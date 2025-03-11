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Ведущее аналитическое программное обеспечение - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для анализа потенциальных клиентов позволяет компаниям улучшать и проверять подлинность своих данных о потенциальных клиентах, обеспечивая точность их контактной информации. Этот процесс включает в себя проверку существующих данных и дополнение их дополнительной информацией, включая проверенные адреса электронной почты, номера телефонов, информацию о компании и названия должностей. Учитывая конфиденциальный характер деловой контактной информации и общее неприятие нежелательного общения, использование программного обеспечения для сбора информации о потенциальных клиентах становится бесценным выбором для компаний. Это решение в основном используется отделами продаж, хотя маркетинговые команды также могут использовать его для оптимизации своих кампаний и более эффективного привлечения потенциальных клиентов.

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Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Similarweb предоставляет данные о трафике и вовлечении для анализирования цифровой стратегии и производительности клиентов в eCommerce и рекламе.

Luna.ai

Luna.ai

luna.ai

Luna.ai — это платформа для повышения эффективности продаж, предлагающая автоматизацию, персонализированные электронные письма и управление неограниченными учетными записями.

Clay

Clay

clay.com

Clay — это ИИ-инструмент для автоматизации outbound кампаниях, с доступом к данным и инструментами для персонализации взаимодействия с клиентами.

Hunter.io

Hunter.io

hunter.io

Hunter.io - это облачное решение для поиска и проверки профессиональных адресов электронной почты, с возможностью отправки email-кампаний.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals — платформа для генерации лидов с ИИ, которая позволяет отслеживать посетителей сайта и взаимодействовать с ними, не требуя заполнения форм.

Closely

Closely

closelyhq.com

Closely — облачная платформа для продаж, позволяющая запускать автоматизированные кампании, управлять сетью Linkedin и экспортировать B2B контакты.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly — платформа для автоматизации продаж для малых и средних предприятий, отслеживающая намерения покупателей и оптимизирующая взаимодействие с посетителями сайта.

Success.ai

Success.ai

success.ai

Success.ai — это платформа для холодных email-кампаний, предлагающая управление лидами, написание писем с ИИ и оптимизацию доставки.

AroundDeal

AroundDeal

arounddeal.com

AroundDeal — платформа для B2B с доступом к базе данных более 120 миллионов контактов и 30 миллионов компаний для поиска клиентов и улучшения взаимодействия.

Swordfish.ai

Swordfish.ai

swordfish.ai

Swordfish.ai - мощный инструмент для поиска контактной информации, используемый рекрутерами и профессионалами в продажах для эффективного поиска и связи с людьми.

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

RocketReach - инструмент для поиска контактной информации и создания списков на основе обширной базы данных адресов электронной почты и телефонов.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply.io - это платформа для автоматизации многоканального взаимодействия, позволяющая генерировать лиды и управлять продажами.

Kaspr

Kaspr

kaspr.io

Kaspr автоматически извлекает контактные данные из LinkedIn и позволяет управлять потенциальными клиентами с помощью интеграции с CRM.

Clodura.AI

Clodura.AI

clodura.ai

Clodura.AI - платформа для генерации B2B-лидов и анализа продаж с автоматизацией кампаний и интеграцией CRM-систем.

InboxPro

InboxPro

inboxpro.io

InboxPro - это инструмент для автоматизации email-рассылок и управления контактами, позволяющий эффективно превращать лидов в клиентов.

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11 — платформа аналитики и сотрудничества для B2B, объединяющая маркетинговые и коммерческие данные для улучшения бизнес-результатов.

Seamless.AI

Seamless.AI

seamless.ai

Seamless.AI — это поисковая система для получения проверенной контактной информации B2B лидов в режиме реального времени.

Grata

Grata

grata.com

Grata - платформа для поиска и анализа частных компаний, упрощает сделки в области слияний и поглощений, обеспечивая доступ к данным и интеграцию с CRM.

Immagnify

Immagnify

immagnify.com

Immagnify — инструмент для создания списков потенциальных клиентов с детальным поиском по фильтрам и доступом к контактной информации ключевых лиц.

Lusha

Lusha

lusha.com

Lusha — платформа для B2B-разведки, которая помогает находить и обогащать данные о контактах, интегрируется с CRM и соответствует стандартам конфиденциальности.

Prospeo

Prospeo

prospeo.io

Prospeo — инструмент для поиска и верификации корпоративных email, включая экспорт из LinkedIn и массовую проверку адресов.

People Data Labs

People Data Labs

peopledatalabs.com

People Data Labs предоставляет доступ к данным о более 1,5 миллиарда уникальных людей для обогащения профилей и управления данными.

HeyReach

HeyReach

heyreach.io

Программное обеспечение для автоматизации LinkedIn, помогающее агентствам отправлять запросы на подключение и сообщения с нескольких аккаунтов.

Diffbot

Diffbot

diffbot.com

Diffbot - инструмент для извлечения данных из веба, преобразующий неструктурированный контент в структурированные базы данных с помощью ИИ и машинного обучения.

Reverse Contact

Reverse Contact

reversecontact.com

Reverse Contact — это инструмент для обратного поиска по электронной почте, который находит профиль в LinkedIn и информацию о компании по введённому адресу.

Clearbit

Clearbit

clearbit.com

Clearbit обогащает данные о компаниях и контактах, интегрируется с инструментами CRM и улучшает процесс продаж и маркетинга.

ContactOut

ContactOut

contactout.com

ContactOut - платформа для поиска B2B контактной информации, предлагающая доступ к данным 300 млн профессионалов и 30 млн компаний.

Selling.com

Selling.com

infotelligent.com

Selling.com — это платформа для B2B, использующая ИИ для анализа данных о контактах. Она предоставляет точные контактные данные и сигналы намерений для увеличения продаж.

Metadata

Metadata

metadata.io

Приложение Metadata автоматизирует ручную работу для B2B-маркетологов, позволяя им сосредоточиться на стратегии и креативе.

We-Connect

We-Connect

we-connect.io

We-Connect — это облачное приложение для управления потенциальными клиентами, позволяющее запускать последовательности и анализировать кампании.

Common Room

Common Room

commonroom.io

Приложение Common Room помогает управлять сообществом, обеспечивая связь, совместное использование ресурсов и организацию мероприятий для эффективного взаимодействия пользователей.

DeepSales

DeepSales

deepsales.com

DeepSales — платформа для генерации лидов и аналитики продаж B2B, использующая глубокое обучение для поиска потенциальных клиентов.

Sopro

Sopro

sopro.io

Приложение Sopro помогает компаниям находить и общаться с потенциальными клиентами через исследование и персонализированные обращения.

Draup

Draup

draup.com

Draup – платформа с ИИ для HR и продаж, предоставляющая данные для планирования рабочей силы, набора и развития талантов, а также продажи и целевой маркетинг.

SalesIntel

SalesIntel

salesintel.io

SalesIntel — платформа для сбора данных, помогающая командам по продажам и маркетингу находить клиентов и улучшать эффективность работы с потенциальными клиентами.

Dealfront

Dealfront

dealfront.com

Dealfront — платформа для анализа продаж, комбинирующая данные о посетителях сайтов и потенциальных клиентах для повышения эффективности продаж и маркетинга.

LeadIQ

LeadIQ

leadiq.com

LeadIQ - платформа для поиска данных о потенциальных клиентах, отслеживания триггеров продаж и персонализации холодного outreach.

RealtimeCRM

RealtimeCRM

realtimecrm.co.uk

RealTimeCRM - инструмент для управления взаимоотношениями с клиентами, автоматизирует сбор данных и анализ, облегчая управление контактами и продажами.

VoilaNorbert

VoilaNorbert

voilanorbert.com

VoilaNorbert - инструмент для поиска и проверки корпоративных адресов электронной почты, позволяющий находить и верифицировать контакты по имени и домену.

Collective[i]

Collective[i]

collectivei.com

Collective[i] оптимизирует управление данными и процессами продаж, автоматически собирает информацию и улучшает качество CRM для повышения продуктивности команд.

FullContact

FullContact

fullcontact.com

FullContact - приложение для управления контактной информацией, позволяющее хранить и синхронизировать данные с различных платформ и устройств.

Tomba

Tomba

tomba.io

Tomba - это приложение для поиска и проверки профессиональных адресов электронной почты для B2B-продаж и маркетинга.

DiscoverData

DiscoverData

discoverdata.ai

DiscoverData - приложение, которое находит контактные данные анонимных посетителей вашего сайта, включая мобильные номера и электронные адреса.

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

Enlyft помогает B2B-компаниям находить и приоритизировать потенциальных клиентов, используя ИИ и данные о компаниях для эффективного взаимодействия и продаж.

LeadPost

LeadPost

leadpost.com

LeadPost позволяет узнать, кто посещает ваш сайт, предоставляя имена и контактные данные посетителей с помощью одной строки кода.

snapADDY

snapADDY

snapaddy.com

snapADDY DataQuality улучшает качество данных в CRM, помогая создавать и обновлять контакты с автоматическими подсказками и проверкой дублирующих записей.

Dropcontact

Dropcontact

dropcontact.com

Dropcontact - это SaaS-приложение, которое очищает и обогащает контактные данные в CRM без участия человека, соблюдая нормы GDPR.

Ocean.io

Ocean.io

ocean.io

Ocean.io — платформа для поиска данных, предлагающая B2B-компании адреса электронной почты и номера телефонов нужных людей в нужных компаниях.

UpLead

UpLead

uplead.com

UpLead - платформа для B2B-процессинга, предоставляющая точные контактные данные с функциями проверки электронной почты и интеграцией с CRM-системами.

CUFinder

CUFinder

companyurlfinder.com

CUFinder — это платформа для поиска деловых контактов и обогащения данных, автоматизирующая процесс и улучшая стратегии продаж и маркетинга.

OceanFrogs

OceanFrogs

oceanfrogs.com

OceanFrogs - платформа для анализа продаж, позволяющая отслеживать технологии и целевые рынки, оптимизируя подходы B2B для маркетологов и продаж.

Clearout

Clearout

clearout.io

Clearout - это инструмент для проверки и валидации адресов электронной почты, который помогает бизнесам поддерживать качественные списки клиентов и улучшать доставляемость.

MassContacts

MassContacts

masscontacts.online

MassContacts — это база данных из более чем 50 миллионов профессионалов и резюме. Используйте фильтрацию для поиска потенциальных клиентов и кандидатов.

LeadMine

LeadMine

leadmine.net

LeadMine — это простой инструмент для генерации лидов, позволяющий быстро находить и управлять контактной информацией потенциальных клиентов.

LeadGenius

LeadGenius

leadgenius.com

LeadGenius — это приложение для генерации лидов в B2B, использующее ИИ и исследователей для поиска клиентов и оптимизации процессов продаж.

Cognism

Cognism

cognism.com

Cognism — платформа для B2B-продаж, предоставляющая проверенные данные о клиентах, компании и событиях для оптимизации продаж и маркетинга. Поддерживает GDPR и CCPA.

LoneScale

LoneScale

lonescale.com

LoneScale помогает командам по продажам и маркетингу находить потенциальных клиентов, автоматизируя процесс и улучшая результаты с помощью ИИ.

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