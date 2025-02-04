Ведущее аналитическое программное обеспечение - Самые популярные приложения - о-в Св. Елены

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Программное обеспечение для анализа потенциальных клиентов позволяет компаниям улучшать и проверять подлинность своих данных о потенциальных клиентах, обеспечивая точность их контактной информации. Этот процесс включает в себя проверку существующих данных и дополнение их дополнительной информацией, включая проверенные адреса электронной почты, номера телефонов, информацию о компании и названия должностей. Учитывая конфиденциальный характер деловой контактной информации и общее неприятие нежелательного общения, использование программного обеспечения для сбора информации о потенциальных клиентах становится бесценным выбором для компаний. Это решение в основном используется отделами продаж, хотя маркетинговые команды также могут использовать его для оптимизации своих кампаний и более эффективного привлечения потенциальных клиентов.
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OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs — это платформа анализа продаж, которая позволяет вам выйти на рынок за неделю или меньше. Данные о намерениях, отслеживание использования технологий, оценка потенциальных клиентов, позволяющая маркетологам/продавцам B2B определить целевой рынок. OceanFrogs гордится предоставлением международных данных (Азиатско-Тихоокеанский регион, Япония, Индия и США). Мы отслеживаем более 9000 технологий, 1000 тем намерений и более 10 миллионов компаний по всему миру. OceanFrogs обеспечивает поиск по командам, продуктам и услугам таким образом, чтобы сосредоточить внимание на уточненном списке компаний, которые вам нужны. Платформа OceanFrogs использовалась для выявления правильных клиентов и (а также) правильных партнеров. Вы можете создать как партнеров по сбыту, так и клиентскую воронку. Automation Anywhere, Wipro, Palo Alto, Enate, 42Gears, MontyCloud — некоторые из наших клиентов. Мы работаем как с крупными предприятиями, так и с небольшими компаниями. Мы начали свою деятельность в 2017 году. Мы занимаемся маркетингом и продажами во многих отраслях, таких как облачные технологии, RPA, информационная безопасность, управление талантами и аналитика. Наши клиенты ориентированы на компании, производящие продукты и услуги. Нашими основными клиентами являются те, кто ориентируется на международных клиентов и хочет сосредоточиться на индивидуальном подходе.
snapADDY
snapaddy.com
SnapADDY DataQuality — это средство повышения качества данных для вашей CRM: интеллектуальное решение помогает вам создавать и обновлять интересы, контакты и учетные записи непосредственно в интерфейсах Salesforce, Microsoft Dynamics и SAP Sales Cloud. При вводе контактных данных вы автоматически получаете предложения по информации, полученной из деловых социальных сетей, веб-сайтов компаний или подписей электронной почты. Встроенный валидатор электронной почты выполняет поиск наиболее совместимого адреса электронной почты. Это сокращает ручную работу и обеспечивает качество данных CRM на самом высоком уровне! snapADDY DataQuality также доступен как расширение браузера для других CRM-систем. В стоимость входит бесплатный сканер визиток. Множество интеллектуальных функций: • Создание и обновление интересов, контактов и учетных записей с помощью Smart Autocomplete & Updater • Вставка контактных данных из буфера обмена для заполнения недостающих значений • Сбор контактов с помощью искусственного интеллекта • Автоматическая проверка дубликатов интересов, контактов и учетных записей • Данные инвентаризации обновление на основе подписей электронной почты • Квалифицированный поиск данных и контактов компании • Простое добавление недостающих контактных данных • Перенос данных в CRM без набора текста • Бесплатный сканер визиток для вашего смартфона Почему snapADDY DataQuality? • Бесшовная интеграция с Salesforce, SAP и Microsoft Dynamics CRM • Гарантированное повышение качества данных • Более высокое признание вашей CRM пользователями • Повышение эффективности маркетинга и продаж • Упрощение рабочих процессов • Экономия рабочего времени • Централизованное управление данными
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish — самая мощная в мире система поиска контактов. Swordfish объединяет данные от ведущих мировых поставщиков услуг проверки личности людей, таких как Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian и сотен других независимых источников, а также прямые каналы, чтобы предоставить вам актуальную, действительную и прямую контактную информацию для людей, которых вы ищете. . Swordfish используется ведущими специалистами по подбору персонала, специалистами по продажам и расследованиями в ведущих мировых оборонных, технологических и правительственных агентствах. От рекрутеров из списка Fortune 500 до индивидуальных предпринимателей, Swordfish на вашей стороне, чтобы сделать поиск контактов эффективным, точным и простым в использовании. Наши 5 продуктов созданы, чтобы облегчить жизнь. Расширение Chrome — находите любые контактные данные в Интернете. Обогащение файлов — экономьте время за счет массового пополнения списков клиентов. Обратный поиск — находите кого угодно на основе входных данных. Интеграция — Swordfish легко подключается к вашим инструментам. и CRM через наши интеграции и API. Prospector — находите, связывайте и закрывайте своих потенциальных клиентов, используя доступ к нашей мощной базе данных контактов B2B.
We-Connect
we-connect.io
В We-Connect мы предлагаем вам самый безопасный и передовой инструмент информационно-пропагандистской деятельности на рынке. Мы предоставляем универсальную панель управления, с помощью которой вы можете легко управлять своими потенциальными клиентами, запускать интеллектуальные последовательности и анализировать отдельные рекламные кампании. Чтобы защитить ваш бизнес и клиентов, мы используем облачное программное обеспечение, поэтому вам не нужно беспокоиться о безопасности. Если вы готовы окунуться в более безопасный мир поиска потенциальных клиентов, начните 14-дневную бесплатную пробную версию: https://account.we-connect.io/signup
LeadMine
leadmine.net
LeadMine — одна из простых и мощных платформ для генерации лидов, которой доверяют более 1000 компаний по всему миру. Мы в LeadMine стремимся предоставлять высококвалифицированных, проверенных и, самое главное, точных профессиональных потенциальных клиентов. С нашими инструментами вы сможете найти своих потенциальных клиентов менее чем за пять секунд.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel — это стороннее программное обеспечение для анализа данных о намерениях и отслеживания пути клиента. В нынешних условиях отслеживания клиентов, когда Universal Analytics прекратила свое существование, а Google Analytics был запрещен в ряде европейских стран, Salespanel служит идеальным решением для B2B-компаний, которые хотят отслеживать собственные данные о путешествиях клиентов и подключать их к своим системам продаж и маркетинга. . Выявляйте, отслеживайте, квалифицируйте и анализируйте своих потенциальных клиентов с помощью Salespanel.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata — это первая в мире поисковая платформа B2B с оплатой по факту использования, имеющая более 100 миллионов прямых контактов B2B с гарантией точности 95 % и предоставляющая услуги более чем 20 000 клиентам с 2015 года. Наша инновационная и надежная платформа обслуживает деловые контакты. перечисляет своих клиентов из более чем 200 стран с более чем 50 критериями поиска, веб-технологиями, ABM и еще двумя специальными категориями для медицинских работников по специальностям и агентов по недвижимости в дополнение к деловым контактам.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai — ведущая в мире платформа искусственного интеллекта для автоматизации продаж и поиска данных B2C. Основные функции включают в себя: идентификацию анонимных посетителей вашего веб-сайта по электронной почте, шаблонные инструменты автоматизации продаж, интеграцию с тысячами инструментов повышения эффективности бизнеса, сотни миллионов записей о потребителях для создания кампаний по рассылке по электронной почте для любой аудитории. Автоматизация продаж Customers.ai используется более чем миллионом компаний по всему миру, во всех сферах бизнеса и во всех странах мира.
Tomba
tomba.io
Tomba.io — это инструмент поиска электронной почты для продаж B2B и маркетинга по электронной почте. Мы собираем и обрабатываем общедоступные данные с помощью наших роботов, чтобы предоставить передовой инструмент поиска, помогающий профессионалам. Масштабные данные. Прямо из источника. На основе технологий.
DiscoverData
discoverdata.ai
Увеличение вашего дохода в 2 раза за 30 дней. ИИ обнаруживает контактные данные всех анонимных посетителей сайта, получает данные (номера мобильных телефонов, адреса электронной почты) бесплатно!
LeadPost
leadpost.com
Узнайте, кто именно посещает ваш сайт. Узнайте, кто посещает ваш сайт, даже если они не заполняют форму! С помощью всего лишь одной строки кода LeadPost может предоставить вам имена, контактную информацию и многое другое.
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact — это SaaS-решение, которое пополняет, очищает и корректирует данные непосредственно в CRM, без какого-либо вмешательства человека. Решение работает исключительно с использованием наших собственных алгоритмов и тестовых серверов, и в отличие от всех дополнительных решений, Dropcontact не имеет базы данных контактов. Это делает Dropcontact единственным решением, на 100% соответствующим GDPR. Автоматическая очистка, автоматическое обнаружение дубликатов и объединение, а также обогащение данных (адреса электронной почты, номера телефонов, профили LinkedIn и т. д.) освобождают команды продаж и маркетинга и позволяют им сосредоточиться на своей основной деятельности.
ContactOut
contactout.com
Вы устали переплачивать за точные контактные данные B2B и хотите найти более экономичное решение? Представляем ContactOut — самую точную базу данных контактов в мире. Найдите электронные письма и номера телефонов 300 миллионов специалистов, включая данные B2B для 30 миллионов компаний. Нашей платформе доверяют 1,4 миллиона специалистов по продажам, маркетингу и подбору персонала в более чем 76% компаний из списка Fortune 500, таких как Google, Microsoft и Netflix. Наши ключевые функции разработаны с учетом потребностей пользователей, поэтому вы можете легко: 1) Быстро находить качественных потенциальных клиентов в одном месте с помощью нашего поискового портала. 2) Расширять возможности поиска потенциальных клиентов в LinkedIn с помощью нашего расширения Chrome. 3) Персонализировать и автоматизировать их исходящие сообщения с помощью нашей электронной почты. Кампания Наша платформа — идеальный способ вывести ваш бизнес на новый уровень. Благодаря нашим мощным инструментам и точным данным вы сможете охватить больше потенциальных клиентов, чем когда-либо прежде, и увидеть реальные результаты. Платите только за то, что вам нужно, с помощью гибкой модели ContactOut, основанной на потреблении, и сэкономьте на продажах B2B или усилиях по подбору персонала — без ущерба для качества и точности. Наши данные соответствуют требованиям GDPR и законам США о конфиденциальности. Ищите быстрее и с уверенностью. Предоставьте своим командам по продажам, маркетингу и подбору персонала актуальные и проверенные контактные данные. Попробуйте бесплатно сегодня на сайте www.contactout.com
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius использует машинное обучение и глобальную сеть исследователей, чтобы помочь командам продаж и маркетинга B2B масштабировать исходящие процессы. Самые быстрорастущие компании мира используют LeadGenius для поиска постоянных клиентов и установления связи с ними. LeadGenius предлагает 3 основные услуги для отделов продаж и маркетинга B2B, которые можно использовать отдельно или как одно комплексное решение: индивидуальная генерация потенциальных клиентов, обогащение потенциальных клиентов и управляемая рассылка по электронной почте. С помощью LeadGenius компании могут выявлять новых клиентов, обновлять и улучшать существующую базу данных потенциальных клиентов, а также устранять трудоемкие действия из исходящей электронной почты.
Lusha
lusha.com
Lusha — это аналитическая платформа для выхода на рынок, предназначенная для отделов продаж, маркетинга и подбора персонала. Свежие, динамичные и высококачественные данные и идеи Луши помогают преодолеть шум и охватить нужных людей в нужное время. Lusha предлагает простую настройку без хлопот, связанных с длительными процессами адаптации. Благодаря нашей простой интеграции Salesforce и API пользователи Lusha могут поддерживать обновленную базу данных и обеспечивать постоянное автоматическое пополнение своей CRM. Lusha идет в ногу с меняющимися правилами конфиденциальности и безопасности, полностью соответствует GDPR и CCPA и является единственным решением для анализа продаж, аккредитованным в соответствии с ISO 27701, самым высоким международным стандартом конфиденциальности в мире.
Success.ai
success.ai
Success.ai — это универсальная платформа для холодной электронной почты, созданная для того, чтобы помочь компаниям добиться быстрого роста. Этот инструмент, ориентированный на получение неограниченного количества потенциальных клиентов, электронных писем, разминку и расширенные возможности написания ИИ, призван активизировать информационно-просветительскую работу. Платформа предоставляет доступ к обширной базе данных, содержащей более 700 миллионов проверенных потенциальных клиентов B2B, что позволяет пользователям легко находить своих идеальных клиентов и взаимодействовать с ними. Это дополняется расширенными фильтрами и ключевыми словами, которые позволяют целенаправленно привлекать клиентов по отраслям, размеру компании, местоположению и доходу. Success.ai также предлагает неограниченное количество учетных записей для отправки электронной почты, что позволяет пользователям отправлять тысячи электронных писем каждый день, не влияя на их репутацию. Функция прогрева этого инструмента помогает обеспечить максимальную эффективность доставки электронной почты и защищает электронные письма от спама, обеспечивая душевное спокойствие и надежную доставку входящих сообщений. Функция написания на основе искусственного интеллекта позволяет пользователям легко создавать индивидуальные электронные письма, используя искусственный интеллект для поддержания аутентичности бренда и оказания воздействия на основе данных. Персонализация с помощью искусственного интеллекта еще больше повышает вовлеченность и скорость отклика, позволяя пользователям использовать больше возможностей. Дополнительные функции включают InboxHub, который оптимизирует ответы потенциальных клиентов и закрытие сделок, а также мощную аналитику кампаний для достижения максимальных результатов. Инструмент также предлагает ротацию входящих сообщений для органического распределения отправки электронной почты между несколькими учетными записями, а также проверку электронной почты и массовое тестирование домена для обеспечения доставляемости. В целом, Success.ai — это комплексное решение, призванное помочь компаниям ускорить свой рост и добиться максимального эффекта и успеха в своих кампаниях по холодной электронной почте.
Skylead
skylead.io
Используйте многоканальный охват, действия if/else и подключайте неограниченное количество учетных записей электронной почты, чтобы максимизировать точки соприкосновения с вашими потенциальными клиентами. Skylead — это ваш умный инструмент автоматизации LinkedIn и программное обеспечение для холодной электронной почты.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — это инновационная платформа B2B для привлечения потенциальных клиентов и обогащения данных, которая производит революцию в продажах и маркетинге. Благодаря передовым алгоритмам и искусственному интеллекту он позволяет компаниям находить высококачественных потенциальных клиентов, обогащать данные о клиентах и оптимизировать процессы. Благодаря полной интеграции в существующие системы CUFinder позволяет компаниям персонализировать общение, экономить время и получать конкурентные преимущества в современном динамичном бизнес-среде. Испытайте преобразующую силу CUFinder и откройте новые возможности для успеха в продажах и маркетинге.
Ocean.io
ocean.io
Более интеллектуальная платформа поисковых данных, которая приносит вам в 5 раз больше качественных потенциальных клиентов для более быстрого и эффективного роста доходов. Ocean.io предоставляет командам продаж и маркетинга B2B электронные письма и номера телефонов ПРАВИЛЬНЫХ людей в ПРАВИЛЬНЫХ компаниях.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — это инструмент анализа продаж, который позволяет вам создавать списки потенциальных клиентов на основе расширенных возможностей поиска, таких как используемые технологии и общепринятые методы, поверх многих других фильтров, таких как местоположение, размер компании, отрасль и т. д. После создания списков вы можете получить доступ к ним. контактная информация (рабочая электронная почта и мобильный телефон) ключевых лиц, принимающих решения в этих компаниях, — все в масштабе и без проблем.
People Data Labs
peopledatalabs.com
В People Data Labs мы создаем самый крупный и наиболее точный источник достоверных данных о людях. Мы предоставляем набор данных резюме, контактной, социальной и демографической информации о более чем 1,5 миллиардах уникальных людей, предоставляемых вам в нужном вам масштабе. Подпишитесь на бесплатный ключ API и начните пополнять профили бесплатно, кредитная карта не требуется.
Revscale
revscale.ai
Независимо от того, автоматизируете ли вы персонализированный охват продаж, оптимизируете усилия по сбору средств или ищете новых членов команды, Revscale анализирует сигналы о намерениях покупателей и информацию со всего Интернета и привлекает ваших потенциальных клиентов с помощью социальных точек соприкосновения и автоматических исходящих последовательностей, предназначенных для конвертации.
ReachStream
reachstream.com
ReachStream — поставщик решений для обработки данных B2B (бизнес для бизнеса), который предлагает высококачественные и точные данные для целей маркетинга и продаж. Он предоставляет предприятиям доступ к широкому спектру данных, включая контактную информацию, сведения о компании и т. д., чтобы помочь им определить и нацелить своих идеальных потенциальных клиентов. Данные ReachStream предназначены для расширения возможностей маркетинга и продаж, основанных на данных, позволяя компаниям эффективно охватить свою целевую аудиторию, привлечь потенциальных клиентов и, в конечном итоге, стимулировать рост доходов. Платформа особенно ценна в современном динамичном бизнес-среде, где наличие актуальных и полных данных имеет решающее значение для успеха.
Ombit
ombit.tech
OmBit: ваш лучший инструмент для продаж и поиска потенциальных клиентов! Представляем OmBit: ваш источник лидогенерации! Хотите активизировать свои усилия по привлечению потенциальных клиентов? Не смотрите дальше! OmBit призван произвести революцию в способах поиска потенциальных клиентов. С помощью нашего удобного расширения для браузера вы можете легко извлекать потенциальных клиентов из LinkedIn и других поддерживаемых веб-сайтов. Как только у вас появятся лиды, мы позаботимся обо всем остальном! Наша интеллектуальная система быстро определит и проверит адреса электронной почты каждого пользователя, обеспечивая точные и надежные данные. Больше не нужно тратить время на недействительные контакты! Но это еще не все! Вы также можете загрузить свои собственные списки потенциальных клиентов, и мы их тоже проверим. Мы классифицируем их как действительные, рискованные и недействительные, что даст вам четкое представление о качестве ваших потенциальных клиентов. Теперь давайте окунемся в захватывающий мир кампаний! Персонализируйте рассылку по электронной почте, используя динамические заполнители. Выберите идеальное время и день для отправки электронных писем. Настройте последовательность действий для автоматической отправки второго сообщения, если нет ответа. И знаете что? Наша нейронная сеть может даже помочь вам создавать привлекательные электронные письма! Хотите оставаться в курсе своих кампаний? Наша функция «Входящие» поможет вам! Отслеживайте статистику своих рассылок по электронной почте, просматривайте ответы и участвуйте в обсуждениях прямо здесь, на нашей платформе. Это как иметь собственный центр управления лидогенерацией! И подождите, это еще не все! OmBit также предлагает мощные функции совместной работы в команде. Пригласите своих коллег присоединиться к вашему рабочему пространству и работайте вместе без проблем. Максимизируйте производительность и достигайте отличных результатов единой силой! Итак, готовы ли вы увеличить свою лидогенерацию с помощью OmBit? Начните сегодня и наблюдайте, как ваш бизнес взлетит на новую высоту!
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts — это курируемая база данных, содержащая более 50 миллионов работающих специалистов и резюме. Увеличьте усилия по привлечению потенциальных клиентов, маркетингу и набору персонала. Используйте расширенную фильтрацию, чтобы найти идеальных потенциальных клиентов и кандидатов. Это самая доступная и простая в использовании база данных контактов и поиск резюме на рынке.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM сэкономит вам часы на исследованиях и вводе данных. Мы найдем нужную вам информацию автоматически.
Prospeo
prospeo.io
Prospeo предоставляет высококачественные инструменты поиска электронной почты, такие как поиск по электронной почте компании, экспорт LinkedIn Sales Navigator, массовая проверка электронной почты и многое другое. С помощью нашей собственной системы проверки электронной почты мы проверяем все электронные письма. Мы помогаем экспертам по привлечению потенциальных клиентов и SDR достичь своих целей.
Pharow
pharow.com
Pharow — это самый простой инструмент для поиска потенциальных клиентов в сфере B2B, позволяющий увеличить количество встреч и продаж в сфере B2B. В 3 клика вы найдете своих будущих клиентов и их контактные данные. Наша платформа позволяет вам находить и сегментировать потенциальных клиентов на основе данных (рост, набор персонала, используемые технологии и т. д.), находить их контактные данные и отправлять их в свою CRM. На нашей платформе представлено более 1 миллиона компаний, 5 миллионов профессиональных лиц, принимающих решения, и 1324 фильтра, которые позволят вам ориентироваться на потенциальных клиентов и принимать правильные решения для развития вашего бизнеса. Если вы хотите продвинуться вперед в своих поисковых работах, приходите и протестируйте Pharow.
DeepSales
deepsales.com
DeepSales — мировой лидер в области анализа продаж и привлечения потенциальных клиентов, обладающий уникальными возможностями для преобразования продаж B2B с помощью возможностей глубокого обучения. Наша платформа обрабатывает миллионы традиционных данных, обогащая их действенной информацией для выявления потенциальных покупателей с более высокой вероятностью конверсии. Что отличает нас от других, так это наш беспрецедентный опыт работы на азиатских рынках, нише, которую часто упускают из виду крупные американские лидеры по привлечению потенциальных клиентов. Кроме того, мы используем уникальную
Trueleads
trueleads.com
Trueleads — это облачная платформа, которая взаимодействует с существующими алгоритмами и приложениями, уже установленными в LinkedIn. Это поможет вам расширить вашу сеть LinkedIn и канал продаж, автоматизируя весь процесс поиска и связи с выбранными целями (лицами, принимающими решения). После подключения Trueleads автоматически начнет отправлять последовательность пользовательских сообщений и/или сообщений InMail для обеспечения телефонного звонка или встречи с разрешением. Вы можете связаться с более чем 5000 новыми целевыми лицами, принимающими решения, в месяц, используя уникальную облачную платформу автоматизации и искусственного интеллекта Trueleads. В дополнение к нашей мощной платформе искусственного интеллекта мы понимаем, что любая автоматизация требует человеческого участия, чтобы добиться успеха. Здесь Trueleads работают с вами по всем переменным, чтобы вы получали наилучшие результаты и оставались в безопасности в LinkedIn. - Лучшие практики социальных продаж - Обзор профиля Linkedin - Уточнение целевой аудитории - Поддержка последовательного обмена сообщениями Эти элементы в сочетании с нашей платформой дают нашим клиентам душевное спокойствие, одновременно создавая качественные и экономически эффективные лиды и быструю окупаемость инвестиций.
Sopro
sopro.io
Sopro помогает предприятиям выявлять потенциальных клиентов и взаимодействовать с ними. Наши эксперты нацеливаются, исследуют и привлекают потенциальных клиентов от имени вашего отдела продаж. Потенциальные клиенты взаимодействуют один на один с персонализированными разговорными представлениями, которые естественным образом вливаются в вашу воронку продаж. Мы надежны, экономичны и масштабируемы. Добро пожаловать в будущее продаж B2B.
HeyReach
heyreach.io
Программное обеспечение для автоматизации LinkedIn, которое помогает агентствам и командам расширять охват LinkedIn! Безопасно отправляйте неограниченное количество запросов на подключение и сообщений из нескольких синхронизированных учетных записей с помощью единственного на рынке инструмента автоматизации LinkedIn, созданного для агентств. Что включено: - Единая информационная панель для всех учетных записей LinkedIn в вашей организации - Ротация нескольких учетных записей в одной кампании - Бесконечное тестирование A/B-копий - Гиперперсонализированные сообщения с запросами на подключение с помощью искусственного интеллекта - Один почтовый ящик для всех ваших учетных записей LinkedIn - Обработка всех ваши лиды в LinkedIn из HeyReach. Встроенная интеграция с HubSpot и Pipedrive. Экспорт неограниченного количества контактов из Sales Navigator в CSV.
Coldlytics
coldlytics.com
Устали от устаревших баз данных B2B? Coldlytics органично сочетает в себе передовую автоматизацию с человеческими исследованиями, чтобы предоставить вам самые свежие данные. Отправьте свои требования к таргетингу через нашу платформу самообслуживания, и наша команда создаст для вас полностью индивидуальный список потенциальных клиентов всего за 24 часа. Не соглашайтесь на данные, которые уже использовали все остальные! Как мы это сделаем? Когда вы отправите запрос, член нашей команды запустит наши собственные веб-скребки, чтобы определить ваших идеальных клиентов. Мы используем массу онлайн-источников данных, включая Google Maps, LinkedIn, Clutch, D&B и другие, а затем перекрестно проверяем доходы, численность сотрудников, даты основания и даже проводим проверки ключевых слов на веб-сайте каждой компании. Все это позволяет нам добиться высочайшей точности. Затем мы передаем ваш список нашей специальной исследовательской группе, которая вручную ищет контактные данные каждого лица, принимающего решения, с которым вам нужно связаться. На самом деле нет лучших данных!
GrowMeOrganic
growmeorganic.com
GrowMeOrganic — это универсальная платформа для привлечения потенциальных клиентов и автоматизации продаж для хакеров роста, основателей, руководителей маркетинга и цифровых агентств. С помощью GrowMeOrganic вы можете извлекать электронные письма с платформ B2B, таких как LinkedIn, и платформ B2C, таких как Google Maps. Отправляйте неограниченное количество капельных кампаний и многое другое.
LeadFuze
leadfuze.com
Найдите контактную информацию любого делового профессионала. Выполняйте поиск по всем сегментам рынка или по конкретным лицам или счетам. Используется продавцами, рекрутерами и маркетологами, чтобы помочь им составить идеальный список потенциальных клиентов и кандидатов. LeadFuze объединяет профессиональные данные со всего мира, чтобы продолжать предоставлять вам самые свежие данные. Это разведка, автоматизированная!
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact предоставляет доступ к более чем 15 источникам данных, позволяющим найти каждое электронное письмо B2B с помощью одного инструмента за небольшую цену — со встроенным искусственным интеллектом, который находит оптимальную последовательность поставщиков на основе вашего списка потенциальных клиентов.
zaplify
zaplify.com
Zaplify — это современная платформа анализа продаж и взаимодействия, которая помогает компаниям находить новых клиентов и связываться с ними. Найдите своих потенциальных клиентов через нашу базу данных с прямым доступом к 600 миллионам релевантных потенциальных клиентов через URL-адрес Linkedin, электронную почту и телефон. Эффективно связывайтесь со своими следующими клиентами посредством многоканальной работы с социальными сетями и автоматизированной электронной почты.
Reverse Contact
reversecontact.com
Обратный контакт — это инструмент обратного поиска электронной почты, предназначенный для оптимизации процесса обогащения данных. Используя только адрес электронной почты, наш инструмент может найти профиль LinkedIn, связанный с этим контактом, и сгенерировать список информации, связанной с сотрудником/компанией, за несколько кликов. Предлагая уникальный поиск, загрузку CVS и даже API, Reverse contact адаптирован для всех типов компаний и подходов к поиску клиентов. Короче говоря, сгенерируйте, квалифицируйте, активируйте и закройте сделку, проверив помощника.
VoilaNorbert
voilanorbert.com
Norbert — это интеллектуальный инструмент для привлечения потенциальных клиентов, который может найти чей-либо корпоративный адрес электронной почты и обогатить его данными, способствующими конверсии.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте умнее, используя 360-градусную цифровую информацию об электронной коммерции, перспективах издателей и рекламодателей. Благодаря уникальным данным о трафике и вовлеченности Подобные веб-сайта вы получаете полное представление о каждой части цифровой стратегии и эффективности потенциального клиента, что позволяет вам находить новые возможности и создавать выигрышные предложения. - Найдите потенциальных клиентов, которые соответствуют вашему идеальному профилю клиента, из базы данных Likeweb, содержащей более 100 миллионов веб-сайтов. - Повысьте качество своей воронки продаж и расставьте приоритеты в охвате, добавляя более релевантные данные к потенциальным клиентам с помощью Lead Enrichment. - Отслеживайте свои учетные записи, чтобы оставаться в курсе новых и дополнительных продаж. возможности с помощью оповещений - Глубокое погружение в цифровую производительность и стратегию ваших потенциальных клиентов, чтобы лучше понять, как ваше решение может помочь - Улучшите реакцию вашего клиента с помощью уникальной для вашего клиента информации, подкрепленной надежными данными - Обращайтесь напрямую к лицам, принимающим решения с их прямой контактной информацией
RocketReach
rocketreach.co
Более 18 миллионов компаний по всему миру доверяют RocketReach, включая Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook и 95% компаний из списка S&P 500. С помощью RocketReach вы можете создавать списки контактов и компаний на основе крупнейшей в мире и самой точной базы данных электронная почта и прямые звонки. Решите широкий спектр бизнес-задач: от таргетинга рекламы, контактной информации, сегментации базы данных и подбора персонала. Попробуйте бесплатно сегодня.
Clearout
clearout.io
Clearout — это универсальное решение для улучшения ваших продаж и маркетинга за счет оптимизации процесса выявления потенциальных клиентов и связи с ними по электронной почте. Наш инструмент гарантирует, что ваши электронные письма дойдут до намеченных получателей, расширяя охват, уменьшая количество жестких отказов и улучшая показатели доставляемости за счет массовой и массовой проверки электронной почты и проверки электронной почты. С Clearout вы сможете эффективно охватить каждого потенциального клиента и максимизировать свой потенциал продаж. Службы проверки электронной почты и проверки электронной почты Clearout предлагают различные способы помочь вам поддерживать чистый и обновляемый список адресов электронной почты, сохраняя при этом «горячих» потенциальных клиентов. Вот несколько способов воспользоваться нашими услугами: 1) Создайте точный список адресов электронной почты: с помощью инструмента Clearout Email Finder вы можете легко получить предварительно проверенные адреса электронной почты ваших потенциальных клиентов, просто введя их имя и имя компании/домена. 2) Проверка существующих данных о клиентах. Наш массовый инструмент проверки электронной почты может проверить огромный объем адресов электронной почты с поразительной точностью - 98%+. Это поможет вам обновить существующий список адресов электронной почты и исключить недействительные и опасные адреса электронной почты. 3) Проверяйте новые записи в режиме реального времени: с помощью проверки электронной почты Clearout в режиме реального времени вы можете мгновенно проверять каждого нового клиента или подписчика в момент входа. Это гарантирует, что ваш список адресов электронной почты будет актуальным и точным, и вы сможете избежать отправки электронных писем на недействительные или мошеннические адреса. Проверка электронной почты: инструмент проверки электронной почты Clearout обеспечивает точность более 98%, выполняя более 20 уточненных проверок для определения статуса каждого адреса электронной почты в ваших данных. Благодаря более чем 15 миллионам адресов электронной почты, проверяемым ежедневно, Clearout помогает предприятиям выявлять законных потенциальных клиентов и удалять недействительные адреса электронной почты, такие как злоупотребления, спам-ловушки, опечатки, временные электронные письма и другие.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel — это аналитическая платформа для выхода на рынок, которая помогает командам по маркетингу, продажам и доходам повысить эффективность конвейера до 5 раз за счет: - Идентификации идеальных клиентов (ICP) среди 22 миллионов учетных записей, профилированных с помощью 300 миллионов уникальных технологий. установить точки данных. - Выявление учетных записей, которые активно интересуются вашим продуктом или услугой, используя лучшие в своем классе намерения, новости компании и данные веб-посетителей. - Предоставление проверенной контактной информации для лиц, принимающих решения, из нашей базы данных, состоящей из более чем 100 миллионов контактов с адресами электронной почты и номерами мобильных телефонов. - Работа в качестве расширения вашей команды для заполнения любых пробелов в контактах или учетных данных, используя нашу исследовательскую группу, насчитывающую более 2000 человек. - И все это при предоставлении неограниченного кредита. ценообразование, поддерживаемое обслуживанием клиентов мирового класса. Наши клиенты — это опытные специалисты по доходам из ведущих компаний отрасли, таких как ServiceTitan, ProGlove, Openprise и Veranex, которые понимают, что повышение эффективности трубопроводов в сегодняшней сложной экономике является ключом к росту доходов. Мы предоставляем отрасли качественные данные уже более 15 лет и только недавно сделали их доступными напрямую более чем 800 нашим клиентам.
AroundDeal
arounddeal.com
Глобальная платформа анализа данных B2B Основанная в 2020 году, компания RoundDeal признана во всем мире как ведущая платформа анализа данных B2B в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), которой доверяют более 100 000 клиентов и пользователей по всему миру. Наша база данных включает более 120 миллионов контактов и 30 миллионов компаний, предоставляя полные и точные данные, такие как адреса электронной почты и номера телефонов, а также ценные аналитические данные о компаниях. RoundDeal не только предоставляет данные, но и предлагает интеллектуальную платформу. Наша цель — помочь маркетологам, торговым представителям и рекрутерам быстро находить и связывать целевые контакты, оценивать конкурентную среду, получать ценную бизнес-аналитику и возможности роста. 1. Prospector — найдите своего следующего клиента с помощью более качественных данных. Быстро создавайте целевые списки потенциальных клиентов, используя данные о более чем 100 миллионах контактов, и получайте оповещения, когда контакты меняют работу. 2. Вовлеченность: автоматизируйте свою вовлеченность в продажи. Создавайте автоматизированные последовательности продаж и поднимите свои возможности продаж на новый уровень. 3. Расширение Chrome — находите потенциальных клиентов повсюду. Получайте целевые контакты и информацию о компании непосредственно на LinkedIn, на веб-сайте компании и в CRM (Salesforce или HubSpot. 4. Пополнение — автоматически пополняйте свои данные. Пополните свои записи более чем 50 фирмографическими полями в базе данных RoundDeal, включая рабочий адрес электронной почты, телефон, должность, название компании и многое другое. 5. Посетители. Превратите посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов. Узнайте, какие компании посещают ваш веб-сайт, и привлекайте их правильным способом и в нужное время.
LeadIQ
leadiq.com
Платформа LeadIQ создана, чтобы помочь вам эффективнее искать потенциальных клиентов и быстрее строить воронку продаж. Находите данные о потенциальных клиентах, отслеживайте триггеры продаж и персонализируйте холодный охват — все в одном месте. Поиск продаж никогда не был таким трудным. Каждый день продавцы бомбардируют ваших потенциальных клиентов неконкретными, неиндивидуализированными, общими сообщениями. Дело не в том, что отделы продаж разучились продавать... но это был единственный способ масштабироваться и расти как компания. В LeadIQ мы считаем, что вы можете более разумно вести поиск и быстрее создавать воронку продаж, обращаясь к нужным людям с помощью индивидуальных личных сообщений в большом масштабе. Наша платформа для поиска потенциальных клиентов позволяет вам находить данные о потенциальных клиентах, отслеживать триггеры продаж и персонализировать холодный охват — все в одном месте. Используя нашу запатентованную технологию искусственного интеллекта, мы устраняем утомительные, ручные и совершенно сложные этапы поиска клиентов, чтобы вы могли снова сосредоточиться на том, чтобы сделать поиск клиентов снова личным. Получайте больше ответов, заказывайте больше встреч и создавайте больше конвейеров за счет масштабной персонализации. Представьте себе перспективы.
Kaspr
kaspr.io
Каспр автоматически получает контактную информацию в LinkedIn. Просто зарегистрируйтесь бесплатно и начните использовать наше расширение Chrome, чтобы получить мгновенный доступ к контактным данным потенциальных клиентов. Управляйте своими потенциальными клиентами на информационной панели, обогащая данные, создавая информационные кампании LinkedIn и интегрируя их со всеми вашими любимыми приложениями для продаж. Более 40 000 пользователей из различных отраслей используют расширение Kaspr для Google Chrome, чтобы получать квалифицированные, точные и соответствующие GDPR и CCPA данные B2B. Не торопитесь с поиском клиентов, вместо этого сосредоточьтесь на продажах. Теперь у вас есть бесплатный доступ к неограниченному количеству электронных писем B2B. Зарегистрируйтесь без необходимости использования кредитной карты.
Diffbot
diffbot.com
Diffbot предоставляет набор продуктов, созданных для преобразования неструктурированных данных из Интернета в структурированные контекстные базы данных. Продукты Diffbot созданы на основе передового программного обеспечения машинного зрения и обработки естественного языка, которое способно читать миллиарды документов каждый день. График знаний Diffbot Продукт «График знаний» Diffbot — это крупнейшая в мире контекстная база данных, состоящая из более чем 10 миллиардов объектов, включая организации, продукты, статьи, события и многое другое. Инновационные технологии НЛП и анализа фактов Knowledge Graph объединяют объекты в контекстные базы данных, включающие более 1 триллиона
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
UpLead
uplead.com
UpLead — это поисковая платформа B2B, которая предоставляет данные о контактах и компаниях B2B высочайшего качества. Функции включают в себя: проверку электронной почты в режиме реального времени, контакты по всему миру в более чем 200 странах, более 50 критериев поиска, отслеживание технологий, маркетинг на основе учетных записей, анализ конкурентов, анализ шаблонов электронной почты, ссылки на социальные профили, Salesforce и 12 других интеграций CRM, надежный API и многое другое. .
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket — это платформа искусственного интеллекта для современных команд продаж. С Amplemarket вы волшебным образом упростите поиск, привлечение и конвертацию своих следующих клиентов. Что говорят наши клиенты: * Дил: От серии А до единорога за 12 месяцев. Как Amplemarket способствовал 20-кратному росту выручки Deel. * Vanta: Как Vanta закрывается все быстрее и быстрее благодаря данным о покупательских намерениях Amplemarket (9-кратная рентабельность инвестиций) Присоединяйтесь к сотням компаний из Deel, Rippling, Vanta и многих других, которые повышают уровень своих продаж благодаря Amplemarket. Вот что вы получаете: * Собственные данные: легко находите данные, которые помогут вам заключить сделки. * Встроенная персонализация: в 3 раза увеличивается скорость ответа благодаря гиперперсонализированным сообщениям. * Многоканальный охват: электронная почта, телефон, LinkedIn и т. д. * На базе искусственного интеллекта: позвольте представителям сосредоточиться на продажах, а искусственный интеллект позаботится обо всем остальном. * Оптимизация доставки: отправляйте свои электронные письма в основной почтовый ящик потенциального клиента. * Сигналы о покупательском намерении: целевые покупатели, которые активно ищут решение, подобное вашему.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI — первая и единственная поисковая система для потенциальных клиентов B2B, работающая в режиме реального времени. Более 350 000 пользователей и десятки тысяч обладателей награды Президентского клуба используют Seamless.AI для поиска проверенных мобильных телефонов, электронных писем и прямых номеров для всех, кому им нужно продать. ТОЛЬКО ОБЪЯВЛЕНО: намерения покупателя и изменения в работе от Seamless.AI! Компания Seamless.AI только что опубликовала данные о намерениях покупателей, чтобы вы могли создавать конвейер быстрее, чем когда-либо, обращаясь к учетным записям, которые в настоящее время присутствуют на рынке и готовы купить ваш продукт или услугу. Смена вакансий от Seamless.AI дает вам доступ ко всем, кто сменил свою роль или перешел в новую компанию, так что вы можете в это критическое время связаться с клиентами и потенциальными клиентами, не теряя связи.
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
Hunter.io
hunter.io
Hunter — это облачное решение, которое помогает предприятиям находить и проверять профессиональные адреса электронной почты из доменов, компаний или конкретных специалистов в Интернете и многое другое. Также включена бесплатная платформа холодной электронной почты для отправки рассылок по электронной почте непосредственно из Hunter. Hunter позволяет продавцам, рекрутерам и маркетологам невероятно легко связаться с другими профессионалами с помощью простых, но мощных инструментов. Хантер сканирует Интернет и индексирует общедоступные профессиональные адреса электронной почты. Данные легко доступны через простой пользовательский интерфейс, чтобы найти нужного человека в компании или узнать, как связаться с уже выявленными специалистами.
Grata
grata.com
Grata — ведущее решение для развития бизнеса в области слияний и поглощений. Grata объединяет рабочий процесс заключения сделок в единое решение, которое поможет вам находить, исследовать и взаимодействовать с компаниями среднего рынка. Обладая AUM на сумму более 400 миллиардов долларов, Grata обеспечивает конкурентное преимущество, необходимое для поиска и заключения большего количества сделок на среднем рынке. Присоединяйтесь к ведущим мировым фирмам по слияниям и поглощениям, консультантам по менеджменту и корпорациям, которые революционизируют свои стратегии развития бизнеса с помощью Grata.
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. — частная технологическая компания, предоставляющая набор облачных программных продуктов для предприятий, разработчиков и брендов. Их основное внимание уделяется безопасному разрешению личности и интеграции API в реальном времени. В их пакет предложений входят такие продукты, как Enrich, который использует технологии для увеличения данных о клиентах. Штаб-квартира FullContact находится в Денвере, штат Колорадо, США, а офисы — в Далласе (США) и Кочи (Индия).
Common Room
commonroom.io
Common Room помогает вам создавать более качественные продукты, углублять отношения и быстрее расти.
Cognism
cognism.com
Cogniism — лидер в области международной аналитики продаж, устанавливающий новый стандарт качества данных и соответствия требованиям, которому доверяют более 1000 отделов продаж по всему миру. Cogniism помогает компаниям связаться с потенциальными клиентами своей мечты, предоставляя премиум-контакты, информацию о компаниях и событиях, включая фирменную графику, технографику, триггерные события продаж, данные о намерениях, проверенные деловые электронные письма и подтвержденные телефонные номера мобильных телефонов. Соответствие GDPR и CCPA нового уровня в сочетании с инновационными технологиями и интеграцией с ведущими партнерами по CRM и продажам делают Cognism выбором номер один для компаний, стремящихся создать предсказуемый конвейер, найти следующую лучшую бизнес-возможность и преодолеть глобальные барьеры соответствия. Закажите демо-версию сегодня, чтобы узнать больше об интуитивно понятной платформе анализа продаж Cognism, основанной на лучших в мире данных, соблюдении требований и таргетинге.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment мгновенно добавляет более 100 данных о компании, ее технологиях и ее сотрудниках к каждой вашей записи, чтобы вы могли быстрее превратить потенциальных клиентов в клиентов. Вот как: • Полная интеграция с Salesforce, Marketo, HubSpot, Pardot, Segment и другими платформами для автоматизации и оптимизации рабочих процессов. • Не упускайте ценных потенциальных клиентов — благодаря непосредственному контексту вам нужно оценить, проложить маршрут и ускорить путь покупателя. • Сократите формы: скройте или заполните автоматически известные поля, чтобы увеличить конверсию. • Используйте надежный и точный источник: используйте свежие бизнес-данные, оптимизированные с помощью алгоритмов машинного обучения и высококвалифицированных специалистов по обеспечению качества, не только для компаний из списка Fortune 500, но и для каждой компании, имеющей веб-сайт.
Clay
clay.com
Clay — это инструмент искусственного интеллекта, который позволяет пользователям масштабировать свои творческие идеи, объединяя возможности более 50 поставщиков данных, сбор данных в реальном времени и искусственный интеллект. С помощью Clay пользователи могут отправлять персонализированные кампании, адаптированные к отдельным получателям, увеличивая шансы на бронирование большего количества встреч. Clay предлагает ряд функций и возможностей для поддержки эффективных исходящих кампаний. Пользователи могут получить доступ к обширной сети поставщиков данных для сбора актуальной информации о потенциальных клиентах, такой как списки вакансий, подробности технического стека и последние новости. Clay также позволяет пользователям определять конкретные характеристики компаний, такие как политика удаленного доступа или соответствие требованиям SOC II, и выполнять поиск по ключевым словам на их веб-сайтах. Инструмент обеспечивает доступ к обширной базе данных контактов, что позволяет пользователям находить электронные письма и номера телефонов от различные источники, включая профили LinkedIn, профили Twitter и списки местных компаний. Clay интегрируется с популярными платформами CRM, позволяя пользователям расширить свои возможности CRM за счет автоматического поиска. Пользователи также могут использовать возможности искусственного интеллекта в Clay для создания персонализированных электронных писем, написания сообщений и автоматизации исследований компании. Инструмент предлагает функции для расширения потенциальных клиентов, поиска изменений в работе и оценки потенциальных клиентов на основе ключевых слов и других критериев. Clay пользуется доверием более 50 000 ведущих команд и предлагает пользователям 14-дневную пробную версию, чтобы пользователи могли лично оценить ее возможности. Благодаря своей универсальности и широкому набору функций Clay позволяет пользователям оптимизировать исходящие кампании и оптимизировать процессы привлечения потенциальных клиентов.
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