Программное обеспечение для доставки последней мили - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для доставки «последней мили» предлагает предприятиям необходимые инструменты для эффективного управления и оптимизации поставок со склада до дома клиента. Он включает оптимизацию маршрутов, расширенную диспетчеризацию, уведомления клиентов, подтверждение доставки и аналитику доставки. Эти возможности позволяют компаниям ускорять сроки доставки, одновременно информируя клиентов о статусе их заказа. Программное обеспечение для доставки «последней мили», которое в первую очередь используется диспетчерами и водителями, облегчает эффективное общение и обеспечивает своевременную доставку. Хотя оно имеет сходство с программным обеспечением для курьерской службы, его главное отличие заключается в том, что оно сосредоточено исключительно на процессе доставки, тогда как программное обеспечение для курьерской службы часто включает в себя более широкие функции бэк-офиса, связанные с получением и доставкой. Как правило, программное обеспечение для доставки последней мили применяется в отделах цепочки поставок и логистики предприятий, которые обрабатывают ежедневные заказы на доставку. Он обычно интегрируется с другими инструментами цепочки поставок и логистики, такими как программное обеспечение для планирования цепочки поставок, для повышения общей операционной эффективности.
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Route4Me
route4me.com
Route4Me - приложение для планирования и оптимизации маршрутов, позволяющее эффективно управлять флотом и отслеживать переезды в реальном времени.
Detrack
detrack.com
Detrack — облачное ПО для управления доставкой, предлагающее отслеживание заказов, электронное доказательство доставки и оптимизацию маршрутов.
Tookan
jungleworks.com
Tookan - это платформа управления доставкой для оптимизации операций, автоматизации задач и отслеживания в реальном времени в логистике.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner - это приложение для планирования и оптимизации маршрутов доставки, позволяющее владельцам автопарка управлять водителями и отслеживать их в реальном времени.
Routific
routific.com
Routific помогает оптимизировать маршруты доставки, учитывая время и трафик, обеспечивая эффективное планирование и снижение затрат для бизнеса.
FarEye
fareye.com
FarEye — это платформа управления доставкой, оптимизирующая процесс последней мили с помощью отслеживания, маршрутизации и управления логистикой.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse — приложение для временного обмена местоположением в реальном времени с возможностью настройки временных лимитов и конфиденциальности.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet - платформа для управления местной доставкой, предлагающая приложения для водителей, веб-панель для диспетчеров и отслеживание в реальном времени для клиентов.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior — приложение для оптимизации маршрутов, позволяющее диспетчерам и водителям улучшать логистику и сообщаться в реальном времени.
Track-POD
track-pod.com
Track-POD — приложение для оптимизации логистики последней мили, управления доставками, созданием этикеток и анализа данных с поддержкой электронных подписей.
Transvirtual
transvirtual.com
Transvirtual — облачная система управления транспортом, обеспечивающая видимость в реальном времени и эффективность в логистике, отслеживание и управление доставкой.
DispatchTrack
dispatchtrack.com
DispatchTrack - приложение для оптимизации доставки в последнюю милю с функциями маршрутизации, мониторинга и управления 3PL.
Beetrack
beetrack.com
Beetrack - приложение для управления логистикой, позволяющее оптимизировать маршруты и контролировать доставку в реальном времени.
project44
project44.com
Project44 - платформа для отслеживания и аналитики цепочки поставок, обеспечивающая видимость в реальном времени и оптимизацию логистических процессов.
Nash
usenash.com
Nash — платформа для оптимизации и управления логистикой последней мили, позволяющая интегрировать внутренние флюты и 3PL, а также контролировать операции доставки.
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack предлагает инструменты для автоматизации работы и отслеживания работников, улучшая производительность и надежность в разных отраслях.
GoShare
goshare.co
GoShare — это платформа, соединяющая владельцев грузовиков и фургонов с бизнесом для доставки на заказ.
DelivApp
delivapp.com
DelivApp — приложение для управления доставкой, позволяющее оптимизировать распределение задач, отслеживать заказы в реальном времени и управлять логистическими процессами.
GoBolt
gobolt.com
GoBolt - это приложение для управления логистикой, которое оптимизирует цепочку поставок и предлагает решения для хранения, обработки и доставки товаров.
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext - платформа для автоматизации доставки и транспортировки с ИИ, оптимизирующая маршруты и процессы в логистике для крупных компаний.
Radaro
radaro.com.au
Radaro — платформа для оптимизации последней мили доставки, обеспечивающая отслеживание и анализ в реальном времени на всех этапах доставки.
MileApp
mile.app
MileApp — это система управления полевыми услугами, предлагающая оптимизацию маршрутов, настраиваемое мобильное приложение и автоматизированные отчеты для бизнеса.
getswift
getswift.co
GetSwift - это приложение для управления доставкой, оптимизирующее процессы доставки и повышающее эффективность работы компаний.
RouteManager
route-manager.com
RouteManager — облачное приложение для планирования маршрутов, оптимизации доставок и управления логистикой в режиме реального времени.
WooDelivery
woodelivery.com
WooDelivery - это приложение для управления доставкой и оптимизации маршрутов для бизнеса, предлагающее инструменты для персонализации сроков и дат доставки.
Deliforce
deliforce.io
Deliforce — это программное обеспечение для управления доставкой, позволяющее отслеживать заказы и координировать работу водителей в реальном времени.
NetworkON
networkon.io
NetworkON - это SaaS-решение для управления доставкой и логистикой с использованием ИИ, обеспечивающее видимость процессов и оптимизацию операций.
Scurri
scurri.com
Scurri - это программа для управления доставкой, которая помогает торговцам оптимизировать процессы доставки и отслеживания пакетов в электронной коммерции.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u - приложение для управления доставкой, обеспечивающее оптимизацию маршрутов, отслеживание в реальном времени и поддержку доказательства доставки.
Ufleet
ufleet.io
Ufleet - приложение для управления автопарком, оптимизирующее маршруты, расходы и техническое обслуживание в реальном времени.
Cigo Tracker
cigotracker.com
Cigo Tracker — приложение для отслеживания доставки в реальном времени, обеспечивающее прозрачность и точные ETA для повышения удовлетворенности клиентов.
OneRail
onerail.com
OneRail — это платформа для оптимизации доставки последней мили с реальной видимостью и данными для управления запасами и маршрутизацией.
GSMtasks
gsmtasks.com
GSMtasks - приложение для управления мобильным флотом: водители и курьеры могут видеть задачи, маршруты и получать уведомления о доставках.
Renesent
renesent.com
Renesent — платформа логистики, связывающая клиентов с независимыми перевозчиками для быстрой доставки и хранения товаров по всему миру.
LionWheel
lionwheel.com
LionWheel — приложение для оптимизации маршрутов, управления доставкой и автопарком, помогающее повысить эффективность логистики.
Wise Systems
wisesystems.com
Приложение Wise Systems автоматически оптимизирует маршруты и диспетчеризацию для последней мили, улучшая эффективность доставки и снижая затраты на флот.
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