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Ведущее аналитическое программное обеспечение - Самые популярные приложения - Болгария
Программное обеспечение для анализа потенциальных клиентов позволяет компаниям улучшать и проверять подлинность своих данных о потенциальных клиентах, обеспечивая точность их контактной информации. Этот процесс включает в себя проверку существующих данных и дополнение их дополнительной информацией, включая проверенные адреса электронной почты, номера телефонов, информацию о компании и названия должностей. Учитывая конфиденциальный характер деловой контактной информации и общее неприятие нежелательного общения, использование программного обеспечения для сбора информации о потенциальных клиентах становится бесценным выбором для компаний. Это решение в основном используется отделами продаж, хотя маркетинговые команды также могут использовать его для оптимизации своих кампаний и более эффективного привлечения потенциальных клиентов.
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Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — это современная платформа выхода на рынок для B2B-компаний. У нас самая большая, самая точная и наиболее часто обновляемая база данных, содержащая аналитическую информацию и данные о покупательских намерениях о компаниях и контактах. Мы накладываем дополнительные инструменты на эт...
Similarweb
similarweb.com
Продавайте умнее, используя цифровую информацию на 360° об электронной коммерции, перспективах издателей и рекламодателей. Благодаря уникальным данным о трафике и вовлеченности Подобные веб-сайта вы получаете полное представление о каждой части цифровой стратегии и эффективности потенциального клиен...
Hunter.io
hunter.io
Hunter — это облачное решение, которое помогает предприятиям находить и проверять профессиональные адреса электронной почты из доменов, компаний или конкретных специалистов в Интернете и многое другое. Также включена бесплатная платформа холодной электронной почты для отправки рассылок по электронно...
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицир...
Luna.ai
luna.ai
Старая книга продаж сломана. Сегодняшние потенциальные клиенты не имеют терпения к этим универсальным спам-сообщениям. А поставщики услуг электронной почты ужесточили политику в отношении массовых холодных рассылок. Наступила новая эра, и старые методы уже не подходят. И если вы думаете, что просто...
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
RocketReach
rocketreach.co
Более 18 миллионов компаний по всему миру доверяют RocketReach, включая Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook и 95% компаний из списка S&P 500. С помощью RocketReach вы можете создавать списки контактов и компаний на основе крупнейшей в мире и самой точной базы данных электронная почта и прямые зв...
Closely
closelyhq.com
Closely — это облачная платформа для вовлечения продаж для бизнеса любого размера — от индивидуальных предпринимателей до брендов со специализированными командами продаж. Запускайте автоматизированные информационные кампании, расширяйте и управляйте своей сетью Linkedin, экспортируйте контакты элект...
Clay
clay.com
Clay — это инструмент искусственного интеллекта, который позволяет пользователям масштабировать свои творческие идеи, объединяя возможности более 50 поставщиков данных, сбор данных в реальном времени и искусственный интеллект. С помощью Clay пользователи могут отправлять персонализированные кампании...
Success.ai
success.ai
Success.ai — это универсальная платформа для холодной электронной почты, созданная для того, чтобы помочь компаниям добиться быстрого роста. Этот инструмент, ориентированный на получение неограниченного количества потенциальных клиентов, электронных писем, разминку и расширенные возможности написани...
Warmly
warmly.ai
Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Наша платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о намерении совершить покупку на вашем веб-сайте, исходящие зака...
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI — первая и единственная поисковая система для потенциальных клиентов B2B, работающая в режиме реального времени. Более 350 000 пользователей и десятки тысяч обладателей награды Президентского клуба используют Seamless.AI для поиска проверенных мобильных телефонов, электронных писем и пря...
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish — самая мощная в мире система поиска контактов. Swordfish объединяет данные от ведущих мировых поставщиков услуг проверки личности людей, таких как Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian и сотен других независимых источников, а также прямые каналы, чтобы предоставить вам актуальную, действите...
AroundDeal
arounddeal.com
Глобальная платформа анализа данных B2B Основанная в 2020 году, компания RoundDeal признана во всем мире как ведущая платформа анализа данных B2B в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), которой доверяют более 100 000 клиентов и пользователей по всему миру. Наша база данных включает более 120 миллио...
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro поможет вам превратить потенциальных клиентов в клиентов и проводить больше встреч. Освойте работу с электронной почтой с помощью ИИ. Автоматизируйте последовательности, персонализируйте с помощью тегов слияния и повышайте вовлеченность клиентов. Начните выигрывать больше сделок прямо сейч...
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura — это платформа для поиска потенциальных клиентов на базе искусственного интеллекта, предназначенная для привлечения потенциальных клиентов B2B в Интернете, оперативной аналитики продаж и автоматизированных последовательностей продаж.
Octane11
octane11.com
Octane11 — это платформа для анализа данных и совместной работы, ориентированная на B2B, которая объединяет платные, собственные и заработанные данные о маркетинге, продажах и использовании продуктов для достижения реальных бизнес-результатов. Мы помогаем предприятиям B2B с доходом более 100 миллион...
Kaspr
kaspr.io
Каспр автоматически получает контактную информацию в LinkedIn. Просто зарегистрируйтесь бесплатно и начните использовать наше расширение Chrome, чтобы получить мгновенный доступ к контактным данным потенциальных клиентов. Управляйте своими потенциальными клиентами на информационной панели, обогащая ...
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment мгновенно добавляет более 100 данных о компании, ее технологиях и ее сотрудниках к каждой вашей записи, чтобы вы могли быстрее превратить потенциальных клиентов в клиентов. Вот как: • Полная интеграция с Salesforce, Marketo, HubSpot, Pardot, Segment и другими платформами для авто...
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — это инструмент анализа продаж, который позволяет вам создавать списки потенциальных клиентов на основе расширенных возможностей поиска, таких как используемые технологии и общепринятые методы, поверх многих других фильтров, таких как местоположение, размер компании, отрасль и т. д. После...
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. — частная технологическая компания, предоставляющая набор облачных программных продуктов для предприятий, разработчиков и брендов. Их основное внимание уделяется безопасному разрешению личности и интеграции API в реальном времени. В их пакет предложений входят такие продукты, как En...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — это инновационная платформа B2B для привлечения потенциальных клиентов и обогащения данных, которая производит революцию в продажах и маркетинге. Благодаря передовым алгоритмам и искусственному интеллекту он позволяет компаниям находить высококачественных потенциальных клиентов, обогащать...
Metadata
metadata.io
Метаданные исключают ручную и повторяющуюся работу, поэтому маркетологи B2B могут, наконец, сосредоточиться на стратегии, креативности и увеличении доходов.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel — это аналитическая платформа для выхода на рынок, которая помогает командам по маркетингу, продажам и доходам повысить эффективность конвейера до 5 раз за счет: - Идентификации идеальных клиентов (ICP) среди 22 миллионов учетных записей, профилированных с помощью 300 миллионов уникальных...
Diffbot
diffbot.com
Diffbot предоставляет набор продуктов, созданных для преобразования неструктурированных данных из Интернета в структурированные контекстные базы данных. Продукты Diffbot созданы на основе передового программного обеспечения машинного зрения и обработки естественного языка, которое способно читать ми...
People Data Labs
peopledatalabs.com
В People Data Labs мы создаем самый крупный и наиболее точный источник достоверных данных о людях. Мы предоставляем набор данных резюме, контактной, социальной и демографической информации о более чем 1,5 миллиардах уникальных людей, предоставляемых вам в нужном вам масштабе. Подпишитесь на бесплатн...
HeyReach
heyreach.io
Программное обеспечение для автоматизации LinkedIn, которое помогает агентствам и командам расширять охват LinkedIn! Безопасно отправляйте неограниченное количество запросов на подключение и сообщений из нескольких синхронизированных учетных записей с помощью единственного на рынке инструмента автом...
Reverse Contact
reversecontact.com
Обратный контакт — это инструмент обратного поиска электронной почты, предназначенный для оптимизации процесса обогащения данных. Используя только адрес электронной почты, наш инструмент может найти профиль LinkedIn, связанный с этим контактом, и сгенерировать список информации, связанной с сотрудни...
We-Connect
we-connect.io
В We-Connect мы предлагаем вам самый безопасный и передовой инструмент информационно-пропагандистской деятельности на рынке. Мы предоставляем универсальную панель управления, с помощью которой вы можете легко управлять своими потенциальными клиентами, запускать интеллектуальные последовательности и ...
Sopro
sopro.io
Sopro помогает предприятиям выявлять потенциальных клиентов и взаимодействовать с ними. Наши эксперты нацеливаются, исследуют и привлекают потенциальных клиентов от имени вашего отдела продаж. Потенциальные клиенты взаимодействуют один на один с персонализированными разговорными представлениями, кот...
Prospeo
prospeo.io
Prospeo предоставляет высококачественные инструменты поиска электронной почты, такие как поиск по электронной почте компании, экспорт LinkedIn Sales Navigator, массовая проверка электронной почты и многое другое. С помощью нашей собственной системы проверки электронной почты мы проверяем все электро...
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai — ведущая в мире платформа искусственного интеллекта для автоматизации продаж и поиска данных B2C. Основные функции включают в себя: идентификацию анонимных посетителей вашего веб-сайта по электронной почте, шаблонные инструменты автоматизации продаж, интеграцию с тысячами инструментов ...
Infotelligent
infotelligent.com
Infotelligent — это платформа B2B Intent для анализа контактов, основанная на машинном обучении и искусственном интеллекте. Мы обеспечиваем конвейеры маркетинга и продаж сигналами о намерениях из нескольких источников, точными данными о мобильных телефонах, проверенными контактами в реальном времени...
Cognism
cognism.com
Cogniism — лидер в области международной аналитики продаж, устанавливающий новый стандарт качества данных и соответствия требованиям, которому доверяют более 1000 отделов продаж по всему миру. Cogniism помогает компаниям связаться с потенциальными клиентами своей мечты, предоставляя премиум-контакты...
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM сэкономит вам часы на исследованиях и вводе данных. Мы найдем нужную вам информацию автоматически.
Tomba
tomba.io
Tomba.io — это инструмент поиска электронной почты для продаж B2B и маркетинга по электронной почте. Мы собираем и обрабатываем общедоступные данные с помощью наших роботов, чтобы предоставить передовой инструмент поиска, помогающий профессионалам. Масштабные данные. Прямо из источника. На основе те...
DiscoverData
discoverdata.ai
Увеличение вашего дохода в 2 раза за 30 дней. ИИ обнаруживает контактные данные всех анонимных посетителей сайта, получает данные (номера мобильных телефонов, адреса электронной почты) бесплатно!
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs — это платформа анализа продаж, которая позволяет вам выйти на рынок за неделю или меньше. Данные о намерениях, отслеживание использования технологий, оценка потенциальных клиентов, позволяющая маркетологам/продавцам B2B определить целевой рынок. OceanFrogs гордится предоставлением междун...
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact — это SaaS-решение, которое пополняет, очищает и корректирует данные непосредственно в CRM, без какого-либо вмешательства человека. Решение работает исключительно с использованием наших собственных алгоритмов и тестовых серверов, и в отличие от всех дополнительных решений, Dropcontact не...
ContactOut
contactout.com
Вы устали переплачивать за точные контактные данные B2B и хотите найти более экономичное решение? Представляем ContactOut — самую точную базу данных контактов в мире. Найдите электронные письма и номера телефонов 300 миллионов специалистов, включая данные B2B для 30 миллионов компаний. Нашей платфор...
Lusha
lusha.com
Lusha — это аналитическая платформа для выхода на рынок, предназначенная для отделов продаж, маркетинга и подбора персонала. Свежие, динамичные и высококачественные данные и идеи Луши помогают преодолеть шум и охватить нужных людей в нужное время. Lusha предлагает простую настройку без хлопот, связа...
Ocean.io
ocean.io
Более интеллектуальная платформа поисковых данных, которая приносит вам в 5 раз больше качественных потенциальных клиентов для более быстрого и эффективного роста доходов. Ocean.io предоставляет командам продаж и маркетинга B2B электронные письма и номера телефонов ПРАВИЛЬНЫХ людей в ПРАВИЛЬНЫХ комп...
Enlyft
enlyft.com
Enlyft помогает командам по продажам и маркетингу B2B находить, расставлять приоритеты, привлекать и конвертировать компании, которые с наибольшей вероятностью будут покупать их продукты, с помощью специального искусственного интеллекта и глубоких собственных данных учетных записей. Мы даем вам возм...
Collective[i]
collectivei.com
Продуктивные и образованные команды продаж работают умнее и выигрывают больше. Collective[i] — это целостный подход к согласованию ваших данных, людей и процессов. Мы называем это оптимизацией отношений с клиентами. Представьте себе все, что касается ваших данных, того, как работает ваша команда про...
Clearout
clearout.io
Clearout — это универсальное решение для улучшения ваших продаж и маркетинга за счет оптимизации процесса выявления потенциальных клиентов и связи с ними по электронной почте. Наш инструмент гарантирует, что ваши электронные письма дойдут до намеченных получателей, расширяя охват, уменьшая количеств...
LeadIQ
leadiq.com
Платформа LeadIQ создана, чтобы помочь вам эффективнее искать потенциальных клиентов и быстрее строить воронку продаж. Находите данные о потенциальных клиентах, отслеживайте триггеры продаж и персонализируйте холодный охват — все в одном месте. Поиск продаж никогда не был таким трудным. Каждый ден...
Common Room
commonroom.io
Common Room помогает вам создавать более качественные продукты, углублять отношения и быстрее расти.
LeadPost
leadpost.com
Узнайте, кто именно посещает ваш сайт. Узнайте, кто посещает ваш сайт, даже если они не заполняют форму! С помощью всего лишь одной строки кода LeadPost может предоставить вам имена, контактную информацию и многое другое.
snapADDY
snapaddy.com
SnapADDY DataQuality — это средство повышения качества данных для вашей CRM: интеллектуальное решение помогает вам создавать и обновлять интересы, контакты и учетные записи непосредственно в интерфейсах Salesforce, Microsoft Dynamics и SAP Sales Cloud. При вводе контактных данных вы автоматически по...
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius использует машинное обучение и глобальную сеть исследователей, чтобы помочь командам продаж и маркетинга B2B масштабировать исходящие процессы. Самые быстрорастущие компании мира используют LeadGenius для поиска постоянных клиентов и установления связи с ними. LeadGenius предлагает 3 осно...
LoneScale
lonescale.com
LoneScale помогает командам по доходам создавать и закрывать больше каналов продаж, привлекая наиболее вероятных покупателей. Что касается продаж, LoneScale автоматически масштабирует намерения продаж в CRM, чтобы каждый день предоставлять квалифицированную воронку продаж и аргументы в пользу продаж...
Draup
draup.com
Draup — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная как для руководителей HR, так и для руководителей продаж. Он предлагает глубокую аналитику и данные для поддержки планирования рабочей силы, набора талантов и развития навыков для руководителей HR. Имея данные о талантах в реж...
Dealfront
dealfront.com
Dealfront — это платформа для выхода на рынок, которая предоставляет командам продаж и маркетинга все необходимое для привлечения потенциальных клиентов и заключения сделок. В результате совместного слияния немецкой Echobot и финской Leadfeeder алгоритмы и приложения Dealfront получают доступ к данн...
Grata
grata.com
Grata — ведущее решение для развития бизнеса в сфере слияний и поглощений. Grata объединяет рабочий процесс заключения сделок в единое решение, которое поможет вам находить, исследовать и взаимодействовать с компаниями среднего рынка. Имея под управлением AUM более 400 миллиардов долларов, Grata обе...
UpLead
uplead.com
UpLead — это поисковая платформа B2B, которая предоставляет данные о контактах и компаниях B2B высочайшего качества. Функции включают в себя: проверку электронной почты в режиме реального времени, контакты по всему миру в более чем 200 странах, более 50 критериев поиска, отслеживание технологий, м...
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact предоставляет доступ к более чем 15 источникам данных, позволяющим найти каждое электронное письмо B2B с помощью одного инструмента за небольшую цену — со встроенным искусственным интеллектом, который находит оптимальную последовательность поставщиков на основе вашего списка потенциаль...
LeadMine
leadmine.net
LeadMine — одна из простых и мощных платформ для генерации лидов, которой доверяют более 1000 компаний по всему миру. Мы в LeadMine стремимся предоставлять высококвалифицированных, проверенных и, самое главное, точных профессиональных потенциальных клиентов. С нашими инструментами вы сможете найти с...
useArtemis
useartemis.co
Находите потенциальных клиентов, рассылайте электронные письма и запускайте многоканальные кампании. Увеличьте свои усилия по распространению информации, извлекайте и обогащайте потенциальных клиентов, а затем начинайте многоканальные кампании через Linkedin и электронную почту.