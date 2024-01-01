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Программное обеспечение для генерации лидов - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для генерации лидов: раскройте возможности автоматизированного поиска и конверсии Программное обеспечение для генерации лидов позволяет предприятиям упростить и оптимизировать процесс привлечения высококачественных потенциальных клиентов, стимулирования роста и максимизации потенциального дохода. Используя передовую автоматизацию, анализ данных и многоканальные маркетинговые стратегии, этот инновационный набор инструментов революционизирует то, как организации выявляют, привлекают и превращают потенциальных клиентов в клиентов. По своей сути программное обеспечение для генерации лидов предназначено для устранения догадок и неэффективности, присущих традиционным методам генерации лидов. Это позволяет компаниям точно нацеливаться на свои идеальные сегменты аудитории и достигать их, что в конечном итоге повышает коэффициент конверсии и рентабельность инвестиций. Используя возможности программного обеспечения для генерации лидов, компании могут ускорить свой рост, повысить продуктивность продаж и оставаться впереди конкурентов на современном динамичном рынке. Программное обеспечение для генерации лидов позволяет организациям открывать новые возможности и обеспечивать устойчивый рост бизнеса, будь то привлечение потенциальных клиентов для продаж B2B, выявление потенциальных клиентов для транзакций электронной коммерции или увеличение количества регистраций на услуги по подписке.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Podium

Podium

podium.com

Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Zoho SalesIQ предлагает лучшее программное обеспечение для поддержки клиентов в режиме реального времени для отслеживания веб-сайтов и посетителей. Отслеживайте, захватывайте и взаимодействуйте со своими клиентами. БЕСПЛАТНО для 2 пользователей. Попробуй сейчас!

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.

CallRail

CallRail

callrail.com

Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.

Typeform

Typeform

typeform.com

Создавайте красивые интерактивные формы — получайте больше ответов. Кодирование не требуется. Шаблоны для викторин, исследований, отзывов, привлечения потенциальных клиентов и многого другого. Бесплатная регистрация.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.

Keap

Keap

keap.com

Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...

Hunter.io

Hunter.io

hunter.io

Hunter — ведущее решение для поиска и проверки профессиональных адресов электронной почты. Начните использовать Hunter и общайтесь с людьми, которые важны для вашего бизнеса.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Likeweb — поставщик цифровой аналитики для корпоративных клиентов, а также клиентов малого и среднего бизнеса (SMB). Платформа предоставляет услуги веб-аналитики и предлагает пользователям информацию о веб-трафике своих клиентов и конкурентов.

Popl

Popl

popl.co

Popl — это ведущая платформа цифровых визитных карточек для команд, предоставляющая инновационные решения для миллионов компаний и специалистов по всему миру. Наша платформа позволяет командам создавать, распространять цифровые визитные карточки и управлять ими, обеспечивая согласованность бренда, о...

AWeber

AWeber

aweber.com

Попробуйте AWeber бесплатно сегодня и получите все решения для расширения списка адресов электронной почты, взаимодействия с аудиторией и увеличения продаж. Кредитная карта не требуется.

Privyr

Privyr

privyr.com

Privyr — это приложение, которое помогает продавцам и предприятиям конвертировать потенциальных клиентов в клиентов со своих телефонов.

involve.me

involve.me

involve.me

Повысьте вовлеченность клиентов. Через интерактивные воронки. Конструктор контента без кода для викторин, опросов, калькуляторов, форм и страниц оплаты. Создавайте персонализированные взаимодействия на каждом этапе пути клиента.

CoPilot AI

CoPilot AI

copilotai.com

Расширенный набор инструментов CoPilot AI позволяет продавцам находить наиболее подходящих потенциальных клиентов, воспитывать качественных потенциальных клиентов и назначать больше встреч в LinkedIn Sales Navigator.

Signals

Signals

getsignals.ai

Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!

Manycontacts

Manycontacts

manycontacts.com

CRM для WhatsApp Инструмент WhatsApp для продаж и поддержки Подключите свой WhatsApp Business (или API) к ManyContacts, чтобы поделиться своим почтовым ящиком со своей командой, отвечать и организовывать все свои чаты в одном интерфейсе.

Avochato

Avochato

avochato.com

Авочато — это простой способ отправлять текстовые сообщения для бизнеса. Наша лидирующая на рынке служба обмена текстовыми сообщениями для бизнеса позволит вам связаться с вашими клиентами быстрее и эффективнее, чем когда-либо.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.ai — это комплексная платформа для маркетинговой аналитики и атрибуции, которая интегрирована в различные хранилища данных и позволяет предоставлять действенную, конфиденциальную информацию на основе искусственного интеллекта. Попробуй сейчас!

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

Уникальное программное обеспечение CRM, которое помогает малому бизнесу сосредоточиться на продажах и увеличить их. На основе GTD и продаж Принципы нашего инструмента продаж включают в себя управление контактами и воронками продаж.

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

Мы являемся надежным источником информации об IP-адресах, обрабатывая 40 миллиардов запросов API геолокации IP в месяц для более чем 1000 компаний и более 100 000 разработчиков.

Apify

Apify

apify.com

Заставьте Интернет работать на вас. Apify может автоматизировать все, что вы можете сделать вручную в веб-браузере, и запускать это в любом масштабе. Мы — ваш универсальный магазин по очистке веб-страниц, извлечению данных и веб-RPA.

Clay

Clay

clay.com

Находите потенциальных клиентов из любой точки Интернета. Создавайте списки потенциальных клиентов из мест, которые вы никогда не считали возможными. Подключитесь к более чем 50 интеграциям, чтобы автоматически получать имена, адреса электронной почты, технологический стек, открытые роли и многое др...

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

Ваша первая степень связи с любым профессионалом. Свяжитесь напрямую с теми, кто принимает правильные решения, используя самую большую и точную в мире базу данных электронной почты и прямых звонков.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.

Floww.ai

Floww.ai

floww.ai

Floww.ai — это пакет программного обеспечения на базе GenAI, обеспечивающий высокую скорость продаж для предприятий B2C и B2B2C. Интегрированная платформа продаж Floww.ai предлагает CRM для управления продажами, мгновенную аналитику NoCode, автоматизацию маркетинга и рабочих процессов, интегрированн...

Luna.ai

Luna.ai

luna.ai

Найдите идеальных потенциальных клиентов и отправляйте умопомрачительные электронные письма. Стремитесь к более быстрому расширению, чем просто с помощью личных связей, без хлопот, связанных с поиском потенциальных клиентов? ИИ Luna революционизирует способы поиска потенциальных клиентов и взаимод...

about.me

about.me

about.me

Создайте свой бесплатный одностраничный веб-сайт всего за несколько минут.

Landbot

Landbot

landbot.io

Самый мощный конструктор чат-ботов без кода Увеличьте свой доход, сократите эксплуатационные расходы и порадуйте своих клиентов.

Seamless.AI

Seamless.AI

seamless.ai

Инструмент продаж №1 для прямых звонков B2B, мобильных номеров и электронной почты. Более 300 000+ руководителей продаж используют Seamless.AI для привлечения потенциальных клиентов.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

Превращайте простые PDF-файлы в интерактивные и привлекательные документы профессионального вида, управляйте маркетинговыми инструментами, анализируйте файлы и многое другое.

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

NetHunt предлагает программное обеспечение CRM, а также отличную поддержку клиентов и базу знаний для отделов продаж, маркетинга и обслуживания клиентов. Присоединяйтесь к нам!

Closely

Closely

closelyhq.com

Лучший инструмент автоматизации LinkedIn: ✔️Создавайте персонализированные кампании ✔️Управляйте воронкой продаж ✔️Отслеживайте продуктивность ✔️Внутренняя интеграция с инструментами CRM. ⭐50 кредитов БЕСПЛАТНО.

Sender

Sender

sender.net

Постройте мост между вашими списками адресов электронной почты и доходами. Sender дает вам возможность быстро и легко поддерживать связь с клиентами и развивать свой бизнес, тратя при этом гораздо меньше.

Refrens

Refrens

refrens.com

Refrens ABC — это самый простой способ собирать, управлять, отслеживать и конвертировать потенциальных клиентов в одном месте. 1. Автоматический захват потенциальных клиентов с помощью форм захвата потенциальных клиентов и контактных форм на веб-сайте. 2. Управляйте потенциальными клиентами по неско...

Swordfish.ai

Swordfish.ai

swordfish.ai

Swordfish — самая мощная в мире система поиска контактов. Swordfish объединяет данные от ведущих мировых поставщиков услуг проверки личности людей, таких как Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian и сотен других независимых источников, а также прямые каналы, чтобы предоставить вам актуальную, действите...

Warmly

Warmly

warmly.ai

Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Наша платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о намерении совершить покупку на вашем веб-сайте, исходящие зака...

Retainly

Retainly

retainly.app

Retainly создан для того, чтобы все больше ваших клиентов возвращались в ваш бизнес снова и снова. Его легко освоить и с ним легко работать, а это значит, что вы можете без проблем проводить эффективные кампании. С помощью Retainly вы сможете поддерживать интерес своих клиентов и строить более прочн...

Success.ai

Success.ai

success.ai

Success.ai использует искусственный интеллект, чтобы помочь вам отправлять неограниченное количество электронных писем проверенным потенциальным клиентам, увеличивая ваш охват. Мы определяем правильных потенциальных клиентов для таргетинга, персонализируем ваши электронные письма и отслеживаем резул...

InboxPro

InboxPro

inboxpro.io

Превратите потенциальных клиентов в клиентов. Закрыть больше встреч InboxPro помогает вам оптимизировать процесс привлечения и развития клиентов с помощью искусственного интеллекта, тегов слияния, последовательностей последующих действий и встроенного календаря.

Clearbit

Clearbit

clearbit.com

Clearbit — это механизм маркетинговых данных для всех ваших взаимодействий с клиентами. Глубоко понимайте своих клиентов, определяйте будущие перспективы и персонализируйте каждое взаимодействие в области маркетинга и продаж.

IP GeoLocation

IP GeoLocation

ipgeolocation.io

Бесплатный API-интерфейс геолокации IP и точная база данных поиска IP-адресов. Бесплатный IP-API предоставляет информацию о стране, городе, штате, провинции, местной валюте, широте и долготе, сведениях о компании, поиске интернет-провайдера, языке, почтовом индексе, телефонном коде страны, информаци...

Thrive Themes

Thrive Themes

thrivethemes.com

Невероятно быстрые шаблоны и плагины WordPress, созданные для того, чтобы привлечь больше трафика, больше подписчиков, больше клиентов и больше клиентов для вас.

Clodura.AI

Clodura.AI

clodura.ai

Clodura — это платформа для поиска потенциальных клиентов на базе искусственного интеллекта для онлайн-генерации потенциальных клиентов B2B, оперативной аналитики продаж и автоматизированных последовательностей продаж.

Kaspr

Kaspr

kaspr.io

Тратьте меньше времени на поиск и выполните свою квоту. Kaspr — это расширение LinkedIn Chrome и панель управления, которая дает вам доступ к контактным данным B2B за считанные секунды.

Dripify

Dripify

dripify.io

Ускорьте привлечение потенциальных клиентов в LinkedIn с помощью Dripify. Многофункциональный инструмент автоматизации LinkedIn, призванный помочь вашему отделу продаж улучшить поиск потенциальных клиентов в LinkedIn и заключить больше сделок — и все это на полном автопилоте.

Gleam

Gleam

gleam.io

Gleam — это маркетинговая платформа для роста. Мы даем вам возможность проводить потрясающие кампании, которые развивают ваш бизнес.

Salesrobot

Salesrobot

salesrobot.co

Автоматизируйте холодные информационные кампании по электронной почте и в социальных сетях. Попробуйте наше проверенное программное обеспечение для автоматизации продаж и каждый день увеличивайте свои усилия по охвату клиентов, как это делают более 2000 наших пользователей.

AroundDeal

AroundDeal

arounddeal.com

Работайте меньше, достигайте большего, продажи выше. Находите больше контактов B2B, обогащайте и проверяйте записи, участвуйте в автоматических рабочих процессах и заключайте больше сделок — и все это на платформе RoundDeal. Стимулируйте рост вашего бизнеса по всему миру.

Leadberry

Leadberry

leadberry.com

Leadberry — это веб-программное обеспечение для привлечения потенциальных клиентов B2B, которое превращает посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов. Работает на базе Google Analytics.

FormAssembly

FormAssembly

formassembly.com

FormAssembly предоставляет простой в использовании онлайн-конструктор форм для бизнеса. Интегрируйтесь с Salesforce с помощью нашего универсального веб-решения. Начните сегодня.

FullContact

FullContact

fullcontact.com

FullContact Inc. — частная технологическая компания, предоставляющая набор облачных программных продуктов для предприятий, разработчиков и брендов. Их основное внимание уделяется безопасному разрешению личности и интеграции API в реальном времени. В их пакет предложений входят такие продукты, как En...

Quill Forms

Quill Forms

quillforms.com

Quill Forms — это мощный онлайн-конструктор форм, который позволяет предприятиям и организациям с легкостью создавать собственные формы и опросы. Благодаря удобному интерфейсу с возможностью перетаскивания и широкому набору настраиваемых шаблонов и тем Quill Forms позволяет легко разрабатывать и пуб...

Brave

Brave

getbrave.io

Brave — это механизм конверсии посетителей, который предоставляет любому, у кого есть веб-сайт WordPress, более 200 виджетов конверсии, которые вы можете подключить и начать конвертировать посетителей. Вы также можете интегрировать популярные EMS или CRM на свои веб-сайты, чтобы собирать потенциальн...

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