Программное обеспечение для захвата потенциальных клиентов - Самые популярные приложения - Сенегал

Leadpipe

leadpipe.com

Все, что вы когда-либо хотели знать о посетителях вашего сайта... ...но ваша аналитика вам этого никогда не говорила. Цифры говорят вам, сколько человек посетило. Leadpipe расскажет вам, кто. Идентификация на уровне человека: точно знайте, кто посетил компанию. Получите имена, электронные письма и данные коллег. Не предскажите, кто посетил; Знай это. зная, кто зашел из Microsoft, ища иголку в стоге сена, точно узнайте, кто зашел из компании. получить имя сотрудника, адрес электронной почты и номер телефона. знание того, кто посетил сайт, и его контактная информация — это лишь часть пути покупателя. Узнайте, какие страницы посетил покупатель, как долго он оставался, какие ключевые слова были использованы, и получите сводные данные о поездках. еще больше укрепляйте эти отношения. знайте LinkedIn ваших посетителей, чтобы вы могли связаться с базой данных не только по электронной почте, но и установить более глубокие отношения и узнать больше о своем посетителе. Получите информацию о коллегах вашего посетителя и данных о сотрудниках компании, включая имена, адреса электронной почты, номера телефонов и адреса linkedin. о, и мы упоминали, что он включен в наши основные пакеты? мы понимаем, что вам также необходимо обращаться к исходящим клиентам, и не каждый идеальный профиль клиента посещает ваш веб-сайт (пока). получите доступ к более чем 602 миллионам контактов, получите их адреса электронной почты, имена и все данные, необходимые для работы с общественностью. Наша цель — предоставить вашей компании более надежные и достоверные данные, а не заставлять вас изучать новую платформу. мы разработали выводную трубку таким образом, чтобы вы могли установить ее и забыть. автоматизируйте данные и интеграцию с помощью нескольких щелчков мышью и получайте информацию, автоматически отправляемую в вашу CRM. Посетители, впервые посетившие и вернувшиеся, местоположение, источники трафика, заинтересованные и вернувшиеся посетители, устройства, данные страниц входа и выхода. это включает в себя все необходимое для полного понимания пути покупателя, представленного в простой форме. все электронные письма, которые мы вам представляем, проверены. мы набираем лидов от 40 до 100. если значение выше 40, мы уверены, что адрес электронной почты действителен. до 40 лет, мы думаем, что это может быть действительно и не будем взимать за это кредиты. ты держи это. мы предоставляем вам информацию о посещающей компании, точные данные о сотрудниках компании, базу данных сотрудников, их профили в Linkedin, номера телефонов и электронные письма. доступ к базе данных b2b всех контактов на linkedin, простая интеграция и мощная аналитика включены. все это предлагается в одном простом пакете