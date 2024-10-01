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Программное обеспечение для генерации лидов - Самые популярные приложения - Германия
Программное обеспечение для генерации лидов: раскройте возможности автоматизированного поиска и конверсии Программное обеспечение для генерации лидов позволяет предприятиям упростить и оптимизировать процесс привлечения высококачественных потенциальных клиентов, стимулирования роста и максимизации потенциального дохода. Используя передовую автоматизацию, анализ данных и многоканальные маркетинговые стратегии, этот инновационный набор инструментов революционизирует то, как организации выявляют, привлекают и превращают потенциальных клиентов в клиентов. По своей сути программное обеспечение для генерации лидов предназначено для устранения догадок и неэффективности, присущих традиционным методам генерации лидов. Это позволяет компаниям точно нацеливаться на свои идеальные сегменты аудитории и достигать их, что в конечном итоге повышает коэффициент конверсии и рентабельность инвестиций. Используя возможности программного обеспечения для генерации лидов, компании могут ускорить свой рост, повысить продуктивность продаж и оставаться впереди конкурентов на современном динамичном рынке. Программное обеспечение для генерации лидов позволяет организациям открывать новые возможности и обеспечивать устойчивый рост бизнеса, будь то привлечение потенциальных клиентов для продаж B2B, выявление потенциальных клиентов для транзакций электронной коммерции или увеличение количества регистраций на услуги по подписке.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
AWeber
aweber.com
AWeber — лидер рынка программного обеспечения для электронного маркетинга для малого бизнеса. Основанная в 1998 году, компания AWeber уже более 20 лет успешно помогает более чем одному миллиону клиентов по всему миру надежно связываться со своими потенциальными клиентами с помощью простого и мощного...
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — это платформа взаимодействия с клиентами с онлайн-чатом, отслеживанием посетителей веб-сайта и аналитическими возможностями, которая помогает вам узнавать своих посетителей, привлекать их и поддерживать своих клиентов в режиме реального времени. Оснащен всеми функциями, которые ожидае...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персон...
Salesrobot
salesrobot.co
Автоматизируйте холодные информационные кампании по электронной почте и в социальных сетях. Попробуйте наше проверенное программное обеспечение для автоматизации продаж и каждый день увеличивайте свои усилия по охвату клиентов, как это делают более 2000 наших пользователей.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
RocketReach
rocketreach.co
Более 18 миллионов компаний по всему миру доверяют RocketReach, включая Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook и 95% компаний из списка S&P 500. С помощью RocketReach вы можете создавать списки контактов и компаний на основе крупнейшей в мире и самой точной базы данных электронная почта и прямые зв...
Similarweb
similarweb.com
Продавайте умнее, используя цифровую информацию на 360° об электронной коммерции, перспективах издателей и рекламодателей. Благодаря уникальным данным о трафике и вовлеченности Подобные веб-сайта вы получаете полное представление о каждой части цифровой стратегии и эффективности потенциального клиен...
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...
Closely
closelyhq.com
Closely — это облачная платформа для вовлечения продаж для бизнеса любого размера — от индивидуальных предпринимателей до брендов со специализированными командами продаж. Запускайте автоматизированные информационные кампании, расширяйте и управляйте своей сетью Linkedin, экспортируйте контакты элект...
involve.me
involve.me
Современный инструмент взаимодействия с клиентами, помогающий компаниям создавать персонализированное взаимодействие на каждом этапе пути к клиенту, повышать вовлеченность аудитории и собирать более качественные данные. С помощью Involve.me пользователи могут легко создавать и публиковать умные целе...
Typeform
typeform.com
Typeform — это золотой стандарт безкодовых, тщательно продуманных, удобных для людей форм, викторин, опросов и асинхронных видеорешений. Создайте личный опыт для своих клиентов, создайте индивидуальность бренда и лояльность, а также ускорьте свой рост. Благодаря более чем 120 существующим интеграция...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — это современная платформа выхода на рынок для B2B-компаний. У нас самая большая, самая точная и наиболее часто обновляемая база данных, содержащая аналитическую информацию и данные о покупательских намерениях о компаниях и контактах. Мы накладываем дополнительные инструменты на эт...
Hublead
hublead.io
Добавляйте лиц, принимающих решения, находите нужные электронные письма и синхронизируйте беседы LinkedIn и Sales Navigator с HubSpot с помощью нашего расширения LinkedIn для Google Chrome.
Hunter.io
hunter.io
Hunter — это облачное решение, которое помогает предприятиям находить и проверять профессиональные адреса электронной почты из доменов, компаний или конкретных специалистов в Интернете и многое другое. Также включена бесплатная платформа холодной электронной почты для отправки рассылок по электронно...
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI помогает маркетологам B2B SaaS повысить рентабельность маркетинговых инвестиций, сэкономить время и усилия на рутинном анализе, а также предоставить критически важную информацию о маркетинговой деятельности, влияющей на конвейер/доходы. Во-первых, Factors объединяет все хранилища данных —...
GoSquared
gosquared.com
Первая в мире устойчивая платформа электронного маркетинга. Перейдите с MailChimp, чтобы отправлять более эффективные электронные письма, расширять свою аудиторию и восстанавливать планету.
We-Connect
we-connect.io
В We-Connect мы предлагаем вам самый безопасный и передовой инструмент информационно-пропагандистской деятельности на рынке. Мы предоставляем универсальную панель управления, с помощью которой вы можете легко управлять своими потенциальными клиентами, запускать интеллектуальные последовательности и ...
useArtemis
useartemis.co
Находите потенциальных клиентов, рассылайте электронные письма и запускайте многоканальные кампании. Увеличьте свои усилия по распространению информации, извлекайте и обогащайте потенциальных клиентов, а затем начинайте многоканальные кампании через Linkedin и электронную почту.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — эт...
CoPilot AI
copilotai.com
Измените свою стратегию продаж с помощью программного обеспечения для поддержки продаж на базе искусственного интеллекта. CoPilot AI — это передовая платформа, которая меняет способы поиска, привлечения и конвертации клиентов вами и вашей командой. CoPilot AI поддерживает отделы маркетинга и продаж ...
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицир...
Manycontacts
manycontacts.com
CRM для WhatsApp Инструмент WhatsApp для продаж и поддержки Подключите свой WhatsApp Business (или API) к ManyContacts, чтобы поделиться своим почтовым ящиком со своей командой, отвечать и организовывать все свои чаты в одном интерфейсе.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Бесплатный API-интерфейс геолокации IP и точная база данных поиска IP-адресов. Бесплатный IP-API предоставляет информацию о стране, городе, штате, провинции, местной валюте, широте и долготе, сведениях о компании, поиске интернет-провайдера, языке, почтовом индексе, телефонном коде страны, информаци...
IPinfo
ipinfo.io
Мы являемся надежным источником информации об IP-адресах, обрабатывая 40 миллиардов запросов API геолокации IP в месяц для более чем 1000 компаний и более 100 000 разработчиков.
Warmly
warmly.ai
Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Наша платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о намерении совершить покупку на вашем веб-сайте, исходящие зака...
Success.ai
success.ai
Success.ai — это универсальная платформа для холодной электронной почты, созданная для того, чтобы помочь компаниям добиться быстрого роста. Этот инструмент, ориентированный на получение неограниченного количества потенциальных клиентов, электронных писем, разминку и расширенные возможности написани...
NetHunt
nethunt.com
NetHunt — это инструмент автоматизации продаж, который буквально живет внутри вашего Gmail и других приложений Google Workspace. Оно помогает отделам продаж управлять потенциальными клиентами, развивать отношения с клиентами, отслеживать ход продаж и заключать больше сделок. Бизнес растет в 5 раз с ...
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI — первая и единственная поисковая система для потенциальных клиентов B2B, работающая в режиме реального времени. Более 350 000 пользователей и десятки тысяч обладателей награды Президентского клуба используют Seamless.AI для поиска проверенных мобильных телефонов, электронных писем и пря...
Sender
sender.net
Ключевыми преимуществами Sender являются высокая доставляемость электронной почты, отмеченное наградами удобство для пользователя и беспрецедентная доступность. Sender создан специально для электронной коммерции и блоггеров и имеет множество дополнительных функций, но идеально подходит для всех видо...
Gleam
gleam.io
Gleam — это маркетинговая платформа для роста, которая помогает компаниям сосредоточиться на действиях. Действием может быть все, что вы хотите: подписчик электронной почты, лайк в Facebook, подписчик в Twitter или кто-то, кто упомянет вашу компанию через #хэштег.
Kaspr
kaspr.io
Каспр автоматически получает контактную информацию в LinkedIn. Просто зарегистрируйтесь бесплатно и начните использовать наше расширение Chrome, чтобы получить мгновенный доступ к контактным данным потенциальных клиентов. Управляйте своими потенциальными клиентами на информационной панели, обогащая ...
Dripify
dripify.io
Ускорьте привлечение потенциальных клиентов в LinkedIn с помощью Dripify. Многофункциональный инструмент автоматизации LinkedIn, призванный помочь вашему отделу продаж улучшить поиск потенциальных клиентов в LinkedIn и заключить больше сделок — и все это на полном автопилоте.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io — это инструмент поиска электронной почты и обогащения бизнес-данных для продаж B2B и маркетинга по электронной почте. Мы собираем и обрабатываем общедоступные данные, чтобы предоставить передовую платформу для исследования электронной почты, которая помогает профессионалам запускать эффек...
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms — это мощный онлайн-конструктор форм, который позволяет предприятиям и организациям с легкостью создавать собственные формы и опросы. Благодаря удобному интерфейсу с возможностью перетаскивания и широкому набору настраиваемых шаблонов и тем Quill Forms позволяет легко разрабатывать и пуб...
Opensend
opensend.com
Получите электронную почту ваших анонимных посетителей. Быстрорастущие онлайн-бизнесы используют Opensend для расширения своих контактов по электронной почте, автоматизации ретаргетинга электронной почты и улучшения конверсии электронной почты.
BuiltWith
builtwith.com
BuildWith — это инструмент для профилирования веб-сайтов, привлечения потенциальных клиентов, конкурентного анализа и бизнес-аналитики, обеспечивающий внедрение технологий, данные электронной коммерции и аналитику использования Интернета.
Surfe
surfe.com
Добавляйте контакты, находите нужные электронные письма и синхронизируйте разговоры LinkedIn и Sales Navigator с CRM с помощью простого расширения Surfe для Chrome. Surfe — это решение №1 для интеграции вашего... Показать больше RM с LinkedIn, чтобы: • устранить необходимость ручного ввода данных • ...
Captain Data
captaindata.co
Captain Data — это платформа для извлечения и автоматизации данных без кода. С помощью Captain Data вы можете извлекать веб-данные, обогащать их несколькими источниками или поставщиками данных и интегрировать их в используемые вами инструменты, такие как электронные таблицы или CRM. Варианты использ...
HeyReach
heyreach.io
Программное обеспечение для автоматизации LinkedIn, которое помогает агентствам и командам расширять охват LinkedIn! Безопасно отправляйте неограниченное количество запросов на подключение и сообщений из нескольких синхронизированных учетных записей с помощью единственного на рынке инструмента автом...
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — это комплексный сервис по привлечению потенциальных клиентов и маркетингу по электронной почте для блоггеров, индивидуальных предпринимателей, стартапов и предприятий. От B2B до B2C, более 500 000 компаний рассчитывают на то, что Mailmunch будет генерировать тысячи потенциальных клиентов...
Wiza
wiza.co
Найти точную контактную информацию B2B сложно. 40% продавцов говорят, что поиск потенциальных клиентов — самая трудная часть их работы. LinkedIn предлагает актуальный пул потенциальных клиентов, но не имеет простого способа связаться с потенциальными клиентами за пределами LinkedIn. Показать больше....
Clickback
clickback.com
Clickback — это программное обеспечение для генерации потенциальных клиентов по электронной почте B2B для ускорения роста. Наше мощное решение позволяет маркетологам отправлять по электронной почте список купленных или холодных B2B-контактов, превращая их в заинтересованных потенциальных клиентов. С...
SigParser
sigparser.com
Превратите свои электронные письма в контакты. Автоматически находите все контактные данные в ваших электронных письмах, подписях электронных писем и календарях. Легко синхронизируйте с CRM и маркетинговыми приложениями, чтобы ваши контакты были актуальными.
Cognism
cognism.com
Cogniism — лидер в области международной аналитики продаж, устанавливающий новый стандарт качества данных и соответствия требованиям, которому доверяют более 1000 отделов продаж по всему миру. Cogniism помогает компаниям связаться с потенциальными клиентами своей мечты, предоставляя премиум-контакты...
Common Room
commonroom.io
Common Room помогает вам создавать более качественные продукты, углублять отношения и быстрее расти.
riyo.ai
riyo.ai
riyo.ai — это инструмент анализа веб-сайтов и решений для всех владельцев веб-сайтов. Traek предоставляет расширенную помощь в чате, формы для связи, точную информацию, аналитику, мониторинг трафика веб-сайта, оповещения пользователей, информацию о компаниях посетителей, технологии веб-сайта и много...
snapADDY
snapaddy.com
SnapADDY DataQuality — это средство повышения качества данных для вашей CRM: интеллектуальное решение помогает вам создавать и обновлять интересы, контакты и учетные записи непосредственно в интерфейсах Salesforce, Microsoft Dynamics и SAP Sales Cloud. При вводе контактных данных вы автоматически по...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow позволяет вам лучше привлекать, квалифицировать и привлекать потенциальных клиентов, упрощая создание персонализированных викторин, калькуляторов, оценок, конкурсов, форм/опросов, рекомендаций, опросов и чат-ботов. Никаких разработчиков или дизайнеров не требуется! Outgrow предлагает множест...
CallRail
callrail.com
CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. Наши решения для маркетинговой аналитики и бизнес-коммуникаций, обслуживающие более 200 000 предприятий и интегрируемые с ведущим программным обеспечением для маркетинга и прод...
LeadSquared
leadsquared.com
Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронной почты, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают мал...
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap ...
Popl
popl.co
Popl — это ведущая платформа цифровых визитных карточек для команд, предоставляющая инновационные решения для миллионов компаний и специалистов по всему миру. Наша платформа позволяет командам создавать, распространять цифровые визитные карточки и управлять ими, обеспечивая согласованность бренда, о...
Privyr
privyr.com
Privyr создан для специалистов по продажам и маркетингу, которые генерируют потенциальных клиентов в Интернете и нуждаются в простом способе доступа, связи и конвертации потенциальных клиентов со своего телефона или ноутбука. Нам доверяют представители сотен профессий практически во всех отраслях. Н...
Apify
apify.com
Встречайте полнофункциональную платформу для парсинга веб-страниц, извлечения данных и автоматизации. Создано разработчиками для разработчиков. + Магазин Apify Более 1600 готовых парсеров для парсинга веб-страниц или проектов автоматизации. Очистите социальные сети, Карты Google, Поиск Google, YouTu...
Luna.ai
luna.ai
Старая книга продаж сломана. Сегодняшние потенциальные клиенты не имеют терпения к этим универсальным спам-сообщениям. А поставщики услуг электронной почты ужесточили политику в отношении массовых холодных рассылок. Наступила новая эра, и старые методы уже не подходят. И если вы думаете, что просто...
Avochato
avochato.com
В современном подключенном мире клиенты находятся на месте водителя. Клиентам нужна гибкость в общении с компаниями по любому каналу, и когда они это делают, их взаимодействие должно быть персонализированным, мгновенным и всегда доступным. Столкнувшись с растущими требованиями клиентов, команды прод...