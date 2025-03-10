Ведущее аналитическое программное обеспечение - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение для анализа потенциальных клиентов позволяет компаниям улучшать и проверять подлинность своих данных о потенциальных клиентах, обеспечивая точность их контактной информации. Этот процесс включает в себя проверку существующих данных и дополнение их дополнительной информацией, включая проверенные адреса электронной почты, номера телефонов, информацию о компании и названия должностей. Учитывая конфиденциальный характер деловой контактной информации и общее неприятие нежелательного общения, использование программного обеспечения для сбора информации о потенциальных клиентах становится бесценным выбором для компаний. Это решение в основном используется отделами продаж, хотя маркетинговые команды также могут использовать его для оптимизации своих кампаний и более эффективного привлечения потенциальных клиентов.
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OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs - платформа для анализа продаж, позволяющая отслеживать технологии и целевые рынки, оптимизируя подходы B2B для маркетологов и продаж.
snapADDY
snapaddy.com
SnapADDY DataQuality — это средство повышения качества данных для вашей CRM: интеллектуальное решение помогает вам создавать и обновлять интересы, контакты и учетные записи непосредственно в интерфейсах Salesforce, Microsoft Dynamics и SAP Sales Cloud. При вводе контактных данных вы автоматически получаете предложения по информации, полученной из деловых социальных сетей, веб-сайтов компаний или подписей электронной почты. Встроенный валидатор электронной почты выполняет поиск наиболее совместимого адреса электронной почты. Это сокращает ручную работу и обеспечивает качество данных CRM на самом высоком уровне! snapADDY DataQuality также доступен как расширение браузера для других CRM-систем. В стоимость входит бесплатный сканер визиток. Множество интеллектуальных функций: • Создание и обновление интересов, контактов и учетных записей с помощью Smart Autocomplete & Updater • Вставка контактных данных из буфера обмена для заполнения недостающих значений • Сбор контактов с помощью искусственного интеллекта • Автоматическая проверка дубликатов интересов, контактов и учетных записей • Данные инвентаризации обновление на основе подписей электронной почты • Квалифицированный поиск данных и контактов компании • Простое добавление недостающих контактных данных • Перенос данных в CRM без набора текста • Бесплатный сканер визиток для вашего смартфона Почему snapADDY DataQuality? • Бесшовная интеграция с Salesforce, SAP и Microsoft Dynamics CRM • Гарантированное повышение качества данных • Более высокое признание вашей CRM пользователями • Повышение эффективности маркетинга и продаж • Упрощение рабочих процессов • Экономия рабочего времени • Централизованное управление данными
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish.ai - мощный инструмент для поиска контактной информации, используемый рекрутерами и профессионалами в продажах для эффективного поиска и связи с людьми.
We-Connect
we-connect.io
We-Connect — это облачное приложение для управления потенциальными клиентами, позволяющее запускать последовательности и анализировать кампании.
LeadMine
leadmine.net
LeadMine — одна из простых и мощных платформ для генерации лидов, которой доверяют более 1000 компаний по всему миру. Мы в LeadMine стремимся предоставлять высококвалифицированных, проверенных и, самое главное, точных профессиональных потенциальных клиентов. С нашими инструментами вы сможете найти своих потенциальных клиентов менее чем за пять секунд.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel — это стороннее программное обеспечение для анализа данных о намерениях и отслеживания пути клиента. В нынешних условиях отслеживания клиентов, когда Universal Analytics прекратила свое существование, а Google Analytics был запрещен в ряде европейских стран, Salespanel служит идеальным решением для B2B-компаний, которые хотят отслеживать собственные данные о путешествиях клиентов и подключать их к своим системам продаж и маркетинга. . Выявляйте, отслеживайте, квалифицируйте и анализируйте своих потенциальных клиентов с помощью Salespanel.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata — это первая в мире поисковая платформа B2B с оплатой по факту использования, имеющая более 100 миллионов прямых контактов B2B с гарантией точности 95 % и предоставляющая услуги более чем 20 000 клиентам с 2015 года. Наша инновационная и надежная платформа обслуживает деловые контакты. перечисляет своих клиентов из более чем 200 стран с более чем 50 критериями поиска, веб-технологиями, ABM и еще двумя специальными категориями для медицинских работников по специальностям и агентов по недвижимости в дополнение к деловым контактам.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai — ведущая в мире платформа искусственного интеллекта для автоматизации продаж и поиска данных B2C. Основные функции включают в себя: идентификацию анонимных посетителей вашего веб-сайта по электронной почте, шаблонные инструменты автоматизации продаж, интеграцию с тысячами инструментов повышения эффективности бизнеса, сотни миллионов записей о потребителях для создания кампаний по рассылке по электронной почте для любой аудитории. Автоматизация продаж Customers.ai используется более чем миллионом компаний по всему миру, во всех сферах бизнеса и во всех странах мира.
Tomba
tomba.io
Tomba - это приложение для поиска и проверки профессиональных адресов электронной почты для B2B-продаж и маркетинга.
DiscoverData
discoverdata.ai
Увеличение вашего дохода в 2 раза за 30 дней. ИИ обнаруживает контактные данные всех анонимных посетителей сайта, получает данные (номера мобильных телефонов, адреса электронной почты) бесплатно!
LeadPost
leadpost.com
Узнайте, кто именно посещает ваш сайт. Узнайте, кто посещает ваш сайт, даже если они не заполняют форму! С помощью всего лишь одной строки кода LeadPost может предоставить вам имена, контактную информацию и многое другое.
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact - это SaaS-приложение, которое очищает и обогащает контактные данные в CRM без участия человека, соблюдая нормы GDPR.
ContactOut
contactout.com
ContactOut - платформа для поиска B2B контактной информации, предлагающая доступ к данным 300 млн профессионалов и 30 млн компаний.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius — это приложение для генерации лидов в B2B, использующее ИИ и исследователей для поиска клиентов и оптимизации процессов продаж.
Lusha
lusha.com
Lusha — платформа для B2B-разведки, которая помогает находить и обогащать данные о контактах, интегрируется с CRM и соответствует стандартам конфиденциальности.
Success.ai
success.ai
Success.ai — это платформа для холодных email-кампаний, предлагающая управление лидами, написание писем с ИИ и оптимизацию доставки.
Skylead
skylead.io
Используйте многоканальный охват, действия if/else и подключайте неограниченное количество учетных записей электронной почты, чтобы максимизировать точки соприкосновения с вашими потенциальными клиентами. Skylead — это ваш умный инструмент автоматизации LinkedIn и программное обеспечение для холодной электронной почты.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — это платформа для поиска деловых контактов и обогащения данных, автоматизирующая процесс и улучшая стратегии продаж и маркетинга.
Ocean.io
ocean.io
Более интеллектуальная платформа поисковых данных, которая приносит вам в 5 раз больше качественных потенциальных клиентов для более быстрого и эффективного роста доходов. Ocean.io предоставляет командам продаж и маркетинга B2B электронные письма и номера телефонов ПРАВИЛЬНЫХ людей в ПРАВИЛЬНЫХ компаниях.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — инструмент для создания списков потенциальных клиентов с детальным поиском по фильтрам и доступом к контактной информации ключевых лиц.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs предоставляет доступ к данным о более 1,5 миллиарда уникальных людей для обогащения профилей и управления данными.
Revscale
revscale.ai
Независимо от того, автоматизируете ли вы персонализированный охват продаж, оптимизируете усилия по сбору средств или ищете новых членов команды, Revscale анализирует сигналы о намерениях покупателей и информацию со всего Интернета и привлекает ваших потенциальных клиентов с помощью социальных точек соприкосновения и автоматических исходящих последовательностей, предназначенных для конвертации.
ReachStream
reachstream.com
ReachStream — поставщик решений для обработки данных B2B (бизнес для бизнеса), который предлагает высококачественные и точные данные для целей маркетинга и продаж. Он предоставляет предприятиям доступ к широкому спектру данных, включая контактную информацию, сведения о компании и т. д., чтобы помочь им определить и нацелить своих идеальных потенциальных клиентов. Данные ReachStream предназначены для расширения возможностей маркетинга и продаж, основанных на данных, позволяя компаниям эффективно охватить свою целевую аудиторию, привлечь потенциальных клиентов и, в конечном итоге, стимулировать рост доходов. Платформа особенно ценна в современном динамичном бизнес-среде, где наличие актуальных и полных данных имеет решающее значение для успеха.
Ombit
ombit.tech
OmBit: ваш лучший инструмент для продаж и поиска потенциальных клиентов! Представляем OmBit: ваш источник лидогенерации! Хотите активизировать свои усилия по привлечению потенциальных клиентов? Не смотрите дальше! OmBit призван произвести революцию в способах поиска потенциальных клиентов. С помощью нашего удобного расширения для браузера вы можете легко извлекать потенциальных клиентов из LinkedIn и других поддерживаемых веб-сайтов. Как только у вас появятся лиды, мы позаботимся обо всем остальном! Наша интеллектуальная система быстро определит и проверит адреса электронной почты каждого пользователя, обеспечивая точные и надежные данные. Больше не нужно тратить время на недействительные контакты! Но это еще не все! Вы также можете загрузить свои собственные списки потенциальных клиентов, и мы их тоже проверим. Мы классифицируем их как действительные, рискованные и недействительные, что даст вам четкое представление о качестве ваших потенциальных клиентов. Теперь давайте окунемся в захватывающий мир кампаний! Персонализируйте рассылку по электронной почте, используя динамические заполнители. Выберите идеальное время и день для отправки электронных писем. Настройте последовательность действий для автоматической отправки второго сообщения, если нет ответа. И знаете что? Наша нейронная сеть может даже помочь вам создавать привлекательные электронные письма! Хотите оставаться в курсе своих кампаний? Наша функция «Входящие» поможет вам! Отслеживайте статистику своих рассылок по электронной почте, просматривайте ответы и участвуйте в обсуждениях прямо здесь, на нашей платформе. Это как иметь собственный центр управления лидогенерацией! И подождите, это еще не все! OmBit также предлагает мощные функции совместной работы в команде. Пригласите своих коллег присоединиться к вашему рабочему пространству и работайте вместе без проблем. Максимизируйте производительность и достигайте отличных результатов единой силой! Итак, готовы ли вы увеличить свою лидогенерацию с помощью OmBit? Начните сегодня и наблюдайте, как ваш бизнес взлетит на новую высоту!
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts — это курируемая база данных, содержащая более 50 миллионов работающих специалистов и резюме. Увеличьте усилия по привлечению потенциальных клиентов, маркетингу и набору персонала. Используйте расширенную фильтрацию, чтобы найти идеальных потенциальных клиентов и кандидатов. Это самая доступная и простая в использовании база данных контактов и поиск резюме на рынке.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealTimeCRM - инструмент для управления взаимоотношениями с клиентами, автоматизирует сбор данных и анализ, облегчая управление контактами и продажами.
Prospeo
prospeo.io
Prospeo — инструмент для поиска и верификации корпоративных email, включая экспорт из LinkedIn и массовую проверку адресов.
Pharow
pharow.com
Pharow — это самый простой инструмент для поиска потенциальных клиентов в сфере B2B, позволяющий увеличить количество встреч и продаж в сфере B2B. В 3 клика вы найдете своих будущих клиентов и их контактные данные. Наша платформа позволяет вам находить и сегментировать потенциальных клиентов на основе данных (рост, набор персонала, используемые технологии и т. д.), находить их контактные данные и отправлять их в свою CRM. На нашей платформе представлено более 1 миллиона компаний, 5 миллионов профессиональных лиц, принимающих решения, и 1324 фильтра, которые позволят вам ориентироваться на потенциальных клиентов и принимать правильные решения для развития вашего бизнеса. Если вы хотите продвинуться вперед в своих поисковых работах, приходите и протестируйте Pharow.
DeepSales
deepsales.com
DeepSales — мировой лидер в области анализа продаж и привлечения потенциальных клиентов, обладающий уникальными возможностями для преобразования продаж B2B с помощью возможностей глубокого обучения. Наша платформа обрабатывает миллионы традиционных данных, обогащая их действенной информацией для выявления потенциальных покупателей с более высокой вероятностью конверсии. Что отличает нас от других, так это наш беспрецедентный опыт работы на азиатских рынках, нише, которую часто упускают из виду крупные американские лидеры по привлечению потенциальных клиентов. Кроме того, мы используем уникальную
Trueleads
trueleads.com
Trueleads — это облачная платформа, которая взаимодействует с существующими алгоритмами и приложениями, уже установленными в LinkedIn. Это поможет вам расширить вашу сеть LinkedIn и канал продаж, автоматизируя весь процесс поиска и связи с выбранными целями (лицами, принимающими решения). После подключения Trueleads автоматически начнет отправлять последовательность пользовательских сообщений и/или сообщений InMail для обеспечения телефонного звонка или встречи с разрешением. Вы можете связаться с более чем 5000 новыми целевыми лицами, принимающими решения, в месяц, используя уникальную облачную платформу автоматизации и искусственного интеллекта Trueleads. В дополнение к нашей мощной платформе искусственного интеллекта мы понимаем, что любая автоматизация требует человеческого участия, чтобы добиться успеха. Здесь Trueleads работают с вами по всем переменным, чтобы вы получали наилучшие результаты и оставались в безопасности в LinkedIn. - Лучшие практики социальных продаж - Обзор профиля Linkedin - Уточнение целевой аудитории - Поддержка последовательного обмена сообщениями Эти элементы в сочетании с нашей платформой дают нашим клиентам душевное спокойствие, одновременно создавая качественные и экономически эффективные лиды и быструю окупаемость инвестиций.
Sopro
sopro.io
Sopro помогает предприятиям выявлять потенциальных клиентов и взаимодействовать с ними. Наши эксперты нацеливаются, исследуют и привлекают потенциальных клиентов от имени вашего отдела продаж. Потенциальные клиенты взаимодействуют один на один с персонализированными разговорными представлениями, которые естественным образом вливаются в вашу воронку продаж. Мы надежны, экономичны и масштабируемы. Добро пожаловать в будущее продаж B2B.
HeyReach
heyreach.io
Программное обеспечение для автоматизации LinkedIn, помогающее агентствам отправлять запросы на подключение и сообщения с нескольких аккаунтов.
Coldlytics
coldlytics.com
Устали от устаревших баз данных B2B? Coldlytics органично сочетает в себе передовую автоматизацию с человеческими исследованиями, чтобы предоставить вам самые свежие данные. Отправьте свои требования к таргетингу через нашу платформу самообслуживания, и наша команда создаст для вас полностью индивидуальный список потенциальных клиентов всего за 24 часа. Не соглашайтесь на данные, которые уже использовали все остальные! Как мы это сделаем? Когда вы отправите запрос, член нашей команды запустит наши собственные веб-скребки, чтобы определить ваших идеальных клиентов. Мы используем массу онлайн-источников данных, включая Google Maps, LinkedIn, Clutch, D&B и другие, а затем перекрестно проверяем доходы, численность сотрудников, даты основания и даже проводим проверки ключевых слов на веб-сайте каждой компании. Все это позволяет нам добиться высочайшей точности. Затем мы передаем ваш список нашей специальной исследовательской группе, которая вручную ищет контактные данные каждого лица, принимающего решения, с которым вам нужно связаться. На самом деле нет лучших данных!
GrowMeOrganic
growmeorganic.com
GrowMeOrganic — это универсальная платформа для привлечения потенциальных клиентов и автоматизации продаж для хакеров роста, основателей, руководителей маркетинга и цифровых агентств. С помощью GrowMeOrganic вы можете извлекать электронные письма с платформ B2B, таких как LinkedIn, и платформ B2C, таких как Google Maps. Отправляйте неограниченное количество капельных кампаний и многое другое.
LeadFuze
leadfuze.com
Найдите контактную информацию любого делового профессионала. Выполняйте поиск по всем сегментам рынка или по конкретным лицам или счетам. Используется продавцами, рекрутерами и маркетологами, чтобы помочь им составить идеальный список потенциальных клиентов и кандидатов. LeadFuze объединяет профессиональные данные со всего мира, чтобы продолжать предоставлять вам самые свежие данные. Это разведка, автоматизированная!
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact предоставляет доступ к более чем 15 источникам данных, позволяющим найти каждое электронное письмо B2B с помощью одного инструмента за небольшую цену — со встроенным искусственным интеллектом, который находит оптимальную последовательность поставщиков на основе вашего списка потенциальных клиентов.
zaplify
zaplify.com
Zaplify — это современная платформа анализа продаж и взаимодействия, которая помогает компаниям находить новых клиентов и связываться с ними. Найдите своих потенциальных клиентов через нашу базу данных с прямым доступом к 600 миллионам релевантных потенциальных клиентов через URL-адрес Linkedin, электронную почту и телефон. Эффективно связывайтесь со своими следующими клиентами посредством многоканальной работы с социальными сетями и автоматизированной электронной почты.
Reverse Contact
reversecontact.com
Reverse Contact — это инструмент для обратного поиска по электронной почте, который находит профиль в LinkedIn и информацию о компании по введённому адресу.
VoilaNorbert
voilanorbert.com
VoilaNorbert - инструмент для поиска и проверки корпоративных адресов электронной почты, позволяющий находить и верифицировать контакты по имени и домену.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb предоставляет данные о трафике и вовлечении для анализирования цифровой стратегии и производительности клиентов в eCommerce и рекламе.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach - инструмент для поиска контактной информации и создания списков на основе обширной базы данных адресов электронной почты и телефонов.
Clearout
clearout.io
Clearout - это инструмент для проверки и валидации адресов электронной почты, который помогает бизнесам поддерживать качественные списки клиентов и улучшать доставляемость.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel — платформа для сбора данных, помогающая командам по продажам и маркетингу находить клиентов и улучшать эффективность работы с потенциальными клиентами.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal — платформа для B2B с доступом к базе данных более 120 миллионов контактов и 30 миллионов компаний для поиска клиентов и улучшения взаимодействия.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ - платформа для поиска данных о потенциальных клиентах, отслеживания триггеров продаж и персонализации холодного outreach.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr автоматически извлекает контактные данные из LinkedIn и позволяет управлять потенциальными клиентами с помощью интеграции с CRM.
Diffbot
diffbot.com
Diffbot - инструмент для извлечения данных из веба, преобразующий неструктурированный контент в структурированные базы данных с помощью ИИ и машинного обучения.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.
UpLead
uplead.com
UpLead - платформа для B2B-процессинга, предоставляющая точные контактные данные с функциями проверки электронной почты и интеграцией с CRM-системами.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket — это платформа искусственного интеллекта для современных команд продаж. С Amplemarket вы волшебным образом упростите поиск, привлечение и конвертацию своих следующих клиентов. Что говорят наши клиенты: * Дил: От серии А до единорога за 12 месяцев. Как Amplemarket способствовал 20-кратному росту выручки Deel. * Vanta: Как Vanta закрывается все быстрее и быстрее благодаря данным о покупательских намерениях Amplemarket (9-кратная рентабельность инвестиций) Присоединяйтесь к сотням компаний из Deel, Rippling, Vanta и многих других, которые повышают уровень своих продаж благодаря Amplemarket. Вот что вы получаете: * Собственные данные: легко находите данные, которые помогут вам заключить сделки. * Встроенная персонализация: в 3 раза увеличивается скорость ответа благодаря гиперперсонализированным сообщениям. * Многоканальный охват: электронная почта, телефон, LinkedIn и т. д. * На базе искусственного интеллекта: позвольте представителям сосредоточиться на продажах, а искусственный интеллект позаботится обо всем остальном. * Оптимизация доставки: отправляйте свои электронные письма в основной почтовый ящик потенциального клиента. * Сигналы о покупательском намерении: целевые покупатели, которые активно ищут решение, подобное вашему.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI — это поисковая система для получения проверенной контактной информации B2B лидов в режиме реального времени.
Reply.io
reply.io
Reply.io - это платформа для автоматизации многоканального взаимодействия, позволяющая генерировать лиды и управлять продажами.
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io - это облачное решение для поиска и проверки профессиональных адресов электронной почты, с возможностью отправки email-кампаний.
Grata
grata.com
Grata - платформа для поиска и анализа частных компаний, упрощает сделки в области слияний и поглощений, обеспечивая доступ к данным и интеграцию с CRM.
FullContact
fullcontact.com
FullContact - приложение для управления контактной информацией, позволяющее хранить и синхронизировать данные с различных платформ и устройств.
Common Room
commonroom.io
Приложение Common Room помогает управлять сообществом, обеспечивая связь, совместное использование ресурсов и организацию мероприятий для эффективного взаимодействия пользователей.
Cognism
cognism.com
Cognism — платформа для B2B-продаж, предоставляющая проверенные данные о клиентах, компании и событиях для оптимизации продаж и маркетинга. Поддерживает GDPR и CCPA.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit обогащает данные о компаниях и контактах, интегрируется с инструментами CRM и улучшает процесс продаж и маркетинга.
Clay
clay.com
Clay — это ИИ-инструмент для автоматизации outbound кампаниях, с доступом к данным и инструментами для персонализации взаимодействия с клиентами.
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