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Программное обеспечение для захвата потенциальных клиентов - Самые популярные приложения - Парагвай
Компании используют программное обеспечение для захвата потенциальных клиентов, чтобы раскрыть новые перспективы продаж на высококонкурентных рынках. В условиях жесткой конкуренции для предприятий крайне важно активно выявлять новые возможности для бизнеса, опережая своих конкурентов. Специалисты по продажам используют программное обеспечение для сбора потенциальных клиентов, чтобы точно определить потенциальных клиентов, используя информацию, полученную из различных источников, включая прямых потенциальных клиентов, торговых представителей, экспертов по маркетингу и агентов службы поддержки клиентов. Однако использование новых бизнес-возможностей представляет собой лишь начальный этап пути продаж. Помимо использования программного обеспечения для сбора потенциальных клиентов, компании должны интегрировать дополнительные решения для привлечения потенциальных клиентов, такие как добыча потенциальных клиентов, оценка потенциальных клиентов и анализ потенциальных клиентов. Кроме того, использование таких инструментов, как управление эффективностью продаж и анализ продаж, становится обязательным для успешного преобразования возможностей в осязаемые продажи.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Beacon
beacon.by
Beacon помогает создать уникальный профессиональный дизайн для лид-магнитов за считанные минуты.
CallPage
callpage.io
CallPage — это виджет на вашем веб-сайте, который помогает посетителю вашего сайта связаться с вами посредством бесплатного звонка в течение 28 секунд. Виджет CallPage позволяет звонить посетителям вашего сайта и помогает получить на 30–125 % больше потенциальных клиентов. С CallPage вы можете легко: - Увеличить количество качественных потенциальных клиентов - Снизить затраты на привлечение клиентов - Повысить коэффициент конверсии - Улучшить качество обслуживания клиентов
Upflowy
upflowy.com
Upflowy — это инструмент для создания и оптимизации веб-интерфейса без необходимости перетаскивания кода. Легкое A/B-тестирование потоков регистрации, воронок продаж, привлечения клиентов и многого другого. Upflowy дает вам все необходимое, чтобы создать историю, достойную внимания, всего за несколько кликов.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz — это онлайн-платформа, призванная помочь компаниям любого размера создавать увлекательные маркетинговые викторины и опросы, собирать отзывы и стимулировать продажи. Marquiz предоставляет удобный конструктор викторин с функцией перетаскивания, широкий спектр уникальных шаблонов викторин и бесплатную статистику для каждой викторины. Эти функции упрощают создание, редактирование и анализ ваших индивидуальных тестов. Marquiz основывает свои тарифные планы на количестве ежемесячно генерируемых потенциальных клиентов, а это означает, что они адаптированы к уникальным потребностям вашего бизнеса, независимо от того, управляете ли вы небольшой командой или крупной организацией.
Youengage
youengage.me
Создавайте интерактивный опыт, который конвертирует. Без кода. Создавайте удобные для мобильных устройств викторины, опросы, умные формы, калькуляторы, вопросы и ответы в реальном времени, интерактивные виртуальные мероприятия и многое другое. Комбинируйте синхронные и асинхронные методы сбора отзывов и взаимодействия с пользователями.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимизирует вашу репутацию отправителя и размещение в почтовом ящике. Работая Allegrow вместе с вашей системой автоматизации маркетинга/продаж, вы можете увеличить процент отправляемых вами электронных писем, которые попадают в приоритетный почтовый ящик, а не в папку со спамом или несфокусированные папки.
Skylead
skylead.io
Используйте многоканальный охват, действия if/else и подключайте неограниченное количество учетных записей электронной почты, чтобы максимизировать точки соприкосновения с вашими потенциальными клиентами. Skylead — это ваш умный инструмент автоматизации LinkedIn и программное обеспечение для холодной электронной почты.
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft снабдит вашу команду всем необходимым. Будь то генеральные директора, директора или инвесторы, LeadLoft предоставит вам контактную информацию и свяжет вас с вами, чтобы вы могли закрыть сделку. Нужна чья-то контактная информация? Мы поняли тебя. Нужно их привлечь? Без проблем. Нужно отслеживать и конвертировать их? Готово и сделано.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
Представляем La Growth Machine, первую многоканальную платформу для поиска потенциальных клиентов, которая позволяет вам общаться с потенциальными клиентами через LinkedIn, электронную почту и Twitter. С помощью La Growth Machine вы можете: - Импортировать потенциальных клиентов из LinkedIn или файла CSV, чтобы легко управлять своими поисковыми усилиями. - Дополните профиль вашего контакта его данными, включая профессиональные и личные адреса электронной почты, номера телефонов, профили LinkedIn и Twitter, чтобы получить ценную информацию о ваших потенциальных клиентах. - Создайте многоканальную последовательность поиска, чтобы эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами в нескольких точках взаимодействия. - Автоматически синхронизируйте взаимодействие в вашей CRM (включая встроенную интеграцию с HubSpot и Pipedrive или с Zapier), чтобы ваши продажи и маркетинг были организованы и оптимизированы. Использование La Growth Machine может сэкономить время вашим командам по продажам, маркетингу и подбору персонала, а также повысить производительность за счет упрощения усилий по привлечению потенциальных клиентов и управлению ими. Не верите нам? Подпишитесь на бесплатную пробную версию LaGrowthMachine сегодня и убедитесь в преимуществах сами!
Lusha
lusha.com
Lusha — это аналитическая платформа для выхода на рынок, предназначенная для отделов продаж, маркетинга и подбора персонала. Свежие, динамичные и высококачественные данные и идеи Луши помогают преодолеть шум и охватить нужных людей в нужное время. Lusha предлагает простую настройку без хлопот, связанных с длительными процессами адаптации. Благодаря нашей простой интеграции Salesforce и API пользователи Lusha могут поддерживать обновленную базу данных и обеспечивать постоянное автоматическое пополнение своей CRM. Lusha идет в ногу с меняющимися правилами конфиденциальности и безопасности, полностью соответствует GDPR и CCPA и является единственным решением для анализа продаж, аккредитованным в соответствии с ISO 27701, самым высоким международным стандартом конфиденциальности в мире.
bant.io
bant.io
Универсальная платформа для привлечения потенциальных клиентов и ускорения продаж, которая помогает автоматизировать привлечение клиентов с помощью экспериментов на основе данных, делая неудачу невозможной.
ContactOut
contactout.com
Вы устали переплачивать за точные контактные данные B2B и хотите найти более экономичное решение? Представляем ContactOut — самую точную базу данных контактов в мире. Найдите электронные письма и номера телефонов 300 миллионов специалистов, включая данные B2B для 30 миллионов компаний. Нашей платформе доверяют 1,4 миллиона специалистов по продажам, маркетингу и подбору персонала в более чем 76% компаний из списка Fortune 500, таких как Google, Microsoft и Netflix. Наши ключевые функции разработаны с учетом потребностей пользователей, поэтому вы можете легко: 1) Быстро находить качественных потенциальных клиентов в одном месте с помощью нашего поискового портала. 2) Расширять возможности поиска потенциальных клиентов в LinkedIn с помощью нашего расширения Chrome. 3) Персонализировать и автоматизировать их исходящие сообщения с помощью нашей электронной почты. Кампания Наша платформа — идеальный способ вывести ваш бизнес на новый уровень. Благодаря нашим мощным инструментам и точным данным вы сможете охватить больше потенциальных клиентов, чем когда-либо прежде, и увидеть реальные результаты. Платите только за то, что вам нужно, с помощью гибкой модели ContactOut, основанной на потреблении, и сэкономьте на продажах B2B или усилиях по подбору персонала — без ущерба для качества и точности. Наши данные соответствуют требованиям GDPR и законам США о конфиденциальности. Ищите быстрее и с уверенностью. Предоставьте своим командам по продажам, маркетингу и подбору персонала актуальные и проверенные контактные данные. Попробуйте бесплатно сегодня на сайте www.contactout.com
NetLine
netline.com
Успешные маркетологи B2B начинают здесь. NetLine позволяет маркетологам B2B масштабировать доходы с помощью универсальной платформы взаимодействия с покупателями, которая предоставляет беспрецедентные данные о намерениях покупателей и возможности привлечения потенциальных клиентов. Работа с единственной платформой намерений на уровне покупателя, INTENTIVE, предоставляющей информацию в режиме реального времени о
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata — это первая в мире поисковая платформа B2B с оплатой по факту использования, имеющая более 100 миллионов прямых контактов B2B с гарантией точности 95 % и предоставляющая услуги более чем 20 000 клиентам с 2015 года. Наша инновационная и надежная платформа обслуживает деловые контакты. перечисляет своих клиентов из более чем 200 стран с более чем 50 критериями поиска, веб-технологиями, ABM и еще двумя специальными категориями для медицинских работников по специальностям и агентов по недвижимости в дополнение к деловым контактам.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — это набор инструментов для оптимизации конверсии, созданный для занятых маркетологов. Он предлагает быстрые и простые в использовании решения, которые помогут вам увеличить продажи тремя способами: 1. Умные всплывающие окна электронной коммерции помогут вам быстрее создавать списки, уменьшать количество брошенных корзин и увеличивать продажи электронной коммерции, как никогда раньше. 2. Функции персонализации веб-сайта позволяют легко адаптировать сообщения на вашем веб-сайте и целевой странице кампании к сегментам покупателей, чтобы обеспечить более релевантный и значимый опыт. 3. Простое в использовании A/B-тестирование позволяет быстро настраивать, тестировать и сравнивать эффективность всплывающих окон и персонализированных целевых страниц. Кроме того, вы можете сравнить полные пути покупателя, чтобы оценить влияние на чистую прибыль.
Personizely
personizely.net
Personizely — это набор инструментов конверсионного маркетинга, используемый для максимально эффективного использования каждого посетителя веб-сайта путем сбора его контактной информации, увеличения средней стоимости заказа и увеличения продаж с помощью целевых всплывающих окон. Он упрощает создание всплывающего окна с высокой конверсией благодаря простому в использовании конструктору, который дает вам полную свободу дизайна. Принимая во внимание, что, используя инструмент персонализации веб-сайта, вы можете легко редактировать свой веб-сайт в соответствии с историей активности посетителей, источником рефералов, геолокацией, устройством, стоимостью корзины, историей заказов и многим другим, разделяя веб-сайт на варианты с помощью визуального редактора на сайте.
Retainly
retainly.app
Retainly создан для того, чтобы все больше ваших клиентов возвращались в ваш бизнес снова и снова. Его легко освоить и с ним легко работать, а это значит, что вы можете без проблем проводить эффективные кампании. С помощью Retainly вы сможете поддерживать интерес своих клиентов и строить более прочные и долгосрочные отношения.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — это комплексный сервис по привлечению потенциальных клиентов и маркетингу по электронной почте для блоггеров, индивидуальных предпринимателей, стартапов и предприятий. От B2B до B2C, более 500 000 компаний рассчитывают на то, что Mailmunch будет генерировать тысячи потенциальных клиентов каждый день и увеличивать свои доходы от маркетинга по электронной почте. Вот все, что вы можете сделать с Mailmunch: - Создавайте списки адресов электронной почты с широким спектром форм подписки для каждой отрасли и варианта использования. - Развивайте этих потенциальных клиентов с помощью последовательностей привлечения потенциальных клиентов. - Снижайте количество брошенных корзин и генерируйте повторные продажи с помощью простых в построении инструментов. автоответчики - Продвигайте новые кампании или объявляйте об обновлениях продуктов с помощью широковещательных рассылок с высокой доставляемостью - Повышайте конверсию с помощью наших привлекательных целевых страниц, которые созданы для высокой посещаемости Mailmunch также невероятно прост в настройке. Наш интуитивно понятный конструктор перетаскивания и сотни бесплатных шаблонов гарантируют, что вы сможете запустить любую кампанию за считанные минуты, будь то форма подписки, кампания по электронной почте или целевая страница. И если вам интересно, подходит ли Mailmunch для вашей организации, не волнуйтесь. У Mailmunch есть варианты для любой отрасли и вертикали. Подробнее о формах подписки Mailmunch: - Шесть различных типов форм подписки - Обширная библиотека шаблонов для каждого варианта использования - Расширенные правила отображения и A/B-тестирование - Конструктор перетаскивания для легкой настройки - Формы, удобные для мобильных устройств, которые хорошо выглядят на каждом устройстве Подробнее о целевых страницах Mailmunch: - Большая библиотека шаблонов для каждой отрасли - Конструктор с возможностью перетаскивания для простой настройки - Готовая интеграция с ведущими службами электронного маркетинга - A/B-тестирование для оптимизации высокого уровня конверсии Подробнее о почтовом маркетинге Mailmunch : - Большая библиотека шаблонов для каждой кампании и ниши - Конструктор перетаскивания для легкой настройки - Последовательности автоответчиков - Простота проектирования и планирования трансляций В нашем мощном наборе инструментов есть гораздо больше, чтобы удовлетворить все ваши потребности в маркетинге по электронной почте. Все наши платные планы поставляются с 60-дневной гарантией возврата денег, которая дает вам уверенность в том, что вы сможете попробовать самый простой инструмент для привлечения потенциальных клиентов и маркетинга по электронной почте, который вы найдете.
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow — это универсальный конструктор воронок для электронной коммерции. Создавайте, тестируйте и персонализируйте всплывающие окна, формы, тесты, рекомендации по продуктам, целевые страницы и многое другое — без необходимости кодирования или разработчиков. ДО CONVERTFLOW: Ваша воронка конверсии представляет собой хаотичный беспорядок из приложений, плагинов, скриптов и приложений. Это не персонализировано. Отчетность сбивает с толку. Внесение изменений занимает недели ожидания разработчиков. Рост доходов означает оплату большего трафика. ПОСЛЕ КОНВЕРСИИ: Все конверсионные кампании вашего магазина организованы на одной панели. Отчетность ясна. Проводить эксперименты с воронками легко. Внесение изменений с помощью конструктора воронок занимает несколько минут. Вы увеличиваете рентабельность инвестиций в рекламу и максимизируете доход с каждого посетителя сайта. Запустите последовательности роста списка: • Ускорьте рост списка электронной почты и SMS, ориентируя персонализированные предложения на новых и вернувшихся покупателей. • Выбирайте из более чем 100 шаблонов подписки на списки. • Запускайте всплывающие окна, липкие панели, встраивания и целевые страницы. • Персонализация по интересам продукта, корзине покупок. и многое другое • Синхронизируется с Klaviyo, Attentive, MailChimp и т. д. Запускает воронки викторин по продуктам: • Викторины по продуктам раскрывают предпочтения покупателей, сегментируют покупателей по праву. аудитории и давать персонализированные рекомендации по продуктам. • Шаблоны викторин для широкого спектра отраслей. • Отображение в виде всплывающих окон, страниц и встраиваемых форматов. • Условные рекомендации по продуктам с использованием ответов и оценок. Повышайте AOV с помощью дополнительных продаж в один клик и перекрестных продаж в корзине. • Триггеры на основе продукта, только что добавленного в корзину. • Отображение перекрестных продаж как всплывающие окна, на страницах и с встраиванием • Покупатели могут добавлять все товары в корзину одним щелчком мыши • Нацеливать перекрестные продажи на возвращающиеся сегменты подписчиков. Запускайте воронки отказа от корзины: • Предотвращает оставление корзины до того, как это произойдет, делая предложения вышедшим покупателям • Триггеры на рабочем столе, когда мышь перемещается для выхода, или на мобильном устройстве, когда нажата кнопка «Назад». • Запускает последовательности электронных писем и SMS перед брошенной корзиной. Создайте последовательности целевой страницы: • Создайте и Целевые страницы A/B-тестирования, соответствующие вашим рекламным кампаниям, не дожидаясь разработчиков. • Выбирайте из десятков шаблонов целевых страниц. • Создавайте многоэтапные персонализированные воронки продаж. • Размещайте страницы на собственном домене, синхронизируйте их со страницами Shopify или встраивайте где угодно.
Wyng
wyng.com
Wyng помогает брендам расти и понимать свою аудиторию, чтобы предоставлять более актуальный опыт. С помощью Wyng маркетологи могут легко создавать интерактивные цифровые возможности, которые привлекают клиентов в нужные моменты, собирают предпочтения и другие сторонние данные, а также персонализируют их в режиме реального времени. Независимо от того, является ли это викториной по поиску продукта, рекламной акцией или центром предпочтений — опыт Wyng всегда своевременен, удобен для пользователя и предлагает подлинную ценность для потребителей. Wyng обслуживает более 250 мировых брендов, включая AAA, Disney, Estée Lauder, Sony и Unilever, которые используют Wyng для увеличения числа подписчиков, увеличения продаж и укрепления доверия потребителей и привязанности к бренду.
TierPeak
tierpeak.com
Универсальная платформа продаж и маркетинга для малого и среднего бизнеса. Универсальная платформа маркетинга и продаж для малого и среднего бизнеса.
Popl
popl.co
Popl — это ведущая платформа цифровых визитных карточек для команд, предоставляющая инновационные решения для миллионов компаний и специалистов по всему миру. Наша платформа позволяет командам создавать, распространять цифровые визитные карточки и управлять ими, обеспечивая согласованность бренда, оптимизированный сбор потенциальных клиентов и безопасность данных корпоративного уровня в масштабе, что делает нас идеальным выбором для клиентов корпоративного уровня. Popl легко интегрируется с более чем 5000 приложениями, предоставляя администраторам широкий спектр мощных инструментов для оптимизации рабочего процесса. С нашей платформой вы можете: - Экспортировать потенциальных клиентов непосредственно в вашу CRM-систему - Синхронизировать членов команды с платформами Active Directory (HR) - Автоматизировать ввод данных, чтобы исключить ошибки и сэкономить время - Создать автоматизацию маркетинга для увеличения конверсий и доходов. В Popl мы стремится обеспечить беспрецедентное обслуживание и поддержку клиентов. Чтобы увидеть мощь нашей платформы в действии, нажмите кнопку выше и запланируйте бесплатную демо-версию сегодня.
Surfe
surfe.com
Добавляйте контакты, находите нужные электронные письма и синхронизируйте разговоры LinkedIn и Sales Navigator с CRM с помощью простого расширения Surfe для Chrome. Surfe — это решение №1 для интеграции вашего... Показать больше RM с LinkedIn, чтобы: • устранить необходимость ручного ввода данных • повысить качество данных за счет их обогащения • получить прозрачность статусов контактов, потенциальных клиентов и сделок • повысить производительность продаж Совместимость с HubSpot , Salesforce, Pipedrive, Copper и Salesloft. Его любят Google, Uber, AWS, Bolt. Более 80% лидов B2B приходят из LinkedIn, но он не оптимизирован для продаж. Ввод данных из LinkedIn в CRM вручную занимает несколько часов и может привести к несогласованности данных, что отрицательно скажется на эффективности продаж. Кроме того, доступ к нужным данным в нужное время может быть затруднительным и препятствовать получению дохода. Для отделов продаж и доходов, которые хотят сэкономить время на административных задачах и добиться оптимальной точности данных CRM. Будучи инструментом, соответствующим требованиям GDPR и сертифицированным по стандарту ISO27001, Surfe помогает вашей команде работать на основе золотого стандарта данных, гарантируя, что все структурировано, классифицировано, обновлено и защищено.
Digioh
digioh.com
Увеличьте конверсию на 3 % и более с помощью Digioh! Наслаждайтесь простым сбором контактов, викторинами, опросами, целевыми страницами и центрами предпочтений — все это предназначено для сбора, объединения и преобразования большего количества сторонних данных! Расширяйте свой маркетинговый список по электронной почте и SMS-сообщениям, собирайте сторонние данные и увеличивайте продажи с помощью высококонверсионных викторин по рекомендациям по продуктам, привлекательных многошаговых форм, опросов на месте и по электронной почте, целевых страниц и центров предпочтений. Воспользуйтесь всеми преимуществами данных и быстро пожинайте плоды персонализированного взаимодействия на сайте, электронной почты, SMS и ретаргетинга. Digioh позволяет маркетологам собирать больше независимых данных с согласия потребителей, чем ЛЮБАЯ платформа на рынке, и использовать эти данные по ВСЕМ маркетинговым каналам как на микро-, так и на макроуровне. Увеличьте конверсию, проводя викторины по рекомендациям по продуктам, проводя опросы, чтобы узнать о своих клиентах, и продолжая общение по электронной почте или SMS на основе этой информации - увеличивая вероятность как привлечения нового клиента, так и более высокого LTV и более низкого уровня отказа от участия. . Благодаря более чем 1400 клиентам, более чем 200 интеграциям и 2 миллиардам бит сторонних данных, собираемых ежедневно, нет более мощной платформы, чем Digioh, которая поможет брендам обеспечить дополнительный рост доходов, улучшить качество обслуживания клиентов и собирать + активировать сторонние данные в будущем. -мышление, инновационные пути. А благодаря команде Digioh, предоставляющей полный спектр услуг по проектированию и технической поддержке, клиенты Digioh приступают к работе быстрее, обеспечивая более быструю окупаемость инвестиций и возрастающий успех в течение 30 дней!
Insites
insites.com
Insites — это инструмент SEO-аудита, разработанный специально для агентств цифрового маркетинга, которые хотят получить больше потенциальных клиентов, привлечь больше клиентов и выполнить свои обещания. Insites — единственная SEO-платформа, которая... Показать больше дает вам полную картину эффективности вашего клиента менее чем за 60 секунд. Он охватывает все аспекты цифрового маркетинга, от локального SEO, от контекстной рекламы до Google Core Web Vitals — все это собрано в одном, простом для понимания SEO-аудите. Insites создает красивые фирменные SEO-отчеты, которыми вы можете поделиться со своими клиентами. Он интегрируется с вашими существующими инструментами продаж, такими как Salesforce, Hubspot и многими другими. Но это только начало. Insites может помочь вам привлечь потенциальных клиентов с помощью уникального решения для входящего маркетинга и дополнить существующие списки контактов сложной бизнес-аналитикой. Мы разработали Insites, чтобы предложить пользователям пользовательский интерфейс потребительского уровня с архитектурой корпоративного уровня. Это означает, что программное обеспечение настолько просто в использовании, что вам не нужны руководства и отчеты на простом английском языке, понятные каждому. Если вы хотите узнать больше об Insites и организовать демонстрацию с нашими экспертами, свяжитесь с нами.
Poltio
poltio.com
Встраиваемые решения Poltio без кода, которые являются адаптивными и не требуют маркировки, позволяют брендам/агентствам гуманизировать поиск продуктов и собирать данные нулевых партий в режиме реального времени / получать объективную информацию / повышать эффективность ... Показать больше OI при создании сегментов и персон. Просто выберите правильное решение, например интеллектуальный опрос, увлекательный тест или викторину с рекомендациями по продуктам/поиск подарков. Тесты по продуктам не только способствуют совершению покупок, но также обеспечивают превосходный опыт и улучшают путь клиента за счет управляемых продаж.
LeadMine
leadmine.net
LeadMine — одна из простых и мощных платформ для генерации лидов, которой доверяют более 1000 компаний по всему миру. Мы в LeadMine стремимся предоставлять высококвалифицированных, проверенных и, самое главное, точных профессиональных потенциальных клиентов. С нашими инструментами вы сможете найти своих потенциальных клиентов менее чем за пять секунд.
Qualifio
qualifio.com
Qualifio позволяет крупным брендам и средствам массовой информации привлекать аудиторию по цифровым каналам с помощью более чем 50 шаблонных интерактивных форматов (викторины, конкурсы, опросы, тесты, анимационные игры и т. д.). Благодаря строгому соблюдению GDPR платформа позволяет собирать обширные собственные данные, которые можно передать в более широкие технологии клиента для обогащения данных. В настоящее время Qualifio используют более 400 предприятий, включая TF1, Nestl, PepsiCo, PSG, MediaMarkt, LOral, RTL и т. д.
Thrive Themes
thrivethemes.com
Невероятно быстрые шаблоны и плагины WordPress, созданные для того, чтобы привлечь больше трафика, больше подписчиков, больше клиентов и больше клиентов для вас. Thrive Themes — это платформа, которая предлагает набор плагинов и тем WordPress, ориентированных на конверсию, призванных помочь пользователям создавать эффективный онлайн-бизнес. Он предоставляет инструменты, которые улучшают функциональность веб-сайта, повышают вовлеченность пользователей и повышают конверсию.
Kloser
kloser.com
Kloser помогает специалистам по продажам и рекрутерам напрямую связываться со своими потенциальными клиентами, контактами и кандидатами. Наши списки адресов электронной почты B2B, проверенные людьми и улучшенные искусственным интеллектом, являются идеальным решением для создания кампаний по формированию спроса. Списки Kloser позволяют вам использовать миллионы проверенных профилей в разных отраслях, географических регионах, должностях и многом другом. Расширение Kloser Chrome — идеальный помощник в ваших рабочих процессах поиска потенциальных клиентов. Kloser использует общедоступную информацию, собственные базы данных B2B и современный искусственный интеллект, чтобы за считанные секунды найти электронную почту любого потенциального клиента!
Sonar
sendsonar.com
Текстовые сообщения открыли новые возможности для того, как отделы продаж и маркетинга могут построить значимые отношения с потенциальными клиентами. Квалификация потенциальных клиентов, конвертация потенциальных клиентов и привлечение клиентов может быть сложной задачей. Представляем Marchex Sonar, интеллектуальную платформу обмена текстовыми сообщениями, созданную для бизнеса. Используйте возможности искусственного интеллекта для автоматизации первоначального общения, последующих действий, планирования, капельных кампаний и многого другого. Благодаря одному из самых популярных пользовательских интерфейсов и пользовательского опыта Sonar предлагает лучший набор функций для отделов продаж и маркетинга на каналах, которые предпочитают клиенты. Десятки интеграций позволяют вам беспрепятственно взаимодействовать со своими клиентами через CRM или технологический стек. Конвертируйте больше потенциальных клиентов, более эффективно вовлекайте их и получайте больше доходов с помощью Marchex Sonar.
ServiceBell
servicebell.com
ServiceBell — это лучшее решение для преобразования конвейеров для отделов продаж, использующих Hubspot. ServiceBell позволяет компаниям превратить свой лучший актив бренда — свой веб-сайт — в генератор конвейеров №1, ведя личные беседы с потенциальными клиентами, когда они просматривают сайты в режиме реального времени. ServiceBell подключает веб-сайт к Hubspot, а затем позволяет продвигать полный цикл продаж на основе учетной записи по мере того, как потенциальные клиенты попадают на сайт, а не ждут отправки форм. Чтобы узнать больше, позвоните в колокольчик на сайте ServiceBell.com.
We-Connect
we-connect.io
В We-Connect мы предлагаем вам самый безопасный и передовой инструмент информационно-пропагандистской деятельности на рынке. Мы предоставляем универсальную панель управления, с помощью которой вы можете легко управлять своими потенциальными клиентами, запускать интеллектуальные последовательности и анализировать отдельные рекламные кампании. Чтобы защитить ваш бизнес и клиентов, мы используем облачное программное обеспечение, поэтому вам не нужно беспокоиться о безопасности. Если вы готовы окунуться в более безопасный мир поиска потенциальных клиентов, начните 14-дневную бесплатную пробную версию: https://account.we-connect.io/signup
Expandi
expandi.io
Expandi — это инструмент автоматизации LinkedIn, который позволяет наиболее безопасно привлекать потенциальных клиентов, используя омниканальный подход. С Expandi вам не обязательно быть экспертом LinkedIn, чтобы получать результаты и расширять свою информационно-пропагандистскую игру в LinkedIn. Свяжитесь со своими потенциальными клиентами через LinkedIn или по электронной почте с помощью умных автоматизированных последовательностей. Запустите свою первую кампанию за 15 минут и увидите результаты уже через 24 часа. Наша миссия — стать самым безопасным и разумным способом омниканального охвата вашего бизнеса. Благодаря ведущим на рынке функциям, таким как: • Интеллектуальный конструктор кампаний: такие действия, как одобрение потенциальных клиентов и подписка на страницу их компании. • Возможности LinkedIn для проведения мероприятий включают в себя приглашение членов вашей сети присоединиться к вашему мероприятию или отправку сообщений всем, кто посетил мероприятие, которое вы проводите. • Интеграция с Hyperise: возможность отправлять персонализированные изображения и GIF-изображения, чтобы выделиться в LinkedIn. • ... и многое другое Хотите узнать больше? Посетите наш веб-сайт или свяжитесь с нами по адресу [email protected], чтобы начать бесплатную пробную версию.
snapADDY
snapaddy.com
SnapADDY DataQuality — это средство повышения качества данных для вашей CRM: интеллектуальное решение помогает вам создавать и обновлять интересы, контакты и учетные записи непосредственно в интерфейсах Salesforce, Microsoft Dynamics и SAP Sales Cloud. При вводе контактных данных вы автоматически получаете предложения по информации, полученной из деловых социальных сетей, веб-сайтов компаний или подписей электронной почты. Встроенный валидатор электронной почты выполняет поиск наиболее совместимого адреса электронной почты. Это сокращает ручную работу и обеспечивает качество данных CRM на самом высоком уровне! snapADDY DataQuality также доступен как расширение браузера для других CRM-систем. В стоимость входит бесплатный сканер визиток. Множество интеллектуальных функций: • Создание и обновление интересов, контактов и учетных записей с помощью Smart Autocomplete & Updater • Вставка контактных данных из буфера обмена для заполнения недостающих значений • Сбор контактов с помощью искусственного интеллекта • Автоматическая проверка дубликатов интересов, контактов и учетных записей • Данные инвентаризации обновление на основе подписей электронной почты • Квалифицированный поиск данных и контактов компании • Простое добавление недостающих контактных данных • Перенос данных в CRM без набора текста • Бесплатный сканер визиток для вашего смартфона Почему snapADDY DataQuality? • Бесшовная интеграция с Salesforce, SAP и Microsoft Dynamics CRM • Гарантированное повышение качества данных • Более высокое признание вашей CRM пользователями • Повышение эффективности маркетинга и продаж • Упрощение рабочих процессов • Экономия рабочего времени • Централизованное управление данными
Socital
socital.com
Socital — это маркетинговая платформа электронной коммерции, которая помогает маркетологам привлекать потенциальных клиентов, превращать анонимных и брошенных посетителей в клиентов и увеличивать продажи. Socital предоставляет уникальный набор инструментов для сбора данных, сегментации базы данных электронной почты, оптимизации конверсий, таргетинга и персонализации.
Roistat
roistat.com
Roistat — это система маркетинговой аналитики на базе искусственного интеллекта, которая анализирует все ваши рекламные кампании вплоть до прибыли. Roistat собирает данные из CRM-системы клиентов, рекламных каналов и их сайта. За считанные секунды Roistat создает отчеты по более чем 40 бизнес-показателям, которые предоставляют маркетинговую аналитику от каждого ключевого слова до окончательной продажи. Roistat определяет, зарабатывает ли компания какие-либо деньги на своих платных рекламных кампаниях, что, в свою очередь, помогает компаниям, использующим Roistat, более эффективно распределять свой рекламный бюджет и увеличивать свои доходы. Roistat позволяет определить: - из каких рекламных каналов приходят ваши клиенты; - полная статистика рекламных каналов до ключевого слова; - как эффективно распределить свой бюджет; - как сэкономить на рекламе и получить больше продаж; - все этапы воронки продаж.
ResponseiQ
responseiq.com
Мы увеличиваем коэффициент конверсии посетителей сайта в реальные запросы, ориентированные на продажи, на 60%. Наш простой в установке виджет обратного вызова предлагает бесплатные и мгновенные обратные вызовы потенциальным клиентам, которые находятся на вашем сайте и готовы совершить покупку. Наша технология отправляет вызовы вашим доступным агентам и соединяет их менее чем за 27 секунд. Устранив все коммуникационные барьеры по всему миру и позволив посетителям из любой точки мира общаться с вами бесплатно, устраняются задержки и психологические резервы. Если вы недоступны, пользователь просто назначает подходящую дату и время, и мы перезвоним вам и им, чтобы вы никогда не потеряли их интерес.
refive
refive.io
Refive позволяет ритейлерам легко собирать данные о покупателях в магазинах, повышать вовлеченность и удержание клиентов с помощью интеллектуальных цифровых квитанций. Команды розничных операций, маркетинга и электронной коммерции используют refive в качестве платформы для сбора данных о клиентах, сбора отзывов в режиме реального времени, предоставления персонализированных предложений, запуска программы лояльности и подключения данных об офлайн-покупках к профилям клиентов. Refive интегрируется с существующими POS-системами для выдачи устойчивых цифровых квитанций, которые юридически соответствуют местным и международным нормам. Чтобы получать квитанции, клиентам нужен только смартфон — не требуется ни адреса электронной почты, ни дополнительного оборудования, ни загрузки приложений.
LeadPost
leadpost.com
Узнайте, кто именно посещает ваш сайт. Узнайте, кто посещает ваш сайт, даже если они не заполняют форму! С помощью всего лишь одной строки кода LeadPost может предоставить вам имена, контактную информацию и многое другое.
Callspree
callspree.com
Callspree предлагает полностью настраиваемые виджеты для потенциальных клиентов, которые можно легко встроить в ваш веб-сайт, чтобы привлечь внимание посетителей вашего сайта. У Callspree есть два продукта; Виджеты обратного звонка и виджет формы «лид-к-звонку». Виджет обратного вызова Callspree позволяет посетителям вашего сайта немедленно связаться с вашими отделами продаж и поддержки клиентов посредством телефонных звонков. С помощью виджета обратного вызова посетители вашего веб-сайта могут настроить мгновенные обратные вызовы или выбрать конкретное время для связи, помогая вашему отделу продаж заключить больше сделок, чем вы считали возможным. Форма для потенциальных клиентов Callspree, встроенная в ваш веб-сайт, может помочь вам сократить время ожидания и время ответа потенциальных клиентов, одновременно облегчая взаимодействие с вашими потенциальными клиентами посредством автоматических обратных вызовов из формы.
Callback24
callback24.io
Callback24 – инструмент лидогенерации, который помогает привлекать новых клиентов благодаря кнопкам призыва к действию (CTA). Callback24 позволяет вашему клиенту связаться с вами. Всего за 15 секунд ваш консультант получит уведомление о звонке клиента. Отвечайте на 30 % больше телефонных звонков благодаря кнопкам призыва к действию (CTA): виджету, всплывающему окну и всплывающему окну выхода. Узнайте причины, по которым ваши клиенты обращаются к вам, и улучшите качество обслуживания клиентов. Callback24 предлагает: - Обратный звонок - Кнопки призыва к действию (CTA) - База данных лидов - Оптимизация коэффициента конверсии - Запись звонков, планирование - Статистика и отчеты - Отслеживание звонков - Интеграция с: Facebook Messenger, Facebook Lead Ads, Google Analytics, популярными CRM и многое другое
Banatic
banatic.com
Banatic — это конструктор всплывающих окон, который позволяет легко создавать красивые всплывающие окна и быстрее расширять списки адресов электронной почты. мы предоставляем программную услугу для создания ваших собственных всплывающих окон и синхронизации электронной почты с вашим любимым поставщиком электронной почты. Подводя итог, вы можете превратить свою регистрацию в доход и быстрее развивать свой бизнес.
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks предлагает вам набор продуктов, которые вы можете использовать для своего маркетинга, чтобы развивать свою компанию, находить потенциальных клиентов, отправлять электронные письма, создавать чат-ботов, привлекать посетителей к написанию обзоров, защищать свой сайт от поддельных электронных писем, отображать социальные уведомления на своем сайте. и многое другое. Набор продуктов для маркетинга и привлечения потенциальных клиентов: пакет включает в себя несколько инструментов для привлечения потенциальных клиентов, которые вы можете использовать для развития своей компании. Привлекайте больше потенциальных клиентов и клиентов. Все инструменты ориентированы на привлечение новых потенциальных клиентов и клиентов в вашу компанию и стимулирование ее роста. Неограниченный доступ ко всем продуктам: предложите неограниченный доступ ко всему программному обеспечению без каких-либо ограничений, больше не платите за каждого клиента. Что включено? Программное обеспечение для обогащения данных для поиска электронной почты новых потенциальных клиентов: Найдите потенциальных клиентов из списка компаний. Вы сможете получать потенциальных клиентов из списка компаний или доменов. Программное обеспечение идеально подходит для B2B-компаний, специалистов по продажам и росту. Лучшее программное обеспечение для поиска потенциальных клиентов. Идеально подходит для привлечения потенциальных клиентов по холодной электронной почте. Найдите деловые электронные письма и информацию о потенциальных клиентах. Экспорт ведет непосредственно в Excel с бизнес-данными. Извлечение электронной почты, телефона и социальных сетей из списка веб-сайтов: вы можете загрузить список доменов и извлечь электронные письма, URL-адреса социальных сетей и имена пользователей из Facebook, LinkedIn, Twitter и т. д., а также номера телефонов на всех страницах каждого веб-сайта. Отчет доступен для загрузки в формате Excel после извлечения всех электронных писем.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms — это мощный онлайн-конструктор форм, который позволяет предприятиям и организациям с легкостью создавать собственные формы и опросы. Благодаря удобному интерфейсу с возможностью перетаскивания и широкому набору настраиваемых шаблонов и тем Quill Forms позволяет легко разрабатывать и публиковать профессионально выглядящие формы, оптимизированные для настольных и мобильных устройств. Если вам нужны контактные формы, формы привлечения потенциальных клиентов, формы регистрации событий или опросы для обратной связи, Quill Forms поможет вам. Благодаря расширенным функциям, таким как условная логика, предварительно заполненные поля и настраиваемые правила проверки, вы можете создавать формы, которые собирают именно ту информацию, которая вам нужна от ваших клиентов и потенциальных клиентов. Quill Forms также предлагает надежные функции аналитики и отчетности, поэтому вы можете отслеживать отправку форм, отслеживать коэффициенты конверсии и получать информацию о поведении пользователей. Кроме того, благодаря интеграции с популярными CRM и платформами электронного маркетинга вы можете легко подключить данные своей формы к другим бизнес-инструментам. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, мощным функциям и гибким тарифным планам Quill Forms является идеальным решением для предприятий всех размеров и отраслей, которым нужен надежный и настраиваемый конструктор форм.
KlickLead
klicklead.de
Используйте KlickLead для создания индивидуальных воронок для квалификации потенциальных клиентов. Воронки KlickLead конвертируют заметно лучше, чем обычные формы на веб-сайтах, и генерируют качественные запросы для вашего бизнеса. Вы можете использовать его как простую воронку на нашем сервере или скопировать скрипт на свой веб-сайт, чтобы посетителям не приходилось покидать вашу страницу.
GrooveJar
groovejar.com
Groovejar помогает предпринимателям увеличить доходы, подписку по электронной почте и продажи в Интернете. У вас будет доступ к широкому спектру виджетов и всплывающих окон для оптимизации веб-сайта, которые помогут превратить посетителей в клиентов.
eMaximation
emax-crm.com
Программное обеспечение eMaximation для управления потенциальными клиентами и автоматизации маркетинга позволяет компаниям развивать свой бизнес, легко собирая, связываясь, квалифицируя и превращая больше потенциальных клиентов в продажи.
Adoric
adoric.com
Создание привлекательных и конвертирующих всплывающих окон — непростая задача, но с Adoric это так. Вы можете легко обнаружить поведение своей аудитории и добиться большего количества конверсий. - Покажите нужное сообщение в нужное время Алгоритм Adoric позволяет показывать конкретные сообщения в зависимости от поведения ваших пользователей. - Персонализация сообщений для вашей аудитории. Алгоритм Adoric позволяет вам показывать конкретные сообщения в зависимости от личности вашего пользователя. Наша технология предлагает массу возможностей персонализировать ваши сообщения для посетителей. - Дизайн еще никогда не был таким простым! Наше приложение поразит вас. Редактор Adoric позволяет перетаскивать изображения, добавлять и редактировать элементы для создания красивых сообщений. - Подключитесь к своему провайдеру электронной почты одним щелчком мыши! Выйдите из коробки и в свой список рассылки. Ощутите простоту интеграции ваших новых потенциальных клиентов с вашим поставщиком услуг электронной почты. - Получите важную статистику, которая действительно имеет значение. Передовая технология Adoric предоставляет оптимизированные отчеты, аналитику в реальном времени и инструменты для отслеживания целей вашей кампании. Бесплатная регистрация сегодня | начните с нашего бесплатного плана!
Wingmate
wingmateapp.com
Wingmate — это новая и быстрорастущая технологическая компания, базирующаяся в Торонто, число клиентов которой за последние два года выросло с двух до более чем 50. В сфере B2B CRM Wingmate дает вашим людям на передовой линию голоса для увеличения продаж и улучшения обслуживания клиентов в режиме реального времени. Наш продукт Wingmate включает в себя три уникальные функции; 1. Программа Frontline Intel, в которой приложение Wingmate фиксирует потенциальных клиентов, привлекает текущих сотрудников (водителей, техников, специалистов по техническому обслуживанию, представителей маршрутов и т. д.), использует внутренние ресурсы, которые в противном случае упускаются из виду, и использует их для разведки и составления отчетов. вернуть возможности в этой области. 2. Prospecting CRM, простое приложение (включает как веб-панель, так и мобильное приложение), позволяет всем участвующим сторонам эффективно собирать, отслеживать и управлять потенциальными клиентами, продажами и немедленно сообщать соответствующие детали. 3. Управление воронкой продаж, помощь в внутренних продажах, которая позволяет внешним руководителям продаж следовать рекомендациям, поступающим от линии фронта, и продвигать потенциальных клиентов через воронку продаж. В большинстве сервисных компаний часто существует огромный разрыв между операциями и продажами, что не позволяет этим компаниям полностью реализовать свой потенциал. Wingmate решает эту проблему, обеспечивая линии связи между жизненно важными отделами, создавая организационную прозрачность и используя текущие активы.
InsideUp
insideup.com
InsideUp предлагает вам лучшее в маркетинговых технологиях – без каких-либо сложностей – для легкого привлечения клиентов.
Leadferno
leadferno.com
Leadferno — это платформа для обмена бизнес-сообщениями, созданная для малого бизнеса с целью повышения конверсии, текстовых сообщений и улучшения качества обслуживания клиентов. Отправляйте текстовые сообщения клиентам прямо с вашего веб-сайта с помощью настраиваемого виджета преобразования веб-текста. Взаимодействуйте с потребителями, используя мощный почтовый ящик для обмена сообщениями, чтобы ваша команда могла увеличить количество конверсий, быстрее закрывать потенциальных клиентов и радовать своих клиентов. Leadbox от Leadferno — это наиболее настраиваемый виджет преобразования веб-текста на рынке, обеспечивающий отправку текстовых сообщений и другие ваши преобразования, такие как запись на прием, звонок по щелчку, формы для потенциальных клиентов, указания и многое другое. И браузерное, и мобильное приложения помогают вашей команде взаимодействовать с клиентами, используя мощные бизнес-функции, такие как автоответы, сохраненные ответы, запланированные сообщения, напоминания и многое другое. Интегрируйтесь с Facebook Messenger, Google Business Messages, Google Analytics и подключайтесь к другим приложениям, таким как ваша CRM, через Zapier или наш API.
LeadDoubler
leaddoubler.com
Создавайте и запускайте интерактивные калькуляторы для генерации потенциальных клиентов за считанные секунды, встраивайте их на свой веб-сайт, чтобы привлекать посетителей и захватывать потенциальных клиентов непосредственно во встроенную систему CRM или вставьте их в существующий пакет продаж и маркетинга, будь то HubSpot, Salesforce, Active Campaign, MailChimp или Запир. С помощью LeadDoubler вы можете конвертировать существующие файлы Excel в онлайн-калькуляторы несколькими щелчками мыши. Не требуется кодирование — никаких задержек со стороны разработчиков. Запустите свои калькуляторы в качестве виджетов для привлечения потенциальных клиентов на своем веб-сайте с помощью кода для встраивания вырезания и вставки или используйте его для поддержки своего отдела продаж с помощью полностью автоматизированных интеллектуальных конфигураторов цен на основе вашего файла Excel и помогите своему отделу продаж заключить больше сделок на месте. С помощью LeadDoubler ваша интерактивная форма может мгновенно генерировать и отображать рассчитанные результаты онлайн или генерировать и отправлять файлы PDF, такие как контракты и предложения, созданные автоматически. LeadDoubler используется компаниями в более чем 52 отраслях, такими как агенты по недвижимости, привлекающие потенциальных клиентов, установщики тепловых насосов, получающие потенциальных клиентов и мгновенно генерирующие котировки, а также банки и страховые компании для привлечения и привлечения потенциальных клиентов.
Brave
getbrave.io
Brave — это механизм конверсии посетителей, который предоставляет любому, у кого есть веб-сайт WordPress, более 200 виджетов конверсии, которые вы можете подключить и начать конвертировать посетителей. Вы также можете интегрировать популярные EMS или CRM на свои веб-сайты, чтобы собирать потенциальных клиентов и отслеживать конверсии в режиме реального времени с помощью Advanced Analytics. Легко превращайте посетителей в клиентов и заказчиков с помощью 20 различных типов виджетов, таких как лид-магниты, подписки в социальных сетях, дополнительные продажи Woocommerce, похожие публикации в блогах, пользовательские баннерные объявления, опросы, викторины и многое другое.
LinkedFusion
linkedfusion.io
LinekdFusion — это облачная информационная платформа LinkedIn, которая помогает организациям, агентствам и отделам продаж конвертировать пользователей в LinkedIn. Начните создавать новые каналы продаж из LinkedIn и синхронизируйте их напрямую с вашим любимым инструментом CRM, интегрировав LinkedIn с HubSpot, Zoho, Pipedrive или Salesforce одним щелчком мыши. Автоматизируйте поиск потенциальных клиентов, сообщения, последующие действия, контент и работу с LinkedIn с помощью LinkedFusion. Наслаждайтесь такими функциями, как выделенный IP-адрес, интеллектуальные фильтры сообщений, командные функции и подробная аналитика с помощью LinekdFusion.
LeadsBridge
leadsbridge.com
LeadsBridge — это решение для автоматизации iPaaS, которое позволяет маркетологам и рекламодателям совершенствовать свою омниканальную стратегию и создавать собственную взаимосвязанную маркетинговую экосистему. LeadsBridge удовлетворяет ваши потребности в интеграции, уделяя особое внимание устранению разрывов между ведущими рекламными платформами — Google, Facebook, LinkedIn и TikTok — и основными маркетинговыми платформами — CRM, программным обеспечением для электронного маркетинга, автоответчиком и многим другим. LeadsBridge также имеет все необходимое для разработки индивидуальных интеграций с учетом уникальных потребностей вашего бизнеса. Платформа LeadsBridge специально разработана для компаний, которые хотят оптимизировать свою рекламную деятельность путем интеграции своего маркетингового стека с рекламой в Facebook и Instagram, Google Ads, LinkedIn Ads и TikTok Ads. Благодаря более чем 380 готовым интеграциям вы можете легко подключить любимое программное обеспечение к рекламным платформам, плавно синхронизируя данные для ваших маркетинговых рабочих процессов. Благодаря интеграции LeadsBridge данные о потенциальных клиентах передаются из источника в пункт назначения по вашему выбору автоматически и в режиме реального времени, всегда соблюдая при этом соответствие CCPA и GDPR. Основные функции LeadsBridge включают в себя: Синхронизация потенциальных клиентов. Таргетинг на аудиторию. Отслеживание онлайн-офлайн. От платформы к платформе. Индивидуальная интеграция. LeadsBridge предлагает бесплатный план, который включает в себя 100 потенциальных клиентов в месяц и один работающий мост. Затем вы можете перейти на платные планы, чтобы получить больше функций: Pro: начиная с 3 мостов и 800 потенциальных клиентов в месяц за 22 доллара в месяц, вы можете выбрать количество потенциальных клиентов для синхронизации и сколько мостов вам нужно, и цена будет соответствующим образом скорректирована. ; Бизнес: это управляемая услуга, поэтому объем потенциальных клиентов и количество мостов настраиваются в соответствии с вашими конкретными потребностями, а затем рассчитываются вручную. Все планы полностью соответствуют GDPR и CCPA, что обеспечивает безопасность всех данных клиентов.
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: Центр управления вашими стратегиями онлайн-маркетинга. [http://bit.ly/2mj2mMJ] С помощью Leadfox, нашего программного обеспечения для автоматизации маркетинга, вы можете развернуть и максимизировать ВСЕ ваши маркетинговые тактики, включая электронную почту, рекламу, целевые страницы, всплывающие окна, баннеры, A/B-тесты. Leadfox, которым пользуются тысячи пользователей в более чем 100 странах, — это доступная, простая в использовании, автоматизированная и универсальная маркетинговая платформа. Наша миссия — помочь предприятиям малого и среднего бизнеса и агентствам войти в мир цифрового маркетинга с помощью доступных и простых в использовании решений и обучения. Больше информации на нашем сайте: http://bit.ly/2mj2mMJ
Ampry
ampry.com
Генерируйте больше потенциальных клиентов, продаж и доходов от существующего трафика. Привлекайте посетителей вашего веб-сайта с помощью удобных всплывающих окон, постоянных верхних и нижних панелей, тонких уведомлений и собственных рекламных блоков на одной платформе, и все это без программирования. Ampry предназначен для привлечения нужного посетителя (расширенный таргетинг на пользователей) в нужный момент (несколько вариантов триггера, включая закрытие страницы, прокрутку страницы и время на сайте) с правильным сообщением (различные варианты размещения и функции сплит-тестирования).