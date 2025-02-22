Программное обеспечение для генерации лидов - Самые популярные приложения - Таиланд

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Программное обеспечение для генерации лидов: раскройте возможности автоматизированного поиска и конверсии Программное обеспечение для генерации лидов позволяет предприятиям упростить и оптимизировать процесс привлечения высококачественных потенциальных клиентов, стимулирования роста и максимизации потенциального дохода. Используя передовую автоматизацию, анализ данных и многоканальные маркетинговые стратегии, этот инновационный набор инструментов революционизирует то, как организации выявляют, привлекают и превращают потенциальных клиентов в клиентов. По своей сути программное обеспечение для генерации лидов предназначено для устранения догадок и неэффективности, присущих традиционным методам генерации лидов. Это позволяет компаниям точно нацеливаться на свои идеальные сегменты аудитории и достигать их, что в конечном итоге повышает коэффициент конверсии и рентабельность инвестиций. Используя возможности программного обеспечения для генерации лидов, компании могут ускорить свой рост, повысить продуктивность продаж и оставаться впереди конкурентов на современном динамичном рынке. Программное обеспечение для генерации лидов позволяет организациям открывать новые возможности и обеспечивать устойчивый рост бизнеса, будь то привлечение потенциальных клиентов для продаж B2B, выявление потенциальных клиентов для транзакций электронной коммерции или увеличение количества регистраций на услуги по подписке.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. является американской облачной компанией по программному обеспечению со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния. Он предоставляет (CRM) службу управления взаимоотношениями с клиентами, а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune занимал Salesforce под номером в своем «Списке 100 лучших компаний для работы», на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и программного обеспечения CRM - плюс методология, ресурсы и поддержку - чтобы помочь предприятиям расти лучше. Начните с бесплатными инструментами и обновляйте по мере роста. Благодаря маркетинговому центру все ваши маркетинговые инструменты и данные находятся на одной в использовании, мощной платформе. Вы сохраните ценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который привлекает и преобразует нужных клиентов в масштабе. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, потому что маркетинговый центр создан как часть платформы HubSpot CRM. При использовании полной платформы CRM маркетологи могут достичь беспрецедентного выравнивания с продажами, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение - Hubspot позволяет вам масштабировать вашу компанию, а не сложность. У Hubspot есть все, что вам нужно, чтобы стать лучше.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI помогает маркетологам B2B SaaS повысить рентабельность маркетинговых инвестиций, сэкономить время и усилия на рутинном анализе, а также предоставить критически важную информацию о маркетинговой деятельности, влияющей на конвейер/доходы. Во-первых, Factors объединяет все хранилища данных — данные о посетителях веб-сайта, данные CRM, рекламной платформы, Clearbit и Search Console с помощью интеграции без кода. После идентификации анонимных посетителей веб-сайта с контактами/лидами CRM Factors обеспечивает унифицированное представление всех ваших маркетинговых показателей, мультитач-атрибуцию с анализом рентабельности инвестиций, анализ маркетинга и воронок продаж, а также автоматизированную аналитику, специально разработанную для маркетологов B2B.
Luna.ai
luna.ai
Старая книга продаж сломана. Сегодняшние потенциальные клиенты не имеют терпения к этим универсальным спам-сообщениям. А поставщики услуг электронной почты ужесточили политику в отношении массовых холодных рассылок. Наступила новая эра, и старые методы уже не подходят. И если вы думаете, что простое расширение команды продаж — это волшебное средство, подумайте еще раз. Несмотря на все усилия, многие продавцы не достигают цели в понимании и эффективном привлечении потенциальных клиентов. Окупаемость инвестиций торговых представителей становится все труднее и труднее обосновать. Звучит знакомо? Пришло время перемен. Встречайте Luna.ai, ваш ракетный корабль в темноте продаж. Luna.ai — это не просто еще один инструмент продаж ИИ; это универсальная платформа для потенциальных клиентов, которую вы ищете. Продажа на основе сигналов, масштабная персонализация, доставляемость электронной почты – Luna.ai предлагает все это. С Luna.ai вы не просто продаете; вы продаете умнее и эффективнее. Представьте себе систему, которая знает вашего потенциального клиента изнутри и снаружи, построенную на огромном количестве данных и идей, чтобы гарантировать, что каждый охват будет точным. Свободно говорит на 152 впечатляющих языках. И лучшая часть? Масштабируемость, неограниченное количество учетных записей электронной почты, и все это за одну десятую стоимости традиционных методов. По сути, Luna.ai дает вам возможность преуспеть в том, что вы любите делать больше всего: общаться с клиентами и заключать сделки. Речь идет об устранении догадок и обеспечении того, чтобы каждое отправляемое вами сообщение выглядело личным и актуальным. Создайте свою первую пьесу сегодня. Благодаря предустановкам Luna.ai вы сможете приступить к работе за считанные минуты. Увидимся на Луне!
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
Typeform
typeform.com
Typeform — это золотой стандарт безкодовых, тщательно продуманных, удобных для людей форм, викторин, опросов и асинхронных видеорешений. Создайте личный опыт для своих клиентов, создайте индивидуальность бренда и лояльность, а также ускорьте свой рост. Благодаря более чем 120 существующим интеграциям Typeform гарантирует, что необходимые вам данные легко включатся в ваши рабочие процессы и позволят вам общаться в любом масштабе. С безопасностью корпоративного уровня и бу
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish — самая мощная в мире система поиска контактов. Swordfish объединяет данные от ведущих мировых поставщиков услуг проверки личности людей, таких как Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian и сотен других независимых источников, а также прямые каналы, чтобы предоставить вам актуальную, действительную и прямую контактную информацию для людей, которых вы ищете. . Swordfish используется ведущими специалистами по подбору персонала, специалистами по продажам и расследованиями в ведущих мировых оборонных, технологических и правительственных агентствах. От рекрутеров из списка Fortune 500 до индивидуальных предпринимателей, Swordfish на вашей стороне, чтобы сделать поиск контактов эффективным, точным и простым в использовании. Наши 5 продуктов созданы, чтобы облегчить жизнь. Расширение Chrome — находите любые контактные данные в Интернете. Обогащение файлов — экономьте время за счет массового пополнения списков клиентов. Обратный поиск — находите кого угодно на основе входных данных. Интеграция — Swordfish легко подключается к вашим инструментам. и CRM через наши интеграции и API. Prospector — находите, связывайте и закрывайте своих потенциальных клиентов, используя доступ к нашей мощной базе данных контактов B2B.
Wiza
wiza.co
Найти точную контактную информацию B2B сложно. 40% продавцов говорят, что поиск потенциальных клиентов — самая трудная часть их работы. LinkedIn предлагает актуальный пул потенциальных клиентов, но не имеет простого способа связаться с потенциальными клиентами за пределами LinkedIn. Показать больше. Решения для баз данных предлагают контактную информацию, но информация о вакансии часто неверна, и электронные письма не возвращаются. Получите доступ к проверенным контактным данным в режиме реального времени с доставляемостью 99%. Начните работу с Wiza сегодня!
CoPilot AI
copilotai.com
Измените свою стратегию продаж с помощью программного обеспечения для поддержки продаж на базе искусственного интеллекта. CoPilot AI — это передовая платформа, которая меняет способы поиска, привлечения и конвертации клиентов вами и вашей командой. CoPilot AI поддерживает отделы маркетинга и продаж посредством: • Выявления и определения приоритетности потенциальных клиентов с высокими намерениями, которые соответствуют вашим бизнес-целям • Генерации целенаправленных сообщений, которые привлекают потенциальных клиентов и направляют их к конверсии • Предоставляя персонализированную информацию, которая поможет вам адаптировать свой стиль общения для предоставления правильных услуг. правильное сообщение CoPilot AI предназначен для совершенствования вашей стратегии продаж, повышения коэффициентов конверсии и действия в качестве интеллектуального союзника для заключения большего количества сделок.
NetLine
netline.com
Успешные маркетологи B2B начинают здесь. NetLine позволяет маркетологам B2B масштабировать доходы с помощью универсальной платформы взаимодействия с покупателями, которая предоставляет беспрецедентные данные о намерениях покупателей и возможности привлечения потенциальных клиентов. Работа с единственной платформой намерений на уровне покупателя, INTENTIVE, предоставляющей информацию в режиме реального времени о
Closely
closelyhq.com
Closely — это облачная платформа для вовлечения продаж для бизнеса любого размера — от индивидуальных предпринимателей до брендов со специализированными командами продаж. Запускайте автоматизированные информационные кампании, расширяйте и управляйте своей сетью Linkedin, экспортируйте контакты электронной почты B2B и достигайте своих целей по продажам быстрее, чем когда-либо.
Retainly
retainly.app
Retainly создан для того, чтобы все больше ваших клиентов возвращались в ваш бизнес снова и снова. Его легко освоить и с ним легко работать, а это значит, что вы можете без проблем проводить эффективные кампании. С помощью Retainly вы сможете поддерживать интерес своих клиентов и строить более прочные и долгосрочные отношения.
Grata
grata.com
Grata — ведущее решение для развития бизнеса в области слияний и поглощений. Grata объединяет рабочий процесс заключения сделок в единое решение, которое поможет вам находить, исследовать и взаимодействовать с компаниями среднего рынка. Обладая AUM на сумму более 400 миллиардов долларов, Grata обеспечивает конкурентное преимущество, необходимое для поиска и заключения большего количества сделок на среднем рынке. Присоединяйтесь к ведущим мировым фирмам по слияниям и поглощениям, консультантам по менеджменту и корпорациям, которые революционизируют свои стратегии развития бизнеса с помощью Grata.
Surfe
surfe.com
Добавляйте контакты, находите нужные электронные письма и синхронизируйте разговоры LinkedIn и Sales Navigator с CRM с помощью простого расширения Surfe для Chrome. Surfe — это решение №1 для интеграции вашего... Показать больше RM с LinkedIn, чтобы: • устранить необходимость ручного ввода данных • повысить качество данных за счет их обогащения • получить прозрачность статусов контактов, потенциальных клиентов и сделок • повысить производительность продаж Совместимость с HubSpot , Salesforce, Pipedrive, Copper и Salesloft. Его любят Google, Uber, AWS, Bolt. Более 80% лидов B2B приходят из LinkedIn, но он не оптимизирован для продаж. Ввод данных из LinkedIn в CRM вручную занимает несколько часов и может привести к несогласованности данных, что отрицательно скажется на эффективности продаж. Кроме того, доступ к нужным данным в нужное время может быть затруднительным и препятствовать получению дохода. Для отделов продаж и доходов, которые хотят сэкономить время на административных задачах и добиться оптимальной точности данных CRM. Будучи инструментом, соответствующим требованиям GDPR и сертифицированным по стандарту ISO27001, Surfe помогает вашей команде работать на основе золотого стандарта данных, гарантируя, что все структурировано, классифицировано, обновлено и защищено.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Privyr
privyr.com
Privyr создан для специалистов по продажам и маркетингу, которые генерируют потенциальных клиентов в Интернете и нуждаются в простом способе доступа, связи и конвертации потенциальных клиентов со своего телефона или ноутбука. Нам доверяют представители сотен профессий практически во всех отраслях. Наша мобильная CRM напрямую подключается к популярным источникам потенциальных клиентов, таким как Facebook, TikTok, Google и WordPress, и безупречно работает с WhatsApp, SMS, iMessage, электронной почтой и телефонными звонками.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius использует машинное обучение и глобальную сеть исследователей, чтобы помочь командам продаж и маркетинга B2B масштабировать исходящие процессы. Самые быстрорастущие компании мира используют LeadGenius для поиска постоянных клиентов и установления связи с ними. LeadGenius предлагает 3 основные услуги для отделов продаж и маркетинга B2B, которые можно использовать отдельно или как одно комплексное решение: индивидуальная генерация потенциальных клиентов, обогащение потенциальных клиентов и управляемая рассылка по электронной почте. С помощью LeadGenius компании могут выявлять новых клиентов, обновлять и улучшать существующую базу данных потенциальных клиентов, а также устранять трудоемкие действия из исходящей электронной почты.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — это инновационная платформа B2B для привлечения потенциальных клиентов и обогащения данных, которая производит революцию в продажах и маркетинге. Благодаря передовым алгоритмам и искусственному интеллекту он позволяет компаниям находить высококачественных потенциальных клиентов, обогащать данные о клиентах и оптимизировать процессы. Благодаря полной интеграции в существующие системы CUFinder позволяет компаниям персонализировать общение, экономить время и получать конкурентные преимущества в современном динамичном бизнес-среде. Испытайте преобразующую силу CUFinder и откройте новые возможности для успеха в продажах и маркетинге.
LeadMine
leadmine.net
LeadMine — одна из простых и мощных платформ для генерации лидов, которой доверяют более 1000 компаний по всему миру. Мы в LeadMine стремимся предоставлять высококвалифицированных, проверенных и, самое главное, точных профессиональных потенциальных клиентов. С нашими инструментами вы сможете найти своих потенциальных клиентов менее чем за пять секунд.
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks предлагает вам набор продуктов, которые вы можете использовать для своего маркетинга, чтобы развивать свою компанию, находить потенциальных клиентов, отправлять электронные письма, создавать чат-ботов, привлекать посетителей к написанию обзоров, защищать свой сайт от поддельных электронных писем, отображать социальные уведомления на своем сайте. и многое другое. Набор продуктов для маркетинга и привлечения потенциальных клиентов: пакет включает в себя несколько инструментов для привлечения потенциальных клиентов, которые вы можете использовать для развития своей компании. Привлекайте больше потенциальных клиентов и клиентов. Все инструменты ориентированы на привлечение новых потенциальных клиентов и клиентов в вашу компанию и стимулирование ее роста. Неограниченный доступ ко всем продуктам: предложите неограниченный доступ ко всему программному обеспечению без каких-либо ограничений, больше не платите за каждого клиента. Что включено? Программное обеспечение для обогащения данных для поиска электронной почты новых потенциальных клиентов: Найдите потенциальных клиентов из списка компаний. Вы сможете получать потенциальных клиентов из списка компаний или доменов. Программное обеспечение идеально подходит для B2B-компаний, специалистов по продажам и росту. Лучшее программное обеспечение для поиска потенциальных клиентов. Идеально подходит для привлечения потенциальных клиентов по холодной электронной почте. Найдите деловые электронные письма и информацию о потенциальных клиентах. Экспорт ведет непосредственно в Excel с бизнес-данными. Извлечение электронной почты, телефона и социальных сетей из списка веб-сайтов: вы можете загрузить список доменов и извлечь электронные письма, URL-адреса социальных сетей и имена пользователей из Facebook, LinkedIn, Twitter и т. д., а также номера телефонов на всех страницах каждого веб-сайта. Отчет доступен для загрузки в формате Excel после извлечения всех электронных писем.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM) Foundry организует маркетинговые и торговые кампании на каждом этапе пути к покупке. На единой платформе Foundry ABM сочетает в себе функции рекламы на основе учетных записей, веб-персонализации и активации продаж для организации кампаний по нескольким каналам. Эти инструменты и аналитика кампании работают на основе запатентованного механизма покупательского намерения на основе искусственного интеллекта, который оценивает интерес клиентов во время пути к покупке. Foundry ABM может организовывать кампании ABM для повышения осведомленности, вовлеченности и расширения каналов продаж в своих целевых аккаунтах. Чтобы узнать больше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примечание. Многие обзоры относятся к платформе Triblio, которая сейчас называется Foundry ABM.
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицированных контактов без необходимости заполнения формы посетителями.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM сэкономит вам часы на исследованиях и вводе данных. Мы найдем нужную вам информацию автоматически.
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts — это курируемая база данных, содержащая более 50 миллионов работающих специалистов и резюме. Увеличьте усилия по привлечению потенциальных клиентов, маркетингу и набору персонала. Используйте расширенную фильтрацию, чтобы найти идеальных потенциальных клиентов и кандидатов. Это самая доступная и простая в использовании база данных контактов и поиск резюме на рынке.
HeyReach
heyreach.io
Программное обеспечение для автоматизации LinkedIn, которое помогает агентствам и командам расширять охват LinkedIn! Безопасно отправляйте неограниченное количество запросов на подключение и сообщений из нескольких синхронизированных учетных записей с помощью единственного на рынке инструмента автоматизации LinkedIn, созданного для агентств. Что включено: - Единая информационная панель для всех учетных записей LinkedIn в вашей организации - Ротация нескольких учетных записей в одной кампании - Бесконечное тестирование A/B-копий - Гиперперсонализированные сообщения с запросами на подключение с помощью искусственного интеллекта - Один почтовый ящик для всех ваших учетных записей LinkedIn - Обработка всех ваши лиды в LinkedIn из HeyReach. Встроенная интеграция с HubSpot и Pipedrive. Экспорт неограниченного количества контактов из Sales Navigator в CSV.
Freshsales
freshworks.com
Ускорить доход от продаж, ориентированных на контекст Персонализируйте взаимодействие, сократите свой цикл продаж и развивайте свой бизнес с Freshsales Упакованный набор продуктов для предприятий всех размеров. Освежающее облачное программное обеспечение, которым понравятся ваши команды. Поддержка | Продажи | ITSM | Облако ПБХ
Act-On
act-on.com
Программное обеспечение Act-On предоставляет решения, которые позволяют маркетологам достигать маркетинговых целей на каждом этапе жизненного цикла клиента. Act-On делает данные о клиентах полезными, поэтому маркетологи могут мечтать о многом и создавать умные и эффективные программы автоматизации маркетинга для развития своего бизнеса и повышения пожизненной ценности клиентов – и все это с максимально быстрым временем окупаемости. Получите демо-версию: https://act-on.com/demo/ Act-On дает маркетологам возможность: • Развивать и расширять свой бизнес в больших масштабах за счет формирования спроса B2B, продаж и транзакций B2C, а также функций клиентского маркетинга. Организуйте и оптимизируйте весь путь клиента — от осведомленности до защиты интересов — путем создания непрерывного, индивидуального взаимодействия, которое превращает посетителей в потенциальных клиентов, потенциальных клиентов — в квалифицированных потенциальных клиентов, а квалифицированных потенциальных клиентов — в постоянных клиентов. • Обеспечивайте исключительный опыт взаимодействия с брендом на протяжении всего жизненного цикла клиента, автоматизируя процесс покупки, персонализируя коммуникации и кампании, а также повышая близость к бренду и лояльность. Используйте автоматизированные возможности Act-On для привлечения новых потенциальных клиентов, взаимодействия с вашими контактами и направления потенциальных клиентов к более частым и более выгодным решениям о покупке. • Обеспечивать измеримое внедрение продуктов и удержание клиентов посредством реализации комплексных программ адаптации и обучения, стратегий внедрения продуктов и удержания клиентов, а также продвижения новых продуктов и услуг. От новых контактов до лояльных партнеров — вы можете использовать Act-On, чтобы привлечь свою аудиторию, превратить ее в представителей бренда и заставить ее возвращаться снова и снова. Благодаря интерактивным и динамическим отчетам и аналитике для оценки, демонстрации и повышения эффективности платформа Act-On предназначена для обеспечения растущей маркетинговой ценности для предприятий и маркетологов любого размера, формы, местоположения и масштаба. Возможности платформы включают в себя: • Автоматизированные и адаптируемые маршруты покупок • Глубокая интеграция с ведущими системами CRM и веб-конференциями • Отслеживание активности посетителей веб-сайта и отчеты о намерениях • Динамическая оценка, сегментирование и развитие потенциальных клиентов • Прослушивание, поиск, публикация и пропаганда в социальных сетях • Простота Разработка веб-форм, целевых страниц и шаблонов электронной почты. • Отправка электронной почты по событиям и транзакциям. • Активное ценообразование на основе контактов для выставления счетов за фактическое использование. Мы получаем маркетинг. Мы понимаем ваши проблемы. И мы здесь, чтобы помочь вам добиться успеха с каждым клиентом и каждой кампанией.
LeadPyramid
leadpyramid.com
LEADPYRAMID УЖЕ МНОГИЕ ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВЫМ СЛУЖБОМ В ОБЛАСТИ БАЗ ДАННЫХ. ЭТО БЫЛО ЕДИНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ КОМПАНИЙ, ИЩУЩИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ДЛЯ ИХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ. Leadpyramid — это универсальное решение для всех требований к базе данных. Это инструмент анализа продаж, который помогает организации продолжить поиск своего бизнеса с помощью проверенных потенциальных клиентов. Это идеальное решение для компаний при поиске подходящих B2B-клиентов для кампаний электронного маркетинга и телемаркетинга. Leadpyramid имеет возможность предоставлять данные для информационных технологий (ИТ), здравоохранения, человеческих ресурсов, маркетинга или любого списка лиц, принимающих решения, из любой отрасли. Это решение помогло многочисленным организациям приобрести и создать правильное индивидуальное решение для их маркетингового подхода, ориентированного на клиентов. LeadPyramid создает базу данных, которая проверяется в режиме реального времени и позволяет вам получить максимальную точность доставки базы данных.
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA — это модульное программное обеспечение, которое позволяет создавать аналитику в вашем бизнесе путем мониторинга конкурентной среды.
Goava
goava.com
Goava’s — это платформа, которая увеличивает ваши продажи за счет выявления наиболее ценных потенциальных клиентов. Мы помогаем B2B-продавцам получить индивидуальное представление о перспективах. Платформа Goavas подскажет вам, с какой компанией вам следует связаться, с кем вам следует поговорить и о чем вам следует поговорить. Простой интерфейс позволяет вам получить непревзойденное время и несправедливо отслеживать своих потенциальных клиентов и клиентов.
Fork
fork.ai
Fork — это компания, которая помогает компаниям, предоставляющим облачные услуги, разумно привлекать клиентов. Платформа компании состоит из ряда продуктов, основные объекты обслуживания ориентированы на предприятия облачных сервисов уровня IaaS, PaaS и SaaS. С помощью передовых технологий анализа данных и общедоступной информации во всей сети мы реконструируем основу деловой информации предприятия, создаем уникальную систему количественной оценки бюджета закупок предприятия и на ее основе создаем эффективную систему анализа и сопоставления корпоративных клиентов.
Company Guru
company.guru
Портал Company Guru позволяет получить доступ к обширной базе бизнес-данных огромного количества компаний. Внимательно изучайте рынок и экономьте ресурсы, используя нашу обширную информацию. Помогите своей команде увеличить продажи и сократить время, затрачиваемое на формирование действительных целевых списков, используя наш портал бесплатно.
SonarList
sonarlist.io
Ищите по всему миру данные и деловую электронную почту, проверяя их без ограничений по экономичной цене.
Charm.io
info.charm.io
Charm.io помогает SaaS, агентствам и предприятиям, предоставляющим услуги электронной коммерции, находить и идентифицировать подходящие бренды DTC для привлечения их усилий в области маркетинга и продаж. Платформа Charm предоставляет обширные данные об этих компаниях и включает более 160 фильтров, которые позволяют пользователям определять уникальные критерии поиска, подходящие для их целевой аудитории. Эти фильтры особенно полезны для агентств, которые используют их для создания целевых списков с учетом своих конкретных потребностей. Результаты поиска предоставляют информацию о компании и прямые контактные данные для лиц, принимающих решения, и сотрудников каждого предприятия. Этот непрерывный процесс позволяет легко находить компании, соответствующие определенным критериям, и связываться с ключевыми заинтересованными сторонами без необходимости дополнять исследование другими внешними источниками или инструментами.
Findymail
findymail.com
Findymail помогает вам находить и проверять электронные письма B2B для использования в ваших продажах. Мы предоставляем вам только проверенные электронные письма, которые не возвращаются, чтобы обеспечить безопасную доставляемость вашей электронной почты. Вы также можете автоматизировать ручную работу по экспорту, которую вы сейчас выполняете на популярной платформе для поиска потенциальных клиентов, такой как Linkedin Sales Navigator или Apollo, чтобы вы могли больше сосредоточиться на заключении сделок, а не на сборе данных.
Infynd
infynd.com
InFynd — это универсальное решение для анализа данных. Наш простой и удобный инструмент поиска поможет вам выявить и привлечь нужных клиентов в вашей нише рынка. У нас самое большое количество контактов B2B в Великобритании, соответствующих требованиям GDPR, с доставляемостью 95%. Ищите, подключайте и заключайте больше сделок с помощью точной базы данных B2B InFynd, которая включает более 15 миллионов СДР, соответствующих требованиям Великобритании. Наши данные помогают командам маркетинга и продаж эффективно и действенно масштабировать инициативы по исходящему маркетингу. InFynd, основанная в 2020 году, представляет собой перспективный и перспективный инструмент обработки данных, которому доверяют более 100 клиентов, от стартапов до предприятий.
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads — это мощное веб-программное обеспечение для создания потенциальных клиентов, которое не только находит соответствующих потенциальных клиентов, но и находит их контактные данные. Все данные могут быть сохранены в вашей учетной записи, экспортированы, а также перенесены на другие сайты, такие как SalesForce, Zapier, HubSpot, Mailchimp и т. д. Это мощное программное обеспечение для поиска и анализа продаж, которое работает с такими сайтами, как LinkedIn, Crunchbase, AngelList, а также вы можете загрузить свои собственные списки.
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer — это профилировщик веб-технологий и ведущий поставщик данных. Благодаря тысячам технологий, отслеживаемых на веб-сайтах миллионов компаний, Wappalyzer помогает вам выявить новые перспективы и расширить целевой рынок.
Leadinfo
leadinfo.com
Узнайте, как Leadinfo может помочь вам увеличить продажи и повысить качество продаж, чем ваши конкуренты, превращая анонимных посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue — это программное обеспечение для генерации лидов и персонализации веб-сайтов в сфере B2B, целью которого является предоставление вашему отделу продаж информации о посетителях вашего веб-сайта, а также предоставление им уникального опыта работы с веб-сайтом. С помощью наших услуг по привлечению потенциальных клиентов определите названия, контактные данные и пользовательские данные компаний, которые посещают ваш сайт. Прошли времена холодных звонков и догадок, мы обеспечиваем ваш отдел продаж горячими потенциальными клиентами, которые уже проявили интерес к вашим продуктам и/или услугам. Поскольку 98% посетителей сайта бесследно исчезают с вашего сайта, не пора ли вам узнать, кто они такие? Обращайтесь с посетителями вашего сайта по-новому с помощью нашей новой функции персонализации веб-сайта. Предоставьте посетителям индивидуальный вид вашего веб-сайта на основе фирменных данных, таких как географическое местоположение, размер компании или даже их название. Покажите им соответствующие тематические исследования, варианты использования и отзывы, основанные на их качествах. Мы создали «Очередь посетителей», потому что воочию увидели явные области для улучшения среди текущего программного обеспечения, представленного на рынке. Не верьте нам на слово, попробуйте бесплатно сегодня!
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io — это инструмент поиска электронной почты и обогащения бизнес-данных для продаж B2B и маркетинга по электронной почте. Мы собираем и обрабатываем общедоступные данные, чтобы предоставить передовую платформу для исследования электронной почты, которая помогает профессионалам запускать эффективные маркетинговые и информационно-пропагандистские кампании по электронной почте и получать ценные данные о своих потенциальных получателях.
BuiltWith
builtwith.com
BuildWith — это инструмент для профилирования веб-сайтов, привлечения потенциальных клиентов, конкурентного анализа и бизнес-аналитики, обеспечивающий внедрение технологий, данные электронной коммерции и аналитику использования Интернета.
SigParser
sigparser.com
Превратите свои электронные письма в контакты. Автоматически находите все контактные данные в ваших электронных письмах, подписях электронных писем и календарях. Легко синхронизируйте с CRM и маркетинговыми приложениями, чтобы ваши контакты были актуальными.
Apify
apify.com
Встречайте полнофункциональную платформу для парсинга веб-страниц, извлечения данных и автоматизации. Создано разработчиками для разработчиков. + Магазин Apify Более 1600 готовых парсеров для парсинга веб-страниц или проектов автоматизации. Очистите социальные сети, Карты Google, Поиск Google, YouTube и многое другое. + Разработка с помощью инструментов с открытым исходным кодом. Упростите парсинг с помощью Crawlee, нашей популярной библиотеки с открытым исходным кодом для создания надежных парсеров в Node.js. Или используйте новый Apify Python SDK. + Положитесь на свои любимые библиотеки. Apify отлично работает как с Python, так и с JavaScript. Используйте Scrapy, Selenium, Playwright или Puppeteer. + Превратите свой код в актер Apify Актеры — это бессерверные микроприложения, которые легко разрабатывать, запускать, совместно использовать и интегрировать. Инфраструктура, прокси и хранилища готовы к работе. + Развертывание в облаке. Настройка не требуется. Используйте одну команду CLI или создайте проект прямо из GitHub. + Запускайте запуск актеров из консоли Apify, CLI, через API или запланируйте запуск актера в любое время. + Никогда не блокируйтесь. Используйте наш большой пул центров обработки данных и резидентных прокси. Положитесь на интеллектуальную ротацию IP-адресов с помощью отпечатков пальцев браузера, похожих на человеческие. + Храните и делитесь результатами сканирования. Используйте распределенные очереди URL-адресов для сканирования. Храните структурированные данные или двоичные файлы. Экспортируйте наборы данных в таблицы Excel, CSV, JSON, JSONL, XML, RSS или HTML. + Мониторинг производительности с течением времени. Проверяйте все запуски актеров, их журналы и затраты во время выполнения. Слушайте события и получайте индивидуальные автоматические оповещения. + Подключите своих актеров к любому рабочему процессу. Сразу подключайтесь к сотням приложений, используя готовые интеграции, или настройте свои собственные с помощью веб-перехватчиков и нашего API. + Публикуйте своих актеров. Присоединяйтесь к сотням разработчиков, которые делятся своими актерами в магазине Apify и зарабатывайте деньги.
Revscale
revscale.ai
Независимо от того, автоматизируете ли вы персонализированный охват продаж, оптимизируете усилия по сбору средств или ищете новых членов команды, Revscale анализирует сигналы о намерениях покупателей и информацию со всего Интернета и привлекает ваших потенциальных клиентов с помощью социальных точек соприкосновения и автоматических исходящих последовательностей, предназначенных для конвертации.
ReachStream
reachstream.com
ReachStream — поставщик решений для обработки данных B2B (бизнес для бизнеса), который предлагает высококачественные и точные данные для целей маркетинга и продаж. Он предоставляет предприятиям доступ к широкому спектру данных, включая контактную информацию, сведения о компании и т. д., чтобы помочь им определить и нацелить своих идеальных потенциальных клиентов. Данные ReachStream предназначены для расширения возможностей маркетинга и продаж, основанных на данных, позволяя компаниям эффективно охватить свою целевую аудиторию, привлечь потенциальных клиентов и, в конечном итоге, стимулировать рост доходов. Платформа особенно ценна в современном динамичном бизнес-среде, где наличие актуальных и полных данных имеет решающее значение для успеха.
Ombit
ombit.tech
OmBit: ваш лучший инструмент для продаж и поиска потенциальных клиентов! Представляем OmBit: ваш источник лидогенерации! Хотите активизировать свои усилия по привлечению потенциальных клиентов? Не смотрите дальше! OmBit призван произвести революцию в способах поиска потенциальных клиентов. С помощью нашего удобного расширения для браузера вы можете легко извлекать потенциальных клиентов из LinkedIn и других поддерживаемых веб-сайтов. Как только у вас появятся лиды, мы позаботимся обо всем остальном! Наша интеллектуальная система быстро определит и проверит адреса электронной почты каждого пользователя, обеспечивая точные и надежные данные. Больше не нужно тратить время на недействительные контакты! Но это еще не все! Вы также можете загрузить свои собственные списки потенциальных клиентов, и мы их тоже проверим. Мы классифицируем их как действительные, рискованные и недействительные, что даст вам четкое представление о качестве ваших потенциальных клиентов. Теперь давайте окунемся в захватывающий мир кампаний! Персонализируйте рассылку по электронной почте, используя динамические заполнители. Выберите идеальное время и день для отправки электронных писем. Настройте последовательность действий для автоматической отправки второго сообщения, если нет ответа. И знаете что? Наша нейронная сеть может даже помочь вам создавать привлекательные электронные письма! Хотите оставаться в курсе своих кампаний? Наша функция «Входящие» поможет вам! Отслеживайте статистику своих рассылок по электронной почте, просматривайте ответы и участвуйте в обсуждениях прямо здесь, на нашей платформе. Это как иметь собственный центр управления лидогенерацией! И подождите, это еще не все! OmBit также предлагает мощные функции совместной работы в команде. Пригласите своих коллег присоединиться к вашему рабочему пространству и работайте вместе без проблем. Максимизируйте производительность и достигайте отличных результатов единой силой! Итак, готовы ли вы увеличить свою лидогенерацию с помощью OmBit? Начните сегодня и наблюдайте, как ваш бизнес взлетит на новую высоту!
Enlyft
enlyft.com
Enlyft помогает командам по продажам и маркетингу B2B находить, расставлять приоритеты, привлекать и конвертировать компании, которые с наибольшей вероятностью будут покупать их продукты, с помощью специального искусственного интеллекта и глубоких собственных данных учетных записей. Мы даем вам возможность найти наиболее подходящие аккаунты среди десятков миллионов компаний по всему миру, ориентируясь на внедрение технологий и сотни бизнес-атрибутов. Наша платформа искусственного интеллекта предсказывает, кому нужны ваши технологические продукты и когда они будут готовы к покупке. Более того, Enlyft за считанные секунды предоставляет вашим командам доступ к важной для бизнеса информации о каждом аккаунте — для уверенного, целенаправленного и эффективного охвата. Мы делаем это, объединяя модели искусственного интеллекта, оптимизированные для продаж и маркетинга, с собственными механизмами сбора данных, чтобы создать самую богатую, самую надежную и актуальную базу данных о потенциальных клиентах на рынке. Enlyft — это неотъемлемая часть вашего рабочего процесса благодаря простому в использовании веб-сайту, плагину, загрузке данных, контактам LinkedIn, интеграции CRM и многому другому. От Fortune 100 до стартапов — самые продуктивные в мире команды по продажам и маркетингу полагаются на формирование спроса на основе искусственного интеллекта Enlyft, чтобы усилить и расставить приоритеты в своих поисковых процессах и привлечь больше клиентов — за небольшую часть своего бюджета.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs — это платформа анализа продаж, которая позволяет вам выйти на рынок за неделю или меньше. Данные о намерениях, отслеживание использования технологий, оценка потенциальных клиентов, позволяющая маркетологам/продавцам B2B определить целевой рынок. OceanFrogs гордится предоставлением международных данных (Азиатско-Тихоокеанский регион, Япония, Индия и США). Мы отслеживаем более 9000 технологий, 1000 тем намерений и более 10 миллионов компаний по всему миру. OceanFrogs обеспечивает поиск по командам, продуктам и услугам таким образом, чтобы сосредоточить внимание на уточненном списке компаний, которые вам нужны. Платформа OceanFrogs использовалась для выявления правильных клиентов и (а также) правильных партнеров. Вы можете создать как партнеров по сбыту, так и клиентскую воронку. Automation Anywhere, Wipro, Palo Alto, Enate, 42Gears, MontyCloud — некоторые из наших клиентов. Мы работаем как с крупными предприятиями, так и с небольшими компаниями. Мы начали свою деятельность в 2017 году. Мы занимаемся маркетингом и продажами во многих отраслях, таких как облачные технологии, RPA, информационная безопасность, управление талантами и аналитика. Наши клиенты ориентированы на компании, производящие продукты и услуги. Нашими основными клиентами являются те, кто ориентируется на международных клиентов и хочет сосредоточиться на индивидуальном подходе.
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact — это SaaS-решение, которое пополняет, очищает и корректирует данные непосредственно в CRM, без какого-либо вмешательства человека. Решение работает исключительно с использованием наших собственных алгоритмов и тестовых серверов, и в отличие от всех дополнительных решений, Dropcontact не имеет базы данных контактов. Это делает Dropcontact единственным решением, на 100% соответствующим GDPR. Автоматическая очистка, автоматическое обнаружение дубликатов и объединение, а также обогащение данных (адреса электронной почты, номера телефонов, профили LinkedIn и т. д.) освобождают команды продаж и маркетинга и позволяют им сосредоточиться на своей основной деятельности.
Success.ai
success.ai
Success.ai — это универсальная платформа для холодной электронной почты, созданная для того, чтобы помочь компаниям добиться быстрого роста. Этот инструмент, ориентированный на получение неограниченного количества потенциальных клиентов, электронных писем, разминку и расширенные возможности написания ИИ, призван активизировать информационно-просветительскую работу. Платформа предоставляет доступ к обширной базе данных, содержащей более 700 миллионов проверенных потенциальных клиентов B2B, что позволяет пользователям легко находить своих идеальных клиентов и взаимодействовать с ними. Это дополняется расширенными фильтрами и ключевыми словами, которые позволяют целенаправленно привлекать клиентов по отраслям, размеру компании, местоположению и доходу. Success.ai также предлагает неограниченное количество учетных записей для отправки электронной почты, что позволяет пользователям отправлять тысячи электронных писем каждый день, не влияя на их репутацию. Функция прогрева этого инструмента помогает обеспечить максимальную эффективность доставки электронной почты и защищает электронные письма от спама, обеспечивая душевное спокойствие и надежную доставку входящих сообщений. Функция написания на основе искусственного интеллекта позволяет пользователям легко создавать индивидуальные электронные письма, используя искусственный интеллект для поддержания аутентичности бренда и оказания воздействия на основе данных. Персонализация с помощью искусственного интеллекта еще больше повышает вовлеченность и скорость отклика, позволяя пользователям использовать больше возможностей. Дополнительные функции включают InboxHub, который оптимизирует ответы потенциальных клиентов и закрытие сделок, а также мощную аналитику кампаний для достижения максимальных результатов. Инструмент также предлагает ротацию входящих сообщений для органического распределения отправки электронной почты между несколькими учетными записями, а также проверку электронной почты и массовое тестирование домена для обеспечения доставляемости. В целом, Success.ai — это комплексное решение, призванное помочь компаниям ускорить свой рост и добиться максимального эффекта и успеха в своих кампаниях по холодной электронной почте.
Ocean.io
ocean.io
Более интеллектуальная платформа поисковых данных, которая приносит вам в 5 раз больше качественных потенциальных клиентов для более быстрого и эффективного роста доходов. Ocean.io предоставляет командам продаж и маркетинга B2B электронные письма и номера телефонов ПРАВИЛЬНЫХ людей в ПРАВИЛЬНЫХ компаниях.
Sopro
sopro.io
Sopro помогает предприятиям выявлять потенциальных клиентов и взаимодействовать с ними. Наши эксперты нацеливаются, исследуют и привлекают потенциальных клиентов от имени вашего отдела продаж. Потенциальные клиенты взаимодействуют один на один с персонализированными разговорными представлениями, которые естественным образом вливаются в вашу воронку продаж. Мы надежны, экономичны и масштабируемы. Добро пожаловать в будущее продаж B2B.
Selling.com
infotelligent.com
Infotelligent — это платформа B2B Intent для анализа контактов, основанная на машинном обучении и искусственном интеллекте. Мы обеспечиваем конвейеры маркетинга и продаж сигналами о намерениях из нескольких источников, точными данными о мобильных телефонах, проверенными контактами в реальном времени, моделированием Look-Alike на базе искусственного интеллекта, непревзойденной фирмографической и технологической информацией о 35 миллионах лиц, принимающих решения. Infotelligent помогает компаниям находить аккаунты, которые более склонны к покупкам, и увеличивать количество заказов на продажи благодаря точной контактной информации и молниеносно быстрым процессам обработки данных.
Signum
signum.ai
Будьте в курсе изменений в компаниях, отраслях и карьерном росте ваших клиентов, а также используйте сводки, созданные с помощью искусственного интеллекта, для эффективного общения.
useArtemis
useartemis.co
Находите потенциальных клиентов, рассылайте электронные письма и запускайте многоканальные кампании. Увеличьте свои усилия по распространению информации, извлекайте и обогащайте потенциальных клиентов, а затем начинайте многоканальные кампании через Linkedin и электронную почту.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura — это платформа для поиска потенциальных клиентов на базе искусственного интеллекта, предназначенная для привлечения потенциальных клиентов B2B в Интернете, оперативной аналитики продаж и автоматизированных последовательностей продаж.
Collective[i]
collectivei.com
Продуктивные и образованные команды продаж работают умнее и выигрывают больше. Collective[i] — это целостный подход к согласованию ваших данных, людей и процессов. Мы называем это оптимизацией отношений с клиентами. Представьте себе все, что касается ваших данных, того, как работает ваша команда продаж и выполняемые действия, становясь более эффективными, просто работая с существующими инструментами продаж в вашем стеке. Для операций продаж и маркетинга Collective[i] обеспечивает чистый, всеобъемлющий и автоматизированный сбор данных. Используя роботизированную автоматизацию процессов (RPA), действия автоматически фиксируются из рабочих инструментов, которые используют отделы продаж (электронная почта, календарь и т. д.), очищаются для обновления контактов, названий компаний и т. д. и автоматически регистрируются в CRM с использованием нашей запатентованной технологии и массивных данных. сеть. Никакие данные или драгоценное время не теряются, что повышает качество регистрируемых данных в геометрической прогрессии и производительность организации на 20–30%. Collective[i] поддерживает постоянную актуальность данных CRM, автоматически исправляя устаревшие контакты и информацию о целевых потенциальных клиентах. Для управления продажами Collective[i] предлагает прозрачность и аналитику на основе искусственного интеллекта и машинного обучения для каждой возможности. Больше никаких длительных проверок конвейера или сюрпризов в конце квартала. Менеджеры могут с уверенностью брать на себя обязательства по получению прибыли, проверять важные возможности в любое время, а также лучше управлять и удерживать исключительные таланты, обеспечивая полную прозрачность объема и качества их деятельности. Collective[i] предоставляет менеджерам информацию о покупателях, полученную с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения на основе обширной сети Collective[i]. Для специалистов по продажам Collective[i] предлагает рекомендации на протяжении всего пути каждого покупателя, подсказки на основе искусственного интеллекта и машинного обучения о том, где и на ком сосредоточить время, а также выделяет участников социальных и рабочих сетей, которые могут помочь ускорить продажи и повысить процент выигрышей. Технология Collective[i] является трансформационной и является важной частью набора технологий современной организации продаж.
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