Программное обеспечение для захвата потенциальных клиентов - Самые популярные приложения

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Компании используют программное обеспечение для захвата потенциальных клиентов, чтобы раскрыть новые перспективы продаж на высококонкурентных рынках. В условиях жесткой конкуренции для предприятий крайне важно активно выявлять новые возможности для бизнеса, опережая своих конкурентов. Специалисты по продажам используют программное обеспечение для сбора потенциальных клиентов, чтобы точно определить потенциальных клиентов, используя информацию, полученную из различных источников, включая прямых потенциальных клиентов, торговых представителей, экспертов по маркетингу и агентов службы поддержки клиентов. Однако использование новых бизнес-возможностей представляет собой лишь начальный этап пути продаж. Помимо использования программного обеспечения для сбора потенциальных клиентов, компании должны интегрировать дополнительные решения для привлечения потенциальных клиентов, такие как добыча потенциальных клиентов, оценка потенциальных клиентов и анализ потенциальных клиентов. Кроме того, использование таких инструментов, как управление эффективностью продаж и анализ продаж, становится обязательным для успешного преобразования возможностей в осязаемые продажи.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Podium
podium.com
Подиум — это платформа для конверсии лидов и общения, которая помогает компаниям управлять взаимодействием с клиентами и собирать отзывы.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.
CallRail
callrail.com
CallRail — платформа для отслеживания лидов и аналитики, помогающая бизнесу анализировать взаимодействия с клиентами и оптимизировать маркетинговые кампании.
Typeform
typeform.com
Typeform — это инструмент для создания форм, опросов и викторин с адаптивными вопросами и интеграцией с другими сервисами для сбора данных.
Popl
popl.co
Popl — приложение для создания и обмена цифровыми визитками, позволяющее пользователям управлять контактной информацией и социальными профилями.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb предоставляет данные о трафике и вовлечении для анализирования цифровой стратегии и производительности клиентов в eCommerce и рекламе.
AWeber
aweber.com
AWeber — платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, отправлять и отслеживать рассылки, управлять подписчиками и анализировать результаты.
LeadSquared
leadsquared.com
Leadsquared — это платформа для автоматизации маркетинга и CRM, позволяющая управлять захватом клиентов, их обработкой и продажами в одном месте.
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI - это программное обеспечение для поддержки продаж, помогающее находить клиентов и генерировать персонализированные сообщения для повышения конверсии.
Keap
keap.com
Keap - это платформа CRM для автоматизации продаж и маркетинга, позволяющая управлять лидами, отслеживать взаимодействия и анализировать данные.
Privyr
privyr.com
Privyr - мобильный CRM для специалистов по продажам, который помогает управлять лидами и клиентами через популярные каналы связи.
Signals
getsignals.ai
Signals — платформа для генерации лидов с ИИ, которая позволяет отслеживать посетителей сайта и взаимодействовать с ними, не требуя заполнения форм.
Manycontacts
manycontacts.com
Мобильное приложение ManyContacts позволяет использовать WhatsApp для продаж и поддержки, объединяя чаты команды в одном интерфейсе.
Brave
getbrave.io
Brave — это инструмент для конвертации посетителей на сайтах WordPress, предлагающий более 200 виджетов для сбора лидов и отслеживания конверсий.
Warmly
warmly.ai
Warmly — платформа для автоматизации продаж для малых и средних предприятий, отслеживающая намерения покупателей и оптимизирующая взаимодействие с посетителями сайта.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC позволяет автоматически собирать, управлять и отслеживать лиды, а также отправлять коммерческие предложения и счета.
Thrive Themes
thrivethemes.com
Thrive Themes предлагает набор плагинов и тем для WordPress, направленных на улучшение функциональности сайта и увеличение конверсий.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal — платформа для B2B с доступом к базе данных более 120 миллионов контактов и 30 миллионов компаний для поиска клиентов и улучшения взаимодействия.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish.ai - мощный инструмент для поиска контактной информации, используемый рекрутерами и профессионалами в продажах для эффективного поиска и связи с людьми.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это инструмент для создания интерактивных онлайн-публикаций из PDF-файлов с эффектом перелистывания страниц.
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai - это программное обеспечение, основанное на ИИ, которое поддерживает продажи B2C и B2B2C с инструментами CRM, аналитики и автоматизации маркетинга.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach - инструмент для поиска контактной информации и создания списков на основе обширной базы данных адресов электронной почты и телефонов.
involve.me
involve.me
involve.me - инструмент для создания интерактивного контента, который помогает компаниям генерировать потенциальных клиентов и улучшать взаимодействие с пользователями.
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads — мобильное CRM-приложение для малых бизнесов, позволяющее отслеживать лиды и клиентов, управлять продажами и автоматизировать задачи.
about.me
about.me
About.me — это платформа для создания персонализированных одностраничных сайтов, помогающая пользователям развивать онлайн-присутствие и находить клиентов.
Interact
tryinteract.com
Interact AI - это инструмент для автоматического создания викторин, который упрощает процесс генерации опросов для бизнеса без глубоких знаний AI.
Sender
sender.net
Sender — это платформа для email-маркетинга, позволяющая компаниям управлять рассылками, автоматизировать кампании и достигать целевой аудитории.
Gleam
gleam.io
Gleam - это платформа для маркетинга роста, помогающая предприятиям создавать конкурсы и лотереи, захватывать клиентов и управлять кампаниями через множество каналов.
Retainly
retainly.app
Retainly — инструмент для управления отношениями с клиентами, помогающий улучшать стратегии удержания и оптимизировать взаимодействие с клиентами.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM - это инструмент для управления продажами, который помогает малым и средним предприятиям организовывать работу с клиентами и автоматизировать процессы.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr автоматически извлекает контактные данные из LinkedIn и позволяет управлять потенциальными клиентами с помощью интеграции с CRM.
HiHello
hihello.com
HiHello - приложение для создания цифровых визиток, позволяющее обмениваться контактной информацией через различные каналы и интегрировать её с CRM.
Landbot
landbot.io
Landbot - это платформа без кода для создания чат-ботов, позволяющая компаниям автоматизировать взаимодействие с клиентами и повышать конверсии.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt — инструмент автоматизации продаж, интегрированный с Gmail и Google Workspace для управления лидами и отношениями с клиентами.
GetProspect
getprospect.com
GetProspect — инструмент для поиска и проверки адресов электронной почты на LinkedIn, предназначенный для B2B продаж и управления контактами.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms — это онлайн-конструктор форм, который позволяет легко создавать настраиваемые формы и опросы для бизнеса и организаций.
Expandi
expandi.io
Expandi — инструмент автоматизации для LinkedIn, который помогает пользователям эффективно общаться с потенциальными клиентами через сообщения и электронные письма.
Beacon
beacon.by
Beacon позволяет быстро создавать уникальный и профессиональный дизайн лид-магнитов.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
La Growth Machine – платформа для многоканального поиска клиентов, позволяющая вести общение с потенциальными клиентами через LinkedIn, Email и Twitter.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — инструмент для создания списков потенциальных клиентов с детальным поиском по фильтрам и доступом к контактной информации ключевых лиц.
Lusha
lusha.com
Lusha — платформа для B2B-разведки, которая помогает находить и обогащать данные о контактах, интегрируется с CRM и соответствует стандартам конфиденциальности.
Texau
texau.com
TexAu - платформа автоматизации для генерации лидов и извлечения данных из социальных сетей, в том числе LinkedIn, с возможностью интеграции в CRM.
FormAssembly
formassembly.com
FormAssembly — платформа для создания форм и сбора данных с интеграцией в бизнес-системы и мерами безопасности.
GoSquared
gosquared.com
GoSquared — первая устойчивая платформа для email-маркетинга. Позволяет переходить от MailChimp для лучших почтовых кампаний и расширения аудитории.
Kartra
home.kartra.com
Kartra - это платформа для создания целевых страниц, email-маркетинга, онлайн-курсов и автоматизации продаж для управления маркетингом и продажами в одном месте.
Surfe
surfe.com
Surfe позволяет добавлять контакты, находить квалифицированные email и синхронизировать данные из LinkedIn с CRM через Chrome-расширение.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep — это инструмент для создания и управления цифровыми маркетинговыми акциями, такими как лотереи и конкурсы, с аналитикой и интеграциями.
UpViral
upviral.com
UpViral – это платформа для проведения вирусных маркетинговых кампаний, включая конкурсы и призы, что помогает привлекать клиентов через обмен в социальных сетях.
Jebbit
jebbit.com
Jebbit — платформа для создания интерактивного контента, позволяющая брендам собирать данные о предпочтениях пользователей через тесты и опросы.
Avochato
avochato.com
Avochato - платформа для бизнес-коммуникации с функциями Live Chat и SMS, позволяющая взаимодействовать с клиентами через разные каналы.
bant.io
bant.io
Bant.io - платформа для автоматизации привлечения клиентов и оптимизации бизнес-операций, предлагающая инструменты для повышения эффективности и интеграции.
123FormBuilder
123formbuilder.com
123FormBuilder - это онлайн-создатель форм, который помогает собирать данные и автоматизировать процессы с помощью опросов и анкет.
Purple
purple.com
Purple улучшает взаимодействие посетителей с комплексными пространствами, предоставляя услуги по анализу посетителей для бизнеса в различных сферах.
ContactOut
contactout.com
ContactOut - платформа для поиска B2B контактной информации, предлагающая доступ к данным 300 млн профессионалов и 30 млн компаний.
NetLine
netline.com
NetLine — платформа для B2B-маркетинга, предоставляющая данные о намерениях покупателей и возможности генерации лидов в реальном времени.
Leadfox
leadfox.co
Leadfox – это программа автоматизации маркетинга, которая помогает управлять e-mail рассылками, рекламой, целевыми страницами и A/B тестированием.
We-Connect
we-connect.io
We-Connect — это облачное приложение для управления потенциальными клиентами, позволяющее запускать последовательности и анализировать кампании.
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