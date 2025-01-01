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Программное обеспечение для захвата потенциальных клиентов
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Программное обеспечение для захвата потенциальных клиентов - Самые популярные приложения

Компании используют программное обеспечение для захвата потенциальных клиентов, чтобы раскрыть новые перспективы продаж на высококонкурентных рынках. В условиях жесткой конкуренции для предприятий крайне важно активно выявлять новые возможности для бизнеса, опережая своих конкурентов. Специалисты по продажам используют программное обеспечение для сбора потенциальных клиентов, чтобы точно определить потенциальных клиентов, используя информацию, полученную из различных источников, включая прямых потенциальных клиентов, торговых представителей, экспертов по маркетингу и агентов службы поддержки клиентов. Однако использование новых бизнес-возможностей представляет собой лишь начальный этап пути продаж. Помимо использования программного обеспечения для сбора потенциальных клиентов, компании должны интегрировать дополнительные решения для привлечения потенциальных клиентов, такие как добыча потенциальных клиентов, оценка потенциальных клиентов и анализ потенциальных клиентов. Кроме того, использование таких инструментов, как управление эффективностью продаж и анализ продаж, становится обязательным для успешного преобразования возможностей в осязаемые продажи.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Podium

Podium

podium.com

Подиум — это платформа для конверсии лидов и общения, которая помогает компаниям управлять взаимодействием с клиентами и собирать отзывы.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail — платформа для отслеживания лидов и аналитики, помогающая бизнесу анализировать взаимодействия с клиентами и оптимизировать маркетинговые кампании.

Typeform

Typeform

typeform.com

Typeform — это инструмент для создания форм, опросов и викторин с адаптивными вопросами и интеграцией с другими сервисами для сбора данных.

Popl

Popl

popl.co

Popl — приложение для создания и обмена цифровыми визитками, позволяющее пользователям управлять контактной информацией и социальными профилями.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Similarweb предоставляет данные о трафике и вовлечении для анализирования цифровой стратегии и производительности клиентов в eCommerce и рекламе.

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber — платформа для email-маркетинга, позволяющая создавать, отправлять и отслеживать рассылки, управлять подписчиками и анализировать результаты.

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Leadsquared — это платформа для автоматизации маркетинга и CRM, позволяющая управлять захватом клиентов, их обработкой и продажами в одном месте.

CoPilot AI

CoPilot AI

copilotai.com

CoPilot AI - это программное обеспечение для поддержки продаж, помогающее находить клиентов и генерировать персонализированные сообщения для повышения конверсии.

Keap

Keap

keap.com

Keap - это платформа CRM для автоматизации продаж и маркетинга, позволяющая управлять лидами, отслеживать взаимодействия и анализировать данные.

Privyr

Privyr

privyr.com

Privyr - мобильный CRM для специалистов по продажам, который помогает управлять лидами и клиентами через популярные каналы связи.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals — платформа для генерации лидов с ИИ, которая позволяет отслеживать посетителей сайта и взаимодействовать с ними, не требуя заполнения форм.

Manycontacts

Manycontacts

manycontacts.com

Мобильное приложение ManyContacts позволяет использовать WhatsApp для продаж и поддержки, объединяя чаты команды в одном интерфейсе.

Brave

Brave

getbrave.io

Brave — это инструмент для конвертации посетителей на сайтах WordPress, предлагающий более 200 виджетов для сбора лидов и отслеживания конверсий.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly — платформа для автоматизации продаж для малых и средних предприятий, отслеживающая намерения покупателей и оптимизирующая взаимодействие с посетителями сайта.

Refrens

Refrens

refrens.com

Refrens ABC позволяет автоматически собирать, управлять и отслеживать лиды, а также отправлять коммерческие предложения и счета.

Thrive Themes

Thrive Themes

thrivethemes.com

Thrive Themes предлагает набор плагинов и тем для WordPress, направленных на улучшение функциональности сайта и увеличение конверсий.

AroundDeal

AroundDeal

arounddeal.com

AroundDeal — платформа для B2B с доступом к базе данных более 120 миллионов контактов и 30 миллионов компаний для поиска клиентов и улучшения взаимодействия.

Swordfish.ai

Swordfish.ai

swordfish.ai

Swordfish.ai - мощный инструмент для поиска контактной информации, используемый рекрутерами и профессионалами в продажах для эффективного поиска и связи с людьми.

Floww.ai

Floww.ai

floww.ai

Floww.ai - это программное обеспечение, основанное на ИИ, которое поддерживает продажи B2C и B2B2C с инструментами CRM, аналитики и автоматизации маркетинга.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook — это инструмент для создания интерактивных онлайн-публикаций из PDF-файлов с эффектом перелистывания страниц.

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

RocketReach - инструмент для поиска контактной информации и создания списков на основе обширной базы данных адресов электронной почты и телефонов.

involve.me

involve.me

involve.me

involve.me - инструмент для создания интерактивного контента, который помогает компаниям генерировать потенциальных клиентов и улучшать взаимодействие с пользователями.

HelloLeads

HelloLeads

helloleads.io

HelloLeads — мобильное CRM-приложение для малых бизнесов, позволяющее отслеживать лиды и клиентов, управлять продажами и автоматизировать задачи.

about.me

about.me

about.me

About.me — это платформа для создания персонализированных одностраничных сайтов, помогающая пользователям развивать онлайн-присутствие и находить клиентов.

Interact

Interact

tryinteract.com

Interact AI - это инструмент для автоматического создания викторин, который упрощает процесс генерации опросов для бизнеса без глубоких знаний AI.

Sender

Sender

sender.net

Sender — это платформа для email-маркетинга, позволяющая компаниям управлять рассылками, автоматизировать кампании и достигать целевой аудитории.

Retainly

Retainly

retainly.app

Retainly — инструмент для управления отношениями с клиентами, помогающий улучшать стратегии удержания и оптимизировать взаимодействие с клиентами.

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

OnePageCRM - это инструмент для управления продажами, который помогает малым и средним предприятиям организовывать работу с клиентами и автоматизировать процессы.

Gleam

Gleam

gleam.io

Gleam - это платформа для маркетинга роста, помогающая предприятиям создавать конкурсы и лотереи, захватывать клиентов и управлять кампаниями через множество каналов.

Kaspr

Kaspr

kaspr.io

Kaspr автоматически извлекает контактные данные из LinkedIn и позволяет управлять потенциальными клиентами с помощью интеграции с CRM.

HiHello

HiHello

hihello.com

HiHello - приложение для создания цифровых визиток, позволяющее обмениваться контактной информацией через различные каналы и интегрировать её с CRM.

Landbot

Landbot

landbot.io

Landbot - это платформа без кода для создания чат-ботов, позволяющая компаниям автоматизировать взаимодействие с клиентами и повышать конверсии.

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

NetHunt — инструмент автоматизации продаж, интегрированный с Gmail и Google Workspace для управления лидами и отношениями с клиентами.

GetProspect

GetProspect

getprospect.com

GetProspect — инструмент для поиска и проверки адресов электронной почты на LinkedIn, предназначенный для B2B продаж и управления контактами.

Quill Forms

Quill Forms

quillforms.com

Quill Forms — это онлайн-конструктор форм, который позволяет легко создавать настраиваемые формы и опросы для бизнеса и организаций.

Expandi

Expandi

expandi.io

Expandi — инструмент автоматизации для LinkedIn, который помогает пользователям эффективно общаться с потенциальными клиентами через сообщения и электронные письма.

Beacon

Beacon

beacon.by

Beacon позволяет быстро создавать уникальный и профессиональный дизайн лид-магнитов.

La Growth Machine

La Growth Machine

lagrowthmachine.com

La Growth Machine – платформа для многоканального поиска клиентов, позволяющая вести общение с потенциальными клиентами через LinkedIn, Email и Twitter.

Immagnify

Immagnify

immagnify.com

Immagnify — инструмент для создания списков потенциальных клиентов с детальным поиском по фильтрам и доступом к контактной информации ключевых лиц.

Lusha

Lusha

lusha.com

Lusha — платформа для B2B-разведки, которая помогает находить и обогащать данные о контактах, интегрируется с CRM и соответствует стандартам конфиденциальности.

FormAssembly

FormAssembly

formassembly.com

FormAssembly — платформа для создания форм и сбора данных с интеграцией в бизнес-системы и мерами безопасности.

Texau

Texau

texau.com

TexAu - платформа автоматизации для генерации лидов и извлечения данных из социальных сетей, в том числе LinkedIn, с возможностью интеграции в CRM.

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

GoSquared — первая устойчивая платформа для email-маркетинга. Позволяет переходить от MailChimp для лучших почтовых кампаний и расширения аудитории.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Kartra - это платформа для создания целевых страниц, email-маркетинга, онлайн-курсов и автоматизации продаж для управления маркетингом и продажами в одном месте.

Surfe

Surfe

surfe.com

Surfe позволяет добавлять контакты, находить квалифицированные email и синхронизировать данные из LinkedIn с CRM через Chrome-расширение.

ViralSweep

ViralSweep

viralsweep.com

ViralSweep — это инструмент для создания и управления цифровыми маркетинговыми акциями, такими как лотереи и конкурсы, с аналитикой и интеграциями.

UpViral

UpViral

upviral.com

UpViral – это платформа для проведения вирусных маркетинговых кампаний, включая конкурсы и призы, что помогает привлекать клиентов через обмен в социальных сетях.

Jebbit

Jebbit

jebbit.com

Jebbit — платформа для создания интерактивного контента, позволяющая брендам собирать данные о предпочтениях пользователей через тесты и опросы.

Avochato

Avochato

avochato.com

Avochato - платформа для бизнес-коммуникации с функциями Live Chat и SMS, позволяющая взаимодействовать с клиентами через разные каналы.

bant.io

bant.io

bant.io

Bant.io - платформа для автоматизации привлечения клиентов и оптимизации бизнес-операций, предлагающая инструменты для повышения эффективности и интеграции.

123FormBuilder

123FormBuilder

123formbuilder.com

123FormBuilder - это онлайн-создатель форм, который помогает собирать данные и автоматизировать процессы с помощью опросов и анкет.

Purple

Purple

purple.com

Purple улучшает взаимодействие посетителей с комплексными пространствами, предоставляя услуги по анализу посетителей для бизнеса в различных сферах.

ContactOut

ContactOut

contactout.com

ContactOut - платформа для поиска B2B контактной информации, предлагающая доступ к данным 300 млн профессионалов и 30 млн компаний.

NetLine

NetLine

netline.com

NetLine — платформа для B2B-маркетинга, предоставляющая данные о намерениях покупателей и возможности генерации лидов в реальном времени.

Leadfox

Leadfox

leadfox.co

Leadfox – это программа автоматизации маркетинга, которая помогает управлять e-mail рассылками, рекламой, целевыми страницами и A/B тестированием.

We-Connect

We-Connect

we-connect.io

We-Connect — это облачное приложение для управления потенциальными клиентами, позволяющее запускать последовательности и анализировать кампании.

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