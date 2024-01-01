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Ведущее программное обеспечение для майнинга - Самые популярные приложения - Конго - Киншаса
Организации используют программное обеспечение Lead Mining для обнаружения новых перспектив бизнеса в своих базах данных клиентов, данных истории продаж, трафике веб-сайтов, подписчиках в социальных сетях и других источниках. Этот инструмент играет решающую роль в расширении потока сделок отдела продаж, обнаруживая новых потенциальных клиентов в рамках текущих данных или определяя возможности дополнительных продаж для существующих клиентов. В процессе анализа специалисты по продажам и маркетологи также могут проверять существующие сведения о клиентах, например контактную информацию, и повышать общее качество своих данных о клиентах за счет включения новой информации о текущих клиентах.
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Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — это современная платформа выхода на рынок для B2B-компаний. У нас самая большая, самая точная и наиболее часто обновляемая база данных, содержащая аналитическую информацию и данные о покупательских намерениях о компаниях и контактах. Мы накладываем дополнительные инструменты на эт...
Similarweb
similarweb.com
Продавайте умнее, используя цифровую информацию на 360° об электронной коммерции, перспективах издателей и рекламодателей. Благодаря уникальным данным о трафике и вовлеченности Подобные веб-сайта вы получаете полное представление о каждой части цифровой стратегии и эффективности потенциального клиен...
Apify
apify.com
Встречайте полнофункциональную платформу для парсинга веб-страниц, извлечения данных и автоматизации. Создано разработчиками для разработчиков. + Магазин Apify Более 1600 готовых парсеров для парсинга веб-страниц или проектов автоматизации. Очистите социальные сети, Карты Google, Поиск Google, YouTu...
RocketReach
rocketreach.co
Более 18 миллионов компаний по всему миру доверяют RocketReach, включая Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook и 95% компаний из списка S&P 500. С помощью RocketReach вы можете создавать списки контактов и компаний на основе крупнейшей в мире и самой точной базы данных электронная почта и прямые зв...
Warmly
warmly.ai
Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Наша платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о намерении совершить покупку на вашем веб-сайте, исходящие зака...
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish — самая мощная в мире система поиска контактов. Swordfish объединяет данные от ведущих мировых поставщиков услуг проверки личности людей, таких как Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian и сотен других независимых источников, а также прямые каналы, чтобы предоставить вам актуальную, действите...
AroundDeal
arounddeal.com
Глобальная платформа анализа данных B2B Основанная в 2020 году, компания RoundDeal признана во всем мире как ведущая платформа анализа данных B2B в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), которой доверяют более 100 000 клиентов и пользователей по всему миру. Наша база данных включает более 120 миллио...
Kaspr
kaspr.io
Каспр автоматически получает контактную информацию в LinkedIn. Просто зарегистрируйтесь бесплатно и начните использовать наше расширение Chrome, чтобы получить мгновенный доступ к контактным данным потенциальных клиентов. Управляйте своими потенциальными клиентами на информационной панели, обогащая ...
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io — это инструмент поиска электронной почты и обогащения бизнес-данных для продаж B2B и маркетинга по электронной почте. Мы собираем и обрабатываем общедоступные данные, чтобы предоставить передовую платформу для исследования электронной почты, которая помогает профессионалам запускать эффек...
BuiltWith
builtwith.com
BuildWith — это инструмент для профилирования веб-сайтов, привлечения потенциальных клиентов, конкурентного анализа и бизнес-аналитики, обеспечивающий внедрение технологий, данные электронной коммерции и аналитику использования Интернета.
Company Guru
company.guru
Портал Company Guru позволяет получить доступ к обширной базе бизнес-данных огромного количества компаний. Внимательно изучайте рынок и экономьте ресурсы, используя нашу обширную информацию. Помогите своей команде увеличить продажи и сократить время, затрачиваемое на формирование действительных целе...
Lusha
lusha.com
Lusha — это аналитическая платформа для выхода на рынок, предназначенная для отделов продаж, маркетинга и подбора персонала. Свежие, динамичные и высококачественные данные и идеи Луши помогают преодолеть шум и охватить нужных людей в нужное время. Lusha предлагает простую настройку без хлопот, связа...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — это инновационная платформа B2B для привлечения потенциальных клиентов и обогащения данных, которая производит революцию в продажах и маркетинге. Благодаря передовым алгоритмам и искусственному интеллекту он позволяет компаниям находить высококачественных потенциальных клиентов, обогащать...
Wiza
wiza.co
Найти точную контактную информацию B2B сложно. 40% продавцов говорят, что поиск потенциальных клиентов — самая трудная часть их работы. LinkedIn предлагает актуальный пул потенциальных клиентов, но не имеет простого способа связаться с потенциальными клиентами за пределами LinkedIn. Показать больше....
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer — это профилировщик веб-технологий и ведущий поставщик данных. Благодаря тысячам технологий, отслеживаемых на веб-сайтах миллионов компаний, Wappalyzer помогает вам выявить новые перспективы и расширить целевой рынок.
SigParser
sigparser.com
Превратите свои электронные письма в контакты. Автоматически находите все контактные данные в ваших электронных письмах, подписях электронных писем и календарях. Легко синхронизируйте с CRM и маркетинговыми приложениями, чтобы ваши контакты были актуальными.
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft снабдит вашу команду всем необходимым. Будь то генеральные директора, директора или инвесторы, LeadLoft предоставит вам контактную информацию и свяжет вас с вами, чтобы вы могли закрыть сделку. Нужна чья-то контактная информация? Мы поняли тебя. Нужно их привлечь? Без проблем. Нужно отслежи...
LeadIQ
leadiq.com
Платформа LeadIQ создана, чтобы помочь вам эффективнее искать потенциальных клиентов и быстрее строить воронку продаж. Находите данные о потенциальных клиентах, отслеживайте триггеры продаж и персонализируйте холодный охват — все в одном месте. Поиск продаж никогда не был таким трудным. Каждый ден...
Cognism
cognism.com
Cogniism — лидер в области международной аналитики продаж, устанавливающий новый стандарт качества данных и соответствия требованиям, которому доверяют более 1000 отделов продаж по всему миру. Cogniism помогает компаниям связаться с потенциальными клиентами своей мечты, предоставляя премиум-контакты...
DiscoverData
discoverdata.ai
Увеличение вашего дохода в 2 раза за 30 дней. ИИ обнаруживает контактные данные всех анонимных посетителей сайта, получает данные (номера мобильных телефонов, адреса электронной почты) бесплатно!
ContactOut
contactout.com
Вы устали переплачивать за точные контактные данные B2B и хотите найти более экономичное решение? Представляем ContactOut — самую точную базу данных контактов в мире. Найдите электронные письма и номера телефонов 300 миллионов специалистов, включая данные B2B для 30 миллионов компаний. Нашей платфор...
Ocean.io
ocean.io
Более интеллектуальная платформа поисковых данных, которая приносит вам в 5 раз больше качественных потенциальных клиентов для более быстрого и эффективного роста доходов. Ocean.io предоставляет командам продаж и маркетинга B2B электронные письма и номера телефонов ПРАВИЛЬНЫХ людей в ПРАВИЛЬНЫХ комп...
Versium
versium.com
Versium — компания, занимающаяся технологиями обработки данных, которая позволяет маркетологам лучше выявлять, понимать и достигать своих идеальных потенциальных клиентов с помощью множества цифровых точек взаимодействия и маркетинговых каналов. Ведущая в отрасли система разрешения и анализа идентиф...
Enlyft
enlyft.com
Enlyft помогает командам по продажам и маркетингу B2B находить, расставлять приоритеты, привлекать и конвертировать компании, которые с наибольшей вероятностью будут покупать их продукты, с помощью специального искусственного интеллекта и глубоких собственных данных учетных записей. Мы даем вам возм...
Draup
draup.com
Draup — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная как для руководителей HR, так и для руководителей продаж. Он предлагает глубокую аналитику и данные для поддержки планирования рабочей силы, набора талантов и развития навыков для руководителей HR. Имея данные о талантах в реж...
UpLead
uplead.com
UpLead — это поисковая платформа B2B, которая предоставляет данные о контактах и компаниях B2B высочайшего качества. Функции включают в себя: проверку электронной почты в режиме реального времени, контакты по всему миру в более чем 200 странах, более 50 критериев поиска, отслеживание технологий, м...
LeadPost
leadpost.com
Узнайте, кто именно посещает ваш сайт. Узнайте, кто посещает ваш сайт, даже если они не заполняют форму! С помощью всего лишь одной строки кода LeadPost может предоставить вам имена, контактную информацию и многое другое.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius использует машинное обучение и глобальную сеть исследователей, чтобы помочь командам продаж и маркетинга B2B масштабировать исходящие процессы. Самые быстрорастущие компании мира используют LeadGenius для поиска постоянных клиентов и установления связи с ними. LeadGenius предлагает 3 осно...
Albacross
albacross.com
Отделы по сбору доходов по всему миру используют данные о намерениях Albacross, чтобы создавать больше возможностей и быстрее увеличивать доходы. От ранней осведомленности до позднего решения — у вас есть все необходимое, чтобы выявить своих потенциальных покупателей, привлечь их к тому, что они хот...
Dealfront
dealfront.com
Dealfront — это платформа для выхода на рынок, которая предоставляет командам продаж и маркетинга все необходимое для привлечения потенциальных клиентов и заключения сделок. В результате совместного слияния немецкой Echobot и финской Leadfeeder алгоритмы и приложения Dealfront получают доступ к данн...
Goava
goava.com
Goava’s — это платформа, которая увеличивает ваши продажи за счет выявления наиболее ценных потенциальных клиентов. Мы помогаем B2B-продавцам получить индивидуальное представление о перспективах. Платформа Goavas подскажет вам, с какой компанией вам следует связаться, с кем вам следует поговорить и ...
SonarList
sonarlist.io
Ищите по всему миру данные и деловую электронную почту, проверяя их без ограничений по экономичной цене.
Charm.io
info.charm.io
Charm.io помогает SaaS, агентствам и предприятиям, предоставляющим услуги электронной коммерции, находить и идентифицировать подходящие бренды DTC для привлечения их усилий в области маркетинга и продаж. Платформа Charm предоставляет обширные данные об этих компаниях и включает более 160 фильтров, к...
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue — это программное обеспечение для генерации лидов и персонализации веб-сайтов в сфере B2B, целью которого является предоставление вашему отделу продаж информации о посетителях вашего веб-сайта, а также предоставление им уникального опыта работы с веб-сайтом. С помощью наших услуг по пр...
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM) Foundry организует маркетинговые и торговые кампании на каждом этапе пути к покупке. На единой платформе Foundry ABM сочетает в себе функции рекламы на основе учетных записей, веб-персонализации и активации продаж для организации кампаний по неско...
LeadPyramid
leadpyramid.com
LEADPYRAMID УЖЕ МНОГИЕ ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВЫМ СЛУЖБОМ В ОБЛАСТИ БАЗ ДАННЫХ. ЭТО БЫЛО ЕДИНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ КОМПАНИЙ, ИЩУЩИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ДЛЯ ИХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ. Leadpyramid — это универсальное решение для всех требований к базе данных. Это инструмент анализа продаж, который п...
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA — это модульное программное обеспечение, которое позволяет создавать аналитику в вашем бизнесе путем мониторинга конкурентной среды.
Fork
fork.ai
Fork — это компания, которая помогает компаниям, предоставляющим облачные услуги, разумно привлекать клиентов. Платформа компании состоит из ряда продуктов, основные объекты обслуживания ориентированы на предприятия облачных сервисов уровня IaaS, PaaS и SaaS. С помощью передовых технологий анализа д...
Findymail
findymail.com
Findymail помогает вам находить и проверять электронные письма B2B для использования в ваших продажах. Мы предоставляем вам только проверенные электронные письма, которые не возвращаются, чтобы обеспечить безопасную доставляемость вашей электронной почты. Вы также можете автоматизировать ручную рабо...
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata — это первая в мире поисковая платформа B2B с оплатой по факту использования, имеющая более 100 миллионов прямых контактов B2B с гарантией точности 95 % и предоставляющая услуги более чем 20 000 клиентам с 2015 года. Наша инновационная и надежная платформа обслуживает деловые контакты. ...
Infynd
infynd.com
InFynd — это универсальное решение для анализа данных. Наш простой и удобный инструмент поиска поможет вам выявить и привлечь нужных клиентов в вашей нише рынка. У нас самое большое количество контактов B2B в Великобритании, соответствующих требованиям GDPR, с доставляемостью 95%. Ищите, подключайте...
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads — это мощное веб-программное обеспечение для создания потенциальных клиентов, которое не только находит соответствующих потенциальных клиентов, но и находит их контактные данные. Все данные могут быть сохранены в вашей учетной записи, экспортированы, а также перенесены на другие сайты, так...
Skylead
skylead.io
Используйте многоканальный охват, действия if/else и подключайте неограниченное количество учетных записей электронной почты, чтобы максимизировать точки соприкосновения с вашими потенциальными клиентами. Skylead — это ваш умный инструмент автоматизации LinkedIn и программное обеспечение для холодно...
Leadinfo
leadinfo.com
Узнайте, как Leadinfo может помочь вам увеличить продажи и повысить качество продаж, чем ваши конкуренты, превращая анонимных посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов.
Coldlytics
coldlytics.com
Устали от устаревших баз данных B2B? Coldlytics органично сочетает в себе передовую автоматизацию с человеческими исследованиями, чтобы предоставить вам самые свежие данные. Отправьте свои требования к таргетингу через нашу платформу самообслуживания, и наша команда создаст для вас полностью индивид...