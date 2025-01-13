Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для генерации лидов - Самые популярные приложения - Сен-Пьер и Микелон
Программное обеспечение для генерации лидов: раскройте возможности автоматизированного поиска и конверсии Программное обеспечение для генерации лидов позволяет предприятиям упростить и оптимизировать процесс привлечения высококачественных потенциальных клиентов, стимулирования роста и максимизации потенциального дохода. Используя передовую автоматизацию, анализ данных и многоканальные маркетинговые стратегии, этот инновационный набор инструментов революционизирует то, как организации выявляют, привлекают и превращают потенциальных клиентов в клиентов. По своей сути программное обеспечение для генерации лидов предназначено для устранения догадок и неэффективности, присущих традиционным методам генерации лидов. Это позволяет компаниям точно нацеливаться на свои идеальные сегменты аудитории и достигать их, что в конечном итоге повышает коэффициент конверсии и рентабельность инвестиций. Используя возможности программного обеспечения для генерации лидов, компании могут ускорить свой рост, повысить продуктивность продаж и оставаться впереди конкурентов на современном динамичном рынке. Программное обеспечение для генерации лидов позволяет организациям открывать новые возможности и обеспечивать устойчивый рост бизнеса, будь то привлечение потенциальных клиентов для продаж B2B, выявление потенциальных клиентов для транзакций электронной коммерции или увеличение количества регистраций на услуги по подписке.
Отправить новое приложение
LeadFuze
leadfuze.com
Найдите контактную информацию любого делового профессионала. Выполняйте поиск по всем сегментам рынка или по конкретным лицам или счетам. Используется продавцами, рекрутерами и маркетологами, чтобы помочь им составить идеальный список потенциальных клиентов и кандидатов. LeadFuze объединяет профессиональные данные со всего мира, чтобы продолжать предоставлять вам самые свежие данные. Это разведка, автоматизированная!
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится вашим командам. Поддержка | Продажи | ИТСМ | Облачная АТС
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
Act-On
act-on.com
Программное обеспечение Act-On предоставляет решения, которые позволяют маркетологам достигать маркетинговых целей на каждом этапе жизненного цикла клиента. Act-On делает данные о клиентах полезными, поэтому маркетологи могут мечтать о многом и создавать умные и эффективные программы автоматизации маркетинга для развития своего бизнеса и повышения пожизненной ценности клиентов – и все это с максимально быстрым временем окупаемости. Получите демо-версию: https://act-on.com/demo/ Act-On дает маркетологам возможность: • Развивать и расширять свой бизнес в больших масштабах за счет формирования спроса B2B, продаж и транзакций B2C, а также функций клиентского маркетинга. Организуйте и оптимизируйте весь путь клиента — от осведомленности до защиты интересов — путем создания непрерывного, индивидуального взаимодействия, которое превращает посетителей в потенциальных клиентов, потенциальных клиентов — в квалифицированных потенциальных клиентов, а квалифицированных потенциальных клиентов — в постоянных клиентов. • Обеспечивайте исключительный опыт взаимодействия с брендом на протяжении всего жизненного цикла клиента, автоматизируя процесс покупки, персонализируя коммуникации и кампании, а также повышая близость к бренду и лояльность. Используйте автоматизированные возможности Act-On для привлечения новых потенциальных клиентов, взаимодействия с вашими контактами и направления потенциальных клиентов к более частым и более выгодным решениям о покупке. • Обеспечивать измеримое внедрение продуктов и удержание клиентов посредством реализации комплексных программ адаптации и обучения, стратегий внедрения продуктов и удержания клиентов, а также продвижения новых продуктов и услуг. От новых контактов до лояльных партнеров — вы можете использовать Act-On, чтобы привлечь свою аудиторию, превратить ее в представителей бренда и заставить ее возвращаться снова и снова. Благодаря интерактивным и динамическим отчетам и аналитике для оценки, демонстрации и повышения эффективности платформа Act-On предназначена для обеспечения растущей маркетинговой ценности для предприятий и маркетологов любого размера, формы, местоположения и масштаба. Возможности платформы включают в себя: • Автоматизированные и адаптируемые маршруты покупок • Глубокая интеграция с ведущими системами CRM и веб-конференциями • Отслеживание активности посетителей веб-сайта и отчеты о намерениях • Динамическая оценка, сегментирование и развитие потенциальных клиентов • Прослушивание, поиск, публикация и пропаганда в социальных сетях • Простота Разработка веб-форм, целевых страниц и шаблонов электронной почты. • Отправка электронной почты по событиям и транзакциям. • Активное ценообразование на основе контактов для выставления счетов за фактическое использование. Мы получаем маркетинг. Мы понимаем ваши проблемы. И мы здесь, чтобы помочь вам добиться успеха с каждым клиентом и каждой кампанией.
LeadPyramid
leadpyramid.com
LEADPYRAMID УЖЕ МНОГИЕ ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВЫМ СЛУЖБОМ В ОБЛАСТИ БАЗ ДАННЫХ. ЭТО БЫЛО ЕДИНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ КОМПАНИЙ, ИЩУЩИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ДЛЯ ИХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ. Leadpyramid — это универсальное решение для всех требований к базе данных. Это инструмент анализа продаж, который помогает организации продолжить поиск своего бизнеса с помощью проверенных потенциальных клиентов. Это идеальное решение для компаний при поиске подходящих B2B-клиентов для кампаний электронного маркетинга и телемаркетинга. Leadpyramid имеет возможность предоставлять данные для информационных технологий (ИТ), здравоохранения, человеческих ресурсов, маркетинга или любого списка лиц, принимающих решения, из любой отрасли. Это решение помогло многочисленным организациям приобрести и создать правильное индивидуальное решение для их маркетингового подхода, ориентированного на клиентов. LeadPyramid создает базу данных, которая проверяется в режиме реального времени и позволяет вам получить максимальную точность доставки базы данных.
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA — это модульное программное обеспечение, которое позволяет создавать аналитику в вашем бизнесе путем мониторинга конкурентной среды.
Goava
goava.com
Goava’s — это платформа, которая увеличивает ваши продажи за счет выявления наиболее ценных потенциальных клиентов. Мы помогаем B2B-продавцам получить индивидуальное представление о перспективах. Платформа Goavas подскажет вам, с какой компанией вам следует связаться, с кем вам следует поговорить и о чем вам следует поговорить. Простой интерфейс позволяет вам получить непревзойденное время и несправедливо отслеживать своих потенциальных клиентов и клиентов.
Fork
fork.ai
Fork — это компания, которая помогает компаниям, предоставляющим облачные услуги, разумно привлекать клиентов. Платформа компании состоит из ряда продуктов, основные объекты обслуживания ориентированы на предприятия облачных сервисов уровня IaaS, PaaS и SaaS. С помощью передовых технологий анализа данных и общедоступной информации во всей сети мы реконструируем основу деловой информации предприятия, создаем уникальную систему количественной оценки бюджета закупок предприятия и на ее основе создаем эффективную систему анализа и сопоставления корпоративных клиентов.
Company Guru
company.guru
Портал Company Guru позволяет получить доступ к обширной базе бизнес-данных огромного количества компаний. Внимательно изучайте рынок и экономьте ресурсы, используя нашу обширную информацию. Помогите своей команде увеличить продажи и сократить время, затрачиваемое на формирование действительных целевых списков, используя наш портал бесплатно.
SonarList
sonarlist.io
Ищите по всему миру данные и деловую электронную почту, проверяя их без ограничений по экономичной цене.
Charm.io
info.charm.io
Charm.io помогает SaaS, агентствам и предприятиям, предоставляющим услуги электронной коммерции, находить и идентифицировать подходящие бренды DTC для привлечения их усилий в области маркетинга и продаж. Платформа Charm предоставляет обширные данные об этих компаниях и включает более 160 фильтров, которые позволяют пользователям определять уникальные критерии поиска, подходящие для их целевой аудитории. Эти фильтры особенно полезны для агентств, которые используют их для создания целевых списков с учетом своих конкретных потребностей. Результаты поиска предоставляют информацию о компании и прямые контактные данные для лиц, принимающих решения, и сотрудников каждого предприятия. Этот непрерывный процесс позволяет легко находить компании, соответствующие определенным критериям, и связываться с ключевыми заинтересованными сторонами без необходимости дополнять исследование другими внешними источниками или инструментами.
Findymail
findymail.com
Findymail помогает вам находить и проверять электронные письма B2B для использования в ваших продажах. Мы предоставляем вам только проверенные электронные письма, которые не возвращаются, чтобы обеспечить безопасную доставляемость вашей электронной почты. Вы также можете автоматизировать ручную работу по экспорту, которую вы сейчас выполняете на популярной платформе для поиска потенциальных клиентов, такой как Linkedin Sales Navigator или Apollo, чтобы вы могли больше сосредоточиться на заключении сделок, а не на сборе данных.
Infynd
infynd.com
InFynd — это универсальное решение для анализа данных. Наш простой и удобный инструмент поиска поможет вам выявить и привлечь нужных клиентов в вашей нише рынка. У нас самое большое количество контактов B2B в Великобритании, соответствующих требованиям GDPR, с доставляемостью 95%. Ищите, подключайте и заключайте больше сделок с помощью точной базы данных B2B InFynd, которая включает более 15 миллионов СДР, соответствующих требованиям Великобритании. Наши данные помогают командам маркетинга и продаж эффективно и действенно масштабировать инициативы по исходящему маркетингу. InFynd, основанная в 2020 году, представляет собой перспективный и перспективный инструмент обработки данных, которому доверяют более 100 клиентов, от стартапов до предприятий.
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads — это мощное веб-программное обеспечение для создания потенциальных клиентов, которое не только находит соответствующих потенциальных клиентов, но и находит их контактные данные. Все данные могут быть сохранены в вашей учетной записи, экспортированы, а также перенесены на другие сайты, такие как SalesForce, Zapier, HubSpot, Mailchimp и т. д. Это мощное программное обеспечение для поиска и анализа продаж, которое работает с такими сайтами, как LinkedIn, Crunchbase, AngelList, а также вы можете загрузить свои собственные списки.
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer — это профилировщик веб-технологий и ведущий поставщик данных. Благодаря тысячам технологий, отслеживаемых на веб-сайтах миллионов компаний, Wappalyzer помогает вам выявить новые перспективы и расширить целевой рынок.
Leadinfo
leadinfo.com
Узнайте, как Leadinfo может помочь вам увеличить продажи и повысить качество продаж, чем ваши конкуренты, превращая анонимных посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue — это программное обеспечение для генерации лидов и персонализации веб-сайтов в сфере B2B, целью которого является предоставление вашему отделу продаж информации о посетителях вашего веб-сайта, а также предоставление им уникального опыта работы с веб-сайтом. С помощью наших услуг по привлечению потенциальных клиентов определите названия, контактные данные и пользовательские данные компаний, которые посещают ваш сайт. Прошли времена холодных звонков и догадок, мы обеспечиваем ваш отдел продаж горячими потенциальными клиентами, которые уже проявили интерес к вашим продуктам и/или услугам. Поскольку 98% посетителей сайта бесследно исчезают с вашего сайта, не пора ли вам узнать, кто они такие? Обращайтесь с посетителями вашего сайта по-новому с помощью нашей новой функции персонализации веб-сайта. Предоставьте посетителям индивидуальный вид вашего веб-сайта на основе фирменных данных, таких как географическое местоположение, размер компании или даже их название. Покажите им соответствующие тематические исследования, варианты использования и отзывы, основанные на их качествах. Мы создали «Очередь посетителей», потому что воочию увидели явные области для улучшения среди текущего программного обеспечения, представленного на рынке. Не верьте нам на слово, попробуйте бесплатно сегодня!
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM) Foundry организует маркетинговые и торговые кампании на каждом этапе пути к покупке. На единой платформе Foundry ABM сочетает в себе функции рекламы на основе учетных записей, веб-персонализации и активации продаж для организации кампаний по нескольким каналам. Эти инструменты и аналитика кампании работают на основе запатентованного механизма покупательского намерения на основе искусственного интеллекта, который оценивает интерес клиентов во время пути к покупке. Foundry ABM может организовывать кампании ABM для повышения осведомленности, вовлеченности и расширения каналов продаж в своих целевых аккаунтах. Чтобы узнать больше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примечание. Многие обзоры относятся к платформе Triblio, которая сейчас называется Foundry ABM.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io — это инструмент поиска электронной почты и обогащения бизнес-данных для продаж B2B и маркетинга по электронной почте. Мы собираем и обрабатываем общедоступные данные, чтобы предоставить передовую платформу для исследования электронной почты, которая помогает профессионалам запускать эффективные маркетинговые и информационно-пропагандистские кампании по электронной почте и получать ценные данные о своих потенциальных получателях.
BuiltWith
builtwith.com
BuildWith — это инструмент для профилирования веб-сайтов, привлечения потенциальных клиентов, конкурентного анализа и бизнес-аналитики, обеспечивающий внедрение технологий, данные электронной коммерции и аналитику использования Интернета.
SigParser
sigparser.com
Превратите свои электронные письма в контакты. Автоматически находите все контактные данные в ваших электронных письмах, подписях электронных писем и календарях. Легко синхронизируйте с CRM и маркетинговыми приложениями, чтобы ваши контакты были актуальными.
Apify
apify.com
Встречайте полнофункциональную платформу для парсинга веб-страниц, извлечения данных и автоматизации. Создано разработчиками для разработчиков. + Магазин Apify Более 1600 готовых парсеров для парсинга веб-страниц или проектов автоматизации. Очистите социальные сети, Карты Google, Поиск Google, YouTube и многое другое. + Разработка с помощью инструментов с открытым исходным кодом. Упростите парсинг с помощью Crawlee, нашей популярной библиотеки с открытым исходным кодом для создания надежных парсеров в Node.js. Или используйте новый Apify Python SDK. + Положитесь на свои любимые библиотеки. Apify отлично работает как с Python, так и с JavaScript. Используйте Scrapy, Selenium, Playwright или Puppeteer. + Превратите свой код в актер Apify Актеры — это бессерверные микроприложения, которые легко разрабатывать, запускать, совместно использовать и интегрировать. Инфраструктура, прокси и хранилища готовы к работе. + Развертывание в облаке. Настройка не требуется. Используйте одну команду CLI или создайте проект прямо из GitHub. + Запускайте запуск актеров из консоли Apify, CLI, через API или запланируйте запуск актера в любое время. + Никогда не блокируйтесь. Используйте наш большой пул центров обработки данных и резидентных прокси. Положитесь на интеллектуальную ротацию IP-адресов с помощью отпечатков пальцев браузера, похожих на человеческие. + Храните и делитесь результатами сканирования. Используйте распределенные очереди URL-адресов для сканирования. Храните структурированные данные или двоичные файлы. Экспортируйте наборы данных в таблицы Excel, CSV, JSON, JSONL, XML, RSS или HTML. + Мониторинг производительности с течением времени. Проверяйте все запуски актеров, их журналы и затраты во время выполнения. Слушайте события и получайте индивидуальные автоматические оповещения. + Подключите своих актеров к любому рабочему процессу. Сразу подключайтесь к сотням приложений, используя готовые интеграции, или настройте свои собственные с помощью веб-перехватчиков и нашего API. + Публикуйте своих актеров. Присоединяйтесь к сотням разработчиков, которые делятся своими актерами в магазине Apify и зарабатывайте деньги.
Revscale
revscale.ai
Независимо от того, автоматизируете ли вы персонализированный охват продаж, оптимизируете усилия по сбору средств или ищете новых членов команды, Revscale анализирует сигналы о намерениях покупателей и информацию со всего Интернета и привлекает ваших потенциальных клиентов с помощью социальных точек соприкосновения и автоматических исходящих последовательностей, предназначенных для конвертации.
ReachStream
reachstream.com
ReachStream — поставщик решений для обработки данных B2B (бизнес для бизнеса), который предлагает высококачественные и точные данные для целей маркетинга и продаж. Он предоставляет предприятиям доступ к широкому спектру данных, включая контактную информацию, сведения о компании и т. д., чтобы помочь им определить и нацелить своих идеальных потенциальных клиентов. Данные ReachStream предназначены для расширения возможностей маркетинга и продаж, основанных на данных, позволяя компаниям эффективно охватить свою целевую аудиторию, привлечь потенциальных клиентов и, в конечном итоге, стимулировать рост доходов. Платформа особенно ценна в современном динамичном бизнес-среде, где наличие актуальных и полных данных имеет решающее значение для успеха.
Ombit
ombit.tech
OmBit: ваш лучший инструмент для продаж и поиска потенциальных клиентов! Представляем OmBit: ваш источник лидогенерации! Хотите активизировать свои усилия по привлечению потенциальных клиентов? Не смотрите дальше! OmBit призван произвести революцию в способах поиска потенциальных клиентов. С помощью нашего удобного расширения для браузера вы можете легко извлекать потенциальных клиентов из LinkedIn и других поддерживаемых веб-сайтов. Как только у вас появятся лиды, мы позаботимся обо всем остальном! Наша интеллектуальная система быстро определит и проверит адреса электронной почты каждого пользователя, обеспечивая точные и надежные данные. Больше не нужно тратить время на недействительные контакты! Но это еще не все! Вы также можете загрузить свои собственные списки потенциальных клиентов, и мы их тоже проверим. Мы классифицируем их как действительные, рискованные и недействительные, что даст вам четкое представление о качестве ваших потенциальных клиентов. Теперь давайте окунемся в захватывающий мир кампаний! Персонализируйте рассылку по электронной почте, используя динамические заполнители. Выберите идеальное время и день для отправки электронных писем. Настройте последовательность действий для автоматической отправки второго сообщения, если нет ответа. И знаете что? Наша нейронная сеть может даже помочь вам создавать привлекательные электронные письма! Хотите оставаться в курсе своих кампаний? Наша функция «Входящие» поможет вам! Отслеживайте статистику своих рассылок по электронной почте, просматривайте ответы и участвуйте в обсуждениях прямо здесь, на нашей платформе. Это как иметь собственный центр управления лидогенерацией! И подождите, это еще не все! OmBit также предлагает мощные функции совместной работы в команде. Пригласите своих коллег присоединиться к вашему рабочему пространству и работайте вместе без проблем. Максимизируйте производительность и достигайте отличных результатов единой силой! Итак, готовы ли вы увеличить свою лидогенерацию с помощью OmBit? Начните сегодня и наблюдайте, как ваш бизнес взлетит на новую высоту!
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts — это курируемая база данных, содержащая более 50 миллионов работающих специалистов и резюме. Увеличьте усилия по привлечению потенциальных клиентов, маркетингу и набору персонала. Используйте расширенную фильтрацию, чтобы найти идеальных потенциальных клиентов и кандидатов. Это самая доступная и простая в использовании база данных контактов и поиск резюме на рынке.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM сэкономит вам часы на исследованиях и вводе данных. Мы найдем нужную вам информацию автоматически.
Prospeo
prospeo.io
Prospeo предоставляет высококачественные инструменты поиска электронной почты, такие как поиск по электронной почте компании, экспорт LinkedIn Sales Navigator, массовая проверка электронной почты и многое другое. С помощью нашей собственной системы проверки электронной почты мы проверяем все электронные письма. Мы помогаем экспертам по привлечению потенциальных клиентов и SDR достичь своих целей.
Pharow
pharow.com
Pharow — это самый простой инструмент для поиска потенциальных клиентов в сфере B2B, позволяющий увеличить количество встреч и продаж в сфере B2B. В 3 клика вы найдете своих будущих клиентов и их контактные данные. Наша платформа позволяет вам находить и сегментировать потенциальных клиентов на основе данных (рост, набор персонала, используемые технологии и т. д.), находить их контактные данные и отправлять их в свою CRM. На нашей платформе представлено более 1 миллиона компаний, 5 миллионов профессиональных лиц, принимающих решения, и 1324 фильтра, которые позволят вам ориентироваться на потенциальных клиентов и принимать правильные решения для развития вашего бизнеса. Если вы хотите продвинуться вперед в своих поисковых работах, приходите и протестируйте Pharow.
DeepSales
deepsales.com
DeepSales — мировой лидер в области анализа продаж и привлечения потенциальных клиентов, обладающий уникальными возможностями для преобразования продаж B2B с помощью возможностей глубокого обучения. Наша платформа обрабатывает миллионы традиционных данных, обогащая их действенной информацией для выявления потенциальных покупателей с более высокой вероятностью конверсии. Что отличает нас от других, так это наш беспрецедентный опыт работы на азиатских рынках, нише, которую часто упускают из виду крупные американские лидеры по привлечению потенциальных клиентов. Кроме того, мы используем уникальную
Trueleads
trueleads.com
Trueleads — это облачная платформа, которая взаимодействует с существующими алгоритмами и приложениями, уже установленными в LinkedIn. Это поможет вам расширить вашу сеть LinkedIn и канал продаж, автоматизируя весь процесс поиска и связи с выбранными целями (лицами, принимающими решения). После подключения Trueleads автоматически начнет отправлять последовательность пользовательских сообщений и/или сообщений InMail для обеспечения телефонного звонка или встречи с разрешением. Вы можете связаться с более чем 5000 новыми целевыми лицами, принимающими решения, в месяц, используя уникальную облачную платформу автоматизации и искусственного интеллекта Trueleads. В дополнение к нашей мощной платформе искусственного интеллекта мы понимаем, что любая автоматизация требует человеческого участия, чтобы добиться успеха. Здесь Trueleads работают с вами по всем переменным, чтобы вы получали наилучшие результаты и оставались в безопасности в LinkedIn. - Лучшие практики социальных продаж - Обзор профиля Linkedin - Уточнение целевой аудитории - Поддержка последовательного обмена сообщениями Эти элементы в сочетании с нашей платформой дают нашим клиентам душевное спокойствие, одновременно создавая качественные и экономически эффективные лиды и быструю окупаемость инвестиций.
People Data Labs
peopledatalabs.com
В People Data Labs мы создаем самый крупный и наиболее точный источник достоверных данных о людях. Мы предоставляем набор данных резюме, контактной, социальной и демографической информации о более чем 1,5 миллиардах уникальных людей, предоставляемых вам в нужном вам масштабе. Подпишитесь на бесплатный ключ API и начните пополнять профили бесплатно, кредитная карта не требуется.
HeyReach
heyreach.io
Программное обеспечение для автоматизации LinkedIn, которое помогает агентствам и командам расширять охват LinkedIn! Безопасно отправляйте неограниченное количество запросов на подключение и сообщений из нескольких синхронизированных учетных записей с помощью единственного на рынке инструмента автоматизации LinkedIn, созданного для агентств. Что включено: - Единая информационная панель для всех учетных записей LinkedIn в вашей организации - Ротация нескольких учетных записей в одной кампании - Бесконечное тестирование A/B-копий - Гиперперсонализированные сообщения с запросами на подключение с помощью искусственного интеллекта - Один почтовый ящик для всех ваших учетных записей LinkedIn - Обработка всех ваши лиды в LinkedIn из HeyReach. Встроенная интеграция с HubSpot и Pipedrive. Экспорт неограниченного количества контактов из Sales Navigator в CSV.
Coldlytics
coldlytics.com
Устали от устаревших баз данных B2B? Coldlytics органично сочетает в себе передовую автоматизацию с человеческими исследованиями, чтобы предоставить вам самые свежие данные. Отправьте свои требования к таргетингу через нашу платформу самообслуживания, и наша команда создаст для вас полностью индивидуальный список потенциальных клиентов всего за 24 часа. Не соглашайтесь на данные, которые уже использовали все остальные! Как мы это сделаем? Когда вы отправите запрос, член нашей команды запустит наши собственные веб-скребки, чтобы определить ваших идеальных клиентов. Мы используем массу онлайн-источников данных, включая Google Maps, LinkedIn, Clutch, D&B и другие, а затем перекрестно проверяем доходы, численность сотрудников, даты основания и даже проводим проверки ключевых слов на веб-сайте каждой компании. Все это позволяет нам добиться высочайшей точности. Затем мы передаем ваш список нашей специальной исследовательской группе, которая вручную ищет контактные данные каждого лица, принимающего решения, с которым вам нужно связаться. На самом деле нет лучших данных!
GrowMeOrganic
growmeorganic.com
GrowMeOrganic — это универсальная платформа для привлечения потенциальных клиентов и автоматизации продаж для хакеров роста, основателей, руководителей маркетинга и цифровых агентств. С помощью GrowMeOrganic вы можете извлекать электронные письма с платформ B2B, таких как LinkedIn, и платформ B2C, таких как Google Maps. Отправляйте неограниченное количество капельных кампаний и многое другое.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft помогает командам по продажам и маркетингу B2B находить, расставлять приоритеты, привлекать и конвертировать компании, которые с наибольшей вероятностью будут покупать их продукты, с помощью специального искусственного интеллекта и глубоких собственных данных учетных записей. Мы даем вам возможность найти наиболее подходящие аккаунты среди десятков миллионов компаний по всему миру, ориентируясь на внедрение технологий и сотни бизнес-атрибутов. Наша платформа искусственного интеллекта предсказывает, кому нужны ваши технологические продукты и когда они будут готовы к покупке. Более того, Enlyft за считанные секунды предоставляет вашим командам доступ к важной для бизнеса информации о каждом аккаунте — для уверенного, целенаправленного и эффективного охвата. Мы делаем это, объединяя модели искусственного интеллекта, оптимизированные для продаж и маркетинга, с собственными механизмами сбора данных, чтобы создать самую богатую, самую надежную и актуальную базу данных о потенциальных клиентах на рынке. Enlyft — это неотъемлемая часть вашего рабочего процесса благодаря простому в использовании веб-сайту, плагину, загрузке данных, контактам LinkedIn, интеграции CRM и многому другому. От Fortune 100 до стартапов — самые продуктивные в мире команды по продажам и маркетингу полагаются на формирование спроса на основе искусственного интеллекта Enlyft, чтобы усилить и расставить приоритеты в своих поисковых процессах и привлечь больше клиентов — за небольшую часть своего бюджета.
Hunter.io
hunter.io
Hunter — это облачное решение, которое помогает предприятиям находить и проверять профессиональные адреса электронной почты из доменов, компаний или конкретных специалистов в Интернете и многое другое. Также включена бесплатная платформа холодной электронной почты для отправки рассылок по электронной почте непосредственно из Hunter. Hunter позволяет продавцам, рекрутерам и маркетологам невероятно легко связаться с другими профессионалами с помощью простых, но мощных инструментов. Хантер сканирует Интернет и индексирует общедоступные профессиональные адреса электронной почты. Данные легко доступны через простой пользовательский интерфейс, чтобы найти нужного человека в компании или узнать, как связаться с уже выявленными специалистами.
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI — первая и единственная поисковая система для потенциальных клиентов B2B, работающая в режиме реального времени. Более 350 000 пользователей и десятки тысяч обладателей награды Президентского клуба используют Seamless.AI для поиска проверенных мобильных телефонов, электронных писем и прямых номеров для всех, кому им нужно продать. ТОЛЬКО ОБЪЯВЛЕНО: намерения покупателя и изменения в работе от Seamless.AI! Компания Seamless.AI только что опубликовала данные о намерениях покупателей, чтобы вы могли создавать конвейер быстрее, чем когда-либо, обращаясь к учетным записям, которые в настоящее время присутствуют на рынке и готовы купить ваш продукт или услугу. Смена вакансий от Seamless.AI дает вам доступ ко всем, кто сменил свою роль или перешел в новую компанию, так что вы можете в это критическое время связаться с клиентами и потенциальными клиентами, не теряя связи.
UpLead
uplead.com
UpLead — это поисковая платформа B2B, которая предоставляет данные о контактах и компаниях B2B высочайшего качества. Функции включают в себя: проверку электронной почты в режиме реального времени, контакты по всему миру в более чем 200 странах, более 50 критериев поиска, отслеживание технологий, маркетинг на основе учетных записей, анализ конкурентов, анализ шаблонов электронной почты, ссылки на социальные профили, Salesforce и 12 других интеграций CRM, надежный API и многое другое. .
Diffbot
diffbot.com
Diffbot предоставляет набор продуктов, созданных для преобразования неструктурированных данных из Интернета в структурированные контекстные базы данных. Продукты Diffbot созданы на основе передового программного обеспечения машинного зрения и обработки естественного языка, которое способно читать миллиарды документов каждый день. График знаний Diffbot Продукт «График знаний» Diffbot — это крупнейшая в мире контекстная база данных, состоящая из более чем 10 миллиардов объектов, включая организации, продукты, статьи, события и многое другое. Инновационные технологии НЛП и анализа фактов Knowledge Graph объединяют объекты в контекстные базы данных, включающие более 1 триллиона
Luna.ai
luna.ai
Старая книга продаж сломана. Сегодняшние потенциальные клиенты не имеют терпения к этим универсальным спам-сообщениям. А поставщики услуг электронной почты ужесточили политику в отношении массовых холодных рассылок. Наступила новая эра, и старые методы уже не подходят. И если вы думаете, что простое расширение команды продаж — это волшебное средство, подумайте еще раз. Несмотря на все усилия, многие продавцы не достигают цели в понимании и эффективном привлечении потенциальных клиентов. Окупаемость инвестиций торговых представителей становится все труднее и труднее обосновать. Звучит знакомо? Пришло время перемен. Встречайте Luna.ai, ваш ракетный корабль в темноте продаж. Luna.ai — это не просто еще один инструмент продаж ИИ; это универсальная платформа для потенциальных клиентов, которую вы ищете. Продажа на основе сигналов, масштабная персонализация, доставляемость электронной почты – Luna.ai предлагает все это. С Luna.ai вы не просто продаете; вы продаете умнее и эффективнее. Представьте себе систему, которая знает вашего потенциального клиента изнутри и снаружи, построенную на огромном количестве данных и идей, чтобы гарантировать, что каждый охват будет точным. Свободно говорит на 152 впечатляющих языках. И лучшая часть? Масштабируемость, неограниченное количество учетных записей электронной почты, и все это за одну десятую стоимости традиционных методов. По сути, Luna.ai дает вам возможность преуспеть в том, что вы любите делать больше всего: общаться с клиентами и заключать сделки. Речь идет об устранении догадок и обеспечении того, чтобы каждое отправляемое вами сообщение выглядело личным и актуальным. Создайте свою первую пьесу сегодня. Благодаря предустановкам Luna.ai вы сможете приступить к работе за считанные минуты. Увидимся на Луне!
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro поможет вам превратить потенциальных клиентов в клиентов и проводить больше встреч. Освойте работу с электронной почтой с помощью ИИ. Автоматизируйте последовательности, персонализируйте с помощью тегов слияния и повышайте вовлеченность клиентов. Начните выигрывать больше сделок прямо сейчас.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront — это платформа для выхода на рынок, которая предоставляет командам продаж и маркетинга все необходимое для привлечения потенциальных клиентов и заключения сделок. В результате совместного слияния немецкой Echobot и финской Leadfeeder алгоритмы и приложения Dealfront получают доступ к данным и информации, недоступные другим инструментам, обеспечивая при этом прозрачность и соответствие строгим и сложным правилам Европы. Dealfront объединяет инструменты и этапы процесса продаж и маркетинга в единую платформу, приводя в действие маховик, который в непрерывном цикле оптимизирует всю вашу операцию по выходу на рынок. Результатом является постоянное повышение точности, динамические ICP в режиме реального времени и увеличение числа потенциальных клиентов, заканчивающихся сделками.
6sense
6sense.com
Изобретите новый способ, которым ваша компания создает, управляет и преобразует потоки продаж в доход. Наше программное обеспечение ABM позволяет получить аналитическую информацию о доходах, что приводит к созданию высококачественного конвейера, исключая догадки и предоставляя вашей команде по доходам необходимые данные и прозрачность.
Metadata
metadata.io
Метаданные исключают ручную и повторяющуюся работу, поэтому маркетологи B2B могут, наконец, сосредоточиться на стратегии, креативности и увеличении доходов.
Closely
closelyhq.com
Closely — это облачная платформа для вовлечения продаж для бизнеса любого размера — от индивидуальных предпринимателей до брендов со специализированными командами продаж. Запускайте автоматизированные информационные кампании, расширяйте и управляйте своей сетью Linkedin, экспортируйте контакты электронной почты B2B и достигайте своих целей по продажам быстрее, чем когда-либо.
useArtemis
useartemis.co
Находите потенциальных клиентов, рассылайте электронные письма и запускайте многоканальные кампании. Увеличьте свои усилия по распространению информации, извлекайте и обогащайте потенциальных клиентов, а затем начинайте многоканальные кампании через Linkedin и электронную почту.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura — это платформа для поиска потенциальных клиентов на базе искусственного интеллекта, предназначенная для привлечения потенциальных клиентов B2B в Интернете, оперативной аналитики продаж и автоматизированных последовательностей продаж.
Collective[i]
collectivei.com
Продуктивные и образованные команды продаж работают умнее и выигрывают больше. Collective[i] — это целостный подход к согласованию ваших данных, людей и процессов. Мы называем это оптимизацией отношений с клиентами. Представьте себе все, что касается ваших данных, того, как работает ваша команда продаж и выполняемые действия, становясь более эффективными, просто работая с существующими инструментами продаж в вашем стеке. Для операций продаж и маркетинга Collective[i] обеспечивает чистый, всеобъемлющий и автоматизированный сбор данных. Используя роботизированную автоматизацию процессов (RPA), действия автоматически фиксируются из рабочих инструментов, которые используют отделы продаж (электронная почта, календарь и т. д.), очищаются для обновления контактов, названий компаний и т. д. и автоматически регистрируются в CRM с использованием нашей запатентованной технологии и массивных данных. сеть. Никакие данные или драгоценное время не теряются, что повышает качество регистрируемых данных в геометрической прогрессии и производительность организации на 20–30%. Collective[i] поддерживает постоянную актуальность данных CRM, автоматически исправляя устаревшие контакты и информацию о целевых потенциальных клиентах. Для управления продажами Collective[i] предлагает прозрачность и аналитику на основе искусственного интеллекта и машинного обучения для каждой возможности. Больше никаких длительных проверок конвейера или сюрпризов в конце квартала. Менеджеры могут с уверенностью брать на себя обязательства по получению прибыли, проверять важные возможности в любое время, а также лучше управлять и удерживать исключительные таланты, обеспечивая полную прозрачность объема и качества их деятельности. Collective[i] предоставляет менеджерам информацию о покупателях, полученную с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения на основе обширной сети Collective[i]. Для специалистов по продажам Collective[i] предлагает рекомендации на протяжении всего пути каждого покупателя, подсказки на основе искусственного интеллекта и машинного обучения о том, где и на ком сосредоточить время, а также выделяет участников социальных и рабочих сетей, которые могут помочь ускорить продажи и повысить процент выигрышей. Технология Collective[i] является трансформационной и является важной частью набора технологий современной организации продаж.
Revmonk
revmonk.io
Revmonk — это платформа автоматизации B2B-маркетинга на основе искусственного интеллекта. Он имеет ряд функций, которые будут очень полезны для отделов маркетинга и продаж, в том числе: -Идентификация органического и платного веб-трафика: это может помочь командам понять, какие каналы привлекают больше всего трафика на их веб-сайт, и выявить потенциальных клиентов, которые уже выразили интерес к их продуктам или услугам. -Расширение контактной информации потенциальных клиентов: это может помочь командам более эффективно квалифицировать потенциальных клиентов и создавать более персонализированные маркетинговые кампании. -Настройка параметров профиля идеального клиента (ICP) и создание списка целевых учетных записей: это может помочь командам сосредоточить свои усилия на наиболее перспективных потенциальных клиентах и повысить коэффициент конверсии. -Создание списков и синхронизация учетных записей/контактов с CRM в режиме реального времени: это может помочь командам поддерживать актуальность данных CRM и гарантировать, что они всегда работают над наиболее релевантными потенциальными клиентами. -Отправка персонализированной электронной почты с помощью специального LLM: это может помочь командам создавать более привлекательные и эффективные кампании по электронной почте. -Настройка оповещений Slack, когда ключевые учетные записи/контакты посещают ваш веб-сайт: это может помочь командам быстро отслеживать потенциальных клиентов и повысить свои шансы на заключение сделок. - В целом, Revmonk имеет ряд функций, которые могут помочь командам автоматизировать рабочие процессы, повысить их эффективность и привлечь больше потенциальных клиентов и продаж.
Octane11
octane11.com
Octane11 — это платформа для анализа данных и совместной работы, ориентированная на B2B, которая объединяет платные, собственные и заработанные данные о маркетинге, продажах и использовании продуктов для достижения реальных бизнес-результатов. Мы помогаем предприятиям B2B с доходом более 100 миллионов долларов интегрировать, обогащать и анализировать данные между командами, а также сравнивать производительность с отраслевыми показателями. Клиенты используют готовые визуализации Octane11 или доставляют расширенные данные в инструмент BI, CDP, CRM или другую конечную точку по своему выбору. Octane11 действительно является недостающим звеном в стеке данных B2B, которое превращает разрозненные данные в полезную информацию и повышает производительность за небольшую часть времени и затрат.
LoneScale
lonescale.com
LoneScale помогает командам по доходам создавать и закрывать больше каналов продаж, привлекая наиболее вероятных покупателей. Что касается продаж, LoneScale автоматически масштабирует намерения продаж в CRM, чтобы каждый день предоставлять квалифицированную воронку продаж и аргументы в пользу продаж, чтобы представители заказывали больше встреч и получали больше доходов. Что касается маркетинга, LoneScale фиксирует все ключевые намерения и контакты, чтобы автоматизировать высокоэффективные кампании ABM, снизить CAC и увеличить вклад в доход. Используя искусственный интеллект, LoneScale автоматически обеспечивает CRM покупателями, подходящими для ваших лучших клиентов. Это означает, что представители могут сосредоточиться на продажах, а не на исследовании данных. Быстрорастущие компании доверяют LoneScale, чтобы увеличить свой процент выигрышей в 3 раза, сэкономить +10 часов на каждого представителя и увеличить свою воронку продаж на 100 тысяч долларов ARR.
VoilaNorbert
voilanorbert.com
Norbert — это интеллектуальный инструмент для привлечения потенциальных клиентов, который может найти чей-либо корпоративный адрес электронной почты и обогатить его данными, способствующими конверсии.
DiscoverData
discoverdata.ai
Увеличение вашего дохода в 2 раза за 30 дней. ИИ обнаруживает контактные данные всех анонимных посетителей сайта, получает данные (номера мобильных телефонов, адреса электронной почты) бесплатно!
Tomba
tomba.io
Tomba.io — это инструмент поиска электронной почты для продаж B2B и маркетинга по электронной почте. Мы собираем и обрабатываем общедоступные данные с помощью наших роботов, чтобы предоставить передовой инструмент поиска, помогающий профессионалам. Масштабные данные. Прямо из источника. На основе технологий.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai — ведущая в мире платформа искусственного интеллекта для автоматизации продаж и поиска данных B2C. Основные функции включают в себя: идентификацию анонимных посетителей вашего веб-сайта по электронной почте, шаблонные инструменты автоматизации продаж, интеграцию с тысячами инструментов повышения эффективности бизнеса, сотни миллионов записей о потребителях для создания кампаний по рассылке по электронной почте для любой аудитории. Автоматизация продаж Customers.ai используется более чем миллионом компаний по всему миру, во всех сферах бизнеса и во всех странах мира.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel — это стороннее программное обеспечение для анализа данных о намерениях и отслеживания пути клиента. В нынешних условиях отслеживания клиентов, когда Universal Analytics прекратила свое существование, а Google Analytics был запрещен в ряде европейских стран, Salespanel служит идеальным решением для B2B-компаний, которые хотят отслеживать собственные данные о путешествиях клиентов и подключать их к своим системам продаж и маркетинга. . Выявляйте, отслеживайте, квалифицируйте и анализируйте своих потенциальных клиентов с помощью Salespanel.
zaplify
zaplify.com
Zaplify — это современная платформа анализа продаж и взаимодействия, которая помогает компаниям находить новых клиентов и связываться с ними. Найдите своих потенциальных клиентов через нашу базу данных с прямым доступом к 600 миллионам релевантных потенциальных клиентов через URL-адрес Linkedin, электронную почту и телефон. Эффективно связывайтесь со своими следующими клиентами посредством многоканальной работы с социальными сетями и автоматизированной электронной почты.