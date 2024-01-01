Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Ведущее программное обеспечение для майнинга - Самые популярные приложения - Армения Самые популярные Недавно добавленные

Организации используют программное обеспечение Lead Mining для обнаружения новых перспектив бизнеса в своих базах данных клиентов, данных истории продаж, трафике веб-сайтов, подписчиках в социальных сетях и других источниках. Этот инструмент играет решающую роль в расширении потока сделок отдела продаж, обнаруживая новых потенциальных клиентов в рамках текущих данных или определяя возможности дополнительных продаж для существующих клиентов. В процессе анализа специалисты по продажам и маркетологи также могут проверять существующие сведения о клиентах, например контактную информацию, и повышать общее качество своих данных о клиентах за счет включения новой информации о текущих клиентах.