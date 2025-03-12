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Ведущее программное обеспечение для майнинга - Самые популярные приложения

Организации используют программное обеспечение Lead Mining для обнаружения новых перспектив бизнеса в своих базах данных клиентов, данных истории продаж, трафике веб-сайтов, подписчиках в социальных сетях и других источниках. Этот инструмент играет решающую роль в расширении потока сделок отдела продаж, обнаруживая новых потенциальных клиентов в рамках текущих данных или определяя возможности дополнительных продаж для существующих клиентов. В процессе анализа специалисты по продажам и маркетологи также могут проверять существующие сведения о клиентах, например контактную информацию, и повышать общее качество своих данных о клиентах за счет включения новой информации о текущих клиентах.

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Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Similarweb предоставляет данные о трафике и вовлечении для анализирования цифровой стратегии и производительности клиентов в eCommerce и рекламе.

Apify

Apify

apify.com

Apify - платформа для веб-скребки, извлечения данных и автоматизации, поддерживающая языки программирования JavaScript и Python.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly — платформа для автоматизации продаж для малых и средних предприятий, отслеживающая намерения покупателей и оптимизирующая взаимодействие с посетителями сайта.

AroundDeal

AroundDeal

arounddeal.com

AroundDeal — платформа для B2B с доступом к базе данных более 120 миллионов контактов и 30 миллионов компаний для поиска клиентов и улучшения взаимодействия.

Swordfish.ai

Swordfish.ai

swordfish.ai

Swordfish.ai - мощный инструмент для поиска контактной информации, используемый рекрутерами и профессионалами в продажах для эффективного поиска и связи с людьми.

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

RocketReach - инструмент для поиска контактной информации и создания списков на основе обширной базы данных адресов электронной почты и телефонов.

Kaspr

Kaspr

kaspr.io

Kaspr автоматически извлекает контактные данные из LinkedIn и позволяет управлять потенциальными клиентами с помощью интеграции с CRM.

Lusha

Lusha

lusha.com

Lusha — платформа для B2B-разведки, которая помогает находить и обогащать данные о контактах, интегрируется с CRM и соответствует стандартам конфиденциальности.

Leadinfo

Leadinfo

leadinfo.com

Leadinfo помогает компаниям идентифицировать анонимных посетителей веб-сайтов, превращая их в потенциальные клиенты для повышения продаж.

Company Guru

Company Guru

company.guru

Приложение Company Guru предоставляет доступ к информации о множестве компаний для анализа рынка и оптимизации времени на составление целевых списков.

Skrapp.io

Skrapp.io

skrapp.io

Skrapp.io - инструмент для поиска адресов электронной почты и обогащения бизнес-данных для B2B продаж и email-маркетинга.

Wappalyzer

Wappalyzer

wappalyzer.com

Wappalyzer — это инструмент для определения технологий, используемых на веб-сайтах, позволяющий анализировать и отслеживать изменения в веб-разработке.

ContactOut

ContactOut

contactout.com

ContactOut - платформа для поиска B2B контактной информации, предлагающая доступ к данным 300 млн профессионалов и 30 млн компаний.

SigParser

SigParser

sigparser.com

SigParser автоматически извлекает контактные данные из электронных писем и подписей, помогая управлять и синхронизировать информацию.

Wiza

Wiza

wiza.co

Wiza - приложение для извлечения и проверки контактной информации из LinkedIn и интеграции с CRM-системами.

BuiltWith

BuiltWith

builtwith.com

BuiltWith — это инструмент для анализа веб-технологий, генерации лидов и конкурентного анализа, предоставляющий информацию о технологиях и данных электронной коммерции.

Charm.io

Charm.io

info.charm.io

Charm.io помогает SaaS, агентствам и eCommerce находить квалифицированные DTC бренды с помощью обширных данных и более 160 фильтров для поиска.

Draup

Draup

draup.com

Draup – платформа с ИИ для HR и продаж, предоставляющая данные для планирования рабочей силы, набора и развития талантов, а также продажи и целевой маркетинг.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry - это платформа для маркетинга основанного на аккаунтах, которая управляет маркетинговыми и продажными кампаниями на всех этапах покупательского пути.

Dealfront

Dealfront

dealfront.com

Dealfront — платформа для анализа продаж, комбинирующая данные о посетителях сайтов и потенциальных клиентах для повышения эффективности продаж и маркетинга.

LeadIQ

LeadIQ

leadiq.com

LeadIQ - платформа для поиска данных о потенциальных клиентах, отслеживания триггеров продаж и персонализации холодного outreach.

Findymail

Findymail

findymail.com

FindyMail помогает находить и проверять B2B адреса электронной почты для маркетинга, интегрируясь с платформами, такими как LinkedIn, и автоматизируя экспорт данных.

Albacross

Albacross

albacross.com

Albacross - инструмент для B2B, помогающий выявлять потенциальных клиентов через мониторинг посетителей веб-сайтов и интеграцию с CRM-системами.

DiscoverData

DiscoverData

discoverdata.ai

DiscoverData - приложение, которое находит контактные данные анонимных посетителей вашего сайта, включая мобильные номера и электронные адреса.

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

Enlyft помогает B2B-компаниям находить и приоритизировать потенциальных клиентов, используя ИИ и данные о компаниях для эффективного взаимодействия и продаж.

LeadPost

LeadPost

leadpost.com

LeadPost позволяет узнать, кто посещает ваш сайт, предоставляя имена и контактные данные посетителей с помощью одной строки кода.

Ocean.io

Ocean.io

ocean.io

Ocean.io — платформа для поиска данных, предлагающая B2B-компании адреса электронной почты и номера телефонов нужных людей в нужных компаниях.

Versium

Versium

versium.com

Versium помогает маркетологам анализировать данные о клиентах и потенциальных клиентах, улучшая нацеливание и эффективность маркетинга через разные каналы.

Visitor Queue

Visitor Queue

visitorqueue.com

Visitor Queue - это ПО для генерации лидов B2B, позволяющее идентифицировать компании-посетители сайтов и персонализировать их опыт на сайте.

UpLead

UpLead

uplead.com

UpLead - платформа для B2B-процессинга, предоставляющая точные контактные данные с функциями проверки электронной почты и интеграцией с CRM-системами.

CUFinder

CUFinder

companyurlfinder.com

CUFinder — это платформа для поиска деловых контактов и обогащения данных, автоматизирующая процесс и улучшая стратегии продаж и маркетинга.

LeadLoft

LeadLoft

leadloft.com

LeadLoft - это платформа автоматизации продаж для поиска потенциальных клиентов и управления взаимодействием с ними через различные каналы связи.

AeroLeads

AeroLeads

aeroleads.com

AeroLeads - веб-приложение для генерации потенциальных клиентов, которое находит контакты и интегрируется с CRM и почтовыми системами.

Fork

Fork

fork.ai

Fork помогает облачным компаниям приобретать клиентов, используя анализ данных для оценки бюджета и сопоставления с потенциальными клиентами.

SonarList

SonarList

sonarlist.io

Приложение SonarList позволяет искать данные и бизнес-емейлы по всему миру, проверяя их без ограничений по доступной цене.

LeadGenius

LeadGenius

leadgenius.com

LeadGenius — это приложение для генерации лидов в B2B, использующее ИИ и исследователей для поиска клиентов и оптимизации процессов продаж.

Cognism

Cognism

cognism.com

Cognism — платформа для B2B-продаж, предоставляющая проверенные данные о клиентах, компании и событиях для оптимизации продаж и маркетинга. Поддерживает GDPR и CCPA.

Goava

Goava

goava.com

Goava — платформа для B2B-продаж, помогающая находить ценные контакты и получать рекомендации по общению с потенциальными клиентами.

Bookyourdata

Bookyourdata

bookyourdata.com

Bookyourdata — платформа для B2B-продаж с доступом к более 100 миллионам контактов и высокой точностью данных для оптимизации лидогенерации.

Infynd

Infynd

infynd.com

InFynd — это инструмент для поиска B2B-контактов в Великобритании, помогающий находить и связываться с потенциальными клиентами.

LeadPyramid

LeadPyramid

leadpyramid.com

LeadPyramid — это инструмент для поиска проверенных B2B-клиентов, поддерживающий кампании по электронной почте и телемаркетингу.

INNGUMA

INNGUMA

innguma.com

INNGUMA — это модульное ПО для мониторинга конкурентной среды и создания интеллектуальных решений для бизнеса.

Skylead

Skylead

skylead.io

Skylead – инструмент для автоматизации LinkedIn и холодных email-рассылок, позволяющий управлять несколькими учетными записями и оптимизировать взаимодействие с клиентами.

Coldlytics

Coldlytics

coldlytics.com

Coldlytics - приложение для получения актуальных B2B-лидов. Пользователи могут предоставить требования, после чего команда создаёт индивидуальный список контактов.

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