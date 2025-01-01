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Программное обеспечение для доставки последней мили
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Программное обеспечение для доставки последней мили - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для доставки «последней мили» предлагает предприятиям необходимые инструменты для эффективного управления и оптимизации поставок со склада до дома клиента. Он включает оптимизацию маршрутов, расширенную диспетчеризацию, уведомления клиентов, подтверждение доставки и аналитику доставки. Эти возможности позволяют компаниям ускорять сроки доставки, одновременно информируя клиентов о статусе их заказа. Программное обеспечение для доставки «последней мили», которое в первую очередь используется диспетчерами и водителями, облегчает эффективное общение и обеспечивает своевременную доставку. Хотя оно имеет сходство с программным обеспечением для курьерской службы, его главное отличие заключается в том, что оно сосредоточено исключительно на процессе доставки, тогда как программное обеспечение для курьерской службы часто включает в себя более широкие функции бэк-офиса, связанные с получением и доставкой. Как правило, программное обеспечение для доставки последней мили применяется в отделах цепочки поставок и логистики предприятий, которые обрабатывают ежедневные заказы на доставку. Он обычно интегрируется с другими инструментами цепочки поставок и логистики, такими как программное обеспечение для планирования цепочки поставок, для повышения общей операционной эффективности.

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Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me - приложение для планирования и оптимизации маршрутов, позволяющее эффективно управлять флотом и отслеживать переезды в реальном времени.

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack — облачное ПО для управления доставкой, предлагающее отслеживание заказов, электронное доказательство доставки и оптимизацию маршрутов.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan - это платформа управления доставкой для оптимизации операций, автоматизации задач и отслеживания в реальном времени в логистике.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo Route Planner - это приложение для планирования и оптимизации маршрутов доставки, позволяющее владельцам автопарка управлять водителями и отслеживать их в реальном времени.

Routific

Routific

routific.com

Routific помогает оптимизировать маршруты доставки, учитывая время и трафик, обеспечивая эффективное планирование и снижение затрат для бизнеса.

FarEye

FarEye

fareye.com

FarEye — это платформа управления доставкой, оптимизирующая процесс последней мили с помощью отслеживания, маршрутизации и управления логистикой.

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse — приложение для временного обмена местоположением в реальном времени с возможностью настройки временных лимитов и конфиденциальности.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet - платформа для управления местной доставкой, предлагающая приложения для водителей, веб-панель для диспетчеров и отслеживание в реальном времени для клиентов.

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior — приложение для оптимизации маршрутов, позволяющее диспетчерам и водителям улучшать логистику и сообщаться в реальном времени.

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD — приложение для оптимизации логистики последней мили, управления доставками, созданием этикеток и анализа данных с поддержкой электронных подписей.

Transvirtual

Transvirtual

transvirtual.com

Transvirtual — облачная система управления транспортом, обеспечивающая видимость в реальном времени и эффективность в логистике, отслеживание и управление доставкой.

DispatchTrack

DispatchTrack

dispatchtrack.com

DispatchTrack - приложение для оптимизации доставки в последнюю милю с функциями маршрутизации, мониторинга и управления 3PL.

Beetrack

Beetrack

beetrack.com

Beetrack - приложение для управления логистикой, позволяющее оптимизировать маршруты и контролировать доставку в реальном времени.

project44

project44

project44.com

Project44 - платформа для отслеживания и аналитики цепочки поставок, обеспечивающая видимость в реальном времени и оптимизацию логистических процессов.

Nash

Nash

usenash.com

Nash — платформа для оптимизации и управления логистикой последней мили, позволяющая интегрировать внутренние флюты и 3PL, а также контролировать операции доставки.

HyperTrack

HyperTrack

hypertrack.com

HyperTrack предлагает инструменты для автоматизации работы и отслеживания работников, улучшая производительность и надежность в разных отраслях.

GoShare

GoShare

goshare.co

GoShare — это платформа, соединяющая владельцев грузовиков и фургонов с бизнесом для доставки на заказ.

DelivApp

DelivApp

delivapp.com

DelivApp — приложение для управления доставкой, позволяющее оптимизировать распределение задач, отслеживать заказы в реальном времени и управлять логистическими процессами.

GoBolt

GoBolt

gobolt.com

GoBolt - это приложение для управления логистикой, которое оптимизирует цепочку поставок и предлагает решения для хранения, обработки и доставки товаров.

LogiNext

LogiNext

loginextsolutions.com

LogiNext - платформа для автоматизации доставки и транспортировки с ИИ, оптимизирующая маршруты и процессы в логистике для крупных компаний.

Radaro

Radaro

radaro.com.au

Radaro — платформа для оптимизации последней мили доставки, обеспечивающая отслеживание и анализ в реальном времени на всех этапах доставки.

MileApp

MileApp

mile.app

MileApp — это система управления полевыми услугами, предлагающая оптимизацию маршрутов, настраиваемое мобильное приложение и автоматизированные отчеты для бизнеса.

getswift

getswift

getswift.co

GetSwift - это приложение для управления доставкой, оптимизирующее процессы доставки и повышающее эффективность работы компаний.

RouteManager

RouteManager

route-manager.com

RouteManager — облачное приложение для планирования маршрутов, оптимизации доставок и управления логистикой в режиме реального времени.

WooDelivery

WooDelivery

woodelivery.com

WooDelivery - это приложение для управления доставкой и оптимизации маршрутов для бизнеса, предлагающее инструменты для персонализации сроков и дат доставки.

Deliforce

Deliforce

deliforce.io

Deliforce — это программное обеспечение для управления доставкой, позволяющее отслеживать заказы и координировать работу водителей в реальном времени.

NetworkON

NetworkON

networkon.io

NetworkON - это SaaS-решение для управления доставкой и логистикой с использованием ИИ, обеспечивающее видимость процессов и оптимизацию операций.

Scurri

Scurri

scurri.com

Scurri - это программа для управления доставкой, которая помогает торговцам оптимизировать процессы доставки и отслеживания пакетов в электронной коммерции.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Locate2u - приложение для управления доставкой, обеспечивающее оптимизацию маршрутов, отслеживание в реальном времени и поддержку доказательства доставки.

Ufleet

Ufleet

ufleet.io

Ufleet - приложение для управления автопарком, оптимизирующее маршруты, расходы и техническое обслуживание в реальном времени.

Cigo Tracker

Cigo Tracker

cigotracker.com

Cigo Tracker — приложение для отслеживания доставки в реальном времени, обеспечивающее прозрачность и точные ETA для повышения удовлетворенности клиентов.

OneRail

OneRail

onerail.com

OneRail — это платформа для оптимизации доставки последней мили с реальной видимостью и данными для управления запасами и маршрутизацией.

GSMtasks

GSMtasks

gsmtasks.com

GSMtasks - приложение для управления мобильным флотом: водители и курьеры могут видеть задачи, маршруты и получать уведомления о доставках.

Renesent

Renesent

renesent.com

Renesent — платформа логистики, связывающая клиентов с независимыми перевозчиками для быстрой доставки и хранения товаров по всему миру.

LionWheel

LionWheel

lionwheel.com

LionWheel — приложение для оптимизации маршрутов, управления доставкой и автопарком, помогающее повысить эффективность логистики.

Wise Systems

Wise Systems

wisesystems.com

Приложение Wise Systems автоматически оптимизирует маршруты и диспетчеризацию для последней мили, улучшая эффективность доставки и снижая затраты на флот.

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Программное обеспечение для доставки последней мили - Самые популярные приложения - WebCatalog