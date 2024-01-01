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Программное обеспечение для захвата потенциальных клиентов - Самые популярные приложения - Аргентина
Компании используют программное обеспечение для захвата потенциальных клиентов, чтобы раскрыть новые перспективы продаж на высококонкурентных рынках. В условиях жесткой конкуренции для предприятий крайне важно активно выявлять новые возможности для бизнеса, опережая своих конкурентов. Специалисты по продажам используют программное обеспечение для сбора потенциальных клиентов, чтобы точно определить потенциальных клиентов, используя информацию, полученную из различных источников, включая прямых потенциальных клиентов, торговых представителей, экспертов по маркетингу и агентов службы поддержки клиентов. Однако использование новых бизнес-возможностей представляет собой лишь начальный этап пути продаж. Помимо использования программного обеспечения для сбора потенциальных клиентов, компании должны интегрировать дополнительные решения для привлечения потенциальных клиентов, такие как добыча потенциальных клиентов, оценка потенциальных клиентов и анализ потенциальных клиентов. Кроме того, использование таких инструментов, как управление эффективностью продаж и анализ продаж, становится обязательным для успешного преобразования возможностей в осязаемые продажи.
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Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Gleam
gleam.io
Gleam — это маркетинговая платформа для роста, которая помогает компаниям сосредоточиться на действиях. Действием может быть все, что вы хотите: подписчик электронной почты, лайк в Facebook, подписчик в Twitter или кто-то, кто упомянет вашу компанию через #хэштег.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — эт...
CallRail
callrail.com
CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. Наши решения для маркетинговой аналитики и бизнес-коммуникаций, обслуживающие более 200 000 предприятий и интегрируемые с ведущим программным обеспечением для маркетинга и прод...
LeadSquared
leadsquared.com
Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.
Typeform
typeform.com
Typeform — это золотой стандарт безкодовых, тщательно продуманных, удобных для людей форм, викторин, опросов и асинхронных видеорешений. Создайте личный опыт для своих клиентов, создайте индивидуальность бренда и лояльность, а также ускорьте свой рост. Благодаря более чем 120 существующим интеграция...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — это современная платформа выхода на рынок для B2B-компаний. У нас самая большая, самая точная и наиболее часто обновляемая база данных, содержащая аналитическую информацию и данные о покупательских намерениях о компаниях и контактах. Мы накладываем дополнительные инструменты на эт...
Keap
keap.com
Keap — это универсальная платформа CRM и автоматизации продаж и маркетинга, предназначенная для развития вашего бизнеса. С Keap вы легко сможете собирать, систематизировать, отслеживать и развивать всех своих потенциальных клиентов, чтобы увеличить продажи и доходы. Чтобы обеспечить ваш успех, Keap ...
Popl
popl.co
Popl — это ведущая платформа цифровых визитных карточек для команд, предоставляющая инновационные решения для миллионов компаний и специалистов по всему миру. Наша платформа позволяет командам создавать, распространять цифровые визитные карточки и управлять ими, обеспечивая согласованность бренда, о...
Similarweb
similarweb.com
Продавайте умнее, используя цифровую информацию на 360° об электронной коммерции, перспективах издателей и рекламодателей. Благодаря уникальным данным о трафике и вовлеченности Подобные веб-сайта вы получаете полное представление о каждой части цифровой стратегии и эффективности потенциального клиен...
AWeber
aweber.com
AWeber — лидер рынка программного обеспечения для электронного маркетинга для малого бизнеса. Основанная в 1998 году, компания AWeber уже более 20 лет успешно помогает более чем одному миллиону клиентов по всему миру надежно связываться со своими потенциальными клиентами с помощью простого и мощного...
Privyr
privyr.com
Privyr создан для специалистов по продажам и маркетингу, которые генерируют потенциальных клиентов в Интернете и нуждаются в простом способе доступа, связи и конвертации потенциальных клиентов со своего телефона или ноутбука. Нам доверяют представители сотен профессий практически во всех отраслях. Н...
CoPilot AI
copilotai.com
Измените свою стратегию продаж с помощью программного обеспечения для поддержки продаж на базе искусственного интеллекта. CoPilot AI — это передовая платформа, которая меняет способы поиска, привлечения и конвертации клиентов вами и вашей командой. CoPilot AI поддерживает отделы маркетинга и продаж ...
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицир...
Manycontacts
manycontacts.com
CRM для WhatsApp Инструмент WhatsApp для продаж и поддержки Подключите свой WhatsApp Business (или API) к ManyContacts, чтобы поделиться своим почтовым ящиком со своей командой, отвечать и организовывать все свои чаты в одном интерфейсе.
involve.me
involve.me
Современный инструмент взаимодействия с клиентами, помогающий компаниям создавать персонализированное взаимодействие на каждом этапе пути к клиенту, повышать вовлеченность аудитории и собирать более качественные данные. С помощью Involve.me пользователи могут легко создавать и публиковать умные целе...
Avochato
avochato.com
В современном подключенном мире клиенты находятся на месте водителя. Клиентам нужна гибкость в общении с компаниями по любому каналу, и когда они это делают, их взаимодействие должно быть персонализированным, мгновенным и всегда доступным. Столкнувшись с растущими требованиями клиентов, команды прод...
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM — это ориентированная на действия CRM-система продаж №1, которая помогает малому и среднему бизнесу контролировать свои продажи. Сосредоточьтесь на том, что нужно сделать дальше, следите за каждым лидом, держите команду в курсе событий и заключайте больше сделок, по одной продаже за раз. ...
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai — это пакет программного обеспечения на базе GenAI, обеспечивающий высокоскоростные продажи для предприятий B2C и B2B2C. Интегрированная платформа продаж Floww.ai предлагает CRM для управления продажами, мгновенную аналитику NoCode, автоматизацию маркетинга и рабочих процессов, интегрирован...
about.me
about.me
Создайте свой бесплатный одностраничный веб-сайт всего за несколько минут. Фрилансеры и предприниматели используют сайт about.me, чтобы расширить свою аудиторию и привлечь больше клиентов.
RocketReach
rocketreach.co
Более 18 миллионов компаний по всему миру доверяют RocketReach, включая Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook и 95% компаний из списка S&P 500. С помощью RocketReach вы можете создавать списки контактов и компаний на основе крупнейшей в мире и самой точной базы данных электронная почта и прямые зв...
Thrive Themes
thrivethemes.com
Невероятно быстрые шаблоны и плагины WordPress, созданные для того, чтобы привлечь больше трафика, больше подписчиков, больше клиентов и больше клиентов для вас.
Landbot
landbot.io
Landbot.io — это платформа чат-ботов без кода, которая позволяет компаниям создавать беспрепятственный сквозной диалог. Превращая разговоры в прибыльные результаты, Landbot помогает командам маркетинга, эксплуатации и обслуживания клиентов утроить свою эффективность и сократить операционные расходы ...
Warmly
warmly.ai
Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Наша платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о намерении совершить покупку на вашем веб-сайте, исходящие зака...
Brave
getbrave.io
Brave — это механизм конверсии посетителей, который предоставляет любому, у кого есть веб-сайт WordPress, более 200 виджетов конверсии, которые вы можете подключить и начать конвертировать посетителей. Вы также можете интегрировать популярные EMS или CRM на свои веб-сайты, чтобы собирать потенциальн...
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — это самый простой способ собирать, управлять, отслеживать и конвертировать потенциальных клиентов в одном месте. 1. Автоматический захват потенциальных клиентов с помощью форм захвата потенциальных клиентов и контактных форм на веб-сайте. 2. Управляйте потенциальными клиентами по неско...
NetHunt
nethunt.com
NetHunt — это инструмент автоматизации продаж, который буквально живет внутри вашего Gmail и других приложений Google Workspace. Оно помогает отделам продаж управлять потенциальными клиентами, развивать отношения с клиентами, отслеживать ход продаж и заключать больше сделок. Бизнес растет в 5 раз с ...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это онлайн-инструмент и настольное программное обеспечение для создания профессиональных цифровых флипбуков. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 ...
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish — самая мощная в мире система поиска контактов. Swordfish объединяет данные от ведущих мировых поставщиков услуг проверки личности людей, таких как Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian и сотен других независимых источников, а также прямые каналы, чтобы предоставить вам актуальную, действите...
Interact
tryinteract.com
Interact AI — это автоматизированный инструмент для создания викторин, который упрощает процесс создания увлекательных викторин. Он предлагает удобное решение для компаний, желающих создавать викторины без необходимости обширных знаний в области искусственного интеллекта или написания подсказок. Пл...
Sender
sender.net
Ключевыми преимуществами Sender являются высокая доставляемость электронной почты, отмеченное наградами удобство для пользователя и беспрецедентная доступность. Sender создан специально для электронной коммерции и блоггеров и имеет множество дополнительных функций, но идеально подходит для всех видо...
AroundDeal
arounddeal.com
Глобальная платформа анализа данных B2B Основанная в 2020 году, компания RoundDeal признана во всем мире как ведущая платформа анализа данных B2B в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), которой доверяют более 100 000 клиентов и пользователей по всему миру. Наша база данных включает более 120 миллио...
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn Email Finder Самый быстрый способ найти потенциальных клиентов. Инструмент поиска потенциальных клиентов для многозадачных B2B-менеджеров по продажам, подбору персонала и маркетингу.
Retainly
retainly.app
Retainly создан для того, чтобы все больше ваших клиентов возвращались в ваш бизнес снова и снова. Его легко освоить и с ним легко работать, а это значит, что вы можете без проблем проводить эффективные кампании. С помощью Retainly вы сможете поддерживать интерес своих клиентов и строить более прочн...
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads Mobile CRM позволяет малому бизнесу отслеживать потенциальных клиентов и клиентов в одном месте. Вы можете распределять потенциальных клиентов среди своих торговых агентов, планировать последующие действия, получать своевременные напоминания и внимательно отслеживать конверсии продаж с по...
Expandi
expandi.io
Expandi — это инструмент автоматизации LinkedIn, который позволяет наиболее безопасно привлекать потенциальных клиентов, используя омниканальный подход. С Expandi вам не обязательно быть экспертом LinkedIn, чтобы получать результаты и расширять свою информационно-пропагандистскую игру в LinkedIn. Св...
FormAssembly
formassembly.com
FormAssembly предоставляет простой в использовании онлайн-конструктор форм для бизнеса. Интегрируйтесь с Salesforce с помощью нашего универсального веб-решения. Начните сегодня.
Kaspr
kaspr.io
Каспр автоматически получает контактную информацию в LinkedIn. Просто зарегистрируйтесь бесплатно и начните использовать наше расширение Chrome, чтобы получить мгновенный доступ к контактным данным потенциальных клиентов. Управляйте своими потенциальными клиентами на информационной панели, обогащая ...
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — это инструмент анализа продаж, который позволяет вам создавать списки потенциальных клиентов на основе расширенных возможностей поиска, таких как используемые технологии и общепринятые методы, поверх многих других фильтров, таких как местоположение, размер компании, отрасль и т. д. После...
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms — это мощный онлайн-конструктор форм, который позволяет предприятиям и организациям с легкостью создавать собственные формы и опросы. Благодаря удобному интерфейсу с возможностью перетаскивания и широкому набору настраиваемых шаблонов и тем Quill Forms позволяет легко разрабатывать и пуб...
UpViral
upviral.com
UpViral — это идеальная платформа для вирусного реферального маркетинга. Это позволяет вам запускать такие кампании, как лотереи, вознаграждения и списки ожидания, которыми люди захотят поделиться со своими коллегами. После того как вы настроите свою первую кампанию, вы ощутите истинную силу сарафан...
Jebbit
jebbit.com
Испытайте самый креативный и совместимый способ сбора данных непосредственно от потребителей. Создавайте веселые, увлекательные интерактивные возможности, которые стимулируют рост продаж, стимулируют вовлеченность и собирают ценные собственные данные.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
Представляем La Growth Machine, первую многоканальную платформу для поиска потенциальных клиентов, которая позволяет вам общаться с потенциальными клиентами через LinkedIn, электронную почту и Twitter. С помощью La Growth Machine вы можете: - Импортировать потенциальных клиентов из LinkedIn или файл...
123FormBuilder
123formbuilder.com
Один безопасный конструктор форм Варианты использования бесконечного сбора данных Создайте онлайн-форму любого типа так же просто, как 1-2-3! Используйте наш бесплатный онлайн-конструктор форм для создания регистрационных форм, форм заказов, форм заявок, опросов и многого другого, полностью интегр...
Kartra
home.kartra.com
Kartra — это универсальная бизнес-платформа, позволяющая опытным авторам, тренерам и экспертам монетизировать свои знания и услуги в Интернете. Платформа включает в себя все, что вам нужно для продвижения и продажи цифровых продуктов, например маркетинг по электронной почте, сайты членства, страницы...
WotNot
wotnot.io
WotNot автоматизирует взаимодействие с клиентами в масштабе с помощью чат-ботов. Решайте бизнес-задачи, такие как привлечение большего количества потенциальных клиентов, бронирование большего количества встреч, масштабирование поддержки клиентов с помощью передовых чат-ботов. Клиенты используют WotN...
GoSquared
gosquared.com
Первая в мире устойчивая платформа электронного маркетинга. Перейдите с MailChimp, чтобы отправлять более эффективные электронные письма, расширять свою аудиторию и восстанавливать планету.
Texau
texau.com
TexAu — это набор инструментов для автоматизации роста, который позволит вам привлекать новых потенциальных клиентов, быстро и легко связываться с ними, а также улучшать знания о своих пользователях.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — это комплексный сервис по привлечению потенциальных клиентов и маркетингу по электронной почте для блоггеров, индивидуальных предпринимателей, стартапов и предприятий. От B2B до B2C, более 500 000 компаний рассчитывают на то, что Mailmunch будет генерировать тысячи потенциальных клиентов...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — это инновационная платформа B2B для привлечения потенциальных клиентов и обогащения данных, которая производит революцию в продажах и маркетинге. Благодаря передовым алгоритмам и искусственному интеллекту он позволяет компаниям находить высококачественных потенциальных клиентов, обогащать...
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel — это аналитическая платформа для выхода на рынок, которая помогает командам по маркетингу, продажам и доходам повысить эффективность конвейера до 5 раз за счет: - Идентификации идеальных клиентов (ICP) среди 22 миллионов учетных записей, профилированных с помощью 300 миллионов уникальных...
HiHello
hihello.com
HiHello — это лучшее решение для цифровых визитных карточек для корпоративных компаний. С помощью HiHello компании могут заменить бумажные визитные карточки профессиональными цифровыми визитными карточками, которые произведут впечатление на клиентов, партнеров и потенциальных клиентов. Цифровые визи...
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: Центр управления вашими стратегиями онлайн-маркетинга. [http://bit.ly/2mj2mMJ] С помощью Leadfox, нашего программного обеспечения для автоматизации маркетинга, вы можете развернуть и максимизировать ВСЕ ваши маркетинговые тактики, включая электронную почту, рекламу, целевые страницы, всплыв...
bant.io
bant.io
Универсальная платформа для привлечения потенциальных клиентов и ускорения продаж, которая помогает автоматизировать привлечение клиентов с помощью экспериментов на основе данных, делая неудачу невозможной.
Sailes
sailes.com
Sailbots автоматизирует все поисковые работы Реализуйте потенциал продавца, который стал возможным благодаря единственному искусственному интеллекту, который автоматизирует все: от исследований и открытий до взаимодействия, взаимодействия и возможностей – без помощи рук.
Purple
purple.com
Фиолетовый улучшает взаимодействие посетителей со сложными пространствами. Решения Purple, обслуживающие розничную торговлю, здравоохранение, гостиничный бизнес, аттракционы, аэропорты и стадионы, используются в 120 странах, обслуживая более 1 миллиона конечных пользователей в день на более чем 70 0...
Wiza
wiza.co
Найти точную контактную информацию B2B сложно. 40% продавцов говорят, что поиск потенциальных клиентов — самая трудная часть их работы. LinkedIn предлагает актуальный пул потенциальных клиентов, но не имеет простого способа связаться с потенциальными клиентами за пределами LinkedIn. Показать больше....
We-Connect
we-connect.io
В We-Connect мы предлагаем вам самый безопасный и передовой инструмент информационно-пропагандистской деятельности на рынке. Мы предоставляем универсальную панель управления, с помощью которой вы можете легко управлять своими потенциальными клиентами, запускать интеллектуальные последовательности и ...