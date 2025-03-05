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Компании используют программное обеспечение для захвата потенциальных клиентов, чтобы раскрыть новые перспективы продаж на высококонкурентных рынках. В условиях жесткой конкуренции для предприятий крайне важно активно выявлять новые возможности для бизнеса, опережая своих конкурентов. Специалисты по продажам используют программное обеспечение для сбора потенциальных клиентов, чтобы точно определить потенциальных клиентов, используя информацию, полученную из различных источников, включая прямых потенциальных клиентов, торговых представителей, экспертов по маркетингу и агентов службы поддержки клиентов. Однако использование новых бизнес-возможностей представляет собой лишь начальный этап пути продаж. Помимо использования программного обеспечения для сбора потенциальных клиентов, компании должны интегрировать дополнительные решения для привлечения потенциальных клиентов, такие как добыча потенциальных клиентов, оценка потенциальных клиентов и анализ потенциальных клиентов. Кроме того, использование таких инструментов, как управление эффективностью продаж и анализ продаж, становится обязательным для успешного преобразования возможностей в осязаемые продажи.
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Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. является американской облачной компанией по программному обеспечению со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния. Он предоставляет (CRM) службу управления взаимоотношениями с клиентами, а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune занимал Salesforce под номером в своем «Списке 100 лучших компаний для работы», на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
NetHunt
nethunt.com
Nethunt - это инструмент автоматизации продаж, который буквально живет в ваших приложениях Gmail и других приложениях Google Workspace. Это помогает командам продаж управлять потенциальными клиентами, развивать отношения с клиентами, контролировать прогресс продаж и закрывать больше сделок. Подробнее о Nethunt CRM 🙂 Организуйте свою клиентскую базу Используйте основные функции CRM в Nethunt, чтобы организовать вашу клиентскую базу наиболее эффективным образом. ✓ Попрощайтесь с утомительным вводом данных навсегда. ✓ Используйте функцию дублирования Nethunt, чтобы все время поддерживать чистые данные. ✓ Требуемые поля включают часы на ваши данные, чтобы убедиться, что у вас есть то, что вам нужно. ✓ Ваша клиентская база надежно хранится в одном месте, защищена от утечек или позаботуемых глаз путем правильного управления доступом. 📞 Захватывает новые отведения по нескольким каналам Nethunt CRM интегрирован с несколькими инструментами, которые позволяют получать новые потенциальные клиенты из разных источников и хранить общение в CRM Records. ✓ Создать новые потенциальные клиенты из входящих и исходящих звонков ✓ Включите чаты на веб -сайте в новые лидеры ✓ Получите новые лидеры от платформ социальных сетей ✓ Добавить новые лиды в CRM от Messengers ✓ Capture Leads из пользовательских веб -форм 📋 Ведущие сегмента и база клиентов Разбейте свою клиентскую базу на целевые сегменты, чтобы отправить персонализированные подачи, используя различные макросы - название работы, потребность, размер компании и многое другое. ✓ Используйте пользовательские фильтры и представления, чтобы сегментировать ваши контакты. ✓ Сохраните неограниченное количество сегментов для себя или поделитесь ими с командой. ✓ Эти сегменты обновляются автоматически, когда новые пользователи соответствуют определенным параметрам. 💲 Строительный трубопровод продаж Превратите контакты в провода и протолкните их вниз по красивому, функциональному трубопроводу. ✓ Добавить новые сделки, их стоимость, вероятность закрытия и ожидаемой даты закрытия. ✓ Отслеживание сделок Прогресс через этапы трубопровода. ✓ Знайте доход на каждом этапе трубопровода ✓ Пятно, заблокированные, и как подтолкнуть их к покупке. ✓ Создайте один или несколько пользовательских трубопроводов для ваших продуктов и услуг. ✓ Построить прогнозы, которым вы можете доверять. ⭕ Управление задачами Организуйте свой рабочий день и управляйте рабочей нагрузкой вашей команды. Все в Gmail. ✓ Управляйте задачами и сотрудничайте с вашей командой в Gmail. ✓ Назначьте задачи автоматически по определенным критериям или алгоритму кругло-робин. ✓ Ссылка задач на электронные письма и записи CRM. ✓ Получайте ежедневные задачи, чтобы спланировать свой день. 🤖 Автоматизируйте процессы продаж в Gmail Nethunt CRM позволяет пользователям автоматизировать весь процесс продаж - от захвата свинца до стадии трубопровода Deals до уведомлений. ✓ Захват проводит из разных источников и добавьте их в свой CRM. ✓ Назначьте менеджеров руководителям и настройке персонализированных автоматических повторений. ✓ Расстановка лидов автоматически в зависимости от их поведения ✓ Установить последовательности для развития лидов. ✓ Автоматически связывать разговоры по электронной почте, чаты, вызовы в профили CRM. ✓ Иметь алгоритм переместить лидерство на следующую стадию трубопровода на основе ответа свинца. ✓ Создать автоматические задачи для команды. ✓ Установить уведомления в команду, когда в процессе происходят важные изменения. ✓ Автоматизируйте ввод данных. ✉ Автоматизация электронной почты ✓ Создать личные и общие шаблоны электронной почты в Gmail. ✓ Напишите повторяющиеся электронные письма легко и быстро. ✓ Персонализируйте шаблоны электронной почты с пользовательскими полями. ✓ Используйте шаблоны электронной почты в ежедневной корреспонденции по электронной почте, кампаниям по электронной почте или автоматическим последовательностям электронной почты. 📩 Отслеживание электронной почты Отслеживайте вашу электронную почту открывается и щелкает в Gmail. ✓ Знайте, если, когда и как часто получатель просматривает ваши электронные письма в режиме реального времени. ✓ Знайте, когда люди открывают ваши электронные письма, чтобы предоставить информацию для вашей команды. ✓ Расстановите приоритеты потенциальных клиентов на основе того, сколько раз они открывают электронные письма или нажимают на ссылки. ✓ Используйте отслеживание электронной почты для регулярных электронных писем, кампаний по электронной почте и автоматических последовательностей электронной почты. 🔁 Электронные кампании Отправьте электронные кампании и последующие кампании в Gmail. ✓ Отправить кампании по электронной почте в пользовательские сегменты или всю вашу клиентскую базу. ✓ Установите последующие электронные письма в предыдущие электронные кампании. ✓ Мониторинг кампаний Статистика: открывается, клики, отписывающие подписки, отскоки и ответы. ✓ Отправить кампании по электронной почте через Gmail, Nethunt SMTP или собственный SMTP -сервер. 📊 Отчеты о продажах Отслеживайте ключевые бизнес -метрики и командную работу с отчетами в Nethunt CRM. ✓ Отслеживайте эффективность всей команды и каждого менеджера отдельно - количество отправленных электронных писем, сделанных презентаций, вызовов и т. Д. ✓ Проанализируйте рост бизнеса по сравнению с предыдущими периодами - количество закрытых сделок, а также полученные доходы. ✓ Проанализируйте доход, разрушив его менеджером, определяющим продуктом, по стране и т. Д. ✓ Отслеживайте свою квоту. ✓ Проанализируйте причины потери сделок. ✓ Создайте прогноз продаж, которому вы можете доверять.
Popl
popl.co
Popl — это ведущая платформа цифровых визитных карточек для команд, предоставляющая инновационные решения для миллионов компаний и специалистов по всему миру. Наша платформа позволяет командам создавать, распространять цифровые визитные карточки и управлять ими, обеспечивая согласованность бренда, оптимизированный сбор потенциальных клиентов и безопасность данных корпоративного уровня в масштабе, что делает нас идеальным выбором для клиентов корпоративного уровня. Popl легко интегрируется с более чем 5000 приложениями, предоставляя администраторам широкий спектр мощных инструментов для оптимизации рабочего процесса. С нашей платформой вы можете: - Экспортировать потенциальных клиентов непосредственно в вашу CRM-систему - Синхронизировать членов команды с платформами Active Directory (HR) - Автоматизировать ввод данных, чтобы исключить ошибки и сэкономить время - Создать автоматизацию маркетинга для увеличения конверсий и доходов. В Popl мы стремится обеспечить беспрецедентное обслуживание и поддержку клиентов. Чтобы увидеть мощь нашей платформы в действии, нажмите кнопку выше и запланируйте бесплатную демо-версию сегодня.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте умнее, используя 360-градусную цифровую информацию об электронной коммерции, перспективах издателей и рекламодателей. Благодаря уникальным данным о трафике и вовлеченности Подобные веб-сайта вы получаете полное представление о каждой части цифровой стратегии и эффективности потенциального клиента, что позволяет вам находить новые возможности и создавать выигрышные предложения. - Найдите потенциальных клиентов, которые соответствуют вашему идеальному профилю клиента, из базы данных Likeweb, содержащей более 100 миллионов веб-сайтов. - Повысьте качество своей воронки продаж и расставьте приоритеты в охвате, добавляя более релевантные данные к потенциальным клиентам с помощью Lead Enrichment. - Отслеживайте свои учетные записи, чтобы оставаться в курсе новых и дополнительных продаж. возможности с помощью оповещений - Глубокое погружение в цифровую производительность и стратегию ваших потенциальных клиентов, чтобы лучше понять, как ваше решение может помочь - Улучшите реакцию вашего клиента с помощью уникальной для вашего клиента информации, подкрепленной надежными данными - Обращайтесь напрямую к лицам, принимающим решения с их прямой контактной информацией
AWeber
aweber.com
AWeber — лидер рынка программного обеспечения для электронного маркетинга для малого бизнеса. Основанная в 1998 году, компания AWeber уже более 20 лет успешно помогает более чем одному миллиону клиентов по всему миру надежно связываться со своими потенциальными клиентами с помощью простого и мощного программного обеспечения для электронного маркетинга. Наряду с отмеченной наградами круглосуточной поддержкой клиентов в США, AWeber предоставляет возможность быстро создавать адаптивные целевые страницы, загружать контакты и управлять ими, отправлять потрясающие электронные письма, отправлять мгновенные push-уведомления и анализировать результаты, не будучи техническим гением. . AWeber работает с более чем 1000 партнерскими программными решениями, что позволяет клиентам легко интегрироваться с приложениями и услугами, от которых они зависят в своей работе и развитии. Частная компания AWeber со штаб-квартирой в Чалфонте, штат Пенсильвания.
CallRail
callrail.com
CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. CallRail — это ведущая аналитическая платформа, которая позволяет предприятиям любого размера уверенно выходить на рынок. Решения CallRail, обслуживающие более 200 000 компаний по всему миру, помогают компаниям отслеживать и соотносить каждый лид с их маркетинговым путешествием, фиксировать и управлять каждым звонком, текстовым сообщением, чатом и формой, а также использовать информацию в режиме реального времени для оптимизации своего маркетинга.
Typeform
typeform.com
Typeform — это золотой стандарт безкодовых, тщательно продуманных, удобных для людей форм, викторин, опросов и асинхронных видеорешений. Создайте личный опыт для своих клиентов, создайте индивидуальность бренда и лояльность, а также ускорьте свой рост. Благодаря более чем 120 существующим интеграциям Typeform гарантирует, что необходимые вам данные легко включатся в ваши рабочие процессы и позволят вам общаться в любом масштабе. С безопасностью корпоративного уровня и бу
CoPilot AI
copilotai.com
Измените свою стратегию продаж с помощью программного обеспечения для поддержки продаж на базе искусственного интеллекта. CoPilot AI — это передовая платформа, которая меняет способы поиска, привлечения и конвертации клиентов вами и вашей командой. CoPilot AI поддерживает отделы маркетинга и продаж посредством: • Выявления и определения приоритетности потенциальных клиентов с высокими намерениями, которые соответствуют вашим бизнес-целям • Генерации целенаправленных сообщений, которые привлекают потенциальных клиентов и направляют их к конверсии • Предоставляя персонализированную информацию, которая поможет вам адаптировать свой стиль общения для предоставления правильных услуг. правильное сообщение CoPilot AI предназначен для совершенствования вашей стратегии продаж, повышения коэффициентов конверсии и действия в качестве интеллектуального союзника для заключения большего количества сделок.
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap также предлагает экспертное обучение, углубленное обучение, отличную поддержку и преданное своему делу сообщество предпринимателей.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel — это аналитическая платформа для выхода на рынок, которая помогает командам по маркетингу, продажам и доходам повысить эффективность конвейера до 5 раз за счет: - Идентификации идеальных клиентов (ICP) среди 22 миллионов учетных записей, профилированных с помощью 300 миллионов уникальных технологий. установить точки данных. - Выявление учетных записей, которые активно интересуются вашим продуктом или услугой, используя лучшие в своем классе намерения, новости компании и данные веб-посетителей. - Предоставление проверенной контактной информации для лиц, принимающих решения, из нашей базы данных, состоящей из более чем 100 миллионов контактов с адресами электронной почты и номерами мобильных телефонов. - Работа в качестве расширения вашей команды для заполнения любых пробелов в контактах или учетных данных, используя нашу исследовательскую группу, насчитывающую более 2000 человек. - И все это при предоставлении неограниченного кредита. ценообразование, поддерживаемое обслуживанием клиентов мирового класса. Наши клиенты — это опытные специалисты по доходам из ведущих компаний отрасли, таких как ServiceTitan, ProGlove, Openprise и Veranex, которые понимают, что повышение эффективности трубопроводов в сегодняшней сложной экономике является ключом к росту доходов. Мы предоставляем отрасли качественные данные уже более 15 лет и только недавно сделали их доступными напрямую более чем 800 нашим клиентам.
about.me
about.me
Создайте свой бесплатный одностраничный веб-сайт всего за несколько минут. Фрилансеры и предприниматели используют сайт about.me, чтобы расширить свою аудиторию и привлечь больше клиентов.
Gleam
gleam.io
Gleam — это маркетинговая платформа для роста, которая помогает компаниям сосредоточиться на действиях. Действием может быть все, что вы хотите: подписчик электронной почты, лайк в Facebook, подписчик в Twitter или кто-то, кто упомянет вашу компанию через #хэштег.
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft снабдит вашу команду всем необходимым. Будь то генеральные директора, директора или инвесторы, LeadLoft предоставит вам контактную информацию и свяжет вас с вами, чтобы вы могли закрыть сделку. Нужна чья-то контактная информация? Мы поняли тебя. Нужно их привлечь? Без проблем. Нужно отслеживать и конвертировать их? Готово и сделано.
LeadSquared
leadsquared.com
Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms — это мощный онлайн-конструктор форм, который позволяет предприятиям и организациям с легкостью создавать собственные формы и опросы. Благодаря удобному интерфейсу с возможностью перетаскивания и широкому набору настраиваемых шаблонов и тем Quill Forms позволяет легко разрабатывать и публиковать профессионально выглядящие формы, оптимизированные для настольных и мобильных устройств. Если вам нужны контактные формы, формы привлечения потенциальных клиентов, формы регистрации событий или опросы для обратной связи, Quill Forms поможет вам. Благодаря расширенным функциям, таким как условная логика, предварительно заполненные поля и настраиваемые правила проверки, вы можете создавать формы, которые собирают именно ту информацию, которая вам нужна от ваших клиентов и потенциальных клиентов. Quill Forms также предлагает надежные функции аналитики и отчетности, поэтому вы можете отслеживать отправку форм, отслеживать коэффициенты конверсии и получать информацию о поведении пользователей. Кроме того, благодаря интеграции с популярными CRM и платформами электронного маркетинга вы можете легко подключить данные своей формы к другим бизнес-инструментам. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, мощным функциям и гибким тарифным планам Quill Forms является идеальным решением для предприятий всех размеров и отраслей, которым нужен надежный и настраиваемый конструктор форм.
Privyr
privyr.com
Privyr создан для специалистов по продажам и маркетингу, которые генерируют потенциальных клиентов в Интернете и нуждаются в простом способе доступа, связи и конвертации потенциальных клиентов со своего телефона или ноутбука. Нам доверяют представители сотен профессий практически во всех отраслях. Наша мобильная CRM напрямую подключается к популярным источникам потенциальных клиентов, таким как Facebook, TikTok, Google и WordPress, и безупречно работает с WhatsApp, SMS, iMessage, электронной почтой и телефонными звонками.
Kaspr
kaspr.io
Каспр автоматически получает контактную информацию в LinkedIn. Просто зарегистрируйтесь бесплатно и начните использовать наше расширение Chrome, чтобы получить мгновенный доступ к контактным данным потенциальных клиентов. Управляйте своими потенциальными клиентами на информационной панели, обогащая данные, создавая информационные кампании LinkedIn и интегрируя их со всеми вашими любимыми приложениями для продаж. Более 40 000 пользователей из различных отраслей используют расширение Kaspr для Google Chrome, чтобы получать квалифицированные, точные и соответствующие GDPR и CCPA данные B2B. Не торопитесь с поиском клиентов, вместо этого сосредоточьтесь на продажах. Теперь у вас есть бесплатный доступ к неограниченному количеству электронных писем B2B. Зарегистрируйтесь без необходимости использования кредитной карты.
LeadIQ
leadiq.com
Платформа LeadIQ создана, чтобы помочь вам эффективнее искать потенциальных клиентов и быстрее строить воронку продаж. Находите данные о потенциальных клиентах, отслеживайте триггеры продаж и персонализируйте холодный охват — все в одном месте. Поиск продаж никогда не был таким трудным. Каждый день продавцы бомбардируют ваших потенциальных клиентов неконкретными, неиндивидуализированными, общими сообщениями. Дело не в том, что отделы продаж разучились продавать... но это был единственный способ масштабироваться и расти как компания. В LeadIQ мы считаем, что вы можете более разумно вести поиск и быстрее создавать воронку продаж, обращаясь к нужным людям с помощью индивидуальных личных сообщений в большом масштабе. Наша платформа для поиска потенциальных клиентов позволяет вам находить данные о потенциальных клиентах, отслеживать триггеры продаж и персонализировать холодный охват — все в одном месте. Используя нашу запатентованную технологию искусственного интеллекта, мы устраняем утомительные, ручные и совершенно сложные этапы поиска клиентов, чтобы вы могли снова сосредоточиться на том, чтобы сделать поиск клиентов снова личным. Получайте больше ответов, заказывайте больше встреч и создавайте больше конвейеров за счет масштабной персонализации. Представьте себе перспективы.
AroundDeal
arounddeal.com
Глобальная платформа анализа данных B2B Основанная в 2020 году, компания RoundDeal признана во всем мире как ведущая платформа анализа данных B2B в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), которой доверяют более 100 000 клиентов и пользователей по всему миру. Наша база данных включает более 120 миллионов контактов и 30 миллионов компаний, предоставляя полные и точные данные, такие как адреса электронной почты и номера телефонов, а также ценные аналитические данные о компаниях. RoundDeal не только предоставляет данные, но и предлагает интеллектуальную платформу. Наша цель — помочь маркетологам, торговым представителям и рекрутерам быстро находить и связывать целевые контакты, оценивать конкурентную среду, получать ценную бизнес-аналитику и возможности роста. 1. Prospector — найдите своего следующего клиента с помощью более качественных данных. Быстро создавайте целевые списки потенциальных клиентов, используя данные о более чем 100 миллионах контактов, и получайте оповещения, когда контакты меняют работу. 2. Вовлеченность: автоматизируйте свою вовлеченность в продажи. Создавайте автоматизированные последовательности продаж и поднимите свои возможности продаж на новый уровень. 3. Расширение Chrome — находите потенциальных клиентов повсюду. Получайте целевые контакты и информацию о компании непосредственно на LinkedIn, на веб-сайте компании и в CRM (Salesforce или HubSpot. 4. Пополнение — автоматически пополняйте свои данные. Пополните свои записи более чем 50 фирмографическими полями в базе данных RoundDeal, включая рабочий адрес электронной почты, телефон, должность, название компании и многое другое. 5. Посетители. Превратите посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов. Узнайте, какие компании посещают ваш веб-сайт, и привлекайте их правильным способом и в нужное время.
RocketReach
rocketreach.co
Более 18 миллионов компаний по всему миру доверяют RocketReach, включая Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook и 95% компаний из списка S&P 500. С помощью RocketReach вы можете создавать списки контактов и компаний на основе крупнейшей в мире и самой точной базы данных электронная почта и прямые звонки. Решите широкий спектр бизнес-задач: от таргетинга рекламы, контактной информации, сегментации базы данных и подбора персонала. Попробуйте бесплатно сегодня.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep — это программный инструмент, который помогает брендам создавать, проводить и управлять рекламными акциями цифрового маркетинга, такими как лотереи, розыгрыши подарков, конкурсы, мгновенные выигрыши, реферальные кампании и многое другое. Пакет программного обеспечения предлагает такие функции, как A/B-тестирование для оптимизации рекламных акций, мощные интеграции для подключения к вашему текущему маркетинговому стеку, предотвращение мошенничества и спама со стороны участников, управление пользователями для мультибрендовой обработки, дополнительные рекламные записи с помощью социальных действий и подробные аналитика поступающей информации.
Warmly
warmly.ai
Warmly — это первая автономная платформа оркестрации продаж, специально созданная для коммерческих отделов малого и среднего бизнеса. Платформа объединяет метаданные из инструментов обеспечения продаж, B2B-намерений и инструментов обогащения для идентификации, отслеживания и связи с посетителями веб-сайта, готовыми к конверсии. Автоматически агрегируя данные и интегрируя информацию с различных платформ, Warmly организует наиболее эффективный следующий шаг для проведения квалифицированных переговоров с отделом продаж. Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Их платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о покупательских намерениях на вашем веб-сайте, исходящих сообщениях и CRM. Затем они помогут вам закрыть этот конвейер теплым и интересным способом. Кроме того, их набор бесплатных инструментов продаж поможет вашей команде лучше взаимодействовать с потенциальными клиентами или клиентами в вашем календаре и в Zoom с помощью отмеченного наградами приложения Essential Zoom.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — это самый простой способ собирать, управлять, отслеживать и конвертировать потенциальных клиентов в одном месте. 1. Автоматический захват потенциальных клиентов с помощью форм захвата потенциальных клиентов и контактных форм на веб-сайте. 2. Управляйте потенциальными клиентами по нескольким каналам продаж. 3. Назначайте нужных потенциальных клиентов нужным менеджерам по продажам и отслеживайте их активность. 4. Общайтесь с потенциальными клиентами по электронной почте и WhatsApp 5. Получайте подробную информацию о продавцах. отчеты и потенциал будущих доходов 6. Отправляйте предложения, счета-фактуры, заказы на продажу в несколько кликов 7. И многое другое, чтобы упростить рабочий процесс продаж...
Purple
purple.com
Фиолетовый улучшает взаимодействие посетителей со сложными пространствами. Решения Purple, обслуживающие розничную торговлю, здравоохранение, гостиничный бизнес, аттракционы, аэропорты и стадионы, используются в 120 странах, обслуживая более 1 миллиона конечных пользователей в день на более чем 70 000 площадках. Благодаря услугам Purple по определению местоположения в помещении компании смогли улучшить качество обслуживания посетителей, понимая, кто их посетители и как они ведут себя, когда находятся на месте. Благодаря этому пониманию компании приняли обоснованные решения по оптимизации операций и увеличению потоков доходов.
Expandi
expandi.io
Expandi — это инструмент автоматизации LinkedIn, который позволяет наиболее безопасно привлекать потенциальных клиентов, используя омниканальный подход. С Expandi вам не обязательно быть экспертом LinkedIn, чтобы получать результаты и расширять свою информационно-пропагандистскую игру в LinkedIn. Свяжитесь со своими потенциальными клиентами через LinkedIn или по электронной почте с помощью умных автоматизированных последовательностей. Запустите свою первую кампанию за 15 минут и увидите результаты уже через 24 часа. Наша миссия — стать самым безопасным и разумным способом омниканального охвата вашего бизнеса. Благодаря ведущим на рынке функциям, таким как: • Интеллектуальный конструктор кампаний: такие действия, как одобрение потенциальных клиентов и подписка на страницу их компании. • Возможности LinkedIn для проведения мероприятий включают в себя приглашение членов вашей сети присоединиться к вашему мероприятию или отправку сообщений всем, кто посетил мероприятие, которое вы проводите. • Интеграция с Hyperise: возможность отправлять персонализированные изображения и GIF-изображения, чтобы выделиться в LinkedIn. • ... и многое другое Хотите узнать больше? Посетите наш веб-сайт или свяжитесь с нами по адресу [email protected], чтобы начать бесплатную пробную версию.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish — самая мощная в мире система поиска контактов. Swordfish объединяет данные от ведущих мировых поставщиков услуг проверки личности людей, таких как Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian и сотен других независимых источников, а также прямые каналы, чтобы предоставить вам актуальную, действительную и прямую контактную информацию для людей, которых вы ищете. . Swordfish используется ведущими специалистами по подбору персонала, специалистами по продажам и расследованиями в ведущих мировых оборонных, технологических и правительственных агентствах. От рекрутеров из списка Fortune 500 до индивидуальных предпринимателей, Swordfish на вашей стороне, чтобы сделать поиск контактов эффективным, точным и простым в использовании. Наши 5 продуктов созданы, чтобы облегчить жизнь. Расширение Chrome — находите любые контактные данные в Интернете. Обогащение файлов — экономьте время за счет массового пополнения списков клиентов. Обратный поиск — находите кого угодно на основе входных данных. Интеграция — Swordfish легко подключается к вашим инструментам. и CRM через наши интеграции и API. Prospector — находите, связывайте и закрывайте своих потенциальных клиентов, используя доступ к нашей мощной базе данных контактов B2B.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz — это онлайн-платформа, призванная помочь компаниям любого размера создавать увлекательные маркетинговые викторины и опросы, собирать отзывы и стимулировать продажи. Marquiz предоставляет удобный конструктор викторин с функцией перетаскивания, широкий спектр уникальных шаблонов викторин и бесплатную статистику для каждой викторины. Эти функции упрощают создание, редактирование и анализ ваших индивидуальных тестов. Marquiz основывает свои тарифные планы на количестве ежемесячно генерируемых потенциальных клиентов, а это означает, что они адаптированы к уникальным потребностям вашего бизнеса, независимо от того, управляете ли вы небольшой командой или крупной организацией.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata — это первая в мире поисковая платформа B2B с оплатой по факту использования, имеющая более 100 миллионов прямых контактов B2B с гарантией точности 95 % и предоставляющая услуги более чем 20 000 клиентам с 2015 года. Наша инновационная и надежная платформа обслуживает деловые контакты. перечисляет своих клиентов из более чем 200 стран с более чем 50 критериями поиска, веб-технологиями, ABM и еще двумя специальными категориями для медицинских работников по специальностям и агентов по недвижимости в дополнение к деловым контактам.
Socital
socital.com
Socital — это маркетинговая платформа электронной коммерции, которая помогает маркетологам привлекать потенциальных клиентов, превращать анонимных и брошенных посетителей в клиентов и увеличивать продажи. Socital предоставляет уникальный набор инструментов для сбора данных, сегментации базы данных электронной почты, оптимизации конверсий, таргетинга и персонализации.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — это набор инструментов для оптимизации конверсии, созданный для занятых маркетологов. Он предлагает быстрые и простые в использовании решения, которые помогут вам увеличить продажи тремя способами: 1. Умные всплывающие окна электронной коммерции помогут вам быстрее создавать списки, уменьшать количество брошенных корзин и увеличивать продажи электронной коммерции, как никогда раньше. 2. Функции персонализации веб-сайта позволяют легко адаптировать сообщения на вашем веб-сайте и целевой странице кампании к сегментам покупателей, чтобы обеспечить более релевантный и значимый опыт. 3. Простое в использовании A/B-тестирование позволяет быстро настраивать, тестировать и сравнивать эффективность всплывающих окон и персонализированных целевых страниц. Кроме того, вы можете сравнить полные пути покупателя, чтобы оценить влияние на чистую прибыль.
Personizely
personizely.net
Personizely — это набор инструментов конверсионного маркетинга, используемый для максимально эффективного использования каждого посетителя веб-сайта путем сбора его контактной информации, увеличения средней стоимости заказа и увеличения продаж с помощью целевых всплывающих окон. Он упрощает создание всплывающего окна с высокой конверсией благодаря простому в использовании конструктору, который дает вам полную свободу дизайна. Принимая во внимание, что, используя инструмент персонализации веб-сайта, вы можете легко редактировать свой веб-сайт в соответствии с историей активности посетителей, источником рефералов, геолокацией, устройством, стоимостью корзины, историей заказов и многим другим, разделяя веб-сайт на варианты с помощью визуального редактора на сайте.
Retainly
retainly.app
Retainly создан для того, чтобы все больше ваших клиентов возвращались в ваш бизнес снова и снова. Его легко освоить и с ним легко работать, а это значит, что вы можете без проблем проводить эффективные кампании. С помощью Retainly вы сможете поддерживать интерес своих клиентов и строить более прочные и долгосрочные отношения.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — это комплексный сервис по привлечению потенциальных клиентов и маркетингу по электронной почте для блоггеров, индивидуальных предпринимателей, стартапов и предприятий. От B2B до B2C, более 500 000 компаний рассчитывают на то, что Mailmunch будет генерировать тысячи потенциальных клиентов каждый день и увеличивать свои доходы от маркетинга по электронной почте. Вот все, что вы можете сделать с Mailmunch: - Создавайте списки адресов электронной почты с широким спектром форм подписки для каждой отрасли и варианта использования. - Развивайте этих потенциальных клиентов с помощью последовательностей привлечения потенциальных клиентов. - Снижайте количество брошенных корзин и генерируйте повторные продажи с помощью простых в построении инструментов. автоответчики - Продвигайте новые кампании или объявляйте об обновлениях продуктов с помощью широковещательных рассылок с высокой доставляемостью - Повышайте конверсию с помощью наших привлекательных целевых страниц, которые созданы для высокой посещаемости Mailmunch также невероятно прост в настройке. Наш интуитивно понятный конструктор перетаскивания и сотни бесплатных шаблонов гарантируют, что вы сможете запустить любую кампанию за считанные минуты, будь то форма подписки, кампания по электронной почте или целевая страница. И если вам интересно, подходит ли Mailmunch для вашей организации, не волнуйтесь. У Mailmunch есть варианты для любой отрасли и вертикали. Подробнее о формах подписки Mailmunch: - Шесть различных типов форм подписки - Обширная библиотека шаблонов для каждого варианта использования - Расширенные правила отображения и A/B-тестирование - Конструктор перетаскивания для легкой настройки - Формы, удобные для мобильных устройств, которые хорошо выглядят на каждом устройстве Подробнее о целевых страницах Mailmunch: - Большая библиотека шаблонов для каждой отрасли - Конструктор с возможностью перетаскивания для простой настройки - Готовая интеграция с ведущими службами электронного маркетинга - A/B-тестирование для оптимизации высокого уровня конверсии Подробнее о почтовом маркетинге Mailmunch : - Большая библиотека шаблонов для каждой кампании и ниши - Конструктор перетаскивания для легкой настройки - Последовательности автоответчиков - Простота проектирования и планирования трансляций В нашем мощном наборе инструментов есть гораздо больше, чтобы удовлетворить все ваши потребности в маркетинге по электронной почте. Все наши платные планы поставляются с 60-дневной гарантией возврата денег, которая дает вам уверенность в том, что вы сможете попробовать самый простой инструмент для привлечения потенциальных клиентов и маркетинга по электронной почте, который вы найдете.
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow — это универсальный конструктор воронок для электронной коммерции. Создавайте, тестируйте и персонализируйте всплывающие окна, формы, тесты, рекомендации по продуктам, целевые страницы и многое другое — без необходимости кодирования или разработчиков. ДО CONVERTFLOW: Ваша воронка конверсии представляет собой хаотичный беспорядок из приложений, плагинов, скриптов и приложений. Это не персонализировано. Отчетность сбивает с толку. Внесение изменений занимает недели ожидания разработчиков. Рост доходов означает оплату большего трафика. ПОСЛЕ КОНВЕРСИИ: Все конверсионные кампании вашего магазина организованы на одной панели. Отчетность ясна. Проводить эксперименты с воронками легко. Внесение изменений с помощью конструктора воронок занимает несколько минут. Вы увеличиваете рентабельность инвестиций в рекламу и максимизируете доход с каждого посетителя сайта. Запустите последовательности роста списка: • Ускорьте рост списка электронной почты и SMS, ориентируя персонализированные предложения на новых и вернувшихся покупателей. • Выбирайте из более чем 100 шаблонов подписки на списки. • Запускайте всплывающие окна, липкие панели, встраивания и целевые страницы. • Персонализация по интересам продукта, корзине покупок. и многое другое • Синхронизируется с Klaviyo, Attentive, MailChimp и т. д. Запускает воронки викторин по продуктам: • Викторины по продуктам раскрывают предпочтения покупателей, сегментируют покупателей по праву. аудитории и давать персонализированные рекомендации по продуктам. • Шаблоны викторин для широкого спектра отраслей. • Отображение в виде всплывающих окон, страниц и встраиваемых форматов. • Условные рекомендации по продуктам с использованием ответов и оценок. Повышайте AOV с помощью дополнительных продаж в один клик и перекрестных продаж в корзине. • Триггеры на основе продукта, только что добавленного в корзину. • Отображение перекрестных продаж как всплывающие окна, на страницах и с встраиванием • Покупатели могут добавлять все товары в корзину одним щелчком мыши • Нацеливать перекрестные продажи на возвращающиеся сегменты подписчиков. Запускайте воронки отказа от корзины: • Предотвращает оставление корзины до того, как это произойдет, делая предложения вышедшим покупателям • Триггеры на рабочем столе, когда мышь перемещается для выхода, или на мобильном устройстве, когда нажата кнопка «Назад». • Запускает последовательности электронных писем и SMS перед брошенной корзиной. Создайте последовательности целевой страницы: • Создайте и Целевые страницы A/B-тестирования, соответствующие вашим рекламным кампаниям, не дожидаясь разработчиков. • Выбирайте из десятков шаблонов целевых страниц. • Создавайте многоэтапные персонализированные воронки продаж. • Размещайте страницы на собственном домене, синхронизируйте их со страницами Shopify или встраивайте где угодно.
Wyng
wyng.com
Wyng помогает брендам расти и понимать свою аудиторию, чтобы предоставлять более актуальный опыт. С помощью Wyng маркетологи могут легко создавать интерактивные цифровые возможности, которые привлекают клиентов в нужные моменты, собирают предпочтения и другие сторонние данные, а также персонализируют их в режиме реального времени. Независимо от того, является ли это викториной по поиску продукта, рекламной акцией или центром предпочтений — опыт Wyng всегда своевременен, удобен для пользователя и предлагает подлинную ценность для потребителей. Wyng обслуживает более 250 мировых брендов, включая AAA, Disney, Estée Lauder, Sony и Unilever, которые используют Wyng для увеличения числа подписчиков, увеличения продаж и укрепления доверия потребителей и привязанности к бренду.
TierPeak
tierpeak.com
Универсальная платформа продаж и маркетинга для малого и среднего бизнеса. Универсальная платформа маркетинга и продаж для малого и среднего бизнеса.
Surfe
surfe.com
Добавляйте контакты, находите нужные электронные письма и синхронизируйте разговоры LinkedIn и Sales Navigator с CRM с помощью простого расширения Surfe для Chrome. Surfe — это решение №1 для интеграции вашего... Показать больше RM с LinkedIn, чтобы: • устранить необходимость ручного ввода данных • повысить качество данных за счет их обогащения • получить прозрачность статусов контактов, потенциальных клиентов и сделок • повысить производительность продаж Совместимость с HubSpot , Salesforce, Pipedrive, Copper и Salesloft. Его любят Google, Uber, AWS, Bolt. Более 80% лидов B2B приходят из LinkedIn, но он не оптимизирован для продаж. Ввод данных из LinkedIn в CRM вручную занимает несколько часов и может привести к несогласованности данных, что отрицательно скажется на эффективности продаж. Кроме того, доступ к нужным данным в нужное время может быть затруднительным и препятствовать получению дохода. Для отделов продаж и доходов, которые хотят сэкономить время на административных задачах и добиться оптимальной точности данных CRM. Будучи инструментом, соответствующим требованиям GDPR и сертифицированным по стандарту ISO27001, Surfe помогает вашей команде работать на основе золотого стандарта данных, гарантируя, что все структурировано, классифицировано, обновлено и защищено.
Digioh
digioh.com
Увеличьте конверсию на 3 % и более с помощью Digioh! Наслаждайтесь простым сбором контактов, викторинами, опросами, целевыми страницами и центрами предпочтений — все это предназначено для сбора, объединения и преобразования большего количества сторонних данных! Расширяйте свой маркетинговый список по электронной почте и SMS-сообщениям, собирайте сторонние данные и увеличивайте продажи с помощью высококонверсионных викторин по рекомендациям по продуктам, привлекательных многошаговых форм, опросов на месте и по электронной почте, целевых страниц и центров предпочтений. Воспользуйтесь всеми преимуществами данных и быстро пожинайте плоды персонализированного взаимодействия на сайте, электронной почты, SMS и ретаргетинга. Digioh позволяет маркетологам собирать больше независимых данных с согласия потребителей, чем ЛЮБАЯ платформа на рынке, и использовать эти данные по ВСЕМ маркетинговым каналам как на микро-, так и на макроуровне. Увеличьте конверсию, проводя викторины по рекомендациям по продуктам, проводя опросы, чтобы узнать о своих клиентах, и продолжая общение по электронной почте или SMS на основе этой информации - увеличивая вероятность как привлечения нового клиента, так и более высокого LTV и более низкого уровня отказа от участия. . Благодаря более чем 1400 клиентам, более чем 200 интеграциям и 2 миллиардам бит сторонних данных, собираемых ежедневно, нет более мощной платформы, чем Digioh, которая поможет брендам обеспечить дополнительный рост доходов, улучшить качество обслуживания клиентов и собирать + активировать сторонние данные в будущем. -мышление, инновационные пути. А благодаря команде Digioh, предоставляющей полный спектр услуг по проектированию и технической поддержке, клиенты Digioh приступают к работе быстрее, обеспечивая более быструю окупаемость инвестиций и возрастающий успех в течение 30 дней!
Insites
insites.com
Insites — это инструмент SEO-аудита, разработанный специально для агентств цифрового маркетинга, которые хотят получить больше потенциальных клиентов, привлечь больше клиентов и выполнить свои обещания. Insites — единственная SEO-платформа, которая... Показать больше дает вам полную картину эффективности вашего клиента менее чем за 60 секунд. Он охватывает все аспекты цифрового маркетинга, от локального SEO, от контекстной рекламы до Google Core Web Vitals — все это собрано в одном, простом для понимания SEO-аудите. Insites создает красивые фирменные SEO-отчеты, которыми вы можете поделиться со своими клиентами. Он интегрируется с вашими существующими инструментами продаж, такими как Salesforce, Hubspot и многими другими. Но это только начало. Insites может помочь вам привлечь потенциальных клиентов с помощью уникального решения для входящего маркетинга и дополнить существующие списки контактов сложной бизнес-аналитикой. Мы разработали Insites, чтобы предложить пользователям пользовательский интерфейс потребительского уровня с архитектурой корпоративного уровня. Это означает, что программное обеспечение настолько просто в использовании, что вам не нужны руководства и отчеты на простом английском языке, понятные каждому. Если вы хотите узнать больше об Insites и организовать демонстрацию с нашими экспертами, свяжитесь с нами.
Poltio
poltio.com
Встраиваемые решения Poltio без кода, которые являются адаптивными и не требуют маркировки, позволяют брендам/агентствам гуманизировать поиск продуктов и собирать данные нулевых партий в режиме реального времени / получать объективную информацию / повышать эффективность ... Показать больше OI при создании сегментов и персон. Просто выберите правильное решение, например интеллектуальный опрос, увлекательный тест или викторину с рекомендациями по продуктам/поиск подарков. Тесты по продуктам не только способствуют совершению покупок, но также обеспечивают превосходный опыт и улучшают путь клиента за счет управляемых продаж.
LeadMine
leadmine.net
LeadMine — одна из простых и мощных платформ для генерации лидов, которой доверяют более 1000 компаний по всему миру. Мы в LeadMine стремимся предоставлять высококвалифицированных, проверенных и, самое главное, точных профессиональных потенциальных клиентов. С нашими инструментами вы сможете найти своих потенциальных клиентов менее чем за пять секунд.
Qualifio
qualifio.com
Qualifio позволяет крупным брендам и средствам массовой информации привлекать аудиторию по цифровым каналам с помощью более чем 50 шаблонных интерактивных форматов (викторины, конкурсы, опросы, тесты, анимационные игры и т. д.). Благодаря строгому соблюдению GDPR платформа позволяет собирать обширные собственные данные, которые можно передать в более широкие технологии клиента для обогащения данных. В настоящее время Qualifio используют более 400 предприятий, включая TF1, Nestl, PepsiCo, PSG, MediaMarkt, LOral, RTL и т. д.
Thrive Themes
thrivethemes.com
Невероятно быстрые шаблоны и плагины WordPress, созданные для того, чтобы привлечь больше трафика, больше подписчиков, больше клиентов и больше клиентов для вас. Thrive Themes — это платформа, которая предлагает набор плагинов и тем WordPress, ориентированных на конверсию, призванных помочь пользователям создавать эффективный онлайн-бизнес. Он предоставляет инструменты, которые улучшают функциональность веб-сайта, повышают вовлеченность пользователей и повышают конверсию.
Kloser
kloser.com
Kloser помогает специалистам по продажам и рекрутерам напрямую связываться со своими потенциальными клиентами, контактами и кандидатами. Наши списки адресов электронной почты B2B, проверенные людьми и улучшенные искусственным интеллектом, являются идеальным решением для создания кампаний по формированию спроса. Списки Kloser позволяют вам использовать миллионы проверенных профилей в разных отраслях, географических регионах, должностях и многом другом. Расширение Kloser Chrome — идеальный помощник в ваших рабочих процессах поиска потенциальных клиентов. Kloser использует общедоступную информацию, собственные базы данных B2B и современный искусственный интеллект, чтобы за считанные секунды найти электронную почту любого потенциального клиента!
Sonar
sendsonar.com
Текстовые сообщения открыли новые возможности для того, как отделы продаж и маркетинга могут построить значимые отношения с потенциальными клиентами. Квалификация потенциальных клиентов, конвертация потенциальных клиентов и привлечение клиентов может быть сложной задачей. Представляем Marchex Sonar, интеллектуальную платформу обмена текстовыми сообщениями, созданную для бизнеса. Используйте возможности искусственного интеллекта для автоматизации первоначального общения, последующих действий, планирования, капельных кампаний и многого другого. Благодаря одному из самых популярных пользовательских интерфейсов и пользовательского опыта Sonar предлагает лучший набор функций для отделов продаж и маркетинга на каналах, которые предпочитают клиенты. Десятки интеграций позволяют вам беспрепятственно взаимодействовать со своими клиентами через CRM или технологический стек. Конвертируйте больше потенциальных клиентов, более эффективно вовлекайте их и получайте больше доходов с помощью Marchex Sonar.
ServiceBell
servicebell.com
ServiceBell — это лучшее решение для преобразования конвейеров для отделов продаж, использующих Hubspot. ServiceBell позволяет компаниям превратить свой лучший актив бренда — свой веб-сайт — в генератор конвейеров №1, ведя личные беседы с потенциальными клиентами, когда они просматривают сайты в режиме реального времени. ServiceBell подключает веб-сайт к Hubspot, а затем позволяет продвигать полный цикл продаж на основе учетной записи по мере того, как потенциальные клиенты попадают на сайт, а не ждут отправки форм. Чтобы узнать больше, позвоните в колокольчик на сайте ServiceBell.com.
We-Connect
we-connect.io
В We-Connect мы предлагаем вам самый безопасный и передовой инструмент информационно-пропагандистской деятельности на рынке. Мы предоставляем универсальную панель управления, с помощью которой вы можете легко управлять своими потенциальными клиентами, запускать интеллектуальные последовательности и анализировать отдельные рекламные кампании. Чтобы защитить ваш бизнес и клиентов, мы используем облачное программное обеспечение, поэтому вам не нужно беспокоиться о безопасности. Если вы готовы окунуться в более безопасный мир поиска потенциальных клиентов, начните 14-дневную бесплатную пробную версию: https://account.we-connect.io/signup
Beacon
beacon.by
Beacon помогает создать уникальный профессиональный дизайн для лид-магнитов за считанные минуты.
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: Центр управления вашими стратегиями онлайн-маркетинга. [http://bit.ly/2mj2mMJ] С помощью Leadfox, нашего программного обеспечения для автоматизации маркетинга, вы можете развернуть и максимизировать ВСЕ ваши маркетинговые тактики, включая электронную почту, рекламу, целевые страницы, всплывающие окна, баннеры, A/B-тесты. Leadfox, которым пользуются тысячи пользователей в более чем 100 странах, — это доступная, простая в использовании, автоматизированная и универсальная маркетинговая платформа. Наша миссия — помочь предприятиям малого и среднего бизнеса и агентствам войти в мир цифрового маркетинга с помощью доступных и простых в использовании решений и обучения. Больше информации на нашем сайте: http://bit.ly/2mj2mMJ
Banatic
banatic.com
Banatic — это конструктор всплывающих окон, который позволяет легко создавать красивые всплывающие окна и быстрее расширять списки адресов электронной почты. мы предоставляем программную услугу для создания ваших собственных всплывающих окон и синхронизации электронной почты с вашим любимым поставщиком электронной почты. Подводя итог, вы можете превратить свою регистрацию в доход и быстрее развивать свой бизнес.
Wingmate
wingmateapp.com
Wingmate — это новая и быстрорастущая технологическая компания, базирующаяся в Торонто, число клиентов которой за последние два года выросло с двух до более чем 50. В сфере B2B CRM Wingmate дает вашим людям на передовой линию голоса для увеличения продаж и улучшения обслуживания клиентов в режиме реального времени. Наш продукт Wingmate включает в себя три уникальные функции; 1. Программа Frontline Intel, в которой приложение Wingmate фиксирует потенциальных клиентов, привлекает текущих сотрудников (водителей, техников, специалистов по техническому обслуживанию, представителей маршрутов и т. д.), использует внутренние ресурсы, которые в противном случае упускаются из виду, и использует их для разведки и составления отчетов. вернуть возможности в этой области. 2. Prospecting CRM, простое приложение (включает как веб-панель, так и мобильное приложение), позволяет всем участвующим сторонам эффективно собирать, отслеживать и управлять потенциальными клиентами, продажами и немедленно сообщать соответствующие детали. 3. Управление воронкой продаж, помощь в внутренних продажах, которая позволяет внешним руководителям продаж следовать рекомендациям, поступающим от линии фронта, и продвигать потенциальных клиентов через воронку продаж. В большинстве сервисных компаний часто существует огромный разрыв между операциями и продажами, что не позволяет этим компаниям полностью реализовать свой потенциал. Wingmate решает эту проблему, обеспечивая линии связи между жизненно важными отделами, создавая организационную прозрачность и используя текущие активы.
Adoric
adoric.com
Создание привлекательных и конвертирующих всплывающих окон — непростая задача, но с Adoric это так. Вы можете легко обнаружить поведение своей аудитории и добиться большего количества конверсий. - Покажите нужное сообщение в нужное время Алгоритм Adoric позволяет показывать конкретные сообщения в зависимости от поведения ваших пользователей. - Персонализация сообщений для вашей аудитории. Алгоритм Adoric позволяет вам показывать конкретные сообщения в зависимости от личности вашего пользователя. Наша технология предлагает массу возможностей персонализировать ваши сообщения для посетителей. - Дизайн еще никогда не был таким простым! Наше приложение поразит вас. Редактор Adoric позволяет перетаскивать изображения, добавлять и редактировать элементы для создания красивых сообщений. - Подключитесь к своему провайдеру электронной почты одним щелчком мыши! Выйдите из коробки и в свой список рассылки. Ощутите простоту интеграции ваших новых потенциальных клиентов с вашим поставщиком услуг электронной почты. - Получите важную статистику, которая действительно имеет значение. Передовая технология Adoric предоставляет оптимизированные отчеты, аналитику в реальном времени и инструменты для отслеживания целей вашей кампании. Бесплатная регистрация сегодня | начните с нашего бесплатного плана!
eMaximation
emax-crm.com
Программное обеспечение eMaximation для управления потенциальными клиентами и автоматизации маркетинга позволяет компаниям развивать свой бизнес, легко собирая, связываясь, квалифицируя и превращая больше потенциальных клиентов в продажи.
GrooveJar
groovejar.com
Groovejar помогает предпринимателям увеличить доходы, подписку по электронной почте и продажи в Интернете. У вас будет доступ к широкому спектру виджетов и всплывающих окон для оптимизации веб-сайта, которые помогут превратить посетителей в клиентов.
KlickLead
klicklead.de
Используйте KlickLead для создания индивидуальных воронок для квалификации потенциальных клиентов. Воронки KlickLead конвертируют заметно лучше, чем обычные формы на веб-сайтах, и генерируют качественные запросы для вашего бизнеса. Вы можете использовать его как простую воронку на нашем сервере или скопировать скрипт на свой веб-сайт, чтобы посетителям не приходилось покидать вашу страницу.
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks предлагает вам набор продуктов, которые вы можете использовать для своего маркетинга, чтобы развивать свою компанию, находить потенциальных клиентов, отправлять электронные письма, создавать чат-ботов, привлекать посетителей к написанию обзоров, защищать свой сайт от поддельных электронных писем, отображать социальные уведомления на своем сайте. и многое другое. Набор продуктов для маркетинга и привлечения потенциальных клиентов: пакет включает в себя несколько инструментов для привлечения потенциальных клиентов, которые вы можете использовать для развития своей компании. Привлекайте больше потенциальных клиентов и клиентов. Все инструменты ориентированы на привлечение новых потенциальных клиентов и клиентов в вашу компанию и стимулирование ее роста. Неограниченный доступ ко всем продуктам: предложите неограниченный доступ ко всему программному обеспечению без каких-либо ограничений, больше не платите за каждого клиента. Что включено? Программное обеспечение для обогащения данных для поиска электронной почты новых потенциальных клиентов: Найдите потенциальных клиентов из списка компаний. Вы сможете получать потенциальных клиентов из списка компаний или доменов. Программное обеспечение идеально подходит для B2B-компаний, специалистов по продажам и росту. Лучшее программное обеспечение для поиска потенциальных клиентов. Идеально подходит для привлечения потенциальных клиентов по холодной электронной почте. Найдите деловые электронные письма и информацию о потенциальных клиентах. Экспорт ведет непосредственно в Excel с бизнес-данными. Извлечение электронной почты, телефона и социальных сетей из списка веб-сайтов: вы можете загрузить список доменов и извлечь электронные письма, URL-адреса социальных сетей и имена пользователей из Facebook, LinkedIn, Twitter и т. д., а также номера телефонов на всех страницах каждого веб-сайта. Отчет доступен для загрузки в формате Excel после извлечения всех электронных писем.
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