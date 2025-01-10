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Программное обеспечение для генерации лидов - Самые популярные приложения - Филиппины
Программное обеспечение для генерации лидов: раскройте возможности автоматизированного поиска и конверсии Программное обеспечение для генерации лидов позволяет предприятиям упростить и оптимизировать процесс привлечения высококачественных потенциальных клиентов, стимулирования роста и максимизации потенциального дохода. Используя передовую автоматизацию, анализ данных и многоканальные маркетинговые стратегии, этот инновационный набор инструментов революционизирует то, как организации выявляют, привлекают и превращают потенциальных клиентов в клиентов. По своей сути программное обеспечение для генерации лидов предназначено для устранения догадок и неэффективности, присущих традиционным методам генерации лидов. Это позволяет компаниям точно нацеливаться на свои идеальные сегменты аудитории и достигать их, что в конечном итоге повышает коэффициент конверсии и рентабельность инвестиций. Используя возможности программного обеспечения для генерации лидов, компании могут ускорить свой рост, повысить продуктивность продаж и оставаться впереди конкурентов на современном динамичном рынке. Программное обеспечение для генерации лидов позволяет организациям открывать новые возможности и обеспечивать устойчивый рост бизнеса, будь то привлечение потенциальных клиентов для продаж B2B, выявление потенциальных клиентов для транзакций электронной коммерции или увеличение количества регистраций на услуги по подписке.
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Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
CallRail
callrail.com
CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. CallRail — это ведущая аналитическая платформа, которая позволяет предприятиям любого размера уверенно выходить на рынок. Решения CallRail, обслуживающие более 200 000 компаний по всему миру, помогают компаниям отслеживать и соотносить каждый лид с их маркетинговым путешествием, фиксировать и управлять каждым звонком, текстовым сообщением, чатом и формой, а также использовать информацию в режиме реального времени для оптимизации своего маркетинга.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — это платформа взаимодействия с клиентами с онлайн-чатом, отслеживанием посетителей веб-сайта и аналитическими возможностями, которая помогает вам узнавать своих посетителей, привлекать их и поддерживать своих клиентов в режиме реального времени. Оснащен всеми функциями, которые ожидает клиент, и многим другим, включая отслеживание посетителей в реальном времени, перевод чата в реальном времени, чат в реальном времени, автоматические триггеры чата, оценку потенциальных клиентов, аудиозвонок, совместное использование экрана, управление ненормативной лексикой, предварительный просмотр чата, бот без кода, бот для ответов, маршрутизация чата, внутренний чат, мобильное приложение агента, SDK для iOS и Android, а также интеграция с популярными каналами обмена мгновенными сообщениями, такими как Whatsapp, Instagram, FB Messenger и Telegram. Все это на одной платформе.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
Avochato
avochato.com
В современном подключенном мире клиенты находятся на месте водителя. Клиентам нужна гибкость в общении с компаниями по любому каналу, и когда они это делают, их взаимодействие должно быть персонализированным, мгновенным и всегда доступным. Столкнувшись с растущими требованиями клиентов, команды продаж, маркетинга и поддержки клиентов должны быть на высоте. К счастью, Avochato позволяет всем командам легко общаться с клиентами и обеспечивать бесперебойную и эффективную работу на каждом этапе пути: от привлечения и развития потенциальных клиентов до послепродажной поддержки. Результат: вы увеличиваете взаимодействие со своими клиентами, заключаете больше сделок быстрее, чем когда-либо прежде.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
Privyr
privyr.com
Privyr создан для специалистов по продажам и маркетингу, которые генерируют потенциальных клиентов в Интернете и нуждаются в простом способе доступа, связи и конвертации потенциальных клиентов со своего телефона или ноутбука. Нам доверяют представители сотен профессий практически во всех отраслях. Наша мобильная CRM напрямую подключается к популярным источникам потенциальных клиентов, таким как Facebook, TikTok, Google и WordPress, и безупречно работает с WhatsApp, SMS, iMessage, электронной почтой и телефонными звонками.
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится вашим командам. Поддержка | Продажи | ИТСМ | Облачная АТС
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap также предлагает экспертное обучение, углубленное обучение, отличную поддержку и преданное своему делу сообщество предпринимателей.
Typeform
typeform.com
Typeform — это золотой стандарт безкодовых, тщательно продуманных, удобных для людей форм, викторин, опросов и асинхронных видеорешений. Создайте личный опыт для своих клиентов, создайте индивидуальность бренда и лояльность, а также ускорьте свой рост. Благодаря более чем 120 существующим интеграциям Typeform гарантирует, что необходимые вам данные легко включатся в ваши рабочие процессы и позволят вам общаться в любом масштабе. С безопасностью корпоративного уровня и бу
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицированных контактов без необходимости заполнения формы посетителями.
Apify
apify.com
Встречайте полнофункциональную платформу для парсинга веб-страниц, извлечения данных и автоматизации. Создано разработчиками для разработчиков. + Магазин Apify Более 1600 готовых парсеров для парсинга веб-страниц или проектов автоматизации. Очистите социальные сети, Карты Google, Поиск Google, YouTube и многое другое. + Разработка с помощью инструментов с открытым исходным кодом. Упростите парсинг с помощью Crawlee, нашей популярной библиотеки с открытым исходным кодом для создания надежных парсеров в Node.js. Или используйте новый Apify Python SDK. + Положитесь на свои любимые библиотеки. Apify отлично работает как с Python, так и с JavaScript. Используйте Scrapy, Selenium, Playwright или Puppeteer. + Превратите свой код в актер Apify Актеры — это бессерверные микроприложения, которые легко разрабатывать, запускать, совместно использовать и интегрировать. Инфраструктура, прокси и хранилища готовы к работе. + Развертывание в облаке. Настройка не требуется. Используйте одну команду CLI или создайте проект прямо из GitHub. + Запускайте запуск актеров из консоли Apify, CLI, через API или запланируйте запуск актера в любое время. + Никогда не блокируйтесь. Используйте наш большой пул центров обработки данных и резидентных прокси. Положитесь на интеллектуальную ротацию IP-адресов с помощью отпечатков пальцев браузера, похожих на человеческие. + Храните и делитесь результатами сканирования. Используйте распределенные очереди URL-адресов для сканирования. Храните структурированные данные или двоичные файлы. Экспортируйте наборы данных в таблицы Excel, CSV, JSON, JSONL, XML, RSS или HTML. + Мониторинг производительности с течением времени. Проверяйте все запуски актеров, их журналы и затраты во время выполнения. Слушайте события и получайте индивидуальные автоматические оповещения. + Подключите своих актеров к любому рабочему процессу. Сразу подключайтесь к сотням приложений, используя готовые интеграции, или настройте свои собственные с помощью веб-перехватчиков и нашего API. + Публикуйте своих актеров. Присоединяйтесь к сотням разработчиков, которые делятся своими актерами в магазине Apify и зарабатывайте деньги.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
Popl
popl.co
Popl — это ведущая платформа цифровых визитных карточек для команд, предоставляющая инновационные решения для миллионов компаний и специалистов по всему миру. Наша платформа позволяет командам создавать, распространять цифровые визитные карточки и управлять ими, обеспечивая согласованность бренда, оптимизированный сбор потенциальных клиентов и безопасность данных корпоративного уровня в масштабе, что делает нас идеальным выбором для клиентов корпоративного уровня. Popl легко интегрируется с более чем 5000 приложениями, предоставляя администраторам широкий спектр мощных инструментов для оптимизации рабочего процесса. С нашей платформой вы можете: - Экспортировать потенциальных клиентов непосредственно в вашу CRM-систему - Синхронизировать членов команды с платформами Active Directory (HR) - Автоматизировать ввод данных, чтобы исключить ошибки и сэкономить время - Создать автоматизацию маркетинга для увеличения конверсий и доходов. В Popl мы стремится обеспечить беспрецедентное обслуживание и поддержку клиентов. Чтобы увидеть мощь нашей платформы в действии, нажмите кнопку выше и запланируйте бесплатную демо-версию сегодня.
HiHello
hihello.com
HiHello — это лучшее решение для цифровых визитных карточек для корпоративных компаний. С помощью HiHello компании могут заменить бумажные визитные карточки профессиональными цифровыми визитными карточками, которые произведут впечатление на клиентов, партнеров и потенциальных клиентов. Цифровые визитные карточки HiHello могут включать имя, должность, компанию, логотип компании, изображение или даже видео, а также местоимения. Карты также содержат такую информацию, как номера телефонов, адреса, веб-сайты, профили в социальных сетях, видео на YouTube, заметки и многое другое. Бизнес-предложения HiHello позволяют предприятиям настраивать карты в соответствии со своим корпоративным брендом и иметь полный административный контроль над цифровыми визитными карточками своих сотрудников. Карты могут быть отредактированы или изменены в любое время администратором компании. Наш оптимизированный процесс адаптации позволяет компаниям любого размера легко внедрить решение для цифровых визитных карточек для всей команды.
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™, ведущая платформа для привлечения потенциальных клиентов. Программное обеспечение для автоматизации продаж №1 на рынке. Зарегистрируйтесь и присоединяйтесь к платформе.
bant.io
bant.io
Универсальная платформа для привлечения потенциальных клиентов и ускорения продаж, которая помогает автоматизировать привлечение клиентов с помощью экспериментов на основе данных, делая неудачу невозможной.
Lusha
lusha.com
Lusha — это аналитическая платформа для выхода на рынок, предназначенная для отделов продаж, маркетинга и подбора персонала. Свежие, динамичные и высококачественные данные и идеи Луши помогают преодолеть шум и охватить нужных людей в нужное время. Lusha предлагает простую настройку без хлопот, связанных с длительными процессами адаптации. Благодаря нашей простой интеграции Salesforce и API пользователи Lusha могут поддерживать обновленную базу данных и обеспечивать постоянное автоматическое пополнение своей CRM. Lusha идет в ногу с меняющимися правилами конфиденциальности и безопасности, полностью соответствует GDPR и CCPA и является единственным решением для анализа продаж, аккредитованным в соответствии с ISO 27701, самым высоким международным стандартом конфиденциальности в мире.
Surfe
surfe.com
Добавляйте контакты, находите нужные электронные письма и синхронизируйте разговоры LinkedIn и Sales Navigator с CRM с помощью простого расширения Surfe для Chrome. Surfe — это решение №1 для интеграции вашего... Показать больше RM с LinkedIn, чтобы: • устранить необходимость ручного ввода данных • повысить качество данных за счет их обогащения • получить прозрачность статусов контактов, потенциальных клиентов и сделок • повысить производительность продаж Совместимость с HubSpot , Salesforce, Pipedrive, Copper и Salesloft. Его любят Google, Uber, AWS, Bolt. Более 80% лидов B2B приходят из LinkedIn, но он не оптимизирован для продаж. Ввод данных из LinkedIn в CRM вручную занимает несколько часов и может привести к несогласованности данных, что отрицательно скажется на эффективности продаж. Кроме того, доступ к нужным данным в нужное время может быть затруднительным и препятствовать получению дохода. Для отделов продаж и доходов, которые хотят сэкономить время на административных задачах и добиться оптимальной точности данных CRM. Будучи инструментом, соответствующим требованиям GDPR и сертифицированным по стандарту ISO27001, Surfe помогает вашей команде работать на основе золотого стандарта данных, гарантируя, что все структурировано, классифицировано, обновлено и защищено.
Texau
texau.com
TexAu — это набор инструментов для автоматизации роста, который позволит вам привлекать новых потенциальных клиентов, быстро и легко связываться с ними, а также улучшать знания о своих пользователях.
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn Email Finder Самый быстрый способ найти потенциальных клиентов. Инструмент поиска потенциальных клиентов для многозадачных B2B-менеджеров по продажам, подбору персонала и маркетингу.
Kaspr
kaspr.io
Каспр автоматически получает контактную информацию в LinkedIn. Просто зарегистрируйтесь бесплатно и начните использовать наше расширение Chrome, чтобы получить мгновенный доступ к контактным данным потенциальных клиентов. Управляйте своими потенциальными клиентами на информационной панели, обогащая данные, создавая информационные кампании LinkedIn и интегрируя их со всеми вашими любимыми приложениями для продаж. Более 40 000 пользователей из различных отраслей используют расширение Kaspr для Google Chrome, чтобы получать квалифицированные, точные и соответствующие GDPR и CCPA данные B2B. Не торопитесь с поиском клиентов, вместо этого сосредоточьтесь на продажах. Теперь у вас есть бесплатный доступ к неограниченному количеству электронных писем B2B. Зарегистрируйтесь без необходимости использования кредитной карты.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel — это аналитическая платформа для выхода на рынок, которая помогает командам по маркетингу, продажам и доходам повысить эффективность конвейера до 5 раз за счет: - Идентификации идеальных клиентов (ICP) среди 22 миллионов учетных записей, профилированных с помощью 300 миллионов уникальных технологий. установить точки данных. - Выявление учетных записей, которые активно интересуются вашим продуктом или услугой, используя лучшие в своем классе намерения, новости компании и данные веб-посетителей. - Предоставление проверенной контактной информации для лиц, принимающих решения, из нашей базы данных, состоящей из более чем 100 миллионов контактов с адресами электронной почты и номерами мобильных телефонов. - Работа в качестве расширения вашей команды для заполнения любых пробелов в контактах или учетных данных, используя нашу исследовательскую группу, насчитывающую более 2000 человек. - И все это при предоставлении неограниченного кредита. ценообразование, поддерживаемое обслуживанием клиентов мирового класса. Наши клиенты — это опытные специалисты по доходам из ведущих компаний отрасли, таких как ServiceTitan, ProGlove, Openprise и Veranex, которые понимают, что повышение эффективности трубопроводов в сегодняшней сложной экономике является ключом к росту доходов. Мы предоставляем отрасли качественные данные уже более 15 лет и только недавно сделали их доступными напрямую более чем 800 нашим клиентам.
Expandi
expandi.io
Expandi — это инструмент автоматизации LinkedIn, который позволяет наиболее безопасно привлекать потенциальных клиентов, используя омниканальный подход. С Expandi вам не обязательно быть экспертом LinkedIn, чтобы получать результаты и расширять свою информационно-пропагандистскую игру в LinkedIn. Свяжитесь со своими потенциальными клиентами через LinkedIn или по электронной почте с помощью умных автоматизированных последовательностей. Запустите свою первую кампанию за 15 минут и увидите результаты уже через 24 часа. Наша миссия — стать самым безопасным и разумным способом омниканального охвата вашего бизнеса. Благодаря ведущим на рынке функциям, таким как: • Интеллектуальный конструктор кампаний: такие действия, как одобрение потенциальных клиентов и подписка на страницу их компании. • Возможности LinkedIn для проведения мероприятий включают в себя приглашение членов вашей сети присоединиться к вашему мероприятию или отправку сообщений всем, кто посетил мероприятие, которое вы проводите. • Интеграция с Hyperise: возможность отправлять персонализированные изображения и GIF-изображения, чтобы выделиться в LinkedIn. • ... и многое другое Хотите узнать больше? Посетите наш веб-сайт или свяжитесь с нами по адресу [email protected], чтобы начать бесплатную пробную версию.
Purple
purple.com
Фиолетовый улучшает взаимодействие посетителей со сложными пространствами. Решения Purple, обслуживающие розничную торговлю, здравоохранение, гостиничный бизнес, аттракционы, аэропорты и стадионы, используются в 120 странах, обслуживая более 1 миллиона конечных пользователей в день на более чем 70 000 площадках. Благодаря услугам Purple по определению местоположения в помещении компании смогли улучшить качество обслуживания посетителей, понимая, кто их посетители и как они ведут себя, когда находятся на месте. Благодаря этому пониманию компании приняли обоснованные решения по оптимизации операций и увеличению потоков доходов.
Interact
tryinteract.com
Interact AI — это автоматизированный инструмент для создания викторин, который упрощает процесс создания увлекательных викторин. Он предлагает удобное решение для компаний, желающих создавать викторины без необходимости обширных знаний в области искусственного интеллекта или написания подсказок. Платформа Interact предоставляет полный набор функций для создания индивидуальных викторин для различных рекламных акций. Просто введя URL-адрес своего веб-сайта, пользователи могут использовать генератор тестов, который анализирует сайт и создает соответствующий тест. Созданный тест можно затем дополнительно настроить с помощью простого в использовании конструктора перед его запуском. Помимо создания тестов, Interact предлагает аналитику и интеграцию программного обеспечения, которые помогают компаниям собирать потенциальных клиентов и получать представление о своих клиентах. Используя предоставленную аналитику викторин, компании могут получить ценную информацию о своей аудитории. Interact AI был разработан командой, изначально занимавшейся викторинами для привлечения потенциальных клиентов, и обладавшей многолетним опытом создания викторин с высокой вовлеченностью и высокой конверсией. Благодаря обширному тестированию с бета-клиентами они доработали подсказки ChatGPT, эффективно превратив отзывы клиентов в анкету, которая является посредником между пользователями и создателем тестов на базе искусственного интеллекта. С помощью Interact AI компании могут быстро создавать уникальные и высококачественные викторины, продвигая свои продукты или услуги и одновременно привлекая потенциальных клиентов. Его интуитивно понятный интерфейс и мощные возможности делают его ценным инструментом для компаний, стремящихся привлечь своих клиентов с помощью викторин.
Landingi
landingi.com
Платформа предлагает множество решений для поддержки маркетологов на каждом этапе создания маркетинговой кампании с использованием целевых страниц: от дизайна до запуска кампании, интеграции, оптимизации и конверсии. Платформа Landingi имеет невероятно интуитивно понятный, с точностью до пикселя редактор перетаскивания, с помощью которого вы можете легко создавать красивые целевые страницы, мобильные страницы и воронки продаж. Благодаря более чем 400 готовым к использованию шаблонам, адаптированным для различных отраслей и целям маркетинговых кампаний, процесс создания целевой страницы с высокой конверсией становится простым и экономящим время. Landingi предлагает более 150 интеграций для автоматизации рабочих процессов клиентов, повышения эффективности маркетинга и, в конечном итоге, более быстрого достижения целей.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata — это первая в мире поисковая платформа B2B с оплатой по факту использования, имеющая более 100 миллионов прямых контактов B2B с гарантией точности 95 % и предоставляющая услуги более чем 20 000 клиентам с 2015 года. Наша инновационная и надежная платформа обслуживает деловые контакты. перечисляет своих клиентов из более чем 200 стран с более чем 50 критериями поиска, веб-технологиями, ABM и еще двумя специальными категориями для медицинских работников по специальностям и агентов по недвижимости в дополнение к деловым контактам.
CallPage
callpage.io
CallPage — это виджет на вашем веб-сайте, который помогает посетителю вашего сайта связаться с вами посредством бесплатного звонка в течение 28 секунд. Виджет CallPage позволяет звонить посетителям вашего сайта и помогает получить на 30–125 % больше потенциальных клиентов. С CallPage вы можете легко: - Увеличить количество качественных потенциальных клиентов - Снизить затраты на привлечение клиентов - Повысить коэффициент конверсии - Улучшить качество обслуживания клиентов
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — это набор инструментов для оптимизации конверсии, созданный для занятых маркетологов. Он предлагает быстрые и простые в использовании решения, которые помогут вам увеличить продажи тремя способами: 1. Умные всплывающие окна электронной коммерции помогут вам быстрее создавать списки, уменьшать количество брошенных корзин и увеличивать продажи электронной коммерции, как никогда раньше. 2. Функции персонализации веб-сайта позволяют легко адаптировать сообщения на вашем веб-сайте и целевой странице кампании к сегментам покупателей, чтобы обеспечить более релевантный и значимый опыт. 3. Простое в использовании A/B-тестирование позволяет быстро настраивать, тестировать и сравнивать эффективность всплывающих окон и персонализированных целевых страниц. Кроме того, вы можете сравнить полные пути покупателя, чтобы оценить влияние на чистую прибыль.
Personizely
personizely.net
Personizely — это набор инструментов конверсионного маркетинга, используемый для максимально эффективного использования каждого посетителя веб-сайта путем сбора его контактной информации, увеличения средней стоимости заказа и увеличения продаж с помощью целевых всплывающих окон. Он упрощает создание всплывающего окна с высокой конверсией благодаря простому в использовании конструктору, который дает вам полную свободу дизайна. Принимая во внимание, что, используя инструмент персонализации веб-сайта, вы можете легко редактировать свой веб-сайт в соответствии с историей активности посетителей, источником рефералов, геолокацией, устройством, стоимостью корзины, историей заказов и многим другим, разделяя веб-сайт на варианты с помощью визуального редактора на сайте.
Retainly
retainly.app
Retainly создан для того, чтобы все больше ваших клиентов возвращались в ваш бизнес снова и снова. Его легко освоить и с ним легко работать, а это значит, что вы можете без проблем проводить эффективные кампании. С помощью Retainly вы сможете поддерживать интерес своих клиентов и строить более прочные и долгосрочные отношения.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — это комплексный сервис по привлечению потенциальных клиентов и маркетингу по электронной почте для блоггеров, индивидуальных предпринимателей, стартапов и предприятий. От B2B до B2C, более 500 000 компаний рассчитывают на то, что Mailmunch будет генерировать тысячи потенциальных клиентов каждый день и увеличивать свои доходы от маркетинга по электронной почте. Вот все, что вы можете сделать с Mailmunch: - Создавайте списки адресов электронной почты с широким спектром форм подписки для каждой отрасли и варианта использования. - Развивайте этих потенциальных клиентов с помощью последовательностей привлечения потенциальных клиентов. - Снижайте количество брошенных корзин и генерируйте повторные продажи с помощью простых в построении инструментов. автоответчики - Продвигайте новые кампании или объявляйте об обновлениях продуктов с помощью широковещательных рассылок с высокой доставляемостью - Повышайте конверсию с помощью наших привлекательных целевых страниц, которые созданы для высокой посещаемости Mailmunch также невероятно прост в настройке. Наш интуитивно понятный конструктор перетаскивания и сотни бесплатных шаблонов гарантируют, что вы сможете запустить любую кампанию за считанные минуты, будь то форма подписки, кампания по электронной почте или целевая страница. И если вам интересно, подходит ли Mailmunch для вашей организации, не волнуйтесь. У Mailmunch есть варианты для любой отрасли и вертикали. Подробнее о формах подписки Mailmunch: - Шесть различных типов форм подписки - Обширная библиотека шаблонов для каждого варианта использования - Расширенные правила отображения и A/B-тестирование - Конструктор перетаскивания для легкой настройки - Формы, удобные для мобильных устройств, которые хорошо выглядят на каждом устройстве Подробнее о целевых страницах Mailmunch: - Большая библиотека шаблонов для каждой отрасли - Конструктор с возможностью перетаскивания для простой настройки - Готовая интеграция с ведущими службами электронного маркетинга - A/B-тестирование для оптимизации высокого уровня конверсии Подробнее о почтовом маркетинге Mailmunch : - Большая библиотека шаблонов для каждой кампании и ниши - Конструктор перетаскивания для легкой настройки - Последовательности автоответчиков - Простота проектирования и планирования трансляций В нашем мощном наборе инструментов есть гораздо больше, чтобы удовлетворить все ваши потребности в маркетинге по электронной почте. Все наши платные планы поставляются с 60-дневной гарантией возврата денег, которая дает вам уверенность в том, что вы сможете попробовать самый простой инструмент для привлечения потенциальных клиентов и маркетинга по электронной почте, который вы найдете.
Pocus
pocus.com
Pocus превращает данные в доход. Объедините все сигналы об использовании продукта и намерениях, необходимые вашей команде, чтобы расставить приоритеты для лучших возможностей и принять быстрые меры. Pocus помогает вам построить воронку продаж на основе реальных сигналов о покупке, а не на предположениях вашей команды (будь то размещение новых логотипов или расширение существующих). Благодаря Pocus команды выхода на рынок в Asana, Canva, Miro и Loom экономят более 10 часов в неделю, изучая данные, чтобы с уверенностью находить и заключать сделки.
Wyng
wyng.com
Wyng помогает брендам расти и понимать свою аудиторию, чтобы предоставлять более актуальный опыт. С помощью Wyng маркетологи могут легко создавать интерактивные цифровые возможности, которые привлекают клиентов в нужные моменты, собирают предпочтения и другие сторонние данные, а также персонализируют их в режиме реального времени. Независимо от того, является ли это викториной по поиску продукта, рекламной акцией или центром предпочтений — опыт Wyng всегда своевременен, удобен для пользователя и предлагает подлинную ценность для потребителей. Wyng обслуживает более 250 мировых брендов, включая AAA, Disney, Estée Lauder, Sony и Unilever, которые используют Wyng для увеличения числа подписчиков, увеличения продаж и укрепления доверия потребителей и привязанности к бренду.
TierPeak
tierpeak.com
Универсальная платформа продаж и маркетинга для малого и среднего бизнеса. Универсальная платформа маркетинга и продаж для малого и среднего бизнеса.
Digioh
digioh.com
Увеличьте конверсию на 3 % и более с помощью Digioh! Наслаждайтесь простым сбором контактов, викторинами, опросами, целевыми страницами и центрами предпочтений — все это предназначено для сбора, объединения и преобразования большего количества сторонних данных! Расширяйте свой маркетинговый список по электронной почте и SMS-сообщениям, собирайте сторонние данные и увеличивайте продажи с помощью высококонверсионных викторин по рекомендациям по продуктам, привлекательных многошаговых форм, опросов на месте и по электронной почте, целевых страниц и центров предпочтений. Воспользуйтесь всеми преимуществами данных и быстро пожинайте плоды персонализированного взаимодействия на сайте, электронной почты, SMS и ретаргетинга. Digioh позволяет маркетологам собирать больше независимых данных с согласия потребителей, чем ЛЮБАЯ платформа на рынке, и использовать эти данные по ВСЕМ маркетинговым каналам как на микро-, так и на макроуровне. Увеличьте конверсию, проводя викторины по рекомендациям по продуктам, проводя опросы, чтобы узнать о своих клиентах, и продолжая общение по электронной почте или SMS на основе этой информации - увеличивая вероятность как привлечения нового клиента, так и более высокого LTV и более низкого уровня отказа от участия. . Благодаря более чем 1400 клиентам, более чем 200 интеграциям и 2 миллиардам бит сторонних данных, собираемых ежедневно, нет более мощной платформы, чем Digioh, которая поможет брендам обеспечить дополнительный рост доходов, улучшить качество обслуживания клиентов и собирать + активировать сторонние данные в будущем. -мышление, инновационные пути. А благодаря команде Digioh, предоставляющей полный спектр услуг по проектированию и технической поддержке, клиенты Digioh приступают к работе быстрее, обеспечивая более быструю окупаемость инвестиций и возрастающий успех в течение 30 дней!
Insites
insites.com
Insites — это инструмент SEO-аудита, разработанный специально для агентств цифрового маркетинга, которые хотят получить больше потенциальных клиентов, привлечь больше клиентов и выполнить свои обещания. Insites — единственная SEO-платформа, которая... Показать больше дает вам полную картину эффективности вашего клиента менее чем за 60 секунд. Он охватывает все аспекты цифрового маркетинга, от локального SEO, от контекстной рекламы до Google Core Web Vitals — все это собрано в одном, простом для понимания SEO-аудите. Insites создает красивые фирменные SEO-отчеты, которыми вы можете поделиться со своими клиентами. Он интегрируется с вашими существующими инструментами продаж, такими как Salesforce, Hubspot и многими другими. Но это только начало. Insites может помочь вам привлечь потенциальных клиентов с помощью уникального решения для входящего маркетинга и дополнить существующие списки контактов сложной бизнес-аналитикой. Мы разработали Insites, чтобы предложить пользователям пользовательский интерфейс потребительского уровня с архитектурой корпоративного уровня. Это означает, что программное обеспечение настолько просто в использовании, что вам не нужны руководства и отчеты на простом английском языке, понятные каждому. Если вы хотите узнать больше об Insites и организовать демонстрацию с нашими экспертами, свяжитесь с нами.
Poltio
poltio.com
Встраиваемые решения Poltio без кода, которые являются адаптивными и не требуют маркировки, позволяют брендам/агентствам гуманизировать поиск продуктов и собирать данные нулевых партий в режиме реального времени / получать объективную информацию / повышать эффективность ... Показать больше OI при создании сегментов и персон. Просто выберите правильное решение, например интеллектуальный опрос, увлекательный тест или викторину с рекомендациями по продуктам/поиск подарков. Тесты по продуктам не только способствуют совершению покупок, но также обеспечивают превосходный опыт и улучшают путь клиента за счет управляемых продаж.
LeadMine
leadmine.net
LeadMine — одна из простых и мощных платформ для генерации лидов, которой доверяют более 1000 компаний по всему миру. Мы в LeadMine стремимся предоставлять высококвалифицированных, проверенных и, самое главное, точных профессиональных потенциальных клиентов. С нашими инструментами вы сможете найти своих потенциальных клиентов менее чем за пять секунд.
Qualifio
qualifio.com
Qualifio позволяет крупным брендам и средствам массовой информации привлекать аудиторию по цифровым каналам с помощью более чем 50 шаблонных интерактивных форматов (викторины, конкурсы, опросы, тесты, анимационные игры и т. д.). Благодаря строгому соблюдению GDPR платформа позволяет собирать обширные собственные данные, которые можно передать в более широкие технологии клиента для обогащения данных. В настоящее время Qualifio используют более 400 предприятий, включая TF1, Nestl, PepsiCo, PSG, MediaMarkt, LOral, RTL и т. д.
Kloser
kloser.com
Kloser помогает специалистам по продажам и рекрутерам напрямую связываться со своими потенциальными клиентами, контактами и кандидатами. Наши списки адресов электронной почты B2B, проверенные людьми и улучшенные искусственным интеллектом, являются идеальным решением для создания кампаний по формированию спроса. Списки Kloser позволяют вам использовать миллионы проверенных профилей в разных отраслях, географических регионах, должностях и многом другом. Расширение Kloser Chrome — идеальный помощник в ваших рабочих процессах поиска потенциальных клиентов. Kloser использует общедоступную информацию, собственные базы данных B2B и современный искусственный интеллект, чтобы за считанные секунды найти электронную почту любого потенциального клиента!
Sonar
sendsonar.com
Текстовые сообщения открыли новые возможности для того, как отделы продаж и маркетинга могут построить значимые отношения с потенциальными клиентами. Квалификация потенциальных клиентов, конвертация потенциальных клиентов и привлечение клиентов может быть сложной задачей. Представляем Marchex Sonar, интеллектуальную платформу обмена текстовыми сообщениями, созданную для бизнеса. Используйте возможности искусственного интеллекта для автоматизации первоначального общения, последующих действий, планирования, капельных кампаний и многого другого. Благодаря одному из самых популярных пользовательских интерфейсов и пользовательского опыта Sonar предлагает лучший набор функций для отделов продаж и маркетинга на каналах, которые предпочитают клиенты. Десятки интеграций позволяют вам беспрепятственно взаимодействовать со своими клиентами через CRM или технологический стек. Конвертируйте больше потенциальных клиентов, более эффективно вовлекайте их и получайте больше доходов с помощью Marchex Sonar.
ServiceBell
servicebell.com
ServiceBell — это лучшее решение для преобразования конвейеров для отделов продаж, использующих Hubspot. ServiceBell позволяет компаниям превратить свой лучший актив бренда — свой веб-сайт — в генератор конвейеров №1, ведя личные беседы с потенциальными клиентами, когда они просматривают сайты в режиме реального времени. ServiceBell подключает веб-сайт к Hubspot, а затем позволяет продвигать полный цикл продаж на основе учетной записи по мере того, как потенциальные клиенты попадают на сайт, а не ждут отправки форм. Чтобы узнать больше, позвоните в колокольчик на сайте ServiceBell.com.
We-Connect
we-connect.io
В We-Connect мы предлагаем вам самый безопасный и передовой инструмент информационно-пропагандистской деятельности на рынке. Мы предоставляем универсальную панель управления, с помощью которой вы можете легко управлять своими потенциальными клиентами, запускать интеллектуальные последовательности и анализировать отдельные рекламные кампании. Чтобы защитить ваш бизнес и клиентов, мы используем облачное программное обеспечение, поэтому вам не нужно беспокоиться о безопасности. Если вы готовы окунуться в более безопасный мир поиска потенциальных клиентов, начните 14-дневную бесплатную пробную версию: https://account.we-connect.io/signup
Beacon
beacon.by
Beacon помогает создать уникальный профессиональный дизайн для лид-магнитов за считанные минуты.
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
LeadsBridge
leadsbridge.com
LeadsBridge — это решение для автоматизации iPaaS, которое позволяет маркетологам и рекламодателям совершенствовать свою омниканальную стратегию и создавать собственную взаимосвязанную маркетинговую экосистему. LeadsBridge удовлетворяет ваши потребности в интеграции, уделяя особое внимание устранению разрывов между ведущими рекламными платформами — Google, Facebook, LinkedIn и TikTok — и основными маркетинговыми платформами — CRM, программным обеспечением для электронного маркетинга, автоответчиком и многим другим. LeadsBridge также имеет все необходимое для разработки индивидуальных интеграций с учетом уникальных потребностей вашего бизнеса. Платформа LeadsBridge специально разработана для компаний, которые хотят оптимизировать свою рекламную деятельность путем интеграции своего маркетингового стека с рекламой в Facebook и Instagram, Google Ads, LinkedIn Ads и TikTok Ads. Благодаря более чем 380 готовым интеграциям вы можете легко подключить любимое программное обеспечение к рекламным платформам, плавно синхронизируя данные для ваших маркетинговых рабочих процессов. Благодаря интеграции LeadsBridge данные о потенциальных клиентах передаются из источника в пункт назначения по вашему выбору автоматически и в режиме реального времени, всегда соблюдая при этом соответствие CCPA и GDPR. Основные функции LeadsBridge включают в себя: Синхронизация потенциальных клиентов. Таргетинг на аудиторию. Отслеживание онлайн-офлайн. От платформы к платформе. Индивидуальная интеграция. LeadsBridge предлагает бесплатный план, который включает в себя 100 потенциальных клиентов в месяц и один работающий мост. Затем вы можете перейти на платные планы, чтобы получить больше функций: Pro: начиная с 3 мостов и 800 потенциальных клиентов в месяц за 22 доллара в месяц, вы можете выбрать количество потенциальных клиентов для синхронизации и сколько мостов вам нужно, и цена будет соответствующим образом скорректирована. ; Бизнес: это управляемая услуга, поэтому объем потенциальных клиентов и количество мостов настраиваются в соответствии с вашими конкретными потребностями, а затем рассчитываются вручную. Все планы полностью соответствуют GDPR и CCPA, что обеспечивает безопасность всех данных клиентов.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish — самая мощная в мире система поиска контактов. Swordfish объединяет данные от ведущих мировых поставщиков услуг проверки личности людей, таких как Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian и сотен других независимых источников, а также прямые каналы, чтобы предоставить вам актуальную, действительную и прямую контактную информацию для людей, которых вы ищете. . Swordfish используется ведущими специалистами по подбору персонала, специалистами по продажам и расследованиями в ведущих мировых оборонных, технологических и правительственных агентствах. От рекрутеров из списка Fortune 500 до индивидуальных предпринимателей, Swordfish на вашей стороне, чтобы сделать поиск контактов эффективным, точным и простым в использовании. Наши 5 продуктов созданы, чтобы облегчить жизнь. Расширение Chrome — находите любые контактные данные в Интернете. Обогащение файлов — экономьте время за счет массового пополнения списков клиентов. Обратный поиск — находите кого угодно на основе входных данных. Интеграция — Swordfish легко подключается к вашим инструментам. и CRM через наши интеграции и API. Prospector — находите, связывайте и закрывайте своих потенциальных клиентов, используя доступ к нашей мощной базе данных контактов B2B.
Leadferno
leadferno.com
Leadferno — это платформа для обмена бизнес-сообщениями, созданная для малого бизнеса с целью повышения конверсии, текстовых сообщений и улучшения качества обслуживания клиентов. Отправляйте текстовые сообщения клиентам прямо с вашего веб-сайта с помощью настраиваемого виджета преобразования веб-текста. Взаимодействуйте с потребителями, используя мощный почтовый ящик для обмена сообщениями, чтобы ваша команда могла увеличить количество конверсий, быстрее закрывать потенциальных клиентов и радовать своих клиентов. Leadbox от Leadferno — это наиболее настраиваемый виджет преобразования веб-текста на рынке, обеспечивающий отправку текстовых сообщений и другие ваши преобразования, такие как запись на прием, звонок по щелчку, формы для потенциальных клиентов, указания и многое другое. И браузерное, и мобильное приложения помогают вашей команде взаимодействовать с клиентами, используя мощные бизнес-функции, такие как автоответы, сохраненные ответы, запланированные сообщения, напоминания и многое другое. Интегрируйтесь с Facebook Messenger, Google Business Messages, Google Analytics и подключайтесь к другим приложениям, таким как ваша CRM, через Zapier или наш API.
KlickLead
klicklead.de
Используйте KlickLead для создания индивидуальных воронок для квалификации потенциальных клиентов. Воронки KlickLead конвертируют заметно лучше, чем обычные формы на веб-сайтах, и генерируют качественные запросы для вашего бизнеса. Вы можете использовать его как простую воронку на нашем сервере или скопировать скрипт на свой веб-сайт, чтобы посетителям не приходилось покидать вашу страницу.
Banatic
banatic.com
Banatic — это конструктор всплывающих окон, который позволяет легко создавать красивые всплывающие окна и быстрее расширять списки адресов электронной почты. мы предоставляем программную услугу для создания ваших собственных всплывающих окон и синхронизации электронной почты с вашим любимым поставщиком электронной почты. Подводя итог, вы можете превратить свою регистрацию в доход и быстрее развивать свой бизнес.
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks предлагает вам набор продуктов, которые вы можете использовать для своего маркетинга, чтобы развивать свою компанию, находить потенциальных клиентов, отправлять электронные письма, создавать чат-ботов, привлекать посетителей к написанию обзоров, защищать свой сайт от поддельных электронных писем, отображать социальные уведомления на своем сайте. и многое другое. Набор продуктов для маркетинга и привлечения потенциальных клиентов: пакет включает в себя несколько инструментов для привлечения потенциальных клиентов, которые вы можете использовать для развития своей компании. Привлекайте больше потенциальных клиентов и клиентов. Все инструменты ориентированы на привлечение новых потенциальных клиентов и клиентов в вашу компанию и стимулирование ее роста. Неограниченный доступ ко всем продуктам: предложите неограниченный доступ ко всему программному обеспечению без каких-либо ограничений, больше не платите за каждого клиента. Что включено? Программное обеспечение для обогащения данных для поиска электронной почты новых потенциальных клиентов: Найдите потенциальных клиентов из списка компаний. Вы сможете получать потенциальных клиентов из списка компаний или доменов. Программное обеспечение идеально подходит для B2B-компаний, специалистов по продажам и росту. Лучшее программное обеспечение для поиска потенциальных клиентов. Идеально подходит для привлечения потенциальных клиентов по холодной электронной почте. Найдите деловые электронные письма и информацию о потенциальных клиентах. Экспорт ведет непосредственно в Excel с бизнес-данными. Извлечение электронной почты, телефона и социальных сетей из списка веб-сайтов: вы можете загрузить список доменов и извлечь электронные письма, URL-адреса социальных сетей и имена пользователей из Facebook, LinkedIn, Twitter и т. д., а также номера телефонов на всех страницах каждого веб-сайта. Отчет доступен для загрузки в формате Excel после извлечения всех электронных писем.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms — это мощный онлайн-конструктор форм, который позволяет предприятиям и организациям с легкостью создавать собственные формы и опросы. Благодаря удобному интерфейсу с возможностью перетаскивания и широкому набору настраиваемых шаблонов и тем Quill Forms позволяет легко разрабатывать и публиковать профессионально выглядящие формы, оптимизированные для настольных и мобильных устройств. Если вам нужны контактные формы, формы привлечения потенциальных клиентов, формы регистрации событий или опросы для обратной связи, Quill Forms поможет вам. Благодаря расширенным функциям, таким как условная логика, предварительно заполненные поля и настраиваемые правила проверки, вы можете создавать формы, которые собирают именно ту информацию, которая вам нужна от ваших клиентов и потенциальных клиентов. Quill Forms также предлагает надежные функции аналитики и отчетности, поэтому вы можете отслеживать отправку форм, отслеживать коэффициенты конверсии и получать информацию о поведении пользователей. Кроме того, благодаря интеграции с популярными CRM и платформами электронного маркетинга вы можете легко подключить данные своей формы к другим бизнес-инструментам. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, мощным функциям и гибким тарифным планам Quill Forms является идеальным решением для предприятий всех размеров и отраслей, которым нужен надежный и настраиваемый конструктор форм.
Callback24
callback24.io
Callback24 – инструмент лидогенерации, который помогает привлекать новых клиентов благодаря кнопкам призыва к действию (CTA). Callback24 позволяет вашему клиенту связаться с вами. Всего за 15 секунд ваш консультант получит уведомление о звонке клиента. Отвечайте на 30 % больше телефонных звонков благодаря кнопкам призыва к действию (CTA): виджету, всплывающему окну и всплывающему окну выхода. Узнайте причины, по которым ваши клиенты обращаются к вам, и улучшите качество обслуживания клиентов. Callback24 предлагает: - Обратный звонок - Кнопки призыва к действию (CTA) - База данных лидов - Оптимизация коэффициента конверсии - Запись звонков, планирование - Статистика и отчеты - Отслеживание звонков - Интеграция с: Facebook Messenger, Facebook Lead Ads, Google Analytics, популярными CRM и многое другое
GrooveJar
groovejar.com
Groovejar помогает предпринимателям увеличить доходы, подписку по электронной почте и продажи в Интернете. У вас будет доступ к широкому спектру виджетов и всплывающих окон для оптимизации веб-сайта, которые помогут превратить посетителей в клиентов.