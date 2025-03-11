Ведущее аналитическое программное обеспечение - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для анализа потенциальных клиентов позволяет компаниям улучшать и проверять подлинность своих данных о потенциальных клиентах, обеспечивая точность их контактной информации. Этот процесс включает в себя проверку существующих данных и дополнение их дополнительной информацией, включая проверенные адреса электронной почты, номера телефонов, информацию о компании и названия должностей. Учитывая конфиденциальный характер деловой контактной информации и общее неприятие нежелательного общения, использование программного обеспечения для сбора информации о потенциальных клиентах становится бесценным выбором для компаний. Это решение в основном используется отделами продаж, хотя маркетинговые команды также могут использовать его для оптимизации своих кампаний и более эффективного привлечения потенциальных клиентов.
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Apollo.io
apollo.io
Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb предоставляет данные о трафике и вовлечении для анализирования цифровой стратегии и производительности клиентов в eCommerce и рекламе.
Luna.ai
luna.ai
Luna.ai — это платформа для повышения эффективности продаж, предлагающая автоматизацию, персонализированные электронные письма и управление неограниченными учетными записями.
Clay
clay.com
Clay — это ИИ-инструмент для автоматизации outbound кампаниях, с доступом к данным и инструментами для персонализации взаимодействия с клиентами.
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io - это облачное решение для поиска и проверки профессиональных адресов электронной почты, с возможностью отправки email-кампаний.
Signals
getsignals.ai
Signals — платформа для генерации лидов с ИИ, которая позволяет отслеживать посетителей сайта и взаимодействовать с ними, не требуя заполнения форм.
Closely
closelyhq.com
Closely — облачная платформа для продаж, позволяющая запускать автоматизированные кампании, управлять сетью Linkedin и экспортировать B2B контакты.
Warmly
warmly.ai
Warmly — платформа для автоматизации продаж для малых и средних предприятий, отслеживающая намерения покупателей и оптимизирующая взаимодействие с посетителями сайта.
Success.ai
success.ai
Success.ai — это платформа для холодных email-кампаний, предлагающая управление лидами, написание писем с ИИ и оптимизацию доставки.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal — платформа для B2B с доступом к базе данных более 120 миллионов контактов и 30 миллионов компаний для поиска клиентов и улучшения взаимодействия.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish.ai - мощный инструмент для поиска контактной информации, используемый рекрутерами и профессионалами в продажах для эффективного поиска и связи с людьми.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach - инструмент для поиска контактной информации и создания списков на основе обширной базы данных адресов электронной почты и телефонов.
Reply.io
reply.io
Reply.io - это платформа для автоматизации многоканального взаимодействия, позволяющая генерировать лиды и управлять продажами.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr автоматически извлекает контактные данные из LinkedIn и позволяет управлять потенциальными клиентами с помощью интеграции с CRM.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura.AI - платформа для генерации B2B-лидов и анализа продаж с автоматизацией кампаний и интеграцией CRM-систем.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro - это инструмент для автоматизации email-рассылок и управления контактами, позволяющий эффективно превращать лидов в клиентов.
Octane11
octane11.com
Octane11 — платформа аналитики и сотрудничества для B2B, объединяющая маркетинговые и коммерческие данные для улучшения бизнес-результатов.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI — это поисковая система для получения проверенной контактной информации B2B лидов в режиме реального времени.
Grata
grata.com
Grata - платформа для поиска и анализа частных компаний, упрощает сделки в области слияний и поглощений, обеспечивая доступ к данным и интеграцию с CRM.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — инструмент для создания списков потенциальных клиентов с детальным поиском по фильтрам и доступом к контактной информации ключевых лиц.
Lusha
lusha.com
Lusha — платформа для B2B-разведки, которая помогает находить и обогащать данные о контактах, интегрируется с CRM и соответствует стандартам конфиденциальности.
Prospeo
prospeo.io
Prospeo — инструмент для поиска и верификации корпоративных email, включая экспорт из LinkedIn и массовую проверку адресов.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs предоставляет доступ к данным о более 1,5 миллиарда уникальных людей для обогащения профилей и управления данными.
HeyReach
heyreach.io
Программное обеспечение для автоматизации LinkedIn, помогающее агентствам отправлять запросы на подключение и сообщения с нескольких аккаунтов.
Diffbot
diffbot.com
Diffbot - инструмент для извлечения данных из веба, преобразующий неструктурированный контент в структурированные базы данных с помощью ИИ и машинного обучения.
Reverse Contact
reversecontact.com
Reverse Contact — это инструмент для обратного поиска по электронной почте, который находит профиль в LinkedIn и информацию о компании по введённому адресу.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit обогащает данные о компаниях и контактах, интегрируется с инструментами CRM и улучшает процесс продаж и маркетинга.
ContactOut
contactout.com
ContactOut - платформа для поиска B2B контактной информации, предлагающая доступ к данным 300 млн профессионалов и 30 млн компаний.
Selling.com
infotelligent.com
Selling.com — это платформа для B2B, использующая ИИ для анализа данных о контактах. Она предоставляет точные контактные данные и сигналы намерений для увеличения продаж.
Metadata
metadata.io
Приложение Metadata автоматизирует ручную работу для B2B-маркетологов, позволяя им сосредоточиться на стратегии и креативе.
We-Connect
we-connect.io
We-Connect — это облачное приложение для управления потенциальными клиентами, позволяющее запускать последовательности и анализировать кампании.
Common Room
commonroom.io
Приложение Common Room помогает управлять сообществом, обеспечивая связь, совместное использование ресурсов и организацию мероприятий для эффективного взаимодействия пользователей.
DeepSales
deepsales.com
DeepSales — платформа для генерации лидов и аналитики продаж B2B, использующая глубокое обучение для поиска потенциальных клиентов.
Sopro
sopro.io
Приложение Sopro помогает компаниям находить и общаться с потенциальными клиентами через исследование и персонализированные обращения.
Draup
draup.com
Draup – платформа с ИИ для HR и продаж, предоставляющая данные для планирования рабочей силы, набора и развития талантов, а также продажи и целевой маркетинг.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel — платформа для сбора данных, помогающая командам по продажам и маркетингу находить клиентов и улучшать эффективность работы с потенциальными клиентами.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront — платформа для анализа продаж, комбинирующая данные о посетителях сайтов и потенциальных клиентах для повышения эффективности продаж и маркетинга.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ - платформа для поиска данных о потенциальных клиентах, отслеживания триггеров продаж и персонализации холодного outreach.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealTimeCRM - инструмент для управления взаимоотношениями с клиентами, автоматизирует сбор данных и анализ, облегчая управление контактами и продажами.
VoilaNorbert
voilanorbert.com
VoilaNorbert - инструмент для поиска и проверки корпоративных адресов электронной почты, позволяющий находить и верифицировать контакты по имени и домену.
Collective[i]
collectivei.com
Collective[i] оптимизирует управление данными и процессами продаж, автоматически собирает информацию и улучшает качество CRM для повышения продуктивности команд.
FullContact
fullcontact.com
FullContact - приложение для управления контактной информацией, позволяющее хранить и синхронизировать данные с различных платформ и устройств.
Tomba
tomba.io
Tomba - это приложение для поиска и проверки профессиональных адресов электронной почты для B2B-продаж и маркетинга.
DiscoverData
discoverdata.ai
DiscoverData - приложение, которое находит контактные данные анонимных посетителей вашего сайта, включая мобильные номера и электронные адреса.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft помогает B2B-компаниям находить и приоритизировать потенциальных клиентов, используя ИИ и данные о компаниях для эффективного взаимодействия и продаж.
LeadPost
leadpost.com
LeadPost позволяет узнать, кто посещает ваш сайт, предоставляя имена и контактные данные посетителей с помощью одной строки кода.
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality улучшает качество данных в CRM, помогая создавать и обновлять контакты с автоматическими подсказками и проверкой дублирующих записей.
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact - это SaaS-приложение, которое очищает и обогащает контактные данные в CRM без участия человека, соблюдая нормы GDPR.
Ocean.io
ocean.io
Ocean.io — платформа для поиска данных, предлагающая B2B-компании адреса электронной почты и номера телефонов нужных людей в нужных компаниях.
UpLead
uplead.com
UpLead - платформа для B2B-процессинга, предоставляющая точные контактные данные с функциями проверки электронной почты и интеграцией с CRM-системами.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — это платформа для поиска деловых контактов и обогащения данных, автоматизирующая процесс и улучшая стратегии продаж и маркетинга.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs - платформа для анализа продаж, позволяющая отслеживать технологии и целевые рынки, оптимизируя подходы B2B для маркетологов и продаж.
Clearout
clearout.io
Clearout - это инструмент для проверки и валидации адресов электронной почты, который помогает бизнесам поддерживать качественные списки клиентов и улучшать доставляемость.
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts — это база данных из более чем 50 миллионов профессионалов и резюме. Используйте фильтрацию для поиска потенциальных клиентов и кандидатов.
LeadMine
leadmine.net
LeadMine — это простой инструмент для генерации лидов, позволяющий быстро находить и управлять контактной информацией потенциальных клиентов.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius — это приложение для генерации лидов в B2B, использующее ИИ и исследователей для поиска клиентов и оптимизации процессов продаж.
Cognism
cognism.com
Cognism — платформа для B2B-продаж, предоставляющая проверенные данные о клиентах, компании и событиях для оптимизации продаж и маркетинга. Поддерживает GDPR и CCPA.
LoneScale
lonescale.com
LoneScale помогает командам по продажам и маркетингу находить потенциальных клиентов, автоматизируя процесс и улучшая результаты с помощью ИИ.
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