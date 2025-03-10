ConvertFlow

convertflow.com

ConvertFlow — это универсальный конструктор воронок для электронной коммерции. Создавайте, тестируйте и персонализируйте всплывающие окна, формы, тесты, рекомендации по продуктам, целевые страницы и многое другое — без необходимости кодирования или разработчиков. ДО CONVERTFLOW: Ваша воронка конверсии представляет собой хаотичный беспорядок из приложений, плагинов, скриптов и приложений. Это не персонализировано. Отчетность сбивает с толку. Внесение изменений занимает недели ожидания разработчиков. Рост доходов означает оплату большего трафика. ПОСЛЕ КОНВЕРСИИ: Все конверсионные кампании вашего магазина организованы на одной панели. Отчетность ясна. Проводить эксперименты с воронками легко. Внесение изменений с помощью конструктора воронок занимает несколько минут. Вы увеличиваете рентабельность инвестиций в рекламу и максимизируете доход с каждого посетителя сайта. Запустите последовательности роста списка: • Ускорьте рост списка электронной почты и SMS, ориентируя персонализированные предложения на новых и вернувшихся покупателей. • Выбирайте из более чем 100 шаблонов подписки на списки. • Запускайте всплывающие окна, липкие панели, встраивания и целевые страницы. • Персонализация по интересам продукта, корзине покупок. и многое другое • Синхронизируется с Klaviyo, Attentive, MailChimp и т. д. Запускает воронки викторин по продуктам: • Викторины по продуктам раскрывают предпочтения покупателей, сегментируют покупателей по праву. аудитории и давать персонализированные рекомендации по продуктам. • Шаблоны викторин для широкого спектра отраслей. • Отображение в виде всплывающих окон, страниц и встраиваемых форматов. • Условные рекомендации по продуктам с использованием ответов и оценок. Повышайте AOV с помощью дополнительных продаж в один клик и перекрестных продаж в корзине. • Триггеры на основе продукта, только что добавленного в корзину. • Отображение перекрестных продаж как всплывающие окна, на страницах и с встраиванием • Покупатели могут добавлять все товары в корзину одним щелчком мыши • Нацеливать перекрестные продажи на возвращающиеся сегменты подписчиков. Запускайте воронки отказа от корзины: • Предотвращает оставление корзины до того, как это произойдет, делая предложения вышедшим покупателям • Триггеры на рабочем столе, когда мышь перемещается для выхода, или на мобильном устройстве, когда нажата кнопка «Назад». • Запускает последовательности электронных писем и SMS перед брошенной корзиной. Создайте последовательности целевой страницы: • Создайте и Целевые страницы A/B-тестирования, соответствующие вашим рекламным кампаниям, не дожидаясь разработчиков. • Выбирайте из десятков шаблонов целевых страниц. • Создавайте многоэтапные персонализированные воронки продаж. • Размещайте страницы на собственном домене, синхронизируйте их со страницами Shopify или встраивайте где угодно.