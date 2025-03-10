Ведущее программное обеспечение для майнинга - Самые популярные приложения - Ватикан

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Организации используют программное обеспечение Lead Mining для обнаружения новых перспектив бизнеса в своих базах данных клиентов, данных истории продаж, трафике веб-сайтов, подписчиках в социальных сетях и других источниках. Этот инструмент играет решающую роль в расширении потока сделок отдела продаж, обнаруживая новых потенциальных клиентов в рамках текущих данных или определяя возможности дополнительных продаж для существующих клиентов. В процессе анализа специалисты по продажам и маркетологи также могут проверять существующие сведения о клиентах, например контактную информацию, и повышать общее качество своих данных о клиентах за счет включения новой информации о текущих клиентах.
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Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish.ai - мощный инструмент для поиска контактной информации, используемый рекрутерами и профессионалами в продажах для эффективного поиска и связи с людьми.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — это платформа для поиска деловых контактов и обогащения данных, автоматизирующая процесс и улучшая стратегии продаж и маркетинга.
Skylead
skylead.io
Используйте многоканальный охват, действия if/else и подключайте неограниченное количество учетных записей электронной почты, чтобы максимизировать точки соприкосновения с вашими потенциальными клиентами. Skylead — это ваш умный инструмент автоматизации LinkedIn и программное обеспечение для холодной электронной почты.
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft - это платформа автоматизации продаж для поиска потенциальных клиентов и управления взаимодействием с ними через различные каналы связи.
Lusha
lusha.com
Lusha — платформа для B2B-разведки, которая помогает находить и обогащать данные о контактах, интегрируется с CRM и соответствует стандартам конфиденциальности.
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer — это инструмент для определения технологий, используемых на веб-сайтах, позволяющий анализировать и отслеживать изменения в веб-разработке.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius — это приложение для генерации лидов в B2B, использующее ИИ и исследователей для поиска клиентов и оптимизации процессов продаж.
ContactOut
contactout.com
ContactOut - платформа для поиска B2B контактной информации, предлагающая доступ к данным 300 млн профессионалов и 30 млн компаний.
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads - веб-приложение для генерации потенциальных клиентов, которое находит контакты и интегрируется с CRM и почтовыми системами.
DiscoverData
discoverdata.ai
Увеличение вашего дохода в 2 раза за 30 дней. ИИ обнаруживает контактные данные всех анонимных посетителей сайта, получает данные (номера мобильных телефонов, адреса электронной почты) бесплатно!
Infynd
infynd.com
InFynd — это универсальное решение для анализа данных. Наш простой и удобный инструмент поиска поможет вам выявить и привлечь нужных клиентов в вашей нише рынка. У нас самое большое количество контактов B2B в Великобритании, соответствующих требованиям GDPR, с доставляемостью 95%. Ищите, подключайте и заключайте больше сделок с помощью точной базы данных B2B InFynd, которая включает более 15 миллионов СДР, соответствующих требованиям Великобритании. Наши данные помогают командам маркетинга и продаж эффективно и действенно масштабировать инициативы по исходящему маркетингу. InFynd, основанная в 2020 году, представляет собой перспективный и перспективный инструмент обработки данных, которому доверяют более 100 клиентов, от стартапов до предприятий.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata — это первая в мире поисковая платформа B2B с оплатой по факту использования, имеющая более 100 миллионов прямых контактов B2B с гарантией точности 95 % и предоставляющая услуги более чем 20 000 клиентам с 2015 года. Наша инновационная и надежная платформа обслуживает деловые контакты. перечисляет своих клиентов из более чем 200 стран с более чем 50 критериями поиска, веб-технологиями, ABM и еще двумя специальными категориями для медицинских работников по специальностям и агентов по недвижимости в дополнение к деловым контактам.
Ocean.io
ocean.io
Более интеллектуальная платформа поисковых данных, которая приносит вам в 5 раз больше качественных потенциальных клиентов для более быстрого и эффективного роста доходов. Ocean.io предоставляет командам продаж и маркетинга B2B электронные письма и номера телефонов ПРАВИЛЬНЫХ людей в ПРАВИЛЬНЫХ компаниях.
LeadPost
leadpost.com
Узнайте, кто именно посещает ваш сайт. Узнайте, кто посещает ваш сайт, даже если они не заполняют форму! С помощью всего лишь одной строки кода LeadPost может предоставить вам имена, контактную информацию и многое другое.
Coldlytics
coldlytics.com
Устали от устаревших баз данных B2B? Coldlytics органично сочетает в себе передовую автоматизацию с человеческими исследованиями, чтобы предоставить вам самые свежие данные. Отправьте свои требования к таргетингу через нашу платформу самообслуживания, и наша команда создаст для вас полностью индивидуальный список потенциальных клиентов всего за 24 часа. Не соглашайтесь на данные, которые уже использовали все остальные! Как мы это сделаем? Когда вы отправите запрос, член нашей команды запустит наши собственные веб-скребки, чтобы определить ваших идеальных клиентов. Мы используем массу онлайн-источников данных, включая Google Maps, LinkedIn, Clutch, D&B и другие, а затем перекрестно проверяем доходы, численность сотрудников, даты основания и даже проводим проверки ключевых слов на веб-сайте каждой компании. Все это позволяет нам добиться высочайшей точности. Затем мы передаем ваш список нашей специальной исследовательской группе, которая вручную ищет контактные данные каждого лица, принимающего решения, с которым вам нужно связаться. На самом деле нет лучших данных!
Findymail
findymail.com
FindyMail помогает находить и проверять B2B адреса электронной почты для маркетинга, интегрируясь с платформами, такими как LinkedIn, и автоматизируя экспорт данных.
Charm.io
info.charm.io
Charm.io помогает SaaS, агентствам и предприятиям, предоставляющим услуги электронной коммерции, находить и идентифицировать подходящие бренды DTC для привлечения их усилий в области маркетинга и продаж. Платформа Charm предоставляет обширные данные об этих компаниях и включает более 160 фильтров, которые позволяют пользователям определять уникальные критерии поиска, подходящие для их целевой аудитории. Эти фильтры особенно полезны для агентств, которые используют их для создания целевых списков с учетом своих конкретных потребностей. Результаты поиска предоставляют информацию о компании и прямые контактные данные для лиц, принимающих решения, и сотрудников каждого предприятия. Этот непрерывный процесс позволяет легко находить компании, соответствующие определенным критериям, и связываться с ключевыми заинтересованными сторонами без необходимости дополнять исследование другими внешними источниками или инструментами.
SonarList
sonarlist.io
Ищите по всему миру данные и деловую электронную почту, проверяя их без ограничений по экономичной цене.
Company Guru
company.guru
Приложение Company Guru предоставляет доступ к информации о множестве компаний для анализа рынка и оптимизации времени на составление целевых списков.
Fork
fork.ai
Fork — это компания, которая помогает компаниям, предоставляющим облачные услуги, разумно привлекать клиентов. Платформа компании состоит из ряда продуктов, основные объекты обслуживания ориентированы на предприятия облачных сервисов уровня IaaS, PaaS и SaaS. С помощью передовых технологий анализа данных и общедоступной информации во всей сети мы реконструируем основу деловой информации предприятия, создаем уникальную систему количественной оценки бюджета закупок предприятия и на ее основе создаем эффективную систему анализа и сопоставления корпоративных клиентов.
Goava
goava.com
Goava’s — это платформа, которая увеличивает ваши продажи за счет выявления наиболее ценных потенциальных клиентов. Мы помогаем B2B-продавцам получить индивидуальное представление о перспективах. Платформа Goavas подскажет вам, с какой компанией вам следует связаться, с кем вам следует поговорить и о чем вам следует поговорить. Простой интерфейс позволяет вам получить непревзойденное время и несправедливо отслеживать своих потенциальных клиентов и клиентов.
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA — это модульное программное обеспечение, которое позволяет создавать аналитику в вашем бизнесе путем мониторинга конкурентной среды.
LeadPyramid
leadpyramid.com
LEADPYRAMID УЖЕ МНОГИЕ ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВЫМ СЛУЖБОМ В ОБЛАСТИ БАЗ ДАННЫХ. ЭТО БЫЛО ЕДИНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ КОМПАНИЙ, ИЩУЩИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ДЛЯ ИХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ. Leadpyramid — это универсальное решение для всех требований к базе данных. Это инструмент анализа продаж, который помогает организации продолжить поиск своего бизнеса с помощью проверенных потенциальных клиентов. Это идеальное решение для компаний при поиске подходящих B2B-клиентов для кампаний электронного маркетинга и телемаркетинга. Leadpyramid имеет возможность предоставлять данные для информационных технологий (ИТ), здравоохранения, человеческих ресурсов, маркетинга или любого списка лиц, принимающих решения, из любой отрасли. Это решение помогло многочисленным организациям приобрести и создать правильное индивидуальное решение для их маркетингового подхода, ориентированного на клиентов. LeadPyramid создает базу данных, которая проверяется в режиме реального времени и позволяет вам получить максимальную точность доставки базы данных.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal — платформа для B2B с доступом к базе данных более 120 миллионов контактов и 30 миллионов компаний для поиска клиентов и улучшения взаимодействия.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.
Cognism
cognism.com
Cognism — платформа для B2B-продаж, предоставляющая проверенные данные о клиентах, компании и событиях для оптимизации продаж и маркетинга. Поддерживает GDPR и CCPA.
SigParser
sigparser.com
SigParser автоматически извлекает контактные данные из электронных писем и подписей, помогая управлять и синхронизировать информацию.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb предоставляет данные о трафике и вовлечении для анализирования цифровой стратегии и производительности клиентов в eCommerce и рекламе.
UpLead
uplead.com
UpLead - платформа для B2B-процессинга, предоставляющая точные контактные данные с функциями проверки электронной почты и интеграцией с CRM-системами.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.
BuiltWith
builtwith.com
BuiltWith — это инструмент для анализа веб-технологий, генерации лидов и конкурентного анализа, предоставляющий информацию о технологиях и данных электронной коммерции.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io - инструмент для поиска адресов электронной почты и обогащения бизнес-данных для B2B продаж и email-маркетинга.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr автоматически извлекает контактные данные из LinkedIn и позволяет управлять потенциальными клиентами с помощью интеграции с CRM.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ - платформа для поиска данных о потенциальных клиентах, отслеживания триггеров продаж и персонализации холодного outreach.
Wiza
wiza.co
Wiza - приложение для извлечения и проверки контактной информации из LinkedIn и интеграции с CRM-системами.
Apify
apify.com
Apify - платформа для веб-скребки, извлечения данных и автоматизации, поддерживающая языки программирования JavaScript и Python.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach - инструмент для поиска контактной информации и создания списков на основе обширной базы данных адресов электронной почты и телефонов.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront — платформа для анализа продаж, комбинирующая данные о посетителях сайтов и потенциальных клиентах для повышения эффективности продаж и маркетинга.
Foundry
foundryco.com
Foundry - это платформа для маркетинга основанного на аккаунтах, которая управляет маркетинговыми и продажными кампаниями на всех этапах покупательского пути.
Albacross
albacross.com
Albacross - инструмент для B2B, помогающий выявлять потенциальных клиентов через мониторинг посетителей веб-сайтов и интеграцию с CRM-системами.
Draup
draup.com
Draup – платформа с ИИ для HR и продаж, предоставляющая данные для планирования рабочей силы, набора и развития талантов, а также продажи и целевой маркетинг.
Warmly
warmly.ai
Warmly — платформа для автоматизации продаж для малых и средних предприятий, отслеживающая намерения покупателей и оптимизирующая взаимодействие с посетителями сайта.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue - это ПО для генерации лидов B2B, позволяющее идентифицировать компании-посетители сайтов и персонализировать их опыт на сайте.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft помогает командам по продажам и маркетингу B2B находить, расставлять приоритеты, привлекать и конвертировать компании, которые с наибольшей вероятностью будут покупать их продукты, с помощью специального искусственного интеллекта и глубоких собственных данных учетных записей. Мы даем вам возможность найти наиболее подходящие аккаунты среди десятков миллионов компаний по всему миру, ориентируясь на внедрение технологий и сотни бизнес-атрибутов. Наша платформа искусственного интеллекта предсказывает, кому нужны ваши технологические продукты и когда они будут готовы к покупке. Более того, Enlyft за считанные секунды предоставляет вашим командам доступ к важной для бизнеса информации о каждом аккаунте — для уверенного, целенаправленного и эффективного охвата. Мы делаем это, объединяя модели искусственного интеллекта, оптимизированные для продаж и маркетинга, с собственными механизмами сбора данных, чтобы создать самую богатую, самую надежную и актуальную базу данных о потенциальных клиентах на рынке. Enlyft — это неотъемлемая часть вашего рабочего процесса благодаря простому в использовании веб-сайту, плагину, загрузке данных, контактам LinkedIn, интеграции CRM и многому другому. От Fortune 100 до стартапов — самые продуктивные в мире команды по продажам и маркетингу полагаются на формирование спроса на основе искусственного интеллекта Enlyft, чтобы усилить и расставить приоритеты в своих поисковых процессах и привлечь больше клиентов — за небольшую часть своего бюджета.
Leadinfo
leadinfo.com
Leadinfo помогает компаниям идентифицировать анонимных посетителей веб-сайтов, превращая их в потенциальные клиенты для повышения продаж.
Versium
versium.com
Versium помогает маркетологам анализировать данные о клиентах и потенциальных клиентах, улучшая нацеливание и эффективность маркетинга через разные каналы.
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