление целевых списков.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io - инструмент для поиска адресов электронной почты и обогащения бизнес-данных для B2B продаж и email-маркетинга.
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer — это инструмент для определения технологий, используемых на веб-сайтах, позволяющий анализировать и отслеживать изменения в веб-разработке.
ContactOut
contactout.com
ContactOut - платформа для поиска B2B контактной информации, предлагающая доступ к данным 300 млн профессионалов и 30 млн компаний.
SigParser
sigparser.com
SigParser автоматически извлекает контактные данные из электронных писем и подписей, помогая управлять и синхронизировать информацию.
Wiza
wiza.co
Wiza - приложение для извлечения и проверки контактной информации из LinkedIn и интеграции с CRM-системами.
BuiltWith
builtwith.com
BuiltWith — это инструмент для анализа веб-технологий, генерации лидов и конкурентного анализа, предоставляющий информацию о технологиях и данных электронной коммерции.
Charm.io
info.charm.io
Charm.io помогает SaaS, агентствам и eCommerce находить квалифицированные DTC бренды с помощью обширных данных и более 160 фильтров для поиска.
Draup
draup.com
Draup – платформа с ИИ для HR и продаж, предоставляющая данные для планирования рабочей силы, набора и развития талантов, а также продажи и целевой маркетинг.
Foundry
foundryco.com
Foundry - это платформа для маркетинга основанного на аккаунтах, которая управляет маркетинговыми и продажными кампаниями на всех этапах покупательского пути.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront — платформа для анализа продаж, комбинирующая данные о посетителях сайтов и потенциальных клиентах для повышения эффективности продаж и маркетинга.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ - платформа для поиска данных о потенциальных клиентах, отслеживания триггеров продаж и персонализации холодного outreach.
Findymail
findymail.com
FindyMail помогает находить и проверять B2B адреса электронной почты для маркетинга, интегрируясь с платформами, такими как LinkedIn, и автоматизируя экспорт данных.
Albacross
albacross.com
Albacross - инструмент для B2B, помогающий выявлять потенциальных клиентов через мониторинг посетителей веб-сайтов и интеграцию с CRM-системами.
DiscoverData
discoverdata.ai
DiscoverData - приложение, которое находит контактные данные анонимных посетителей вашего сайта, включая мобильные номера и электронные адреса.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft помогает B2B-компаниям находить и приоритизировать потенциальных клиентов, используя ИИ и данные о компаниях для эффективного взаимодействия и продаж.
LeadPost
leadpost.com
LeadPost позволяет узнать, кто посещает ваш сайт, предоставляя имена и контактные данные посетителей с помощью одной строки кода.
Ocean.io
ocean.io
Ocean.io — платформа для поиска данных, предлагающая B2B-компании адреса электронной почты и номера телефонов нужных людей в нужных компаниях.
Versium
versium.com
Versium помогает маркетологам анализировать данные о клиентах и потенциальных клиентах, улучшая нацеливание и эффективность маркетинга через разные каналы.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue - это ПО для генерации лидов B2B, позволяющее идентифицировать компании-посетители сайтов и персонализировать их опыт на сайте.
UpLead
uplead.com
UpLead - платформа для B2B-процессинга, предоставляющая точные контактные данные с функциями проверки электронной почты и интеграцией с CRM-системами.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — это платформа для поиска деловых контактов и обогащения данных, автоматизирующая процесс и улучшая стратегии продаж и маркетинга.
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft - это платформа автоматизации продаж для поиска потенциальных клиентов и управления взаимодействием с ними через различные каналы связи.
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads - веб-приложение для генерации потенциальных клиентов, которое находит контакты и интегрируется с CRM и почтовыми системами.
Fork
fork.ai
Fork помогает облачным компаниям приобретать клиентов, используя анализ данных для оценки бюджета и сопоставления с потенциальными клиентами.
SonarList
sonarlist.io
Приложение SonarList позволяет искать данные и бизнес-емейлы по всему миру, проверяя их без ограничений по доступной цене.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius — это приложение для генерации лидов в B2B, использующее ИИ и исследователей для поиска клиентов и оптимизации процессов продаж.
Cognism
cognism.com
Cognism — платформа для B2B-продаж, предоставляющая проверенные данные о клиентах, компании и событиях для оптимизации продаж и маркетинга. Поддерживает GDPR и CCPA.
Goava
goava.com
Goava — платформа для B2B-продаж, помогающая находить ценные контакты и получать рекомендации по общению с потенциальными клиентами.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata — платформа для B2B-продаж с доступом к более 100 миллионам контактов и высокой точностью данных для оптимизации лидогенерации.
Infynd
infynd.com
InFynd — это инструмент для поиска B2B-контактов в Великобритании, помогающий находить и связываться с потенциальными клиентами.
LeadPyramid
leadpyramid.com
LeadPyramid — это инструмент для поиска проверенных B2B-клиентов, поддерживающий кампании по электронной почте и телемаркетингу.
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA — это модульное ПО для мониторинга конкурентной среды и создания интеллектуальных решений для бизнеса.
Skylead
skylead.io
Skylead – инструмент для автоматизации LinkedIn и холодных email-рассылок, позволяющий управлять несколькими учетными записями и оптимизировать взаимодействие с клиентами.
Coldlytics
coldlytics.com
Coldlytics - приложение для получения актуальных B2B-лидов. Пользователи могут предоставить требования, после чего команда создаёт индивидуальный список контактов.
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