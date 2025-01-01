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Программное обеспечение для генерации лидов
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Программное обеспечение для генерации лидов - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для генерации лидов: раскройте возможности автоматизированного поиска и конверсии Программное обеспечение для генерации лидов позволяет предприятиям упростить и оптимизировать процесс привлечения высококачественных потенциальных клиентов, стимулирования роста и максимизации потенциального дохода. Используя передовую автоматизацию, анализ данных и многоканальные маркетинговые стратегии, этот инновационный набор инструментов революционизирует то, как организации выявляют, привлекают и превращают потенциальных клиентов в клиентов. По своей сути программное обеспечение для генерации лидов предназначено для устранения догадок и неэффективности, присущих традиционным методам генерации лидов. Это позволяет компаниям точно нацеливаться на свои идеальные сегменты аудитории и достигать их, что в конечном итоге повышает коэффициент конверсии и рентабельность инвестиций. Используя возможности программного обеспечения для генерации лидов, компании могут ускорить свой рост, повысить продуктивность продаж и оставаться впереди конкурентов на современном динамичном рынке. Программное обеспечение для генерации лидов позволяет организациям открывать новые возможности и обеспечивать устойчивый рост бизнеса, будь то привлечение потенциальных клиентов для продаж B2B, выявление потенциальных клиентов для транзакций электронной коммерции или увеличение количества регистраций на услуги по подписке.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Podium

Podium

podium.com

Подиум — это платформа для конверсии лидов и общения, которая помогает компаниям управлять взаимодействием с клиентами и собирать отзывы.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail — платформа для отслеживания лидов и аналитики, помогающая бизнесу анализировать взаимодействия с клиентами и оптимизировать маркетинговые кампании.

Typeform

Typeform

typeform.com

Typeform — это инструмент для создания форм, опросов и викторин с адаптивными вопросами и интеграцией с другими сервисами для сбора данных.

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Zoho SalesIQ — это платформа для взаимодействия с клиентами, предлагающая живой чат, отслеживание посетителей и аналитические инструменты для поддержки и продаж.

Popl

Popl

popl.co

Popl — приложение для создания и обмена цифровыми визитками, позволяющее пользователям управлять контактной информацией и социальными профилями.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Similarweb предоставляет данные о трафике и вовлечении для анализирования цифровой стратегии и производительности клиентов в eCommerce и рекламе.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.

Apify

Apify

apify.com

Apify - платформа для веб-скребки, извлечения данных и автоматизации, поддерживающая языки программирования JavaScript и Python.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая настраивать персонализированные кампании и управлять отношениями с клиентами с помощью инструментов CRM.

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber — платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, отправлять и отслеживать рассылки, управлять подписчиками и анализировать результаты.

Luna.ai

Luna.ai

luna.ai

Luna.ai — это платформа для повышения эффективности продаж, предлагающая автоматизацию, персонализированные электронные письма и управление неограниченными учетными записями.

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Leadsquared — это платформа для автоматизации маркетинга и CRM, позволяющая управлять захватом клиентов, их обработкой и продажами в одном месте.

CoPilot AI

CoPilot AI

copilotai.com

CoPilot AI - это программное обеспечение для поддержки продаж, помогающее находить клиентов и генерировать персонализированные сообщения для повышения конверсии.

Clay

Clay

clay.com

Clay — это ИИ-инструмент для автоматизации outbound кампаниях, с доступом к данным и инструментами для персонализации взаимодействия с клиентами.

Keap

Keap

keap.com

Keap - это платформа CRM для автоматизации продаж и маркетинга, позволяющая управлять лидами, отслеживать взаимодействия и анализировать данные.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Freshsales - это CRM-платформа для управления продажами и клиентскими взаимодействиями, включающая автоматизацию задач и функции анализа.

Privyr

Privyr

privyr.com

Privyr - мобильный CRM для специалистов по продажам, который помогает управлять лидами и клиентами через популярные каналы связи.

Hunter.io

Hunter.io

hunter.io

Hunter.io - это облачное решение для поиска и проверки профессиональных адресов электронной почты, с возможностью отправки email-кампаний.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals — платформа для генерации лидов с ИИ, которая позволяет отслеживать посетителей сайта и взаимодействовать с ними, не требуя заполнения форм.

IP GeoLocation

IP GeoLocation

ipgeolocation.io

Приложение IP Geolocation предоставляет информацию о геолокации IP-адресов, включая страну, город, язык и безопасность, для тестирования и адаптации сервисов.

Manycontacts

Manycontacts

manycontacts.com

Мобильное приложение ManyContacts позволяет использовать WhatsApp для продаж и поддержки, объединяя чаты команды в одном интерфейсе.

Closely

Closely

closelyhq.com

Closely — облачная платформа для продаж, позволяющая запускать автоматизированные кампании, управлять сетью Linkedin и экспортировать B2B контакты.

Brave

Brave

getbrave.io

Brave — это инструмент для конвертации посетителей на сайтах WordPress, предлагающий более 200 виджетов для сбора лидов и отслеживания конверсий.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly — платформа для автоматизации продаж для малых и средних предприятий, отслеживающая намерения покупателей и оптимизирующая взаимодействие с посетителями сайта.

Refrens

Refrens

refrens.com

Refrens ABC позволяет автоматически собирать, управлять и отслеживать лиды, а также отправлять коммерческие предложения и счета.

Thrive Themes

Thrive Themes

thrivethemes.com

Thrive Themes предлагает набор плагинов и тем для WordPress, направленных на улучшение функциональности сайта и увеличение конверсий.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.AI помогает B2B SaaS компаниям собрать данные из разных источников, анализировать маркетинг и повышать окупаемость инвестиций.

AroundDeal

AroundDeal

arounddeal.com

AroundDeal — платформа для B2B с доступом к базе данных более 120 миллионов контактов и 30 миллионов компаний для поиска клиентов и улучшения взаимодействия.

Success.ai

Success.ai

success.ai

Success.ai — это платформа для холодных email-кампаний, предлагающая управление лидами, написание писем с ИИ и оптимизацию доставки.

Swordfish.ai

Swordfish.ai

swordfish.ai

Swordfish.ai - мощный инструмент для поиска контактной информации, используемый рекрутерами и профессионалами в продажах для эффективного поиска и связи с людьми.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook — это инструмент для создания интерактивных онлайн-публикаций из PDF-файлов с эффектом перелистывания страниц.

Floww.ai

Floww.ai

floww.ai

Floww.ai - это программное обеспечение, основанное на ИИ, которое поддерживает продажи B2C и B2B2C с инструментами CRM, аналитики и автоматизации маркетинга.

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

RocketReach - инструмент для поиска контактной информации и создания списков на основе обширной базы данных адресов электронной почты и телефонов.

involve.me

involve.me

involve.me

involve.me - инструмент для создания интерактивного контента, который помогает компаниям генерировать потенциальных клиентов и улучшать взаимодействие с пользователями.

Leadberry

Leadberry

leadberry.com

Leadberry - это веб-приложение для B2B генерации лидов, которое помогает компаниям идентифицировать анонимных посетителей веб-сайтов и преобразовывать их в потенциальных клиентов.

HelloLeads

HelloLeads

helloleads.io

HelloLeads — мобильное CRM-приложение для малых бизнесов, позволяющее отслеживать лиды и клиентов, управлять продажами и автоматизировать задачи.

about.me

about.me

about.me

About.me — это платформа для создания персонализированных одностраничных сайтов, помогающая пользователям развивать онлайн-присутствие и находить клиентов.

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

IPinfo предоставляет информацию о IP-адресах, включая геолокацию, данные о провайдерах и возможности анализа для бизнеса и разработчиков.

Interact

Interact

tryinteract.com

Interact AI - это инструмент для автоматического создания викторин, который упрощает процесс генерации опросов для бизнеса без глубоких знаний AI.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply.io - это платформа для автоматизации многоканального взаимодействия, позволяющая генерировать лиды и управлять продажами.

Sender

Sender

sender.net

Sender — это платформа для email-маркетинга, позволяющая компаниям управлять рассылками, автоматизировать кампании и достигать целевой аудитории.

Gleam

Gleam

gleam.io

Gleam - это платформа для маркетинга роста, помогающая предприятиям создавать конкурсы и лотереи, захватывать клиентов и управлять кампаниями через множество каналов.

Retainly

Retainly

retainly.app

Retainly — инструмент для управления отношениями с клиентами, помогающий улучшать стратегии удержания и оптимизировать взаимодействие с клиентами.

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

OnePageCRM - это инструмент для управления продажами, который помогает малым и средним предприятиям организовывать работу с клиентами и автоматизировать процессы.

Kaspr

Kaspr

kaspr.io

Kaspr автоматически извлекает контактные данные из LinkedIn и позволяет управлять потенциальными клиентами с помощью интеграции с CRM.

HiHello

HiHello

hihello.com

HiHello - приложение для создания цифровых визиток, позволяющее обмениваться контактной информацией через различные каналы и интегрировать её с CRM.

Clodura.AI

Clodura.AI

clodura.ai

Clodura.AI - платформа для генерации B2B-лидов и анализа продаж с автоматизацией кампаний и интеграцией CRM-систем.

Grata

Grata

grata.com

Grata - платформа для поиска и анализа частных компаний, упрощает сделки в области слияний и поглощений, обеспечивая доступ к данным и интеграцию с CRM.

Landbot

Landbot

landbot.io

Landbot - это платформа без кода для создания чат-ботов, позволяющая компаниям автоматизировать взаимодействие с клиентами и повышать конверсии.

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

NetHunt — инструмент автоматизации продаж, интегрированный с Gmail и Google Workspace для управления лидами и отношениями с клиентами.

GetProspect

GetProspect

getprospect.com

GetProspect — инструмент для поиска и проверки адресов электронной почты на LinkedIn, предназначенный для B2B продаж и управления контактами.

Whois Visiting

Whois Visiting

whoisvisiting.com

Whois Visiting — простой способ узнать, какие компании посещают ваш сайт, но не связываются с вами, и получать отчёты о потенциальных клиентах в реальном времени.

InboxPro

InboxPro

inboxpro.io

InboxPro - это инструмент для автоматизации email-рассылок и управления контактами, позволяющий эффективно превращать лидов в клиентов.

Hublead

Hublead

hublead.io

Hublead позволяет добавлять ключевых лиц, находить квалифицированные email и синхронизировать данные LinkedIn с HubSpot через расширение для Chrome.

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11 — платформа аналитики и сотрудничества для B2B, объединяющая маркетинговые и коммерческие данные для улучшения бизнес-результатов.

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